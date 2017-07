Nem földrengésmentes a paksi atomerőmű telephelye, 22 év után mennie kell a makói gimnázium igazgatójának, aki kritizálta a kormány oktatáspolitikáját – ez történt hétfőn

Kiskunhalason értük utol a budapesti izraeli nagykövetet, nem földrengésmentes a paksi atomerőmű telephelye, Schmidt Mária bagóért vette meg a Figyelőt, leszámolna a liberalizmussal az új Betyársereg, az LMP szerint 91 olyan, fogyatékosokat és pszichiátriai betegeket ellátó intézmény van, ahol a gödi Topházhoz hasonló visszaélések lehetnek, az MSZP feljelentést tett a Fidesz 2010-es plakátköltései miatt, a helyet bezárató Kocsis Máté pénzéből is jut egy kicsi az Auróra fenntartására, a Kúria szerint sem volt tiltott adatszerzés, hogy lehallgatták az MTVA vezérigazgatójának tárgyalóját, 22 év után mennie kell a makói gimnázium igazgatójának, aki kritizálta a kormány oktatáspolitikáját – hétfői hírösszefoglalónk.

„Két, egymással szoros kapcsolatot és közeli barátságot ápoló miniszterelnök” – villáminterjú Josszi Amrani budapesti izraeli nagykövettel

Josszi Amrani, Izrael Állam budapesti nagykövete biztos abban, hogy az izraeli és a magyar miniszterelnök jövő heti budapesti találkozója kiváló lesz, és a Magas Felek még az esetleges nézetkülönbségeket is megoldják. Azzal kapcsolatban, hogy szerinte Benjamin Netanjahunak le kellene-e mondania budapesti útját, Amrani nem kívánt személyes véleményt megfogalmazni. (Budapest Beacon)

A Kúria szerint sem volt tiltott adatszerzés az, hogy lehallgatták az MTVA vezérigazgatójának tárgyalóját

Pedig a közmédia épületei nemzetbiztonsági védelem alatt állnak. A Legfőbb Ügyészség is úgy ítélte meg, hogy a botrány fő vádpontját ejteni kell, mert valakit lehallgatni csak magánlakásban bűncselekmény. (444)

22 év után mennie kell a makói gimnázium igazgatójának, aki kritizálta a kormány oktatáspolitikáját

Érvénytelenítette az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a makói József Attila Gimnázium igazgatói posztjára kiírt pályázatot. Rója István hiába vezette 22 évig az intézményt, a képviselő-testület fideszes többsége elutasította pályázatát, pedig Rója egyedüliként jelentkezett az újabb ötéves mandátumra. Az iskola vezetésével az egyik igazgatóhelyettest bízza majd meg az Emmi. Rója azzal került be a hírekbe, hogy kockás ingben jelent meg „egy országgyűlési képviselő-miniszter” előtt, bár ez nem igaz, mert világoskék ing volt rajta, amikor Lázár Jánossal találkozott. Az viszont biztos, hogy a gimnázium tantestülete szolidaritást vállalt a kormány oktatáspolitikáját bíráló miskolci tanárokkal. Rója egyértelműen élvezte a diákok, a tanárok és a szülők szimpátiáját, a ballagási ünnepségen hosszú ideig nem tudta elkezdeni ünnepi beszédét a taps miatt. Június 9-én mintegy ötszázan tüntettek mellette. A makói önkormányzat kikéri magának, hogy a döntés mögött politikai szálak húzódnának, az indokuk az, hogy a gimnázium „oktatási színvonala évek óta romlik”, ezért nem támogatták Rója munkáját. Az igazgató korábban a Délmagyarnak egy mondást idézett: „A gonosz sikeréhez elég annyi, hogy a jó tétlenül marad”. Szerinte ha az emberek úgy érzik, véleményt kell nyilvánítani jobbító szándékkal, tegyék meg, ahogyan a miskolci pedagógusok és a mellettük állók is kimondták, mit gondolnak. (24.hu, Délmagyar)

