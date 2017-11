Nem elég a plakátkampány, Szijjártó is telefonál mindenkinek – ez történt szerdán

A legfontosabb szerdai hírek röviden, egy helyen.

Tiborczék köréhez kerül az állami közbeszerzések kulcsa

Nem csak tanácsokkal segítik Orbán Viktor vejének üzleti körei a kormány közbeszerzéseit, hanem az elektronikus közbeszerzés kizárólagos üzemeltetőjének a vezetője is közülük kerül ki. (Hvg.hu)

A Kúria döntött, Mészáros Lőrinc nem titkolhatja tovább, mire mentek el a felcsúti tao-milliárdok

Azt már korábban is kimondták, hogy a tao közpénz, most konkrétan a Puskás Akadémia ügyében is döntöttek. (444)

Teljes nyugalommal hazudta a csepeliek szemébe Németh Szilárd, hogy a kormánytól kaptak 1,7 milliárdot

Sajtótájékoztatót tartott hétfőn Csepelen Németh Szilárd rezsibiztos és Borbély Lénárd polgármester arról, hogy a Csillagtelep nevű lepukkant negyed kipofozására 1,7 milliárd forintot nyertek egy városrehabilitációs pályázaton. Német Szilárd egy grafikus tablót is mellékelt a prezentációhoz, amin az állt, hogy a támogatást a kormány adta, de a valóság ezzel szemben az, hogy az összeg 50 százalékát a gonosz EU fizette, a másik fele volt csak hazai forrás. (444, Magyar Nemzet)

Eddig nem engedték be a kormány embereit az igazságszolgáltatásba, de most félretolták az útból az akadékoskodó bírákat

Miniszteri rendeletben változtatta meg a bírák kinevezésének szabályait a kormány november elején.

Az új rendszer megnyitja a kapukat a kormány közeléből érkező bírójelöltek előtt.

Ezzel egy időben pedig félreállítja az útból az eddig akadékoskodó bírákat.

Jövőre 200 új bírát vehetnek fel, már az új szisztéma szerint. (444)

Nem elég a plakátkampány, Szijjártó is telefonál mindenkinek

A Fidesz telefonos „tájékoztató kampányt” indít a legújabb, az úgynevezett Soros-tervről szóló nemzeti konzultációról. (Magyar Nemzet)

Négy új elfogatóparancsot adtak ki verekedő fradisták ellen

A rendőrség 14 embert gyanúsítottként hallgatott ki a Debrecen elleni meccs szünetében kirobbant tömegverekedés miatt. (444)

Milliókat fizet Seszták városa, csak költözzenek már el a szegények

Épül-szépül Kisvárda belvárosa, csak a szegényektől szabadulnának. Az önkormányzat másfél millió forintot fizet a szociális bérlakások lakóinak, ha vállalják, hogy lakást vesznek belőle, de ennyi pénzből lehetetlen Kisvárdán lakáshoz jutni, úgyhogy az érintettek többsége kénytelen másik településre költözni. Egy képviselő szerint eddig 20-30, többnyire roma család hagyta el így a várost, és hamarosan mások is sorra kerülhetnek. (Abcúg)

A rendőrök szerint a fideszes tanár nem nyúlta le a sulipénzt, csak hazavitte

A tanár azért vett ki folyamatosan pénzt az alapítvány számlájáról, hogy azt otthonában, egy „külön dobozban” tartsa. Kérdés, hogy a hatékony rendőri munka mennyiben köszönhető annak, hogy a tanár egyben a belvárosi önkormányzat Fidesz által delegált bizottsági tagja volt. Mindenesetre feltalálták a házi doboz intézményét. (Hvg.hu)

Itt az új hungarikum, a kerítésekkel szaggatott utca

Pilisvörösváron nemcsak a felezővonal szaggatott, hanem maga az út is. Az önkormányzat úgy kezdett bele az útépítésbe, hogy nem volt meg az összes papír a szükséges telkek átadásáról. Ezért két helyen is kerítés szakítja meg az aszfaltcsíkot. (Index)

A kormány tízezer forintos utalványt ajándékoz a nyugdíjasoknak karácsonyra

Igyekeznek még karácsony előtt kézbesíteni az Erzsébet-utalványokat. Tavaly a Posta belerokkant a feladatba. (444)

Tállai elvtársat még jobban szeretik a választók, mióta levitte a benzin árát

Leelvtársazta a NAV-elnököt a hálás asszony a híradóban. Minek izmozni, ha pontosan lehet tudni a politikai siker titkát Magyarországon? (444)

Új fideszes alelnököt kap az Európai Parlament

Járóka Lívia az Európai Számvevőszék élére távozó Pelczné Gáll Ildikó helyét vette át. (MTI)