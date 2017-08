Megpróbálják felderíteni Salah Abdeslam magyarországi kapcsolatait, Vona kész bocsánatot kérni a zsidóságtól és a cigányságtól – ez történt hétfőn

Négy évig a Valton őrzi a Nemzeti Sportközpontok létesítményeit; megpróbálják felderíteni Salah Abdeslam magyarországi kapcsolatait; egyelőre csak ötletelés zajlik a XI. kerületi Dobogóra tervezett szuperkórház tömegközlekedési kapcsolatainak megteremtése körül; a kormány megsértődött, mert Brüsszel csak egy hónapot adott nekik, hogy megvédjék a CEU-törvényt; Vona kész bocsánatot kérni a zsidóságtól és a cigányságtól; a szíriai gamer játékot csinált a saját meneküléséből; 15 milliárdot tol a zalai tesztpályába a kormány; megszívatta a kormány a fiatal vállalkozókat, akik egyelőre a kártérítésben sem reménykedhetnek; az euró bevezetéséről rendezne népszavazást Pukli István új pártja – hétfői hírösszefoglalónk.

Vona: Kész vagyok bocsánatot kérni a zsidóságtól és a cigányságtól

Vona Gábor szerint a Jobbik soha nem volt antiszemita, cigányellenes, rasszista párt, de az Atv.hu-nak adott interjújában kijelentette: a „rossz mondatok” és a „félrecsúszott folyamat” miatt kész bocsánatot kérni a Jobbik nevében a zsidóságtól és a cigányságtól. (Atv.hu)

Felépítette az egyik legjobb vidéki lapot, aztán beállt a Fidesz mögé, és most lezülleszti az egészet

Azt, hogy a száz százalékban Fidesz-kontroll alá került megyei lapok honlapjai egységes képet mutatnak, az olvasóközönség jelentős részben egy mohácsi illetőségű újságírónak, a szakmában évtizedes tapasztalattal bíró Pauska Zsoltnak köszönheti. A Dunántúli Napló egykori sportújságíró-gyakornoka, aki később a hirado.hu főszerkesztői pozíciójáig rakétázott, ma a Mediaworks tartalomfejlesztési igazgatója, a kormányzati média egyik legbefolyásosabb figurája. Pauska Zsolt felemelkedésének története szép példája annak, hogyan lesznek jó képességű szakemberekből a rendszer kiszolgálói. (444)

Félretette az állam a jó erkölcsöt: huszonötszörös árat fizetett a vadászházért

A kormány számára nagyon kellemetlen lehet, de hirtelen befejezte az évtizedes pereskedést, és inkább kifizeti az úttörőszövetséget és annak utolsó elnökét Rácz Pétert, csakhogy gyorsan visszaszerezhesse a csillebérci tábort. Csupán a kellemetlenséggel magyarázható ugyanis, hogy rögtön tíz évre titkosították a megállapodást. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő legalábbis a titkosításra hivatkozva tagadta meg az információk kiadását, amikor a Közérdekvédelmi Központ júliusban kérte a megállapodás szövegét és a kapcsolódó dokumentumokat. A 24.hu információi szerint a költségvetésnek összesen közel másfél milliárd forintjába került, hogy a Margitsziget nagyságú területet teljes egészében visszaszerezze őszre az állam. A sietség oka, hogy – a korábbi hírek szerint – egy Hosszú Katinka nevével fémjelzett úszóakadémia létesítését vette tervbe a kormányzat. A másfél milliárd forintos összeget egy peren kívüli egyezségben alkudta ki Rácz Péter az államot képviselő MNV-től. Ennek része volt a csillebérci táborban lévő vadászház. Ám ennek megszerzéséhez külön megállapodást kellett kötnie a feleknek. Érdekes módon erről a lap érdeklődésére az MNV megküldte a pontos adatokat: eszerint az állam 350,7 millió forintot fizetett a Bau-bérc Kft.-nek. Az ingatlant Rácz Péter, a Magyar Úttörők Szövetségének ügyvezető elnöke 1999-ben 14,2 millió forintért adta el a Bau-Bérc Kft.-nek. Később hivatalos szakértők akkor 95 millió forintra becsülték a vadászház értékét. Az áron aluli eladás magyarázatára is fény derült: a ház továbbra is a családban maradt, mert Rácz unokatestvére volt a Bau-bérc Kft. résztulajdonosa. Rácz 2007-ben hűtlen kezelés miatt jogerősen másfél év felfüggesztett szabadságvesztést és egymillió forint pénzbüntetést kapott. (24.hu)

Négy évig a Valton őrzi a Nemzeti Sportközpontok létesítményeit

Kicsivel több mint 1,6 milliárd forintért védheti a Nemzeti Sportközpontok létesítményeit Budapesttől a Balatonon át egészen Szegedig a Valton-Sec és a Target Group. (Budapest Beacon)

