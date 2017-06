Magyarország nélkül alakul meg az uniós ügyészség, tovább drágult a vizes vb – ez történt csütörtökön

Interjút készítettünk egy Pest megyei iskolaigazgatóval, jogerősen börtönbe kell menniük az MNV egykori vezetőinek, Csiszár Jenő letagadta az olasz nyelvvizsgáját, a bíróság szerint lehet azt mondani, hogy a Magyar Idők lopott pénzből működik, „valakik” gyanús időzítéssel kaszáltak óriásit Mészáros Lőrincék részvényein, a közpénzből működő MVM szerint nem közpénz, amit a Fidesz civiljeinek adtak, Magyarország nélkül alakul meg az uniós ügyészség, Budapest önerőből pótolja ki 3-as metró felújítását, a legfontosabb kérdésben nem enged a kormány a civiltörvényből, a mai napig működik a Budapest 2024 Zrt., tovább drágul a vizes vb, tíz nap alatt 6,5 milliárddal gazdagodott Mészáros Lőrinc – csütörtöki hírösszefoglalónk.

„Ha az iskola szeretne egy számítógépet venni, nem teheti meg, mert az központi beszerzés alapján zajlik” – interjú egy Pest megyei iskolaigazgatóval

Neve elhallgatását kérő interjúalanyunk a tankerületi rendszer néhány anomáliájára világít rá. A magát amúgy Fidesz-szimpatizánsnak leíró iskolaigazgató szerint például nem biztos, hogy versenyorgonát kellene a tankerületnek vásárolnia, miközben nincs pénz egy kisebb tetőszerkezeti munkára. Az oktatási szakember erősen kiakadt azon, hogy a tankerület által előírt csapatépítési tréninget a tankerületi igazgató tartotta. (Budapest Beacon)

Újabb 950 millió a vizes vb-re

870 millió forintba kerül a Hajós Alfréd uszoda felújítása, és 80 millióért vesznek irodabútorokat a Duna Arénába. (Átlátszó)

Magyarország nélkül alakul meg az uniós ügyészség

Húsz uniós ország megegyezett csütörtökön, hogy közös ügyészséget alapítanak, amely az EU-s költségvetést érintő bűncselekményekben nyomozhat és indíthat büntetőeljárást. A független uniós főügyészt hatalmazzák fel arra, hogy például az uniós forrásokkal kapcsolatos korrupciót vagy csalást felderítse és bíróság elé utalja. Magyarország nem vesz részt az ügyészség létrehozásában. A dánok, a lengyelek, a máltaiak, a britek, a hollandok, a svédek és az írek is kimaradnak, de később csatlakozhatnak majd. „Elfogadhatatlan, hogy az uniós támogatásból részesülő két legnagyobb tagállam, Magyarország és Lengyelország nem csatlakozott az Európai Ügyészséghez” – írta weboldalán Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője. Az OLAF közelmúltban publikált 2016-os jelentése is alátámasztja, hogy Magyarországon az európai uniós pénzek felhasználását kiemelkedően magas szintű korrupció jellemzi – tette hozzá a politikus. Jávor szerint Orbán Viktor és köre szempontjából érthető a magyar kimaradás, ugyanakkor ez rossz hír a magyar és az európai adófizetők szempontjából. A képviselő arra figyelmeztetett, hogy hamarosan valósággá válhat az a javaslat, miszerint az ügyészségből kimaradó tagállamok nem részesülhetnek majd az uniós forrásokból. Egy erről szóló ötlet korábban már az Európai Parlamentben is felmerült. (Eurológus)

A legfontosabb kérdésben nem enged a kormány a civiltörvényből

Hiába fogadkozott a kormány, hogy figyelembe veszik a Európai Tanács jogállamiságot felügyelő szervezete, a Velencei Bizottság javaslatait, a legfontosabb ponton nem puhítanak a civiltörvényen. A „külföldről támogatott” civileknek továbbra is minden olyan kiadványukon szerepeltetni kell ezt az elnevezést, ami a sajtótörvény hatálya alá esik. A Velencei Bizottságnak talán az volt a legfontosabb kritikája a törvénnyel kapcsolatban, miszerint aránytalan azt kérni az érintett szervezetektől, hogy minden kiadványukon szerepeltessék a „külföldről támogatott” besorolást. A bizottság szerint arra kötelezni a civileket, hogy ezt ismételgessék minden kiadványaikon, azt sugallja, hogy külföldről támogatást kapni valami gyanús dolog. Lázár János a kormányinfón arról beszélt, hogy változtatnak a szankciókon, továbbá az is változik, hogy már egy év alatt le lehet kerülni a listáról – a korábbi verzióban öt évig maradt volna „külföldről támogatott” szervezet az, aki egy évben 7,2 millió forint feletti támogatást kapott külföldről. Az új verzióban a Velencei Bizottság javaslatára behoztak egy alsó értékhatárt is: az 500 ezer forint alatti támogatásokkal – még ha külföldről érkeznek is –, nem kell tételesen elszámolniuk a civileknek. (444)

