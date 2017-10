Nem szavazta meg a Fidesz az uniós ügyészséget – ez történt csütörtökön

Már a következő utáni paksi bővítésen töri a fejét a magyar atomminiszter; a média és a politika viszonyáról vitatkoztak a független újságírás és álhíripar című szerdai budapesti konferencián; a kormánypropaganda egyik kedvenc szakértője szerint a menekülteket segítő civilek háborús bűnösök és hazaárulók; a kormány nemet mond a budapesti felhőkarcolóra; 2,5 milliárdot fizetett a köztévé a következő foci-EB-ért és VB-ért; Csintalan bejelentkezett MSZP-elnöknek; Lázár szerint azok voltak felelőtlenek, akik Őcsényre akarták vinni a menekülteket; nem szavazta meg a Fidesz az uniós ügyészséget; a Fidelitas helyi elnöke festette le Simicska üzenetét; 9,4 milliárdot kap Szeged sportra, ebből lesz stadionja a helyi NB II-es focicsapatnak – csütörtöki hírösszefoglalónk.

Újabb két bírósági ítélet mondta ki, hogy a tao közpénz

A Fradit első fokon már elkaszálták, most pedig a visszavágón – azaz másodfokon – is hasonló eredmény született. A Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, indoklásában pedig – ha némiképp eltérő érvelés alapján is, mint az első fokon eljáró bíróság tette – megerősítette, hogy az államkassza helyett a sportkluboknak utalt társasági adó nagyon is közpénznek minősül. A Ferencváros így kénytelen kiadni a 2011. július 1. napjától 2016. november 30. napjáig kapott támogatások felhasználásra vonatkozó valamennyi adatot, kimutatást, valamint a felhasználás során kötött valamennyi szerződést és az azokhoz tartozó számlák, teljesítési igazolások másolatát. (Index)

Már a következő utáni paksi bővítésen töri a fejét a magyar atomminiszter

Bár a paksi atomerőmű bővítése a gyakorlatban csak jövőre kezdődik és 2027-ben fejeződik be, de Süli János atomminiszter szerint ideje felkészülni az ezt követő bővítésre is. Már nem Paks II építését kellene mérlegelni, hanem újabb blokkok tervezését – erről Süli a Századvég Gazdaságkutató konferenciáján beszélt. (444)

A Fidelitas helyi elnöke festette le Simicska üzenetét

A 24.hu információja szerint a feliratok eltüntetését végző két fős brigád vezetője a kormánypárt ifjúsági szervezetének, a Fidelitasnak a helyi elnöke. A Simicska Lajos tulajdonában lévő MAHIR Cityposter Kft. még kedden bejelentette, hogy feljelentést tesz azért, mert „kapucnis fiatalok” fehér festékkel lefestették az Orbán Viktornak címzett mondatokat. (24.hu)

9,4 milliárdot kap Szeged sportra, ebből lesz stadionja a helyi NB II-es focicsapatnak

A Szeged 2011-Grosics Akadémia 8000 fős stadionja mellett egy másik sportcsarnokot is épít a Market állami pénzből. (444)

Nem szavazta meg a Fidesz az uniós ügyészséget

Tartózkodtak a fideszes képviselők az Európai Parlamentben az uniós ügyészségről szóló szavazáson. A kormány amúgy is kihagyja az ügyészségből Magyarországot, pedig egy uniós biztos arra utalt, hogy így pénzt veszíthetünk. (Index)

Ha lenne kormányváltás, a vidéki sajtó akkor is Mészáros és Vajna kezében van – a média és a politika viszonyáról vitatkoztak

Az Index és az Origó közt az a különbség, hogy az Indexben újságírók írják a cikkeket, az Origóba pedig a cikkeket beküldi a Századvég – többek közt ez hangzott el a Political Capital és a Friedrich Ebert Alapítvány által közösen jegyzett Média és politika új viszonya – független újságírás és álhíripar című szerdai budapesti konferencián. A rendezvény végén villáminterjút készítettünk a Népszabadság utolsó főszerkesztőjével, Murányi Andrással. (Budapest Beacon)

A kormány nemet mond a budapesti felhőkarcolóra

Ha valamikor fel is épül egy felhőkarcoló, annak a kormány álláspontja szerint valóban unikális épületnek kell lennie, nem egy módosított típustervnek. Könnyen lehet tehát, hogy ellehetetlenül a Kopaszi-gátra szánt Mol Campus. (Hvg.hu)

A kormánypropaganda egyik kedvenc szakértője szerint a menekülteket segítő civilek háborús bűnösök és hazaárulók

„Mészáros Lőrinc” televíziójában Földi László arról is beszélt, hogy bizonyos emberek szabadon, bírósági hercehurca nélkül likvidálhatóak. (444)

Gál Roland: Nincs bizonyíték ellenem

Ezt mondja Gál Roland, Dunaújváros egykori fideszes önkormányzati képviselője, akit harmadrendű vádlottként egy emberölési ügyben bűnpártolással vádolnak. A volt dunaújvárosi képviselő a börtönben a kvótaellenes népszavazáson is részt vett. (Magyar Nemzet)

2,5 milliárdot fizetett a köztévé a következő foci-EB-ért és VB-ért

A közmédia eddig sem volt szűkmarkú, ha arról volt szó, hogy sportesemények közvetítési jogáért kellett fizetni. (Mfor.hu)

Lázár szerint azok voltak felelőtlenek, akik Őcsényre akarták vinni a menekülteket

A miniszter rájött, ki a hibás a történtekért. (444)

Simicska barátja bejelentkezett MSZP-elnöknek

Csintalan Sándor ellenzéki kerekasztalt is kezdeményez a Jobbik részvételével, de azt mondja, nem Simicskát képviseli, hanem Horn Gyula pártját mentené meg. (Hvg.hu)