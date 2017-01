Nagyot kaszált az állam a fizetős utakon

Az állam jól jár az autópályákkal. Fotó: MTI, Kelemen Zoltán Gergely

Több mint tíz százalékkal több bevétele származott az államnak az e-matricákból, mint egy évvel korábban. A 63,3 milliárd forintban már a 2017-es elővásárlások is benne vannak.

Csak az autópálya e-matricából (fuvarozók nélkül) 63,3 milliárd forint bevétele származott az államnak 2016-ban, amely több mint 10 százalékos, 5,8 milliárdos növekedés az egy évvel korábbi 57,4 milliárd forinthoz képest. Az eladott matricák darabszáma 7,5 százalékkal emelkedett – tudta meg a Napi.hu a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) szóvivőjétől, Török Szabolcstól.

Ebben az összegben benne vannak a 2017-es elővásárlások is, az idei évtől a 2017-es megyei és éves matricák ugyanis elővételben is megvásárolhatók. Ebből december 8. és 27. között majdnem 662 milliós bevétele volt az államnak. Ez is hozzájárult a számok felfutásához, bár nyilván hiányzik majd az idei összevetésből – jegyzi meg a lap.

Az éves és megyei matricák eladásai nőttek a legnagyobb mértékben – előbbi 18,1, utóbbi 15,6 százalékkal. Ennek – a már említett elővásárláson túl – az lehet az oka, hogy sokan rájöttek, a tíznapos és a havi matricák ár-érték aránya sokkal rosszabb, mint a hosszabb időtartamúaké. „Ezen felül az embereknek is több elkölthető pénzük van, nem beszélve az autóállomány növekedéséről” – szól a a lap enyhén kormánypropaganda-szagú konklúziója.

Éves matricát összesen 341,4 ezer autóra, buszra, lakóautóra, motorra és vontatmányra vettek, amely a teljes matricaeladások 2,7 százalékát tette ki, ugyanakkor a bevételnek 23,5 százalékát adta.

A megyei matricából majdnem 1,6 millió fogyott, ennek túlnyomó többsége, 916 ezer Pest megyében. Ezt követi Fejér 186 és Győr-Moson-Sopron 114 ezer darabbal.

A havi matricákból 5,5, a hetiből 6,8 százalékkal fogyott több – utóbbi adta a teljes bevétel 46,4 százalékát.

Az adatokból az is kiderült, hogy a matricák 42,3 százalékát veszik külföldiek, arányuk viszont a heti jogosultságok esetében – a D1 kivételével, ahol fele-fele az arány – magasabb.

Még mindig sokan próbálják megúszni a büntetést, de hiába

A NÚSZ szerint sokan úgy gondolják, ha véletlenül fölhajtanak egy fizetős szakaszra, akkor amennyiben még aznap megveszik a matricát, megúszhatják a büntetést. Ugyan ez korábban valóban így volt, ma már nem lehet így korrigálni a hibát.

Hogy miért nem lehet utólag megvenni a matricát, és így megváltani a jogosultságot egy bizonyos határidőn belül, arra alig néhány napja Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) államtitkára adott választ:

A visszamenőleges érvényesség lehetőséget teremtene arra, hogy az úthasználó csak abban az esetben vegyen matricát, ha megbizonyosodik róla, hogy ellenőrizték (például látott egy matrica ellenőrző gépjárművet), bevezetése ezért nem célszerű

– írta Fónagy L. Simon László írásbeli kérdésére. Az indoklás arra enged következtetni, miszerint a tárca alapból azt feltételezi, hogy az autósok bliccelnek, és inkább bünteti a figyelmetlen, de alapvetően jóhiszemű autósokat (is), ahelyett, hogy valamilyen módon kiszűrné azokat, akik valóban trükközni próbálnak.

Számos esetben büntettek a D1 és a D2 kategória eltévesztése miatt is. Ekkor, illetve rendszámtévesztés esetén van lehetőség díjkülönbözet megfizetésével elkerülni a bírságot. Előbbinél 1470, utóbbinál karakterenként 1470 forint a „díj”.

Az árak 2017-ben sem változnak, az éves jogosultságok azonban továbbra is naptári évhez kötődnek, érvényességük tehát nem a vásárlás napjától indul. Korábban szintén a Napi.hu annak kapcsán kérdezte erről a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, hogy Szlovákia hamarosan áttér a vásárlástól számított érvényességre. A tárca válaszában a másfél évtizedes szokásjogon túl a környező országok gyakorlatára hivatkozott – konkrétan a cseh és az osztrák példára –, nem említve Szlovákiát.

