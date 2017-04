Nemcsak Nobel-díjasok tiltakoznak a Lex CEU ellen, de azok is, akik a Nobel-díjat osztják – ez történt szerdán

Bokros Lajos találkozott a kormányközeli médiával, kivágják a fákat a Rómain, az erzsébetvárosi önkormányzat megbírságolt egy szervezetet, mert rászorulóknak osztott ételt a Klauzál téren, Habony Árpád restaurátorképzését is Soros fizette, nemcsak Nobel-díjasok tiltakoznak a Lex CEU ellen, de azok is, akik a Nobel-díjat osztják, 19 milliárdot költ magyar fociközvetítésre az MTVA, Vajna berágott Balázsékra, mert a rádiójában kiálltak a CEU mellett, milliárdokból építik Kövér László rezidenciáját, Barabási Albert László arra kéri Áder Jánost, segítsen, hogy a józan ész a politika fölé emelkedhessen, Balog nem kertel tovább CEU-ügyben, hatályon kívül helyezték a Bunge-ügy elsőfokú ítéletét, a Harvard elnöke is a CEU mellett, a Momentum Mozgalom népszavazással mentené meg a CEU-t, és ugyanígy akadályoznák meg, hogy Orbán újraindulhasson 2018-ban, már a Fidesz európai szövetségesei is azt követelik, hogy az Európai Bizottság vizsgálja meg a CEU ellen hozott törvényt, a Batthyány-kör nem beszélhet a CEU-ról – szerdai hírösszefoglalónk.

Bokros Lajos találkozott a kormányközeli médiával

Bokros Lajos is tiszteletét tette a kedd kora esti, CEU melletti tüntetésen. Az egyetem professzoraként, volt pénzügyminiszterként és aktív ellenzéki politikusként nem meglepő, hogy a média figyelmének középpontjában állt szinte az egész demonstráció alatt, így a kormányközeli orgánumok egyike is megszólaltatta. (Budapest Beacon)

A parton lesz a gát, kivágják a fákat a Rómain

Felelőtlen döntés született a Rómairól a Fővárosi Közgyűlésben – állítja a Greenpeace, de aki egy kicsit is utánanéz annak, milyen információk birtokában hozták a képviselők azt a döntést szerdán, hogy a tervezett mobilgát a parton, és ne a Nánási út-Királyok útja nyomvonalon épüljön meg, annak a környezetvédő szervezet álláspontja nélkül is világos, hogy ez a helyzet. (Budapest Beacon)

Az erzsébetvárosi önkormányzat megbírságolt egy szervezetet, mert rászorulóknak osztott ételt a Klauzál téren

Nem oszt többé ételt a Heti betevő nevű szervezet a VII. kerületi Klauzál téren, mert nemrég megbírságolta őket ezért az önkormányzat. A Heti betevő 169 hete kezdett ételt osztani önkéntes munkában az erzsébetvárosi önkormányzat tulajdonában lévő Klauzál téren, adományból főztek. Csakhogy egy évvel ezelőtt jelezte nekik a hivatal, hogy csak 2016. május 31-ig hosszabbítja meg a közterület-használati engedélyüket a tér egyéb célú hasznosítási tervei miatt. Elindult egy egyeztetés az önkormányzat és a Heti betevő között, hogy a munkájuk folytatásához új helyszínt, előkészítő és raktárhelyiséget találjanak, de ez máig nem zárult le. Az Almássy tér egy része megfelelne nekik, de még nem született meg az erről szóló önkormányzati döntés. Közben januárban a polgármesteri hivatal hatósági eljárást indított ellenük, mert területhasználati engedély nélkül osztottak ételt a Klauzál téren. A Heti betevő szerint a törvényesség betartása mellett legfontosabb szempont az emberek segítése volt, azért hétről hétre gyülekezési joguk gyakorlásaként az ételosztásaikat bejelentették a rendőrségnek. A napokban kapták kézhez az önkormányzat határozatát, ami megállapította, hogy érvényes közterület-használati engedély hiányában, a kerület rendjével kapcsolatos szabályok megszegése miatt 30 ezer forint közigazgatási bírsággal sújtják a szervezetet. A határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs. A szervezet jelezte, hogy a bírságot természetesen be fogják fizetni. Még bíznak abban, hogy az önkormányzat döntése után oszthatnak majd ételt az Almássy téren. (444)

