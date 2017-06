Mészáros Lőrinc cégének lepottyant egy 75 milliárdos vasútfejlesztés – ez történt a hétvégén

Bokros Lajos megdicsértetett a Momentum gazdasági minikonferenciáján, olyan kevés az orvos, hogy a jászberényi kórház csak csökkentett üzemmódban működhet a nyáron, Szijjártó szerint világszerte brand lett a visegrádi együttműködés, a magyar ultratriatlon-fejedelem nyerte a világ legkíméletlenebb futóversenyét, Martin Schulz Orbánnal támadta Merkelt, Szijjártó visszakakaskodott, a miniszterelnök személyesen győzködte egy közvetítőcég ügynökét, hogy a kormány csak átmenetileg szünetelteti a letelepedési kötvények forgalmazását, nemcsak a metróval, már a HÉV-vel is gondok vannak, csődbe megy a Takata, egyelőre nem tudni, mi lesz a miskolci gyárral – hétvégi hírösszefoglalónk.

Bokros Lajos megdicsértetett a Momentum gazdasági minikonferenciáján

Túl nagy vita nem volt azon a péntek esti budapesti, a Momentum Mozgalom által jegyzett gazdasági minikonferencián, melyen a résztvevők – a Momentum egy politikusa és több civil szakértő; valamennyien közgazdák – Magyarország jelenlegi gazdasági helyzetéből való kilábalásának mikéntjéről fejtették ki nézeteiket. Többek közt elhangzott: kulcsfontosságú lenne a jogállami keretek biztosítása, és a magántulajdon tisztelete. (Budapest Beacon)

127 milliárdnál tart már az úszóvébé költségvetése, és még hol a vége?

Hogyan lett a 14 milliárdos tervekből 127 milliárd kiadás? A 444 összeszedte. (444)

Újraindul a kötvénybiznisz?

Még személyesen Orbán Viktor is arról győzködött egy közvetítőt, hogy újraindul a letelepedési kötvények kibocsátása – állítja a korrupciógyanús üzlet részleteit felgöngyölítő újságíró, Wiedemann Tamás, a Magyar Nemzet munkatársa. A gazdag migránsoknak tartózkodást biztosító kötvény csak az első két évben, 2014-ig volt nyereséges, miközben az offshore hátterű cégek több mint százmilliárd forintot is kereshettek az üzleten. (HírTV)

Molnár Csaba lett a DK kampányfőnöke

A Demokratikus Koalíció (DK) elnöksége döntött arról is, hogy már nyáron megkezdik a 106 egyéni képviselőjelölt politikai és kommunikációs felkészítését. Ezzel együtt a Gyurcsány Ferenc vezette párt célja a következő hónapokban is az ellenzéki együttműködés kialakítása lesz, mivel szerintük ez a záloga a jövő évi kormányváltásnak. (MTI, 444)

Mészáros Lőrinc cégének lepottyant egy 75 milliárdos vasútfejlesztés

75 milliárd forintos vasút építési munkát vitt el Mészáros Lőrinc R-Kord nevű cége. A V-Híd Építő Zrt.-vel közösen újíthatják fel a Püspökladány-Ebes szakaszt. A szombaton megjelent hirdetmény szerint Mészáros Lőrincéknek 160 km/h sebességű és 225 kN tengelyterhelésű közlekedésre alkalmas pályát kell kiépíteniük a közel 32 kilométeres szakaszon. (K-monitor, 444)

Olyan kevés az orvos, hogy a jászberényi kórház csak csökkentett üzemmódban működhet a nyáron

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban júliusban és augusztusban részlegesen szüneteltetni kell a belgyógyászati-, a krónikus- és a rehabilitációs osztály működését, mert csak így lehet megoldani a dolgozók nyári szabadságainak kiadását – tudta meg a Szoljon.hu az intézmény főigazgatójától, aki másnapra azonban az MTI-nek küldött közleményében azt írta: kiforgatták a szavait és rémhírt gyártottak azok, akik mondandójából, miszerint részlegesen szüneteltetni kell több osztály működését, azt a következtetést vonták le, hogy részlegesen szüneteltetni kell több osztály működését. (Szoljon.hu, 444, 444)