Bíróság: lehet azt mondani, hogy a Magyar Idők lopott pénzből működik

Szigetvári Viktor, az Együtt választmányának elnöke javára döntött a Fővárosi Törvényszék a Magyar Idők által indított perben. A kormányközeli lap azért perelte be Szigetvárit, mert azt mondta, hogy a Fidesz-kormány az adófizetőktől lopott pénzből tart fenn médiumokat, így a Magyar Időket is. A Fővárosi Törvényszék csütörtöki ítéletében viszont első fokon kimondta, hogy jogszerűen fogalmazható meg az a politikai vélemény, miszerint a Magyar Idők lopott pénzből működik. A nem rendeltetésszerűen felhasznált közpénzről szóló nyilatkozat sem a kiadó becsületének megsértését, sem pedig a jó hírnév sérelmét nem jelenti. (Hvg.hu)

Soros: Humanitárius kötelezettség törődni a bevándorlókkal

„Úgy gondolom, Európa kötelessége, hogy törődjön a bevándorlókkal. Ez egy humanitárius kötelezettség, és remélem, Európa teljesíti is” – nyilatkozta az M1 riporterének Soros György, aki az Európai Roma Művészeti és Kulturális Intézet ünnepségére érkezett Berlinbe. (444)

Csiszár Jenő letagadta az olasz nyelvvizsgáját

Ezzel csak annyi a gond, hogy a Bors olvasóriportere le is fotózta a kiírást, ami szerint Csiszár éppen kedden 13:00-kor ment szóbelizni olaszból, középfokon. A volt műsorvezetőt mindenki meglepetésére nevezték ki milánói konzulnak idén januárban. Ősszel állhat munkába – és kezdheti felvenni a havi kétmilliós fizetést –, már ha addig sikerül teljesítenie az elvárásokat, például a középfokú olasz nyelvvizsga megszerzését. (444, Bors)

Valakik gyanús időzítéssel kaszáltak óriásit Mészáros Lőrincék részvényein

Bennfentes kereskedelem gyanúja merül fel a Mészáros Lőrinc érdekkörébe tartozó Konzum Nyrt. részvényeivel kapcsolatban egy tőzsdei érdekvédelmi szervezet szerint, amely ezért kezdeményezte a Magyar Nemzeti Bank vizsgálatát. Valakik közvetlenül azelőtt jól bevásároltak a cég papírjaiból, hogy nyilvánosan bejelentették volna az MKB Bank több mint felének megszerzését, vagyis előre tudhatták, hogy sokkal többet fog érni a papír. Csakhogy, amennyiben ezt az infót a tőzsdén fel is használták, az bűncselekmény. A Konzum szerint minden jogszerű, és áll a piacfelügyeleti vizsgálat elé. (Hvg.hu)

Tíz nap alatt 6,5 milliárddal gazdagodott Mészáros Lőrinc

Jelentősen felértékelődtek a részben Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó tőzsdei vállalatok, az Opimus Nyrt. és a Konzum Nyrt., amióta kiderült, hogy utóbbi társaság részesedést szerzett az MKB bankban. A két vállalat részvényei már az elmúlt hónapokban is jelentősen drágultak, az előző néhány napban azonban egyenesen kilőttek, és jellemzően csak a napon belüli 15, illetve 20 százalékos felső kereskedési limit korlátozta árfolyamuk emelkedését. A szárnyalás valójában már a június 1-jei MKB-bejelentés előtt megindult: május 29-e óta az Opimus kurzusa 133, a Konzumé 215 százalékkal ugrott meg. A nagy nyertes természetesen Mészáros Lőrinc, aki néhány nap alatt csak ebben a két cégben meglévő tulajdonhányadán milliárdokat nyert. Az Opimusban meglévő szűk 17 százalékos részvénycsomagja 3,4 milliárddal, 19,6 százalékos Konzum-pakettje pedig 2 milliárddal ér többet, mint tíz nappal ezelőtt. (Magyar Nemzet)

Kocsis Máté értelmezése szerint bírság csak akkor jár majd, ha valaki a sokadik figyelmeztetésre sem hagyja abba a szabálytalan játékot a játszótéren