A közmédia is rengeteget költ focira

Közel 19 milliárd forintot költ a következő öt évben magyar labdarúgásra a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA). Egészen pontosan azoknak a versenysorozatoknak a közvetítése kerül ennyibe 2016 és 2021 között, amelyeket a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) szervez. Azaz a válogatott világ- és Európa-bajnoki selejtező mérkőzéseinek műsorra tűzése még csak benne sincs a szakértők szerint igencsak túllőtt összegben. (Magyar Nemzet)

Habony Árpád restaurátorképzését is Soros fizette

A Közép-európai Egyetem és Soros György elleni hadjáratában nem igazán zavarja a kormányt, hogy több politikusuk is Soros pénzén tudott versenyképes képzéseken részt venni. Azt eddig is mindenki tudta, hogy Orbán Viktor Soros-ösztöndíjjal tanult Oxfordban, de ugyanígy tett Szájer József és Németh Zsolt is, Kövér László, Schmidt Mária és Sumpf István pedig támogatást kapott Sorostól. Kovács Zoltán kormányszóvivő pedig egyenesen a Közép-európai Egyetemen végzett. Most kiderült az is, hogy Habony Árpád is Soros-iskolába járt, a Hübners-féle Ki Kicsoda kiadványban megjelent önéletrajza szerint 1987 és 1990 között az Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK) és a Soros Alapítvány közös papírrestaurátor iskoláját végezte. (444)

Nemcsak Nobel-díjasok tiltakoznak a Lex CEU ellen, de azok is, akik a Nobel-díjat osztják

„A Svéd Királyi Tudományos Akadémia mindig aggasztónak találja, amikor a tudományos szabadságot csökkentő és az egyetemi munkát ellehetetlenítő javaslatok készülnek” – ezzel kezdődik a Svéd Királyi Tudományos Akadémia közleménye, amelyben a CEU-t ellehetetlenítő törvény ellen tiltakozva sürgetik a magyar jogalkotókat, hogy ne korlátozzák a tudományos szabadságot, és ne rontsák a magyar oktatás színvonalát. (Kva.se)

Az 1,45 millió eurós pályázatot elnyerő MTA Lendület-es kutatónak naponta át kell gondolnia, milyen racionális, erkölcsi és praktikus indoka van, hogy Budapesten maradjon

A tudományos élet számos szereplője beszélt arról az elmúlt hét során, hogy ha a kormány tényleg ellehetetleníti a CEU működését, annak nem csak az egyetem diákjai és oktatói, de az egész magyar tudományosság lehet a vesztese. Ha meg akarjuk érteni, mit jelent ez a veszteség a gyakorlatban, érdemes elolvasni Szöllősi Gergely Jánosnak, az MTA-ELTE Lendület Evolúciós Genomika Kutatócsoport vezetőjének levelét. (444)

Balog nem kertel tovább CEU-ügyben

Míg Palkovics László oktatási államtitkár múlt héten még próbálta magyarázni, a CEU működését lehetetlenné tevő felsőoktatási törvény módosítása nem a CEU ellen szól, addig a főnöke, Balog Zoltán miniszter már nem kertelt a Magyar Rádió 180 perc című műsorában. A hirado.hu-n a beszélgetés összefoglalójában azt írták, Balog arról beszélt, a kormány Soros György és szervezetei tevékenységét károsnak és tisztességtelennek tartja, „a magyar kormány nem szeretné, ha a CEU ebben a formában működne tovább, ezt ki kell mondani”. (Hvg.hu)

Barabási Albert László arra kéri Áder Jánost, segítsen, hogy a józan ész a politika fölé emelkedhessen

Barabási Albert László, a nemzetközileg is elismert fizikus és hálózatkutató, aki a múlt héten arról írt, mindegy ki hol áll politikailag, mindenkinek ki kell állnia a CEU mellett, akit érdekel a tudomány sorsa, most Áder János köztársasági elnöknek írt levelet, amiben azt kéri, „segítsen, hogy a józan ész a politika fölé emelkedhessen”. Mint írja: „oktatóként és kutatóként úgy érzem, hogy a Közép-európai Egyetem ellehetetlenítését célzó, parlament által tegnap megszavazott törvény módosítás messzemenően ellentmond a magyar nemzet tudományba és oktatásba vetett hitébe és büszkeségébe. Bízok benne, hogy a Köztársasági Elnök Úr mindet megtesz, hogy a törvényjavaslat ne válhasson törvénnyé.” (444)