Nem földrengésmentes a paksi atomerőmű telephelye

Nem felel meg a Nemzetközi Atomenergia Hivatal hazánkban is törvénybe iktatott földrengésbiztonsági ajánlásainak a Paksi Atomerőmű, és a tervezett bővítés telephelye: egy tektonikai törésvonal gyakorlatilag a nukleáris létesítmények alatt halad át, egy geológus pedig tízezer évnél fiatalabb földrengések nyomaira bukkant a telephely közvetlen közelében a felszínen. A tudományos kutatások eredményeit eddig eltitkolták. A Greenpeace Magyarország független szakértői vizsgálatot és a munkálatok azonnali leállítását követeli. (Átlátszó, Greenpeace)

Schmidt Mária bagóért vette meg a Figyelőt

Pár nap leforgása alatt kétszer cserélt gazdát a nagy múltú gazdasági-politikai hetilap, a Figyelő. Tavaly december elején az eredeti tulajdonostól, a MediaCity Magyarország Kft.-től előbb egy üzletviteli tanácsadó cég, az Investender Kft. vásárolta meg, majd rövid időn belül továbbadta a Schmidt Mária kormánybiztos családi vállalkozása által működtetett kiadónak, a K4A Kft.-nek. A valódi vevő személyét átmenetileg elfedő bonyolult eljárásnak viszont lett egy nem kívánt következménye: az Investender cégbírósági könyveiből kiolvasható a Figyelő – eddig üzleti titokként kezelt – vételára. 240 millió forint – ennyi az annyi. Az egyik – névtelenséget kérő – vevőjelölt azt mondta, ennél az összegnél jóval többet ajánlottak, mégsem ők lettek a befutók. A lap egyébként előfizetőinek több mint 17 százalékát elvesztette, amióta Schmidték vették át a kiadást, és a hetilap a kormány szolgálatába állt – írta meg korábban az Átlátszó. (Magyar Nemzet, Átlátszó)

Nőtt a bűncselekmények száma

Tavaly 290.779 regisztrált bűncselekményt követtek el Magyarországon, ami tízezerrel több, mint 2015-ben volt, viszont negyvenezerrel elmarad a 2014-es adattól. (Magyar Nemzet, Magyar Hírlap)

„Nem vagytok mások” – Ágoston László operaénekes a Pride-ról

Bő egy évvel ezelőtt interjút készítettünk Ágoston Lászlóval, a Moltopera Társulat alapítójával. Facebook-oldalát akkor még csak harminc, mára viszont már több mint százezren követik. Nem posztol aranyos videókat vagy Coelho-idézeteket, de szinte minden közéleti kérdésben megnyilvánul: szót emel a hazugságokkal szemben és kiáll az emberi jogok mellett. A Budapest Pride-on is ott volt, ahová barátait is meghívta. Elkísértük, s közben arról kérdeztük, mit jelent számára a Pride – egyáltalán, mi szerinte az esemény üzenete –, vagy, hogy mit gondol, milyen irányban változott az LMBT-közösség helyzete az elmúlt években-évtizedekben Magyarországon. Videóinterjú.



(Budapest Beacon)

Leszámolna a liberalizmussal az új Betyársereg

Szombaton a budapesti Pride-dal egy időben körülbelül háromszáz büszke magyar ember gyűlt össze Vecsésen, hogy megnézzék egy új, Erő és Elszántság nevű szélsőjobboldali mozgalom zászlóbontását. A mozgalom fő pilléreit az eddig leginkább vidéki településeken rendezett megfélemlítő akcióiról ismert Betyársereg politikai szárnya, az Érpataki Modell Országos Hálózata és az Identitárius Egyetemisták Szövetsége (Identitesz) adják. Legalábbis így volt eddig, de most mintha lenne némi zavar: az érpataki modell pápája, Orosz Mihály Zoltán bejegyzett egy Rend és Igazságosság nevű pártot – erről a többiek nem tudtak, megsértődtek, és Oroszt arra kérték, ne is vegyen az egészben részt. Ő így csak érdeklődőként, és kritikusként volt ott az eseményen. Kiderült: a liberalizmussal mint legfőbb ellenséggel akarnak leszámolni. Hisznek a rasszban, de – állítják – nem rasszisták. (Index, Magyar Nemzet, HírTV)

Az LMP szerint 91 olyan, fogyatékosokat és pszichiátriai betegeket ellátó intézmény van, ahol a gödi Topházhoz hasonló visszaélések lehetnek

