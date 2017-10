Mészáros Lőrincet nem lehet strómanozni az MTI-ben, mást igen – ez történt hétfőn

Bődületes ígéretözönnel állt elő a Momentum; már nemcsak a munkás, az építőanyag is hiánycikk lett Magyarországon; év végére egymillióra nő az új magyar állampolgárok száma; Mészáros Lőrinc kiadója váratlan helyre csapott le; összeomlás felé tart a MÁV, hat szervezet tiltakozik közösen; diplomát hazudott, de pert nyert a fideszes politikus; az onkológusoknak nagyon nem tetszik az egészségbiztosító új terve; vádat emeltek Orgován Béla ellen; Kunhalmi szerint ott van a guillotine Orbán nyakán; kirúgták az Index újságíróját megverő biztonsági őrt; Mészáros Lőrincet nem lehet strómanozni az MTI-ben, mást igen; Zsidai Roy a saját maga által aláírt szerződést is tagadni próbálta; nem tudtak megállapodni Tarlóssal a római-parti civilek, indul az aláírásgyűjtés – hétfői hírösszefoglalónk.

Kirúgták az Index újságíróját megverő biztonsági őrt

Kirúgták az Index újságíróját vasárnap este megverő biztonsági őrt, és a KFC felülvizsgálja a biztonsági szolgálattal való együttműködést – közölte a gyorsétterem regionális igazgatója, Fukcius Tamás. Az esetet még vizsgálják, de az már biztos, hogy

egyeztettek a biztonsági szolgálattal, és az alvállalkozó kirúgta az erőszakos biztonsági őrt;

felülvizsgálják az alvállalkozó céggel az együttműködést;

az étterem műszakvezetőjét az eset kivizsgálásáig felfüggesztették;

és a dolgozóknak „újraoktatják a vendégek kezelésével kapcsolatos alapelveket”, és panaszkezelési tréninget is indítanak.

Szabó Zoltán nyilvános Facebook-posztban arra kérte a céget, hogy kárpótlásul adományozzanak félmillió forintot egy elesettekkel foglalkozó egyesületnek – e kérésnek a KFC szintén eleget tesz. (Index)

Mészáros Lőrincet nem lehet strómanozni az MTI-ben, mást igen

Nem közölte a Magyar Távirati Iroda a „A miniszterelnök strómanja tovább terjeszkedik az élelmiszeriparban” is című közleményt, amelyben az LMP Mészáros Lőrinc cégének uniós támogatásairól számolt volna be vasárnap – az MTI azt állította, hogy a közlemény tartalma a vonatkozó szabályzatba ütközik. A távirati iroda nem volt ennyire érzékeny, amikor a Fidesz pénteken az előzetes letartóztatásban lévő MSZP-s Czeglédy Csaba ügyével kapcsolatban küldött be egy közleményt. Ebben azt írták, hogy Czeglédy nem más, mint Gyurcsány Ferenc és a baloldal strómanja, akinek az volt a dolga, hogy pénzt gyűjtsön a baloldal kampányára. Ez a közlemény nem akadt fenn a jogi rostán. (24.hu)

Rétvári az őcsényi eseményekről: Németországban durvábbak a reakciók, a magyarok békések

„Ön azt sugallja, hogy a magyar emberek kegyetlenek, miközben ha megnézzük, hogy más országokban mekkora agresszió van a bevándorlókkal szemben, ahhoz képest amit Magyarországon tapasztalunk, az igenis békés” – mondta az ATV Start műsorában Rétvári Bence KDNP-s államtitkár. (444, Atv.hu)

Bődületes ígéretözönnel állt elő a Momentum

25 százalékra csökkenő áfa, a felsőoktatásban ingyenes első év, a családi pótlék emelése, Paks 2 leállítása, egységes közlekedési kártya. Csak néhány olyan ígéret, amelyet a Momentum valóra váltana, ha jövőre kormányra kerülne. A tehetősebbek számára ugyan lenne adóemelés, de nem látszik, miből fizetné a Momentum az ígért intézkedéseket. Maratoni programbemutató show-t tartott a Momentum. (Index)

Már nemcsak a munkás, az építőanyag is hiánycikk lett Magyarországon

Vannak termékek, amikre hónapokat kell várni. (444)

Mészáros Lőrinc kiadója váratlan helyre csapott le

Egyik pillanatról a másikra, indoklás nélkül rúgta fel szerződését a Fejér megyei iparkamarával a felcsúti milliárdos kiadóvállalata. A kamara kiadványában a kormánnyal kritikus közgazdászoknak is teret adott. (24.hu)