Megpróbálják felderíteni Salah Abdeslam magyarországi kapcsolatait

Francia kérésre tovább vizsgálják Salah Abdeslam magyarországi kapcsolatrendszerét a magyar hatóságok. A Magyar Idők szerint mindenkit megpróbálnak azonosítani, akivel akár csak egyszer is kapcsolatba lépett Magyarországon a francia születésű, Belgiumban élt férfi. Abdeslamot a 2015. november 13-i párizsi és a 2016. márciusi brüsszeli terrortámadásokkal is összefüggésbe hozták. A francia és belga hatóságok szerint a támadások elkövetőit Abdeslam Magyarországon át csempészte Nyugat-Európába, a csoport tagjai legalább egy ideig Magyarországon vásárolt feltöltőkártyákat használtak az egymás közti kommunikációhoz. Abdeslam a francia hatóságok szerint 2015-ben háromszor is Magyarországon járt. (MTI, 444, Magyar Idők)

A kormány megsértődött, mert Brüsszel csak egy hónapot adott nekik, hogy megvédjék a CEU-törvényt

A Magyar Időkben jelent meg, hogy Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium (IM) parlamenti államtitkára felhánytorgatta, miszerint az Európai Bizottság (EB) csak egy hónapot adott a magyar kormánynak, hogy válaszoljanak a külföldről támogatott civil szervezetek ügyében, illetve a külföldi egyetemekkel kapcsolatban indított kötelezettségszegési eljárásra. Völner szerint a kormány sérelmezi, hogy a legutóbbi öt ügyben csupán egy hónapot adott a testület arra, hogy a kabinet válaszoljon, szemben a korábbi, bevett gyakorlattal, amikor két hónap állt rendelkezésre. Ezzel az államtitkár szerint sérült a védelemhez való jog, mert máskor van lehetőség személyes egyeztetésre. Mondja ezt Völner a CEU-, illetve a civilellenes törvényről, melyeket úgy vert végig gyorsított tempóban a Fidesz a parlamenten, hogy egyetlen érintettel sem egyeztettek. (Magyar Idők, 444)

Újbudai ötletek a szuperkórház megközelítésére

Egyelőre csak ötletelés zajlik a XI. kerületi Dobogóra tervezett szuperkórház tömegközlekedési kapcsolatainak megteremtése körül – nyilatkozta a Magyar Nemzet megkeresésére Hoffmann Tamás, Újbuda kormánypárti polgármestere arra reagálva, hogy a Magyar Idők nemrég arról számolt be, a kerületi önkormányzat villamost „kér” a kormánytól. Hivatalosan egyelőre a terület gazdája, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. sem kereste meg az önkormányzatot a becslések szerint sok tízmilliárd forintért felépítendő szuperkórház ügyében. (Magyar Nemzet)

A szíriai gamer játékot csinált a saját meneküléséből

Abdullah egy 64 pixeles kis alak egy számítógépes játékban, aki megpróbálja elhagyni Szíriát, hogy ne kelljen harcolnia a polgárháborúban. Abdullah Karam szíriai menekült, aki 2015-ben érkezett Európába. Szüleit maga mögött hagyta, a bátyját majdnem megölték, egy hordóban úsztatták át a török-szír határon. Abdullah eldöntötte, hogy játékot készít a saját meneküléséből, így született a pixeles Abdullah. (Abcúg)

Zalaegerszeg versenyez a Tesláért – 15 milliárd a tesztpályához

Az biztosnak látszik, hogy egyelőre forráshiányra nem lesz gondja az elkészülte után többek közt önvezető autók tesztelésére is alkalmas zalaegerszegi járműipari tesztpályáért felelős cégnek, a múlt pénteki kormányhatározat alapján ugyanis 15 milliárd forint tőkeemelést hajtanak végre a kivitelezést menedzselő Autóipari Próbapálya Zala Kft-ben. A forrást a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) biztosítja a társaság számára, amelyből a „szükséges technológiai fejlesztéseket” kell végrehajtani. (Zoom.hu)

Megszívatta a kormány a fiatal vállalkozókat, akik egyelőre a kártérítésben sem reménykedhetnek

A 444 írta meg még májusban, hogy a 8 millió forintos vissza nem térintendő támogatást ígérő Vállalkozz itthon fiatal! program sok igénylőt megszívatott. A minisztérium teszetoszasága miatt a fiatal vállalkozók hónapokig nem jutottak pénzükhöz, miközben fizették a járulékokat. A számítások szerint emiatt mintegy félmillió forintot bukhattak a program kifizetésére várakozók. Többen emiatt teljesen padlóra kerültek. A bénázás még Varga Mihály minisztert is letaglózta, a belső vizsgálat után ki is rúgta a lebonyolító Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Pákozdi Szabolcsot. Ezek után egyelőre úgy áll a dolog, hogy nem lehet kártérítést fizetni a fiataloknak – ezt válaszolták ugyanis az Nemzetgazdasági Minisztériumtól az LMP-nek, amikor arra voltak kíváncsiak, mi lesz a program résztvevőivel. A kormány szerint a pályázók felénél már eldőlt, hogy kapnak támogatást, a többit pedig most bírálják el. (RTL, 444)

Az euró bevezetéséről rendezne népszavazást Pukli István új pártja

A Polgári Világ Pártjának már száz tagja, valamint brüsszeli és londoni alapszervezete is van. (444)

