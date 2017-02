Már az utcán az MKKP plakátjai, Tarlósnak fentről üzenik, ne adja ki az OLAF-jelentést – ez történt szerdán

A budapestiek hatvan százaléka népszavazást akar az olimpiáról, havi félmilliót kap adózással foglalkozó cégektől a NAV-elnök, már az utcán a Kétfarkú Kutyapárt olimpiaellenes plakátjai, február elsejével tizennégy volt népszabadságos újságíró és szerkesztő érkezett a Népszavához, távozik a Figyelő főszerkesztője is, Tarlósnak fentről üzenik, ne adja ki az OLAF-jelentést – szerdai hírösszefoglalónk.

Havi félmilliót kap adózással foglalkozó cégektől a NAV-elnök

A vagyonbevallása alapján havi több mint félmillió forintos extra jövedelmet kap Tállai András, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnöki posztját is betöltő gazdasági minisztériumi államtitkár két olyan cégtől, amelyek a honlapjuk szerint adótanácsadással is foglalkoznak. (Direkt36)

Tállai leváltotta a NAV főigazgatóját

Tállai András, az adóhivatal vezetője szerdán felmentette a NAV Központi Irányítás főigazgatói pozíciójából Marsi Márta Erzsébetet. Ezzel a hatóság Tállai utáni második legfontosabb embere távozik. Marsit Rási Kálmán pénzügyőr ezredes váltja a főigazgatói székében. (Magyar Nemzet, MTI)

A budapestiek hatvan százaléka népszavazást akar az olimpiáról

A Medián január végi, a HVG megrendelésére készült felmérése szerint jó kétharmados többségben vannak azok, akik nem támogatják az olimpiai játékok megrendezését, mert másra költenék azt a sok pénzt, amibe kerül. (Hvg.hu)

Már az utcán a Kétfarkú Kutyapárt olimpiaellenes plakátjai

Az egyiken az olvasható: „Ha felgyújtanánk egyszerre ennyi pénzt, sokkal több turista jönne megnézni”. A kampányt magánadományokból fedezik, múlt péntekig több mint tízmillió forint jött össze a célra. (MKKP/Facebook)

Február elsejével tizennégy volt népszabadságos újságíró és szerkesztő érkezett a Népszavához

A következő hetekben még négyen csatlakoznak a szerkesztőséghez. A szintén a cégcsoporthoz tartozó Vasárnapi Híreknél és a Szabad Földnél már korábban munkába állt Kőműves Anitával, illetve Tanács Istvánnal így összesen húsz, október 8-án utcára került újságíró talál új otthonra. (Népszava)

Tarlósnak fentről üzenik, ne adja ki az OLAF-jelentést

A főpolgármester az Inforádióban beszélt arról, hogy megkapta a Miniszterelnökségtől az OLAF-jelentést. Már csak azt nem érti, miért folyik „egy ilyen, kicsit álságos vita a nyilvánosságra hozatalról”. Nem érti, miért nem hozza nyilvánosságra a saját jelentését az OLAF, vagy ha nem hozhatja, akkor miért adja úgy másoknak, hogy közben „kvázi megfenyegeti”, hogy „hozd nyilvánosságra, ha akarod, de ha valamilyen adatvédelmi szabályt sértesz, akkor problémád lehet”. A kormány ugyanis azzal kapta meg a jelentést, azzal, hogy köteles az Európai Unió (EU) vonatkozó adatvédelmi szabályait betartani. (444, Magyar Nemzet)

Hárommilliárdot kap a magyar államtól a vajdasági Topolya harmadosztályú csapata, most már azt is tudjuk, miért

Januárban derült ki, hogy a magyar állam a vajdasági Topolya harmadosztályú focicsapatát támogatta meg hárommilliárd forinttal, amiből négy focipályát alakítanak ki, de a hosszú távú terveik között egy stadion felépítése is szerepel. A PM-es Szabó Tímea kérdésére, Fónagy János magyarázta meg, miért volt indokolt ennyi pénzt adni a Délvidéki Futball Akadémiának. Az államtitkár azzal indít, hogy „a labdarúgás, ezen belül a határon túli fiatal magyar nemzedék tehetséggondozása, szervezett, szakmai alapon történő képzése nemzeti ügy”, de mivel ez egy összetett feladat, „szervezési, működési és infrastrukturális” fejlesztésekre is szükség van. Ezután emlékeztet, hogy a TSC Bačka Topola / Topolya (TSC) 100 éves múlttal rendelkezik, a 15 edzőből 11 magyar és a Vajdaság harmadik legnagyobb utánpótlás-nevelő egyesületének számít. A csapat érdemeinek felsorolásánál Fónagy kiemelte, hogy több magyarországi klubbal, így a Debrecennel, az MTK-val, a Fradival és a Puskás Akadémiával is kapcsolatban állnak. (444)

