Meghalt Rubovszky György, Orbán Horthy Miklóst méltatta, újabb pofont kapott Balog Zoltán a CEU ügyében – ez történt szerdán

Hosszú Katinka nyílt levélben támadja a FINA-t, mert úgy érzi, becsapták, az ügyészség szerint Lagzi Lajcsi 25 évig lopta az áramot, csökkenti a budapesti futóversenyek számát a Fővárosi Közgyűlés, Semjén Zsolt tovább egyszerűsítené a határon túli magyarok szavazását, gyógyíthatatlan beteg kannabiszhasználót is bevittek a rendőrök az aurórás razziáról, már szeptemberben tárgyalhatja a parlament a Lex Heinekent, nem feküdt keresztbe a versenyhivatal Mészáros Lőrinc legújabb tulajdonszerzése előtt, újabb pofont kapott Balog Zoltán a CEU ügyében, kitették Simicskát a veszprémi sportcsarnok páholyából, a Matolcsy-alapítványok félmilliárdot szórtak szét a vezetőik között, meghalt Rubovszky György – szerdai hírösszefoglalónk

„Az élet kioltásával együtt járó gyötrelmet jóval meghaladó gyötrelem” – a vádirat ismertetésével megkezdődött a Burgenlandban talált halálkamion ügyének büntetőpere

Szerdán a Kecskeméti Törvényszéken megkezdődött annak a tizenegy – többségében bolgár állampolgárságú – vádlottnak a pere, akiket kivétel nélkül embercsempészettel vádolnak, és akik közül az ügyészség az első négyet azzal is vádolja, hogy ők a felelősek annak a hetvenegy menekültnek, köztük gyerekeknek a haláláért, akiknek földi maradványait egy embercsempészetre használt elhagyott furgonban találták meg Burgenlandban, Parndorf mellett, a Magyarországról Bécsbe vezető A4-es autópályán az osztrák hatóságok. A hetvenegy menekült bizonyítottan még Magyarországon elhunyt. (Budapest Beacon)

Meghalt Rubovszky György

Meghalt Rubovszky György kereszténydemokrata országgyűlési képviselő – tájékoztatta a KDNP elnöke szerdán az MTI-t. Semjén Zsolt úgy fogalmazott: Rubovszky György, a KDNP alapító tagja, országgyűlési képviselője szerdán este „nemes lelkét visszaadta teremtőjének”. Rubovszky György 1994 óta volt tagja a parlamentnek. (MTI, 444)

Újabb pofont kapott Balog Zoltán a CEU ügyében

Bár a magyar kormány sokáig abban bízott, hogy az amerikai szövetségi kormány tárgyal velük a CEU-ról, az Amerikai Egyesült Államok oktatási minisztere levélben tájékoztatta Balog Zoltánt, az emberi erőforrások miniszterét arról, hogy az Egyesült Államokban az oktatás elsődlegesen szövetségi tagállami és helyi felelősség, vagyis Trumpék nem ülnek le velük az egyetem ügyében. Betsy DeVos június közepén küldött levelet Balog Zoltánnak és Palkovics László oktatási államtitkárnak – erre válaszolt a magyar miniszter szerdán. A két barátságos hangvételű, de amerikai részről határozott levelet az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) juttatta el az MTI-hez. (Index)

A Matolcsy-alapítványok félmilliárdot szórtak szét a vezetőik között

Jól tartják a vezetőiket azok a Pallas Athéné alapítványok, amelyeket a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hozott létre különböző oktatási, kutatási és társadalomfejlesztési projektekre több mint 250 milliárd forint közpénzből. Úgy tűnik, a kormány szavazóbázisának erősítése már fontosabb lett, mint az alapítványok eredeti céljai. (Hvg.hu)

Orbán Horthy Miklóst méltatta

Orbán a II. kerületi, felújított Klebelsberg-kastély átadásán mondott beszédet. A kormányfő azt mondta: a húszas-harmincas évek nehéz időszak volt Magyarországon, és az, hogy akkor nem süllyedt az ország káoszba, azt Horthy Miklós kormányzónak, Bethlen István akkori kormányfőnek és Klebelsberg Kunó kultuszminiszternek köszönhetjük. Orbán szerint ezt nem vonhatja kétségbe a második világháborús szereplés sem. (Hvg.hu)