Palkovics: a kormány szeretné a magyar felsőoktatási rendszert minél nemzetközibbé tenni

Az oktatási államtitkár ezt nem a CEU-törvény, hanem az Iránnal kötött kutatási-szakmai együttműködés kapcsán mondta. (444)

Összeomlás felé tart a MÁV, hat szervezet tiltakozik közösen

Ömlik a kormányzati pénz a vasútba, miközben a MÁV-START vezetése sorra hozza hibás döntéseit. A Magyar Közlekedési Klub, a Közlekedő Tömeg Egyesület, a Levegő Munkacsoport, a Bakonyvasút Szövetség, az itf.hu, és a regionalbahn.hu szerint nem múlt el hét anélkül, hogy valamilyen szolgáltatás megszüntetésével, leépítésével kapcsolatos fejlemény ne derült volna ki, és nem látszik, hogy a folyamatnak vége lenne. (444)

Diplomát hazudott, de pert nyert a fideszes politikus

A bíróság szerint Hévíz polgármestere nem jutott előnyhöz azzal, hogy egy pályázatban felsőfokú végzettségűként szerepelt. Inkább a csalást emlegető DK-s képviselőket marasztalták el. (24.hu)

Év végére egymillióra nő az új magyar állampolgárok száma

Legalábbis a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára szerint. (444)

Zsidai Roy a saját maga által aláírt szerződést is tagadni próbálta

Első fokon pert nyert a Magyar Nemzet a vendéglős ellen, aki a jóhírnevének megsértése miatt egymillió forintra perelte a lapot. Zsidai keresetének minden pontját elutasította a bíróság. (Magyar Narancs)

Az onkológusoknak nagyon nem tetszik az egészségbiztosító új terve

„Orvosszakmai érvekkel nem védhető az onkológiai terápiák tervezett egységesítése, az onkológiákon ma még elérhető daganatellenes gyógyszerek alkalmazásának novembertől tervezett korlátozása” – reagált Dr. Pajkos Gábor, a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság (MKOT) elnöke arra a tervezetre, amely értelmében ezentúl több betegségtípusban is csak a legolcsóbban beszerezhető innovatív gyógyszerrel lehetne megkezdeni a rákbetegek kezelését. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél közben a Magyar Hírlapnak azt mondták, az új javaslattal nem a betegeken akarnak spórolni, és szerintük „a világon sehol nincs elég forrás arra, hogy valamennyi terápiát biztosítani lehessen olyan betegek részére is, akiknél nem garantálható a maximális hatékonyság”. (444, Magyar Hírlap)

Vádat emeltek Orgován Béla ellen

Közokirat-hamisítás a vád ellene és Tarsoly ellen is. (MTI, 444)

Kunhalmi Ágnes: ott van a guillotine Orbán nyakán

Az MSZP budapesti elnöke szerint egy közös listán induló, a Jobbik nélküli ellenzéki együttműködéssel verhető lenne a Fidesz a 2018-as választáson. Kunhalmi Ágnes úgy véli, szükség van közös miniszterelnök-jelöltre, de nevet egyelőre nem tud mondani. Alaptalan pletykának tartja, hogy árulók vannak a szocialista pártban, és nem érti, Botka László miért lépett vissza. Szerinte Orbán Viktor tudatosan árt az országnak, és ha nem Polt Péter vezetné az ügyészséget, Orbánnak és a családjának is lenne mitől félni. (24.hu)

Nem tudtak megállapodni Tarlóssal a római-parti civilek, indul az aláírásgyűjtés

Azaz ők is csatlakoznak az Együtt és a PM képviselői által kezdeményezett népszavazási aláírásgyűjtéshez. (444)

Veronai buszbaleset: több ülést szereltek illegálisan a járműbe

A baleseti jegyzőkönyv szerint 53 helyett 58 ülés volt a buszban és engedély nélkül egy 320 literes póttartályt is beszereltek. (Zoom.hu)

Itt a törvényjavaslat a választási rendszerről: senkinek sem járna több hely, mint amilyen eredményt elért

Megszületett a pontos törvényjavaslat-szöveg arról, hogyan alakítanák át a választási rendszert ellenzéki pártok. Az átalakítást a Közös Ország Mozgalom kezdeményezte, nyolc párt képviselői dolgoztak rajta, a parlament elé pedig az LMP, az MSZP, illetve az Együtt, a PM és a Liberálisok képviselői terjesztik. A teljes törvényjavaslatot itt lehet elolvasni. (444)

Balog Zoltán szerint „okafogyott” lesz a CEU-megállapodás aláírása 2019 januárjáig

A részletekért kattintson! (Atv.hu)