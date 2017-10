Nem teszi zsebre a NER, amit Soros írt – ez történt pénteken

Nem teszi zsebre a NER, amit Soros a szabadelvű magyar hetilapba írt; Németh Szilárd már azt is letagadja, hogy a Fidesz régen milliókat kapott Sorostól; Orbán szerint a „Soros-hálózatnak” kiterjedt befolyási övezete van Brüsszelben; sikkasztásért ítélték el a cserdi polgármestert; az Alkotmánybíróság szerint nem alaptörvény-ellenes az állami szférában foglalkoztatottak nyugdíjának szüneteltetése; televíziós vita volt Gyurcsány Ferenc, Karácsony Gergely és Szél Bernadett között; három év börtön bűnpártolásért a volt fideszes képviselőnek; a Tények elhallgatta, hogy az előbb említett volt képviselő fideszes volt; megválik a Vígszínház Marton Lászlótól; Mészáros Lőrinc körbevásárolta az Orbán család majorját; bár a szlovákok ötmilliárddal olcsóbbra ígérték, Mészáros Lőrinc építheti az új komáromi Duna-hidat; a KLIK elnökhelyettese elismerte a tanárhiányt; a kormány korlátozná a fél éve még ünnepelt rákgyógyszerek bevezetését; a Mol pert nyert a horvát állam ellen; az MNB szerint lezajlott a foglalkoztatási fordulat, most a termelékenységet kell növelni; kormánypárti önkormányzati képviselők randalíroztak Vácott; új vezető a Magyar Államkincstár élén; megvonta a névhasználati jogot az Egyesület a Római-partérttől a III. kerületi önkormányzat; Vajna András a világ ötszáz legbefolyásosabb szórakoztatóipari szereplője között; Zala megyében nincs pénz a jelzőrendszeres segítségnyújtásra; úgy tűnik, hogy szombaton premier helyett sztrájk lesz az Operában; Parragh László szerint erősen fogy a gazdaság munkaerőpiaci tartaléka; hétfőn tüntetnek a kéményseprők; Szijjártó Péter fogadta az orosz külügyminiszter-helyettest – pénteki hírösszefoglalónk.

Nem teszi zsebre a NER, amit Soros a szabadelvű magyar hetilapba írt

Soros György magyar származású amerikai filantróp cikket írt Vásárhelyi Miklós emlékére. Az október 7-én írt, de csak 27-én megjelent cikkből ugyan nem derül ki, de több mint valószínű, hogy megírásának apropóját a volt SZDSZ-es képviselő születésének október 9-i centenáriuma adta. Vásárhelyi – 1944-es ellenálló, majd 1956-ban a Nagy Imre-kormány sajtófőnöke, utóbb a Nagy Imre-per vádlottja – a Soros Alapítvány elnöke volt 1994 és 2001 között. „Az elmúlt évtizedekben az alapítvány közel százmilliárd forintot költött oktatásra, egészségügyre, a romák helyzetének javítására. Ezeket a programokat Vásárhelyi Miklós indította el Magyarországon” – írja Soros. „A jövő nem az uszítóké: a gyűlölet nem közösséget, csak megkeseredett, egymásban is ellenséget látó, önmagukkal is békétlen embereket teremt. A gyűlölet szítása pedig veszélyes fegyver: egy idő után a gyűlölet mindig a gyűlöletkeltők ellen fordul. Gyűlöletből nem a jövő, csak hazug múlt építhető. Nem innen vezet az út abba a jobb, igazabb, szabadabb, emberibb világba, amiért Vásárhelyi Miklós olyan sokszor, látszólag reménytelen helyzetben is, olyan sokat tett” – zárja írását Soros György. (Budapest Beacon, Élet és Irodalom)

Németh Szilárd már azt is letagadja, hogy a Fidesz régen milliókat kapott Sorostól

Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke letagadta, hogy Soros György támogatta volna a Fideszt. Munkatársunk – aki 1989-ben tagja volt a Fidesz Országos Tanácsának – akkori jegyzete szerint azonban Soros 1989 májusában nyolcmillió forinttal támogatta az akkor még ifjúsági ellenzéki szervezetet. A Magyar Narancs idevonatkozó cikke szerint a Fidesz párttá alakulásának idején annyi Soros-pénzt kapott, mint egyetlen másik akkori „alternatív” szervezet (pártkezdemény) sem: közel négymillió forint értékű eszközadományt, és 4,2 millió forint készpénzt, ez mai értéken számolva majdnem 125 millió forintot jelent. (Budapest Beacon, Facebook, Index, Magyar Narancs)

