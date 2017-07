Magyarországot bírálta interjújában az osztrák kancellár – ez történt a hétvégén

A Századvégnek is jutott az államilag táboroztatott gyerekek pénzéből, hiába kötelezi európai bírósági ítélet, Magyarország csak azért sem javít a tranzitzónák embertelen körülményein, még 35 milliárdot elköltünk a Hungaroringre, hogy 2026 után is maradjon a Forma-1, ezüstérmes lett a magyar férfi vízilabda-válogatott, Magyarországot bírálta interjújában Christian Kern osztrák kancellár, Magyarországot is szankciókkal fenyegeti az orosz miniszterelnök-helyettes, Németh Szilárd szerint Soros a vizes vb-t is le akarja járatni, összefog az LMP és az Új Kezdet, Rogán Antal ügyvédje intézi az Arton ügyeit is, a NAIH szerint nem Rogán minisztériuma a felelős az orosz mérőkód miatt – hétvégi hírösszefoglalónk.

Magyarországot bírálta az Östereich című osztrák lap vasárnapi számában megjelent interjújában Christian Kern osztrák kancellár. „Mivel bizonyos országok milliárdos hozzájárulásokat szereznek az uniós adókból, legalább annyi ellenszolgáltatást meg lehet követelni, hogy tartsák magukat az uniós szabályokhoz” – mondta. Kern szerint ezeknek az országoknak el kell fogadniuk, hogy az EU „értékközösség”, vagyis nem fogadható el, ha „lépésről lépésre felszámolják a demokráciát és a hatalmi ágak szétválasztását, korlátozzák a sajtószabadságot”. A kancellár még a múlt héten a német Frankfurter Allgemeine Zeitung című újságnak nyilatkozva többek közt azt mondta, hogy az unió szabályainak megsértése esetén csökkenteni kell Magyarország és Lengyelország uniós támogatását. Arra az interjúra reagálva Szijjártó Péter kijelentette, hogy az EU-ban „hadviselés zajlik azokkal szemben, akik nem hajlandók illegális bevándorlókat befogadni”. „Illegális bevándorló” alatt Szijjártó azokat a menekülteket érti, akiknek a menedékkérelmét az európai hatóságok pozitívan bírálták el, vagyis nem illegálisan tartózkodnak Európában. (MTI, 444)

A Századvégnek is jutott az államilag táboroztatott gyerekek pénzéből

Értékes, a pályázatírást segítő szakmai tanácsaiért 18,9 millió forintot kapott a Századvég attól az állami alapítványtól, aminek feladata gyerekek táboroztatása lenne. Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány ügyeiről a Magyar Nemzet írt cikket. (Magyar Nemzet, 444)

Sportot űznek belőle: Csányi és a kórházbiznisz

Az OTP-vezér éppen akkor fektetett be a sportegészségügyben jártas Budai Egészségközpontba, amikor a Sportkórház helyzete bizonytalanná vált. Minden egy „fél füllel elcsípett” telefonbeszélgetéssel indult. (Hvg.hu)

Hiába kötelezi európai bírósági ítélet, Magyarország csak azért sem javít a tranzitzónák embertelen körülményein

A magyar hatóságok nem tartják be a kínzást és embertelen, megalázó bánásmódot, büntetést tiltó 3. cikkelyt az Európai Emberi Jogi Egyezményben, annak ellenére, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) többször felszólította őket erre – írja a Politico a Magyar Helsinki Bizottságra hivatkozva. A cikkben egy öttagú család ügyét és a rájuk vonatkozó Európai Bíróság által meghozott ítéleteket említik. „R” iráni családfő, afgán felesége és három gyerekük a röszkei tranzitzóna lakói. Esetükben május 19-én a strasbourgi bíróság közbenső ítéletet adott ki, amit aztán két hónappal később szinte szó szerint meg kellett ismételnie – új pontokkal kiegészítve azt. A magas testület először azt mondta ki, hogy a magyar hatóságoknak azonnal olyan helyre kell vinniük a családot, ahol nincsenek embertelen bánásmódnak kitéve, majd két hónappal később ezt azzal egészítették ki, hogy rendszeresen kell ételt adniuk a tranzitzónában élőknek, akkor is, ha először elutasították menedékkérelmüket. A tranzitzónákba a menekülteket segítő civil szervezeteket sem engedik be, hogy ételt oszthassanak, ahogy újságírókat sem. A magyar kormány a lap megkeresésére tagadta, hogy bármiféle nemzetközi ítéletet megszegnének, vagy hogy ne lenne a tranzitzóna nemzetközi színvonalú. (Politico, 444)

