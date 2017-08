Miniszterelnök-jelöltet állít, egyéniben és listán is egyedül indul a Momentum a választáson, a kormányzat pedig újraindítaná a K-vonalat – ez történt kedden

Miniszterelnök-jelöltet állít, egyéniben és listán is egyedül indul a Momentum a választáson; az LMP szerint a kormánynak csak a szája nagy a multikkal szemben; úgy tűnik, a kormánynak csak a szája nagy a CEU-val szemben; a kormányzat újraindítaná a K-vonalat; az MLP rossz székhelycímet adott meg a könnyűdrogok legalizálást célul kitűző népszavazási kezdeményezésben; az Európai Filmdíjra esélyes a Simonyi Balázs rendezte Ultra című dokumentumfilm; az EU-s átlag mintegy kétötödét költik nyaralásra a magyarok, ezzel hátulról a negyedikek; a pápáig is elmegy a „hazaáruló” váci püspök a cölibátus eltörlése érdekében; legalább 2020-ig a Duna-parton marad az ugrótorony vasbeton talapzata; amellett, hogy Bayer Zsolt bekerült a Nemzeti Könyvtárba, még húszmillióval nőtt is a könyvtár költségvetése; új neve van „Mészáros Lőrinc” tőzsdei cégének; visszamenőleg ellenőrzi a NAV Szentesi Kálmánt, az adóját politikai okokból visszakérő polgárt – keddi hírösszefoglalónk.

Miniszterelnök-jelöltet állít, egyéniben és listán is egyedül indul a Momentum a választáson

Küldöttgyűlésén a Momentum úgy döntött: nem fog össze, de még csak nem is tárgyal senkivel, egyedül indul a parlamenti választáson. saját miniszterelnök-jelöltje, és mind a százhat egyéni választókerületben önálló jelöltje lesz. Az még kérdés, hogy külsős vagy belsős lesz-e a miniszterelnök-jelölt. A párt elnöke, Fekete-Győr András bizalmi szavazást kért és kapott programja mellett. A küldöttek a jobbos kulturális témák felvállalását is megszavazták. (Index)

Az LMP szerint a kormánynak csak a szája nagy a multikkal szemben

A Lehet Más a Politika (LMP) kiperelte az egyedi adókedvezmények listáját. A párt a lista alapján úgy látja: Orbán Viktor miniszterelnök „ordas nagyot lódított” Tusványoson, amikor a multik elleni harcról beszél. Az ökopárt a 2012 júliusa és 2014 augusztusa között stratégiai partnereknek nyújtott társaságiadó-kedvezmények adatait kapta meg. Ebben az időszakban öt multicég kapott összesen mintegy nyolcvanmilliárd forint adókedvezményt. A teljes összeg felét, közel negyvenmilliárd forintot az Audi Hungária Motor Kft. kapta meg. A Hankook Tire Magyarország Kft. áll a második helyen, közel tizenhétmilliárd forint adókedvezménnyel. (Mno.hu)

Úgy tűnik, a kormánynak csak a szája nagy a CEU-val szemben

A kormány olyan megállapodásra készül New York állammal, amelyben kifejezetten előzékeny és engedékeny a Közép-európai Egyetemmel (angol rövidítéssel: CEU). Nemcsak – ellentétesen a korábbi kommunikációban hangoztatottakkal – New York állammal hajlandó megállapodni, „de a törvényben szintén előírt anyaországi kampusz követelményével kapcsolatban is meglepően megengedő a New Yorkkal hamarosan megkötendő megállapodás”: a dokumentum szerint ugyanis a CEU-nak nem kell az Egyesült Államokban saját képzési helyet fenntartania. (Hvg.hu)

A kormányzat újraindítaná a K-vonalat

A kormányzati szervek telefonhálózatának kiépítéséről két kormányhatározat szól. A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által jegyzett kormányhatározatok alapján minden államigazgatási és rendvédelmi szervet, kormányhivatalt, állami kórházat, kormányzati fenntartású közigazgatási szervet, az Országos Bírósági Hivatalt és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot egy nem nyilvános vezetékes telefonvonalnak kell összekötnie. (Mno.hu)

Népszavazási kezdeményezés a könnyűdrogok legalizálásáról: az MLP rossz székhelycímet adott meg

Mint arról a Budapest Bacon korábban beszámolt, a Magyar Liberális Párt (MLP) szerdán a cannabis legalizálása érdekében nyújtott be két népszavazási kérdést. A Nemzeti Választási Bizottság mindkettőt visszautasította, mivel „a benyújtó meghatalmazásán nem az a párt székhelye, mint a kezdeményezésről szóló dokumentumban”. (Budapest Beacon, Mno.hu)