Orbán szerint a „Soros-hálózatnak” kiterjedt befolyási övezete van Brüsszelben

A „Soros-hálózatnak” kiterjedt befolyási övezete van az Európai Parlamentben és az Európai Unió más intézményeiben, célja egy kevert népességű Európa létrehozása és a migránskérdésben vele szembenálló magyar kormány elítéltetése – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió 180 perc című műsorában, hivatkozva az úgynevezett „Soros-birodalomról” kiszivárgott dokumentumokra. A kormányfő szerint a hálózat tagjai Brüsszelben azért dolgoznak, hogy „a bevándorláskérdésben a Sorosékkal szemben állást foglaló magyar kormányt […] elítéltessék, megbélyegezzék, és rászorítsák, hogy változtassa meg a migránspolitikáját”. Orbán közölte: a nemzetbiztonsági szolgálatok közreműködésével a nyilvánosság elé kell tárni az európai életet befolyásolni igyekvő „Soros-hálózatot”. (MTI)

Sikkasztásért elítélték a cserdi polgármestert

Bogdán Lászlót, a Baranya megyei Cserdi polgármesterét 2014-ben jogerősen, másodfokon sikkasztásért és társtettesként elkövetett sikkasztásért két év börtönre és kétszázezer forint pénzbüntetésre ítélték, amit négy év próbaidőre felfüggesztettek. A közügyektől nem tiltották el, ezért maradhatott polgármester. Bogdánt azért ítélték el, mert 2010-ben nagy tételben tulajdonított el társával mobiltelefonokat, alkatrészeket és tartozékokat. (Pecsma.hu)

Döntött az Alkotmánybíróság: nem alaptörvény-ellenes az állami szférában foglalkoztatottak nyugdíjának szüneteltetése

Nem alkotmányellenes az állami szférában foglalkoztatottak nyugdíjának szüneteltetése – mondta ki az Alkotmánybíróság. Korábban a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága is hasonló döntést hozott egy magyar ügyben. Az Ab által vizsgált és alkotmányosnak talált szabályozás 2013. július 1-jei hatállyal írta elő, hogy a közszférában nem lehet egyszerre fizetést és nyugdíjat is kapni. A továbbfoglalkoztatottaknak munkaviszonyuk ideje alatt le kell mondaniuk öregségi nyugdíjukról. A rendelkezés a magánszektorban dolgozókat nem érinti és a közszolgák között is különbséget tesz. (MTI)

Televíziós vita volt Gyurcsány Ferenc, Karácsony Gergely és Szél Bernadett között

Mind Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke, mind Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke kizárta a Jobbikkal történő választási együttműködést. Jóval körmönfontabban, de Szél Bernadett, az LMP társelnök-frakcióvezetője is hasonló álláspontra jutott. Utóbbi erős bíráltat tárgyává tette az elmúlt huszonhét év politikáját, Gyurcsány személyes felelősségét említette. Gyurcsány Ferenc az egyéni választókerületekben való együttműködés fontosságát hangsúlyozta, míg Karácsony két vitapartnere között igyekezett magát pozícionálni. (RTL Klub)

Három év börtön bűnpártolásért a volt fideszes képviselőnek

Tizenhét év fegyházbüntetésre ítélte a 2013-ban megölt dunaföldvári vállalkozó gyilkosát pénteken első fokon, nem jogerősen a Szekszárdi Törvényszék. A törvényszék a negyvennégy éves Gál Antalt emberölés, kifosztás és magánlaksértés miatt mondta ki bűnösnek. A perben bűnpártolással vádolt két férfi, Szabó József, valamint Gál Roland volt dunaújvárosi fideszes önkormányzati képviselő három-három év börtönbüntetést kapott. Az ítélet szerint Gál Antal 2013. május 1-jén az otthonában megölte Molnár Antal negyvenkét éves dunaföldvári vállalkozót, a bűncselekmény elkövetésében közreműködött a másodrendű és a harmadrendű vádlott. A holttestet egy dunaújvárosi ház pincéjében elásták és bebetonozták. Az ítélet tudomásul vételéhez az ügyész, az első- és a másodrendű vádlott három nap gondolkodási időt kért, a bűnösségét tagadó Gál Roland fellebbezett. (MTI)