Semjén Zsolt tovább egyszerűsítené a határon túli magyarok szavazását

A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szerdán a Kőrösi Csoma Sándor-program és a Petőfi Sándor-program idei zárókonferenciáján azt mondta: számításai szerint a Magyar Állandó Értekezlet ülésére várhatóan elérik a kitűzött cél, és meglesz az egymillió új magyar állampolgár. A KDNP elnöke szerint a jelenlegi helyzetben ez az egyetlen lehetséges válasz Trianonra. Semjén Zsolt a tapasztalatok alapján elszánt abban, hogy egyszerűsítsék az anyakönyvi vonatkozásokat, és akár a választási szabályokon is változtassanak. Azt kérte a programokban résztvevő ösztöndíjasoktól, írják le, a honosításnál hol láttak olyan bürokratikus nehézségeket, amelyek aránytalan terheket rónak az ottaniakra, valamint, hogy a választásoknál mi jelentett problémát a szavazatok leadásánál. A határon túli magyarok egyébként már most is egyszerűbben tudnak szavazni, mint azok, akik dolgozni mentek külföldre. (MTI, 444)

„Pacifikálni kell a társadalmat a cigányoktól” – kiállítás és pódiumbeszélgetés a Porrajmosról

Minikiállítás nyílt a Tom Lantos Intézet budapesti irodájában a Porrajmosról, azaz a cigányholocaustról. A kiállításmegnyitót követő pódiumbeszélgetésen nemcsak az hangzott el, hogy a Porrajmost a szinte teljes elhallgatás jellemzi mind a mai napig, de az is, hogy még ha nem is olyan a politikai helyzet, mint hetvenöt-nyolcvan éve volt, „de észrevehetőek a hasonlóságok”. (Budapest Beacon)

Csökkenti a budapesti futóversenyek számát a Fővárosi Közgyűlés

A budapesti futó sportesemények számának csökkentéséről döntött rendeletmódosítással a Fővárosi Közgyűlés szerdán. A testület 16 igennel, 5 ellenében támogatta a Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes által jegyzett előterjesztést. A módosítás értelmében egy naptári évben legfeljebb három jelentős forgalomkorlátozással járó, hat kisebb forgalomkorlátozással járó, valamint három forgalomkorlátozással nem járó futó sportesemény kerülhet be a naptártervbe. A módosítással szigorítják a futóversenyek pályázati feltételeit, és a pályázati eljárást is egységesebbé teszik a hatékonyabb ügyintézés érdekében. (Blikk)

Az ügyészség szerint Lagzi Lajcsi 25 évig lopta az áramot

A Pest megyei főügyészség szerint Galambos Lajosnál és feleségénél föld alatti kábeleket és kartonfal mögötti méretlen fő­elosztót is találtak – derül ki a zenész büntetőperének vádiratából. Dr. Gyugyi Csilla ügyész arról beszélt, hogy már 1993–94-ben kezdődhetett az áramlopás Lajcsiéknál. Galambos Lajost azzal vádolják, hogy összesen 50 millió forint értékben lopott áramot, gázt és vizet. Rajta kívül az ügyben még tíz embert vádolnak, köztük a feleségét is. Mellettük vádlott még négy tulajdonostársuk és több közműszolgáltató ellenőre is, mert kenőpénzeket fogadtak el. Az ügyész a Borsnak elmondta, hogy az ellenőröket akkor fizették le, amikor 2014 októberében a ellenőrzést tartottak a tatai apartmanházban. Lajcsiék attól tartottak, hogy az ellenőrök észre fogják venni az illegális bekötéseket, amit egyébként elrejtettek, álcáztak, ezért több százezer forintot adtak neki. A zenész egyébként az első perctől kezdve azt állítja, hogy koncepciós per folyik ellene. (Bors, 444)

Hosszú Katinka nyílt levélben támadja a FINA-t, mert úgy érzi, becsapták

Az olimpiai bajnok úszó a Facebook-oldalán ment neki a Nemzetközi Úszó Szövetségnek (FINA), mert a szervezet nem egyeztetett az úszókkal a szabályok változtatásáról. A FINA nemrég ugyanis úgy változtatta a szabályokat, hogy egy versenyző egy versenyen maximum csak négy egyéni számban indulhat. Hosszú Katinka szerint ezek a szabályok részben ellene születtek, ezért becsapva érzi magát. Miután véleményét közzétette, a Magyar Úszószövetség támogatásáról biztosította, és felszólította Gyárfás Tamást, a szövetség volt elnökét, a FINA alelnökét, hogy tegyen meg mindent a szabályzat újbóli módosítása érdekében. Gyárfás azt ugyan nem tudta elérni, hogy több számot engedélyezzenek az úszóknak, a pénzdíjat azonban sikerült megemeltetnie. (444, Hvg.hu)

Kitették Simicskát a veszprémi sportcsarnok páholyából

Az ATV A nap híre című műsorában Magyar György ügyvéd számolt be arról, hogy kitúrták helyéről Simicska Lajost, a Telekom Veszprém régi szurkolóját és családját a Veszprém Aréna díszpáholyából. Simicska hosszú évek óta bérel páholyt a kézilabdacsarnokban, ám ennek most vége. Magyar, aki több jogi ügyben képviseli Simicskát, azt mondta: az érintettel nem közölték a kitiltás okát. Sajtóhírek szerint a Mészáros Lőrinc érdekeltségéhez sorolt – papíron Szíjj László által vezetett – Duna Aszfalt Kft. hamarosan többségi tulajdonrészt szerezhet a Veszprém Handball Team Zrt.-ben. (444)

