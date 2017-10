Mellár szerint „még van realitása a kormányváltásnak”; hatalmas kormánypárti győzelem a tatai időközin; Jávor Farkas Flórián hűtlen kezelési ügyéről érdeklődött, de valahogy elkeveredett az adatigénylés; nemcsak a Helsinki Bizottságot dobták ki a börtönökből, a börtönrádiók is elhallgattak; a lakhatási válság ellen tüntettek; botrányosra sikerült a nagycsaládosok ünnepe; 15 milliárd forintból elkészült a Haladás új stadionja – hétvégi hírösszefoglalónk.

15 milliárd forintból elkészült a Haladás új stadionja

A Rohonci úti létesítmény-együttes része egy 9000 fős, UEFA IV-es besorolású, teljesen fedett lelátóval rendelkező labdarúgó-stadion és egy multifunkcionális sportcsarnok is. A beruházás 15,2 milliárd forintos költségét a magyar állam viseli, de a komplexum Szombathely városának tulajdonába kerül. Első körben csak 8,8 milliárdos költséggel számoltak. (24.hu)

Hatalmas kormánypárti győzelem a tatai időközin

Az érvényes szavazatok 64,44 százalékával a Fidesz és a KDNP jelöltje, Purgel Zoltán nyerte a vasárnapi időközi önkormányzatiképviselő-választást a Komárom-Esztergom megyei Tata 3. választókerületében. Az MSZP és a DK közös jelöltje, Gerébi András 21,65 százalékkal lett második. (Budapest Beacon)

„Még van realitása a kormányváltásnak”

Mellár Tamás az ellenzéki pártok támogatását elfogadná, de miniszterelnök-jelölt vagy miniszter nem lenne. Nem a sértettség munkál a Fidesz egykori gazdasági holdudvarához tartozó közgazdászban, csupán úgy véli, a kormányt le kell váltani, mert rossz irányba viszi az országot. (Magyar Nemzet)

Jávor Farkas Flórián hűtlen kezelési ügyéről érdeklődött, de valahogy elkeveredett az adatigénylés

A Párbeszéd EP-képviselője arra volt kíváncsi, miért kellett 30 évre titkosítani a 98-as botrány iratait. (444)

Botrány a nagycsaládosok ünnepén

Harmincadik születésnapját ünnepelte a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. Az eseményre a szervezők meghívták egy nemzetközi családvédő szervezet, a COFACE elnökét, a belga Annemie Drieskenst is, aki beszédet is mondott. Drieskenst a menekült családok képviseletének fontosságáról, és az LMBTQ családmodellekről is szó ejtett, aminek köszönhetően sorozatos bekiabálások, hurrogások közepette hagyta el a színpadot. A COFACE a család minden formáját azonos értékűnek tekinti, hisz a nemek teljes egyenlőségében és az emberi jogokban, vagyis semmi meglepő sincs abban, amiről az elnök beszélt. (Szemlélek blog)

Ismét jól jár a Valton az október 23-i megemlékezéssel

Megint a kormány kedvenc biztonsági cége, a Valton-Sec Kft. biztosítja az október 23-i állami ünnepséget. Ezek szerint jó ajánlólevél volt a tavalyi botrány. (Magyar Nemzet, Budapest Beacon)

Nemcsak a Helsinki Bizottságot dobták ki a börtönökből, a börtönrádiók is elhallgattak

A börtönrádiók a múlt héten országszerte elhallgattak, miután a Börtönrádiónak helyet adó mindhárom büntetés-végrehajtási intézet azonnali hatállyal felmondta a rádiót működtető Adj Hangot Egyesülettel az együttműködési szerződést – írta a szervezet egy közleményben. Pénteken a Magyar Helsinki Bizottság közölte, hogy 18 év együttműködés után kitiltották őket a magyar börtönökből, mert a BV vezetése úgy döntött, nem kell többé civilek és karitatív szervezetek segítsége ahhoz, hogy biztosítsák a fogvatartottak jogait. (444)

A lakhatási válság ellen tüntettek

Az egyre szélesebb tömegeket elérő lakhatási válságra igyekezett felhívni a figyelmet a hetedik alkalommal megrendezett Lakásmenettel A Város Mindenkié csoport (AVM). Mintegy kétezren gyalogoltak szombaton, Budapesten a felelős minisztériumokhoz és közintézményekhez azért, hogy követeljék a lakhatáshoz való jogot. A Fidesz-KDNP kormány mintegy 200 milliárd forintot költ lakhatási célokra a költségvetésből, ám ennek csak elenyésző részét fordítják a lakhatási szegénység csökkentésére. Az AVM úgy lája, a támogatások 80 százaléka a tehetősebbek lakáscéljait támogatja. (Népszava)