Szijjártó: Világszerte brand lett a visegrádi együttműködés

Mára világszerte branddé vált a visegrádi országok együttműködése – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában nyilatkozva arról is beszélt, hogy Brüsszel „kipécézte magának” a visegrádi országokat, amelyeket kötelezettségszegési eljárásokkal fenyeget, ahelyett, hogy az EU biztonságának helyreállításán gondolkozna. Emlékeztetőül: az EU azért fenyegeti kötelezettségszegési eljárással például Magyarországot, mert nem teljesíti uniós kötelezettségeit, és nem hajlandó befogadni 1300 menekültet – tehát nem illegális bevándorlót, hanem háború, népirtás, vagy egyéb üldözés elől az élete védelmében menekülőt. Szijjártó szerint a visegrádi országok bebizonyították, hogy meg lehet állítani a menekülthullámot. Mondjuk pont a visegrádi országoknak ebben könnyű dolguk volt, mert mint azt a 2015-ös magyar példa mutatja, a menekülteknek eszük ágában nem volt ide menekülni, mind mentek tovább – ebben pedig a magyar kormány hathatósan támogatta őket a regisztráció nélküli, osztrák határhoz való buszoztatással vagy vonatoztatással. (MTI, 444)

A magyar ultratriatlon-fejedelem nyerte a világ legkíméletlenebb futóversenyét

113 óra, 13 perc, 29 másodperces idővel nyerte meg Szőnyi Ferenc az indiai Himalája hágóin át kacskaringózó The Hell Race nevű ultramaratont. A tíz éve folyamatosan emberfeletti módon teljesítő komáromi versenyző akár lassíthatott is a végén, hiszen addigra már mindkét riválisa feladta a versenyt. (444)

Martin Schulz Orbánnal támadta Merkelt, Szijjártó visszakakaskodott

Kongresszust tartott a német szociáldemokrata párt Dortmundban, ahol beszédet mondott a kancellárjelölt Martin Schulz is, aki többek között arról beszélt, hogy soha nem kapott támogatást Angela Merkeltől, amikor szóvá tette az Európai Parlament (EP) elnökeként, milyen autokrata vezetők veszélyeztetik az európai demokratikus értékeket. Itt névvel is említette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, és hozzátette, hogy a CDU testvérpártja, a bajor CSU díszvendégként fogadta Orbánt. Nem kellett sokáig várni a magyar kormány válaszára. Szijjártó Péter adott ki nyilatkozatot, melyben azt írta: „Martin Schulznak, a német szociáldemokraták (SPD) vezetőjének mindig mindenről a magyar miniszterelnök jut eszébe, pedig inkább a saját pártjával kellene foglalkoznia, miután az SPD három tartományi választáson is vereséget szenvedett”. (444)

Csődbe megy a Takata, egyelőre nem tudni, mi lesz a miskolci gyárral

A légzsákokat gyártó japán Takata hétfőn csődvédelmet kérhet Japánban és az Egyesült Államokban – értesült az AP hírügynökség. A vállalat csődjét az okozta, hogy korábban olyan légzsákokat gyártott, amelyek működés közben felrobbantak, és fémrepeszeket röpítettek az utasok arcába. A selejtes termék legalább 16 halálesetért és 180 sérülésért felelős, de a légzsákok okozták a világ legnagyobb volumenű autó-visszahívását is. A Takatának összesen 1 milliárd dolláros kártérítést kell fizetnie, de nem biztos, hogy ez elég lesz. A cég ügyvédei februárban elismerték: a vállalatot el kell adni, hogy finanszírozni tudják a rendkívüli kiadásokat. A Takata a magyar kormány stratégiai partnere, a miskolci gyáruk – amelyet a hazai büdzsé 68 millió euróval támogatott – 2014-ben kezdte működését meg működését. Azt egyelőre nem tudni, mi lesz a mintegy 1400 ott dolgozó sorsa. Kriza Ákos, Miskolc fideszes polgármestere jelezte: munkatársai a hírek hallatán egyeztetést kezdeményeztek a Takatával. A cég helyzete jelenleg stabil – szögezte le a polgármester. (Magyar Nemzet)

Nemcsak a metróval, már a HÉV-vel is gondok vannak

A metró után már a HÉV-vel is gondok vannak, a Batthyány tér és a Margit híd közötti alagútban sebességcsökkentést rendeltek, a korábban keletkezett repedések mellé ugyanis újabbak alakultak ki az alagút „tetején” közlekedő fonódó villamosok okozta fokozott igénybevétel miatt. (Index)