Gyógyíthatatlan beteg kannabiszhasználót is bevittek a rendőrök az aurórás razziáról, utána hajnalban házkutatást tartottak nála

Bűnözőt csinálnak belőlem, mert beteg vagyok – ezt mondta a 444-nek Attila, akit június 10-én vittek el az Aurórából a rendőrök. Attila Sclerosis multiplex (SM) nevű súlyos, gyógyíthatatlan idegrendszeri betegségben szenved, ami más mellett fájdalommal és görcsrohamokkal jár. Az SM tüneteinek csillapítására világ 27 országában használnak sikerrel egy Sativex nevű gyógyszert, ami a marihuána THC és CBD nevű hatóanyagait tartalmazza. Ez a gyógyszer itthon nem elérhető, mert a marihuána tiltott kábítószernek számít, és ezért az orvosok sem merik külföldről behozatni a betegeiknek. Ha valamelyik orvos mégis hajlandó lenne megrendelni külföldről, az is csak nagyon kevés SM betegnek segítene, mert állami támogatás híján a Sativex kétheti adagja körülbelül 160 ezer forintnyi euróba kerül. Emiatt a magyar SM betegek egy része marihuánát használ – ez a tünetek súlyosságától függően kéthetente 20-30 ezer forintot visz el. Attila is az ilyen betegek között van, és más, hasonló helyzetben lévő emberek is ott voltak június 10-án az Aurórában rendezett fesztiválon. Attilánál a rendőrök csekély mennyiségű marihuánát találtak. Bevitték a rendőrségre, kihallgatták, vizeletvizsgálatot végeztek. Attila hiába mondta el a rendőrségen, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenved, és terápiás céllal használ füvet, hajnalban bilincsben vitték haza a lakásába, ahol házkutatást tartottak. „Csak a szerencsén múlt, hogy a három gyerek nem volt akkor otthon, szörnyű lett volna, ha így kell látniuk.” (444)

3-as metró: kispórolják az akadálymentesítést

A kormány szűkmarkúsága miatt a korábbi elképzeléshez képest kevesebbet, kilenc állomást tervez akadálymentesíteni a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a tervek szerint ősszel induló 3-as metró felújítása során. Elsősorban a városházi tervek szerint első etapban felújítandó, olcsóbban renoválható északi pályaszakasz állomásait tennék könnyebben elérhetővé a mozgássérült utasok, kismamák vagy idősek számára, a jóval drágábban felújítható és akadály-mentesíthető középső és a déli szakaszon viszont több állomás is kimaradna. (Népszava)

Már szeptemberben tárgyalhatja a parlament a Lex Heinekent

Akár már szeptemberben tárgyalhatja a parlament a lex Heinekenként is emlegetett törvénytervezet – közölte Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter az MTI-vel. A közlemény szerint a kormány üdvözli az Európai Bizottság (EB) hétfőn közzétett döntését, miszerint a brüsszeli testület nem gördít akadályt az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosítását megtiltó törvénytervezettel szemben. A kormány tudomásul veszi a Bizottság azon megjegyzését, hogy a törvényt nem lehet majd diszkriminatívan alkalmazni, hiszen ilyen szándék Lázár szerint nincs és nem is volt, és bármely gazdasági szereplő, amelyik megsérti a jogszabályokat, ugyanolyan szankcióval számolhat majd. (MTI, 444)

Nem feküdt keresztbe a versenyhivatal Mészáros Lőrinc legújabb tulajdonszerzése előtt

Mészáros Lőrinc, a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt., és a Konzum Management Kft. irányítást szerezhet az Opimus Group Nyrt. felett – döntött a Gazdasági Versenyhivatal. A Konzum Alapkezelő, ami a Konzum Management tulajdona – utóbbi pedig a tőzsdei Konzum Nyrt. leányvállalata – végső soron egy Jászai Gellért nevű üzletember irányítása alatt állnak. A két cég Mészáros Lőrinccel közösen 50 százalékot meghaladó tulajdoni hányadot szerzett a Buda-Cash egykori vezetőinek korábbi cégében, az Opimus Nyrt.-ben. (444)

Az Egészségügyi Államtitkárságon készült egy javaslat, ami rengeteg pénzt venne el a kórházaktól

A részletekért kattintson! (444)

Amennyiben tetszett a cikkünk, és a jövőben is olvasna hasonlókat, itt lájkolhatja az oldalunkat (ha már korábban lájkolt minket, akkor ne kattintson!):