Csütörtökön a VIII. kerületi önkormányzat nagy többséggel megszavazta Kocsis Máté javaslatát, ami tovább szigorítja a kerületi játszóterek használatát. A javaslat annyival finomodott, hogy abból végül kikerült a 14 éves játszási korhatár, de a kétszázezres bírság megmaradt. Az önkormányzat csak a játékok nem rendeltetésszerű használatát tiltja meg. A polgármester értelmezése szerint bírság akkor járna, ha valaki a sokadik figyelmeztetésre sem hagyja abba a szabálytalan játékot. Szerinte nincs bírságolási szándék, csak nagyobb nyugalmat és rendet akarnak teremteni a játszótereken. (444)

Jogerősen börtönbe kell menniük az MNV egykori vezetőinek Sukoró-ügyben

Három, illetve két és fél év letöltendő börtönbüntetésre ítélte hűtlen kezelés kísérlete miatt a Kúria a 2008-as sukorói telekcsere ügyében Tátrai Miklóst és Császy Zsoltot, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) egykori vezetőit csütörtökön. A harmadfokú ítélet jogerős. Első fokon Tátrai négy évet, Császy három és fél évet kapott, a szegedi ítélőtábla viszont – bűncselekmény hiányában – felmentette a két vádlottat. Ezt az ítéletet fordította most meg a Kúria. A sukorói telekügy Gyurcsány Ferenc kormányzásának egyik nagy botránya volt: 2008 nyarán 70 hektár Sukoró külterületén fekvő, állami tulajdonú ingatlant 183 hektár albertirsai és pilisi külterületi ingatlanra cseréltek – csakhogy, mint később kiderült, előbbi értékét súlyosan alulbecsülték, utóbbit pedig felülbecsülték, és az ügyészség szerint magánokiratokat is hamisított az állami vagyonkezelő. Az államot 1,2 milliárd forint kár érte volna, ha megvalósul a terv. A sukorói területre tervezett izraeli finanszírozású kaszinóberuházásból, amit Gyurcsány kormánya kiemelt beruházássá nyilvánított, végül nem lett semmi. (MTI, 444)

A közpénzből működő MVM szerint nem közpénz, amit a Fidesz civiljeinek adtak

„Tájékoztatjuk, hogy az MVM Zrt. támogatásait nem közpénzből, hanem saját forrásból fedezi” – ezzel utasította el az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. az Együtt alelnökének, Hajdu Nórának az adatigénylését. Az Átlátszó írta meg korábban, hogy az MVM tavaly 508 millió forinttal támogatta a kormánypárti békemenetek szervezéséről ismert Civil Összefogás Fórum mögött álló alapítványt. (24.hu)

Vádat emeltek az Iszlám Államhoz csatlakozást tervelgető magyarokkal szemben

Vádat emeltek azzal a két magyar férfival szemben, akik csatlakozni szerettek volna az Iszlám Állam nevű terrorszervezethez. A Fejér megyei ügyészség terrorcselekmény terrorista csoportban történő elkövetése érdekében megvalósított terrorcselekmény előkészületének bűntette, illetve terrorcselekménnyel fenyegetés bűntette miatt emelt vádat, és letöltendő börtön kiszabását javasolja. (444)

Úgy tűnik, a mai napig működik a Budapest 2024 Zrt.

Még február végén döntettek arról, hogy Budapest végül visszalép a 2024-es olimpiai pályázattól, a pályázatért felelős céget azonban még így három hónappal később sem sikerült végelszámolni. (Mfor)

Tarlós: Orbán nem ad több pénzt, Budapest önerőből pótolja ki 3-as metró felújítását

A főpolgármester csütörtökön sajtótájékoztatón közölte a hírt, miszerint mivel a kormány nem ad több pénzt a 3-as metróvonal rekonstrukciójára, a főváros így kénytelen saját tartalékaihoz nyúlni. Tarlós azt is elmondta, hogy Orbán jelentősebb forrást helyezett kilátásba a Nyugati téri és a Rottenbiller utcai felüljáró elbontására, az állatkertbe tervezett biodóm pedig a már megadott 25 milliárd mellé akár további 20 milliárdot kaphat. (444)

A kormány döntött: százmilliót kap a Makovecz-központ az Országvédelmi Alapból

A Magyar Közlöny legfrissebb számából derül ki, hogy Orbán Viktor aláírta azt a kormányhatározatot, ami összesen 4,2 milliárd forint átcsoportosításáról döntött az Országvédelmi Alap forrásaiból. 2,9 milliárdot kap a NAV beruházásokra, 300 milliót a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szintén beruházásokra és ugyanennyi jut a Határtalanul! programra, a Makovecz Emlékközpont költségvetését pedig százmillióval tolják meg. (444)

A kutyát nem érdekli a magyar a foci, a klubok mégis nyereségesek, mert ömlik az állami eredetű szponzorpénz

A részletekért kattintson. (444)