Az Európai Filmdíjra esélyes a Simonyi Balázs rendezte Ultra című dokumentumfilm

Az Európai Filmdíjra esélyes Simonyi Balázs Ultra című, szupermaratonistákról szóló dokumentumfilmje, amely szeptember 21-től a magyar mozikban is látható. Az Európai Filmakadémia hétfőn hozta nyilvánosságra a 15 dokumentumfilmből álló listát, amelyekből tagjai az Európai Filmdíjra jelölt öt alkotást ezt követően kiválasztják. A rövid listán szerepel Simonyi Balázs Ultra című magyar-görög koprodukcióban forgatott dokumentumfilmje is. Az Ultra című dokumentumfilmben öt versenyző heroikus küzdelmét mutatja be a legendás Spartathlon futóversenyen. A rendező-sportoló eddig négyszer teljesítette a 246 kilométeres, Athéntól Spártáig tartó, embert próbáló távot, ezúttal is ő az öt futó egyike. A legjobb európai dokumentumfilm-díj idei jelöltlistáját november 4-én ismertetik a Sevillai Európai Filmfesztiválon, a győztes film címét az Európa Filmdíjak átadásán, december 9-én, Berlinben jelentik majd be. (MTI)

Az EU-s átlag mintegy kétötödét költik nyaralásra a magyarok, ezzel hátulról a negyedikek

A luxemburgi állampolgárok költötték a legtöbbet nyaralásra 2015-ben az Európai Unióban, utanként és személyenként mintegy 740 eurót (225 ezer forint), Magyarország 130 euróval (40 ezer forint) hátulról a negyedik ezen a listán – derült ki az uniós statisztikai hivatal (Eurostat) friss jelentéséből. A luxemburgiak után a legtöbbet az osztrákok (610 euró), a máltaiak (590 euró) és a belgák (565 euró) költötték egy nyaralásra. A lista másik végén Lettország és Románia (117 euró), Csehország (126 euró), illetve Magyarország (130 euró) található. Az uniós átlag 320 euró (nagyjából 100 ezer forint) volt 2015-ben. (MTI)

A pápáig is elmegy a „hazaáruló” váci püspök a cölibátus eltörlése érdekében

Ha kell, Ferenc pápáig is elviszi a házasok pappá szentelésének javaslatát Beer Miklós váci püspök. Az egyházmegye vezetője több egyházközségbe sem tud papot küldeni, mert nincs, aki vállalná a cölibátus kihívásait. Beer szavaiból kiderült: a menekültek melletti kiállása miatt kemény bírálatokat is kapott, volt például „hazaáruló” és „Ferenc pápa majma”. (Hír TV)

Legalább 2020-ig a Duna-parton marad az ugrótorony vasbeton talapzata

Három év múlva úszó Európa-bajnokságot rendeznek Budapesten A július világbajnokság szervezői a tornyot csak bérelték, a talapzatot viszont nem, így az még legalább három évig ott marad. Pedig a szerződés szerint a rakpartot eredeti állapotának megfelelően kellene helyreállítani. A torony összesen 3,1 milliárd forintból épült, nyolcszor annyiból, mint a 2015-ös kazanyi világbajnokság tornya. (24.hu)

Amellett, hogy Bayer Zsolt bekerült a Nemzeti Könyvtárba, még húszmillióval nőtt is a könyvtár költségvetése

A Nemzeti Könyvtár őszi köteteire 182,56 millió forintot fordítanak egy, a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint. A tavaszi sorozat 162,4 millió forintba került. Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott szerint Bayer Zsolt publicista (a Fidesz V. számú párttagkönyvének tulajdonosa – a szerk.) egyik könyve, az Ezeregyszáz év Európa közepén című kötet is be fog kerülni a Nemzeti Könyvtárba. (Mno.hu)

Új neve van „Mészáros Lőrinc” tőzsdei cégének

Opus Global Nyrt-re változtatták a „Mészáros Lőrinc” érdekeltségébe tartozó Opimus Group Nyrt. nevét. – jelentette be a „Mészáros Lőrinchez” tartozó társaság kedden a BÉT honlapján. Az Opus többek közt a vidéki napilapok fölvásárlásában erős Mediaworks 16,9 százalékának tulajdonosa. (Budapest Beacon, 444)

Visszamenőleg ellenőrzi a NAV Szentesi Kálmánt, az adóját politikai okokból visszakérő polgárt

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) visszamenőlegesen vizsgálódik Szentesi Kálmánnál. Találtak egy 128 ezer forintos, a NAV által történt utalást. A NAV most úgy látja: ennek az utalásnak nem lett volna szabad megtörténnie, sőt: ezzel megvalósult a költségvetési csalás – amit azonban – legalábbis a NAV szerint – nem a NAV követett, hanem Szentesi, aki most négyszázezres bírságra számíthat. Szentesi az év elején azáltal vált ismertté, hogy a nyilvánosság előtt bejelentette: visszakéri az adóját, mert nem hajlandó asszisztálni a közpénz jellegnek a kormányzat által történő elveszejtéséhez. (24.hu, Hír TV)