A Tények elhallgatta, hogy a fönt említett volt képviselő fideszes volt

Esti hírműsorában, a Tényekben a TV 2 beszámolt Gál Roland fönt említett elítéléséről. Az orgánum azt is közölte, hogy egy volt képviselőről van szó, azt azonban nem, hogy Gál Roland fideszes önkormányzati képviselő volt. (TV 2)

Megválik a Vígszínház Marton Lászlótól

„A mai napon (pénteken) kezdeményeztük Marton László munkaviszonyának megszüntetését a Vígszínházban. „A döntés nem jelent, nem jelenthet ítélkezést egy gazdag művészi életút felett. A Vígszínház szakmai tekintélyének kialakításában Marton László szerepe elvitathatatlan. A színház repertoáron lévő előadásait továbbra is műsoron tartjuk. A korábban jelzetteknek megfelelően aktívan részt veszünk a szakmai szervezetek közös munkájában, ami a hasonló helyzetek megakadályozására, korai felismerésére irányul, illetve a színházon belüli anonim bejelentő vonalat indítunk el a következő héten” – írja közleményében a Vígszínház. (Vigszinhaz.hu)

Mészáros Lőrinc körbevásárolta az Orbán család majorját

Részletek itt. (24.hu)

Bár a szlovákok ötmilliárddal olcsóbbra ígérték, Mészáros Lőrinc építheti az új komáromi Duna-hidat

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a tender győztesének a Mészáros Lőrinc fideszes felcsúti polgármester érdekeltségébe tartozó H-M Dunahíd Konzorciumot választotta, amely 91,2 millió euróért (mintegy 28 milliárd forint) fogja megépíteni az új komáromi Duna-hidat. Volt egy szlovák ajánlat is, amely végül elbukott a közbeszerzés során, noha ők a hidat 74,87 millió euróból (körülbelül 23 milliárd forint) építették volna meg. A győztes magyar és a kilőtt szlovák pályázat közötti árkülönbség tehát közel ötmilliárd forint volt. (Átlátszó)

A KLIK elnökhelyettese elismerte a tanárhiányt

A kistelepüléseken előfordulhat nagyobb tanárhiány – mondta Hajnal Gabriella. A KLIK szakmai elnökhelyettese szerint ez a helyzet azért állhat elő, mert a kistelepüléseken negyvenfős iskolákat is fenntartanak, ahol nincs szükség például főállású fizikatanárra, ezért egy másik iskolából átirányítanak egyet. (ATV)

A kormány korlátozná a fél éve még ünnepelt rákgyógyszerek bevezetését

Részletek itt. (444)

A Mol pert nyert a horvát állam ellen

A svájci szövetségi bíróság elutasította Horvátország kérelmét, hogy helyezze hatályon kívül a genfi Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságnak (UNCITRAL) az Ivo Sanader volt horvát kormányfő korrupciós ügyében hozott döntését és Zágrábra nézve kedvezőtlen határozatát – közölte az N1 horvát hírcsatorna pénteken. A bíróság továbbá kétszázezer svájci frank (mintegy 53 millió forint) bírósági költség megfizetésére, valamint a másik fél, jelen esetben a Mol Nyrt. költségeinek megtérítésére, ami további negyedmillió svájci frank (körülbelül 66 millió forint), kötelezte a horvát államot. Horvátország még februárban fordult a svájci szövetségi bírósághoz jogorvoslatért. (MTI)

Az MNB szerint lezajlott a foglalkoztatási fordulat, most a termelékenységet kell növelni

Magyarországon lezajlott a foglalkoztatási és növekedési fordulat, most a termelékenység növelését kell elérni, különösen a kis- és középvállalkozásoknál – mondta Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyvezető igazgatója, a jegybank főközgazdásza Budapesten. (MTI)

Kormánypárti önkormányzati képviselők randalíroztak Vácott

Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt nyomoz a rendőrség, miután néhány héttel ezelőtt kormánypárti önkormányzati képviselők randalíroztak Vácott. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság kizárási indítványt terjesztett elő, Komárom-Esztergom megyébe került át a vizsgálat. Amíg az eljárás le nem zajlik, a Fidesz-KDNP váci szervezete nem foglalkozik a történtekkel – közölte Pető Tibor elnök. (Átlátszó)