Még 35 milliárdot elköltünk a Hungaroringre, hogy 2026 után is maradjon a Forma-1

Magyarország 146 milliárd forintot fizet azért, hogy 2026-ig maradjon a Forma-1, ám ez még nem minden, ugyanis három részletben további 35 milliárd forintért fejlesztik a Magyar Nagydíjnak 1986 óta otthont adó Hungaroringet, hogy a pálya 2026 után is része legyen a világbajnoki sorozat versenynaptárának. Erről Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter beszélt szombaton a mogyoródi pályán, miután találkozott Chase Careyvel, az F1 kereskedelmi jogait birtokló Formula One Group elnökével. (444)

Ha valaki igazán megérdemelte a kitüntetést a vizes vb-ért, az Kövér László volt

Miután Orbán Viktor miniszterelnök kapott egy hatalmas fukszot a FINA elnökétől, aki Seszták Miklós fejlesztési minisztert is kitüntette, még szükség volt egy névtelen hős, a vizes vb-ért tűzzel-vassal harcoló Kövér László házelnök kitüntetésére, aki ez alkalomból azt mondta: a vasárnap záruló vb vége előtt kijelenthető, hogy Magyarország sikeresen rendezte meg a 17. vizes világbajnokságot, ehhez a vizes sportágak nemzetközi szövetségének (FINA) a támogatása és a magyar emberek összefogása is kellett. (444)

Ezüstérmes a magyar férfi vízilabda-válogatott

Borzasztóan kezdett a csapat, négygólos hátrányba került az első negyedben. Innen visszakapaszkodott még a válogatott, de a horvátok végül 8-6-ra nyertek. A bronzérmet azok a szerbek hozták el, akiket a vizes vb előtti esélylatolgatásunkban első helyre vártunk. A nőknél az Egyesült Államok csapata léphetett föl a dobogó legfelső fokára – ez a tippünk tehát bejött. A magyar csapatból egyébként egyedül Hosszú Katinkának jött össze az arany – kettő számban is. (444, Budapest Beacon)

Magyarországot is szankciókkal fenyegeti az orosz miniszterelnök-helyettes

Személyre szabott szankciókkal fenyegette meg az orosz miniszterelnök-helyettes mindazokat, akiknek közük volt repülőgépe a román légtérből történt kitiltásához, illetve ahhoz, hogy azt nem engedték leszállni Budapesten. Dmitrij Rogozin Moldovába próbált repülni, de mert Ukrajna egyáltalán nem enged a légterébe orosz gépeket, nagy kerülőre kényszerült. A Románia és Ukrajna által teljesen körülzárt országot Fehéroroszország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország érintésével Románián át próbálta megközelíteni, de a román hatóságok megtagadták a gépnek a belépést, mert Rogozin ellen személyre szabott szankciók vannak érvényben az EU-ban. Emiatt végül Budapesten is megtagadták tőle a leszállási engedélyt. (444)

Rogán Antal ügyvédje intézi az Arton ügyeit is

A Fővárosi Cégbíróságnál leadott dokumentumok szerint Kosik Kristóf – Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszternek és Habony Árpádnak, a kormányfő informális tanácsadójának ügyvédje – intézi az egyik letelepedésikötvény-forgalmazó, az Arton Capital Hungary Kft. hivatalos ügyeit. A társaságból egyébként még májusban kiszállt két tulajdonos, köztük a névadó Arton Group is, így az egyedüli tag Rogán Antal egyetemi évfolyamtársa, a bolgár származású Balogh Radosztina maradt. A tulajdonosok körének szűkülése már önmagában is említésre méltó fejlemény – különösen, ha figyelembe vesszük az időzítést, hiszen a váltásra nem sokkal azután került sor, hogy az Arton irodájába betörtek. Még áprilisban vittek el a cég budapesti irodájából 600 millió forintot és egy értékes adatokat tartalmazó szervert, az elkövetőknek azóta sem bukkantak a nyomára, pedig a rendőrség óriási erővel kezdett a nyomozásba: még azokat is kihallgatták, akik csak az iroda környékén jártak a betörés idején. (Magyar Nemzet)