Keményen rávágta az ajtót az MSZP-re Demeter Márta

Demeter Márta szocialista képviselő a pártból is kilép, társainak írt levele szerint azért, mert „az MSZP formális és informális vezetői közül többek tettei is olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek egyértelműen megkérdőjelezik a párt hitelességét, illetve elkötelezettségét a kormányváltásra”. (Hvg.hu)

Távozik a Figyelő főszerkesztője is

Február 1-jével közös megegyezéssel távozik Lambert Gábor, a Figyelő főszerkesztője. Az idén hatvanéves gazdasági hetilap, a brandhez tartozó egyéb kiadványok és a hozzátartozó portál napi munkája, valamint az elindított megújítása folyamat az elmúlt napokban felállított szerkesztőbizottság irányításával folytatódik. Ő a harmadik ismert távozó a laptól azután, hogy Schmidt Mária három fős szerkesztőbizottságot nevezett ki az újság élére. Brückner Gergely, a Pénz-piac rovat vezetője és Jandó Zoltán újságíró már múlt héten beadták felmondásukat. (Figyelő)

A magyar putyinisták kérik az orosz elnököt: szólaljon fel mindenhol a budapesti olimpiáért!

Közösen köszöntötte a Honfoglalás 2000 Egyesület és a Vlagyimir Putyin Baráti Kör egy nappal érkezése előtt a Budapestre látogató orosz elnököt a Bajza utcai nagykövetségnél szerda délelőtt. A rossz idő miatt csak négy nyugdíjast felvonultató rendezvényen az egyesület elnöke, Szilvássy György, aki korábban Béke Nobel-díjat követelt Putyinnak, elmondta: a csütörtöki látogatás apropóján levelet írtak az elnöknek, aminek eljuttatásához a nagykövetség segítségét kérték. A rajongás és a Paks2 megállapodás üdvözlése mellett konkrét kéréseket is megfogalmaztak Putyin felé: szólaljon fel mindenütt, hogy Budapest megkapja a 2024-es olimpia rendezését, illetve vesse latba minden tekintélyét, és küzdjön a székely autonómiáért. A Baráti Kör a levelet egy hete Orbán Viktornak is elküldte, hogy a csütörtöki találkozón vesse fel és tárgyalják meg a kéréseket. (444)

Vlagyimir Putyin még be sem tette a lábát Magyarországra, máris milliárdokat osztanak Orbánék a számára kedves célokra

A magyar adófizetők pénzéből 2,4 milliárd forintot fordítanak az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) beruházásaira. Többek között felújítják a budapesti Nagyboldogasszony ortodox székesegyházát, a tokaji Szent Miklós ortodox templomot, a miskolci Szentháromság ortodox templomot, sőt még építenek is egy újat, Hévízen. Ezt a 2,4 milliárdot forintot az Európai uniós befizetések költségvetési sorról csoportosítják át. Megy 192 millió forint a magyar-orosz űrkutatási programnak is, pontosabban nem is az űrkutatási programnak, hanem „az űrkutatás és az űripar területén megvalósuló magyar–orosz együttműködéshez kapcsolódó feladatok ellátása érdekében”. Ezt szintén a magyar EU-s befizetésekből csoportosítják át. (Magyar Közlöny, 444)

Az EU-tól kér segítséget a kormány a madárinfluenza kezeléséhez

A madárinfluenza miatt eddig több mint hárommillió baromfit mészároltak le az állategészségügyi hatóságok Magyarországon. Az állam száz százalékban megtéríti a kiirtott baromfik piaci értékét és a megsemmisített takarmány költségét. A közvetlen kárérték már több mint hárommilliárd forintra rúg. Ebből eddig egymilliárd 164 millió forintot fizettek ki 45 gazdálkodónak, 69 határozat alapján. Csorbai Attila, a Baromfi Termék Tanács elnök-igazgatója a Magyar Hírlapnak azt mondta, ez a hárommilliárd forint nem a kár teljes értéke, hanem csak az élő munkát érintő része, valamint egy létfenntartáshoz szükséges minimális értéket jelöl meg. A szakmai szervezet azt javasolja a kormánynak, hogy a közvetett károk miatt ne csak a termelők kapjanak ellentételezést, hanem a kereskedők és a feldolgozók is. A Földművelésügyi Minisztérium (FM) szerint az Európai Unióban lehetőség van arra, hogy állat- és növényegészségügyi problémák esetén a tagállamok válságkezelési támogatást kérjenek. Magyarország ezt megtette a madárinfluenza miatt, a tárgyalások már megkezdődtek, jelenleg az Európai Bizottság válaszát várják. (444, Magyar Hírlap)

Nyártól megszűnhetnek a roamingdíjak

Az Európai Parlament (EP), a Tanács (ET) és a Bizottság (EB) megállapodtak a szolgáltatókkal arról, hogy kivezetik a roamingdíjakat az Európai Unióból. Az egyezség alapján a felhasználóknak nem kell többet ilyen díjat fizetniük, csak a szolgáltatóknak kell egymással szemben elszámolniuk. (444)

