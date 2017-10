Meghosszabbították a Spéder elleni nyomozást – ez történt pénteken

6,5 milliárd forintos megbízást nyert el Csetényi Csaba cége; az euróhoz való csatlakozás abszolút stratégiai kérdés; Kenya már nem akarja megrendezni a 2023-as atlétikai vébét, Budapest jelenleg az egyedüli induló; meghosszabbították a Spéder elleni nyomozást; hat hónap alatt 30 milliárd forintnyi ÁFA-csalást leplezett le a NAV; megbukott a terrorátvilágításon Orbán kedvenc arab üzletembere; együttműködésre kérik Tarlóst a civilek a Római parti népszavazás ügyében; csak a helyieknek felejtettek el szólni, hogy magasfeszültségű vezeték épül mellettük; kedvezményt ad a kormány a CEU-nak; 18 évnyi együttműködés után kitiltották a Helsinki Bizottság képviselőit a börtönökből – pénteki hírösszefoglalónk.

18 évnyi együttműködés után kitiltották a Helsinki Bizottság képviselőit a börtönökből

A civil szervezet szakértői két évtizede figyelték a rabok jogainak érvényesülését. Eddig remek volt a viszony a BVOP-pal, ezért nem is értik, mi történt most. (444)

6,5 milliárd forintos megbízást nyert el Csetényi Csaba cége

A Network 360 és az Affiliate Network a Miniszterelnökség tenderét húzta be. A hírben két meglepő dolgot is fel lehet fedezni. Egyfelől korábban a médiapiacon az a hír járta, és a közbeszerzések alakulása is ebbe az irányba mutatott, hogy Csetényi Csaba és cégei kikerültek a kedvezményezettek köreiből, és helyüket a továbbiakban Balásy Gyula és a Lounge Design veszi majd át. Most úgy tűnik, Csetényi – aki korábban Rogán Antal szomszédjaként vált ismertté –mégis körön belül maradhat, méghozzá viszonylag huzamosabb ideig, mivel a keretszerződés a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2020 végéig érvényes. Másfelől, a fenti szerződést nem a kommunikációs tenderek lebonyolításával megbízott, Rogán vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda kötötte meg, hanem a Csetényiékkel korábban távolságot tartó Lázár János vezette Miniszterelnökség. (Kreatív)

Megbukott a terrorátvilágításon Orbán kedvenc arab üzletembere

Kockázatokat tárt fel a Terrorelhárítási Központ, amikor ellenőrizte Jordánia tiszteletbeli konzuljának hátterét. Az Orbán Viktorral jó kapcsolatokat ápoló Zaid Naffa segítette a körözés alatt álló szaúdi milliárdos, Ghaith Pharaon magyarországi beutazását. Most kiderült: nemcsak Pharaon, de Naffa is magyar állampolgárságot akart. Ekkor ellenőrizte őket több szerv, Naffa pedig megbukott az átvilágításon. (Index)

Csak a helyieknek felejtettek el szólni, hogy magasfeszültségű vezeték épül mellettük

Még csak egy hete terjed a híre a Ceglédtől délre fekvő, népes tanyavilágban annak, hogy magasfeszültségű villamos vezeték épül a környéken, de már fel is bukkant az első, piros filccel írt tábla, melynek szerzője eladásra hirdeti földjét. A kétirányú vezeték arra is alkalmas lesz, hogy az épülő új paksi atomerőműből továbbítsa az áramot. A beruházást egy márciusi kormányrendelet nyilvánította nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projektté, ám erről fogalma sem volt a környék lakóinak. (Magyar Nemzet)

Hat hónap alatt 30 milliárd forintnyi ÁFA-csalást leplezett le a NAV

Fél év alatt több mint háromezer pénzügyi-gazdasági bűncselekményt tártak fel az adóhivatal pénzügyi nyomozói. A feltételezett tettesek összesen ötvenmilliárd forintos kárt próbáltak okozni. A hatóság harmincmilliárd forintot, vagyis a summa több mint felét visszavette a bűnelkövetőktől, ezzel is csökkentve a kárt. (Magyar Idők)

Beavatkozik-e Oroszország a magyar országgyűlési választásokba?

A Political Capital arra kereste a választ, van-e esély arra, hogy Oroszország megpróbálja befolyásolni a jövő évi országgyűlési választásokat. (Budapest Beacon)

Navracsics: Nem fair Semjén Zsolt bírálata

A miniszterelnök-helyettes hazaárulással vádolta meg korábban Navracsics Tibort. Az EU-biztos elismerte, vitája van a Fidesszel annak kapcsán, hogy a párt kommunikációja rendre összemossa őt is Brüsszelel és a Soros-tervvel. (Hír TV)

Kenya már nem akarja megrendezni a 2023-as atlétikai vébét, Budapest jelenleg az egyedüli induló

Az Afrikai Atlétikai Szövetség szerint Kenyának egy ekkora rendezvény még korai lenne. (444)

Az euróhoz való csatlakozás abszolút stratégiai kérdés

A Political Capital által jegyzett két – egy politikusi, majd egy közgazdasági – kerekasztal-beszélgetésen vitatták meg a magas felek pénteken Budapesten, hogy Magyarországnak érdemes-e részt vennie az eddiginél szorosabb európai uniós együttműködésben, beleértve, hogy legyen-e tagja az euróövezetnek. A többségi hang az volt, hogy igen. Lapunk az eseményen villáminterjút készített Schöpflin Györggyel. (Budapest Beacon)

Együttműködésre kérik Tarlóst a civilek a Római parti népszavazás ügyében

Ha Tarlósék nem hajlandók visszavonulni, a Maradjanak a fák a Rómain szervezet elkezdi az aláírásgyűjtést a parti mobilgát ellen indult népszavazás megtartásáért. (444)

Meghosszabbították a Spéder elleni nyomozást

A Spéder Zoltánhoz kapcsolódó, a Magyar Postát, illetve az FHB-csoportot érintő ügyekben továbbra is vizsgálódik a Nemzeti Nyomozó Iroda. A takarékszövetkezetekkel kapcsolatban kötött egyes szolgáltatási szerződések vizsgálata során nem találtak bűncselekményt. (Magyar Idők)

Kedvezményt ad a kormány a CEU-nak, módosítják a törvényt

Módosítják a felsőoktatási törvényt: egy évvel meghosszabbítják azokat a határidőket, ameddig a nálunk működő külföldi egyetemeknek teljesíteniük kell a Lex CEU által megszabott új feltételeket, jelentette be Trócsányi László igazságügyi miniszter. Az egyetem szerint minden készen áll, hogy a magyar állam megállapodjon New York állammal, ezért nem értik, mire jó Trócsányi miniszter pénteki bejelentése (Index)

Ausztria bíróságon támadja meg a paksi bővítést jóváhagyó EU-döntést

Christian Kern osztrák kancellár pénteken jelentette ezt be, viszont valószínűleg nem sokáig lesz már kancellár. (444)