Németh Szilárd: Soros

Hétfőn rendkívüli ülésen vizsgálná a parlament nemzetbiztonsági bizottsága, hogy mégis miért egy, a wifihálózatra bejelentkezők személyes adatait is begyűjtő azeri vállalkozás építhette ki az ingyenes wifihálózatot a budapesti vizes vb-n. Ez az a hálózat, amely ugyan a szervezők szerint teljesen biztonságos, de amire a kormány tagjai közül a polgári hírszerzést is felügyelő Lázár János kancelláriaminiszter nem szívesen csatlakozna fel. Az ülést Szél Bernadett kezdeményezésére Molnár Zsolt, a bizottság szocialista elnöke hívta össze, még a vb előtt. Azért a vb utánra, mert szerinte a vb előtt nem tudta volna biztosítani a határozatképességet, mert ahhoz a kormánypártiak jelenléte is szükséges. Most kiderült, hogy továbbra se lesz határozatképes a bizottság, mert Németh Szilárd, a kormánypárti alelnök bejelentése szerint a fideszes és kereszténydemokrata képviselők bojkottálni fogják. Hogy miért? Kapaszkodjanak meg, de Soros György miatt, Németh szerint ugyanis a filantróp milliárdos a vizes világbajnokságot akarja lejáratni. (444)

Fukuyama Orbán beszédéről: Teli torokból védi az etnikai nacionalizmust és teli van antiszemita összeesküvés-elméletekkel

Az amerikai politológus azzal osztotta meg Orbán Viktor tusnádfürdői beszédének angol fordítását a Twitteren, hogy szerinte az teli torokból védi az etnikai nacionalizmus és tele van antiszemita összeesküvés-elméletekkel. (444)

Összefog az LMP és az Új Kezdet

Az LMP hivatalosan is megerősítette, hogy tárgyalásokat kezdenek a március 15-én elindult Új Kezdettel (ÚK) a választási együttműködés lehetőségeiről. Az új jobbközép párt eddigi láthatatlansága ellenére nem elhanyagolható területen veszélyezteti a Fidesz helyi embereinek választási eredményét. Gémesi György a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) elnökeként széles kapcsolatrendszerrel rendelkezik a közepes és kisebb településeken, így esetleg felajánlandó képviselői helyért vagy helyekért cserében pártja segítheti az LMP-t az eredményes helyi politikusok megtalálásában. A veszélyt a kormánypártok is érzik, nem véletlen, hogy körlevélben szólították fel a fideszes polgármestereket, lépjenek ki a Gémesi-féle önkormányzati szövetségből. (Népszava)

NAIH: Nem Rogán minisztériuma a felelős az orosz mérőkód miatt

A 444 április elején szúrta ki, hogy az aktuális nemzeti konzultáció weboldalának kódjában szerepel a Yandex nevű orosz IT-cég forgalomfigyelő, adatgyűjtő mérőkódja. Ilyen mérőkódok léte nem meglepő egy kérdőíves honlapban, de az igen, hogy a Yandexre esett a választás. A cégről ugyanis 2011-ben kiderült, hogy adatokat oszt meg az orosz titkosszolgálattal, például olyanok személyes adatait, akik a Yandex Paypal-szerű szolgáltatásán keresztül támogattak egy orosz ellenzéki bloggert. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézete csak a hírekből szerzett tudomást arról, hogy a nemzeti konzultációs kormányzati oldalon yandexes mérőkódot helyeztek el, arról nem kérdezték meg őket, hogy ez veszélyes-e vagy sem. Dr. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke szerint az ügyben lefolytatott vizsgálat nem állapította meg a Rogán által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda felelősségét. Az eljárás során kiderült, nem a Miniszterelnöki Kabinetiroda döntött az orosz cég mérókódjának használatáról, hanem a honlap fejlesztésével megbízott alvállalkozó. A honlapot készítő cégnél azt a mulasztást követték el, hogy bár kikapcsolták a funkció működését, a honlap hmtl-kódjából nem törölték azt, ezért a felhasználói információkat elküldték a Yandexhez. A Yandexet is megkereste a hivatal, a cég azt a tájékoztatást adta, hogy, mivel a funkciót kikapcsolták, ezért a Hollandiában működő szervere nem fogadta az adatokat. A NAIH szerint a felelősség teljes mértékben az alvállalkozót terheli, mivel ők döntöttek a Yandex használatáról, majd a kikapcsolásánál az ő munkatársuk nem járt el megfelelően. (Index)