Májusban robbant ki a botrány a gödi Topházzal kapcsolatban, miután egy civil szervezet feltárta, milyen rossz körülmények uralkodnak a fogyatékosokat ellátó otthonban. A Lehet Más a Politika (LMP) szakszóvivője, Kanász-Nagy Máté szerint kiderült, hogy gyakorlatilag „emberraktárként” működik az intézmény, ahol felmerül a bántalmazás, a kínzás, az éheztetés gyanúja is, a komoly visszaéléseket pedig ombudsmani jelentés és minisztériumi közlések is igazolták. Az Emmi be is fogja záratni a gödi Topházat. Az ellenzéki párt adatkéréssel fordult a szaktárcához, így kiderült, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter már több mint fél éve tudta, mi zajlik az otthonban, mégsem tett semmit. A szakszóvivő szerint Balog Zoltánnak személyesen vállalnia kell a felelősséget az ügyben, nem maradhat miniszter. Az LMP szerint ez a botrány arra is rávilágít, hogy az országban 91 olyan, fogyatékosokat és pszichiátriai betegeket ellátó intézmény van, ahol hasonló tárgyi és személyi hiányosságok tapasztalhatók, és felmerül a visszaélések gyanúja, ugyanis ezek az intézmények ideiglenes működési engedéllyel rendelkeznek, vagyis a minisztérium úgy üzemelteti őket, hogy nem felelnek meg a jogszabályoknak. Az ellenzéki párt szerint az ügy megoldása érdekében fel kell gyorsítani az úgynevezett kitagolási programot, vagyis a lakókat emberséges lakóotthonokba kell költöztetni, a minisztérium ugyanis 2011 óta a 23 ezer helyből csak 700-at váltott ki. Az értelmi fogyatékossággal élők szüleinek érdekvédelmi szövetsége a teljes ellátórendszer átalakítását sürgeti. (MTI, 444)

MNB-alapítvány: havi több százezres apanázs a fideszes szóvivőnek

Több százezer forint ösztöndíjat kaphat az egyik Pallas Athéné alapítványon keresztül Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója és felesége, Hidvéghiné Pulay Brigitta, ugyanis sikeresen pályáztak az egyik közpénzből fenntartott jegybanki alapítvány ösztöndíjprogramjában. Hidvéghi így fideszes szóvivősége mellett két éve havi 300 ezer forintos ösztöndíjra jogosult, de azt nem tudni, felveszi-e ezt az összeget. (Magyar Nemzet)

A helyet bezárató Kocsis Máté pénzéből is jut egy kicsi az Auróra fenntartására

„Közvetve ugyan, de már személyesen Kocsis Máté polgármestertől is kaptunk adományt az Auróra fenntartására. Köszönjük a felajánlást Iványi Gábornak, iszonyatosan hálásak vagyunk mindenkinek, aki kisebb-nagyon összeggel támogat bennünket” – írja a Facebookon a józsefvárosi Auróra közössége. A helyet június végén záratta be Kocsis Máté polgármester, „közbiztonsági érdekre” hivatkozva, miután egy razzia során „kábítószergyanús” anyagot foglaltak le 15 fiataltól. Az ellenőrzés 14 órán keresztül tartott, és ipari kendert is zsákmányoltak a hatóságok. Az Auróra közösségi helyként üzemel, italt nem mérnek, kiszolgálás nincs, adományokból tartják fenn magukat és a programokat. Ehhez nyújtott most segítséget Iványi Gábor, az Oltalom Karitatív Egyesület vezetője, lelkész, aki polgári pert és 300 ezer forint kártérítést nyert Kocsis Máté ellen, amiért hazugságokat állított róla különböző sajtótermékekben. Iványi a megítélt pénz egytizedét ajánlotta fel az Auróra közösségének. (444)

Egyre komolyabb online kultusza van a köztévé mocsárrészegnek tűnő riporterének

Facebook-csoportba tömörültek Bencze Péter rajongói. Nagyon rég nem volt ilyen szerethető közmédiás arc. A műsorvezetőt három hónapra felfüggesztették. (444)

Az MSZP feljelentést tett a Fidesz 2010-es plakátköltései miatt

Nyakó István azt mondta: a Fidesz 2010-ben több ezer plakátot tett ki feketén Simicska plakáthelyeire, és a csalások két fő szervezője Orbán és Kövér volt. (444)

Amennyiben tetszett a cikkünk, és a jövőben is olvasna hasonlókat, itt lájkolhatja az oldalunkat (ha már korábban lájkolt minket, akkor ne kattintson!):