Új vezető a Magyar Államkincstár élén

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) beolvad a Magyar Államkincstár (MÁK) szervezetébe 2017. november 1-jével. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az összevonást követően a kincstár vezetésével Mészáros Józsefet, az ONYF eddigi főigazgatóját, a MÁK átalakításáért felelős kormánybiztost bízta meg – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). A szervezeti átalakításra a szaktárca tájékoztatása szerint a bürokráciacsökkentés és a hatékonyabb közszolgáltatás jegyében kerül sor. (MTI)

Megvonta a névhasználati jogot az Egyesület a Római-partérttől a III. kerületi önkormányzat

Óbuda-Békásmegyer képviselő-testülete megvonta a névhasználati jogot az Egyesület a Római-partérttől. Az egyesület korábban a közösségi médiában közölt nyíltan antiszemita és bizonyos csoportokat hátrányosan megkülönböztető bejegyzéseket, ezért méltatlanná vált a „Római” név további viselésére. A civil csoport eddig is jogtalanul használta a településrész nevét, ugyanis annak felhasználásához a képviselő-testület előzetes jóváhagyása szükséges. (Obuda.hu)

Vajna András a világ ötszáz legbefolyásosabb szórakoztatóipari szereplője között

Közel egy évnyi kutatómunka után a Variety.com bemutatta a világ szórakoztatóiparának ötszáz legbefolyásosabb szereplőjét összegyűjtő listáját. A Variety 500-ra egyetlen magyar került fel: Vajna András. „Az Orbán Viktor magyar elnökkel (sic!) szoros kapcsolatot ápoló Vajna az elmúlt években Magyarországra is kiterjesztette üzleti vállalkozásait” – írja az oldal. (Budapest Beacon, Variety.com)

Zala megyében nincs pénz a jelzőrendszeres segítségnyújtásra

Megszűnik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Zala megye több településén az év végén. A rendszert üzemeltető Vöröskereszt azt mondja, az állami támogatás nem elég arra, hogy felújítsák az eszközöket, enélkül pedig nem lehet biztonságosan működtetni. (RTL Klub)

Úgy tűnik, hogy szombaton premier helyett sztrájk lesz az Operában

A jelek szerint megtartják sztrájkjukat szombat este a Magyar Állami Operaház művészei a márciusban megszüntetett kollektív szerződés miatt. A munkabeszüntetés miatt valószínűleg elmarad A hugenották szombat esti premierje, amelyet a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulója alkalmából mutatnának be a felújítás miatt zárva tartó Operaház helyett az Erkel Színházban. (Hír TV)

Parragh László szerint erősen fogy a gazdaság munkaerőpiaci tartaléka

A magyar gazdaság munkaerőpiaci tartalékai erősen fogynak, a belső utánpótlás a közigazgatásban dolgozókból, a közmunkások és a mikrovállalkozások köréből származhat, ahol szektoronkét száz-kétszázezer fős tartalék rejlik – mondta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke Esztergomban, a megyei kereskedelmi és iparkamara (KEMKIK) mesteravatóján. A közigazgatás területén politikai döntés kérdése, hogy a területen dolgozók beléphessenek egy másfajta munkaerőpiacra, az éppen csak megélő, önfoglalkoztató mikrovállalkozóknak pedig azért lenne érdemes alkalmazottá válniuk, mert biztos nyugdíjhoz és ellátásokhoz juthatnak – mondta Parragh. (MTI)

Hétfőn tüntetnek a kéményseprők

Hétfőn reggel tüntetnek a Parlament előtt. A szakszervezet azért vonul utcára, mert hiába vétózta meg Áder János köztársasági elnök, a kormánypártok nem hajlandók változtatni azon a törvényen, amely eltörölte a kötelező kéményellenőrzést a családi házaknál. Az Országgyűlés az előzetes napirend szerint jövő kedden már szavazni is fog a törvénymódosításról, amelyet érdemi változtatás nélkül tolt át a fideszes többségű törvényalkotási bizottság. A kéményseprők által szervezett megmozduláson több ellenzéki párt képviselője is felszólal majd. (Hír TV)

Szijjártó Péter fogadta az orosz külügyminiszter-helyettest

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten fogadta Vlagyimir Tyitov orosz első külügyminiszer-helyettest. A felek közösen kívánnak föllépni az állítólagos keresztényüldözés ellen. (Kormany.hu)