Vajna berágott Balázsékra, mert a rádiójában kiálltak a CEU mellett

Sebestyén Balázsék a Rádió 1 Reggeli Show című műsorában, ami ugye Andy Vajna rádiójában van, a minap azt mondták, hogy ugyan ők pártpolitikával nem nagyon szoktak foglalkozni, de úgy gondolják, hogy a CEU bezáratása inkább közélet. Most úgy tűnik, ez hiba volt. Legalábbis a filmügyi kormánybiztos szerint ilyet az ő rádiójában nem lehet. A műsorban felidézték a vasárnapi tüntetést és a rengeteg felszólalót az egyetem mellett. Sebestyén Balázs szerint, aki úgy gondolja, hogy ez csak a CEU és a kormány ügye, az téved. Egyetemeket, iskolákat sóval beszántani nagyon rossz kort idéz – mondta Sebestyén Balázs, aki nagyon drukkol a CEU-nak. Úgy gondolják, lehet valaki bármennyire balos vagy liberális, mégis egy egyetemről van szó. Andy Vajna a 24.hu-nak a Brazilok című film bemutatóján azt mondta, hogy az ő rádiója nem erről szól, és szerinte ez „fura” volt Balázstól. A Filmügyi kormánybiztos és kaszinó tulajdonos hozzátette, ezt majd megbeszéljük vele. Ez a műsor mindig is ilyen volt, azt mondjuk el, amit gondolunk. A Rádió 1 biztosítja nekünk az alkotói szabadságot, így nem gondolom, hogy emiatt kirúgnának! Nem szabad, hogy működjön az öncenzúra, a „ne mondd, nehogy baj legyen” effektus. Ha elkezdenek bennünket cenzúrázni, akkor ez a műsor meghalt – nyilatkozta a Borsnak a műsorvezető. (Bors, 24.hu)

Milliárdokból építik Kövér László rezidenciáját

Nettó 2,3 milliárd forintból alakítják ki az Országgyűlés elnöke, Kövér László új lakhelyét Budapest belvárosában. Pedig Kövér csak a jövő évi választás után dönt a költözésről. (Bors)

Szabálytalan volt az online szerencsejátékok magyarországi engedélyezési eljárása

Megsértette a szolgáltatásnyújtás szabadságának elvét az online szerencsejáték-engedélyek odaítélésének magyar szabályozása – ismertette az uniós főtanácsnok indítványát az EU luxembourgi székhelyű bírósága. A bírósági tájékoztatás szerint Maciej Szpunar főtanácsnok indítványában hangsúlyozta, komoly átláthatósági problémák merülnek fel az online szerencsejátékok szabályozásával, ugyanis a koncessziós jog odaítélésére jogosult magyar hatóság olyan széles mérlegelési mozgástérrel rendelkezik, ami nem biztosítja az objektív és előzetesen ismert kritériumokon alapuló pályáztatási eljárás lebonyolítását. A hatóság akkor sem köteles kiadni az engedélyt, ha a kérelmező teljesítette a megbízható szerencsejáték-szervező státusz megszerzéséhez szükséges feltételeket. (MTI, 444)

A Harvard elnöke is a CEU mellett

Az új törvény veszélyezteti a tudományos szabadságot és a felsőoktatást. „A CEU értékes tagja a nemzetközi tudományos közösségnek, és a jelenléte Magyarországon hozzátett a magyar tudományos élet hírnevéhez a nemzetközi színtéren” – írja Orbán Viktor miniszterelnöknek és Szemerkényi Réka visszarendelt washingtoni nagykövetnek címzett levelében Drew Gilpin Faust, aki 2007 óta vezeti a világ egyik leghíresebb egyetemét, a Harvard Egyetemet. „Tisztelettel kérem a kormányt, hogy tartsa szem előtt a kárt, amit egy ilyen szabályozás okozhat Magyarország jól megalapozott nemzetközi tudományos hírnevének és az európai partnereivel és az Egyesült Államokkal való kapcsolatainak” – írja a Harvard elnöke. (CEU)

Hatályon kívül helyezték a Bunge-ügy elsőfokú ítéletét

Hatályon kívül helyezte a Fővárosi Ítélőtábla a Bunge Zrt. lobbistájának adott állítólagos korrupciós ajánlat ügyében hozott elsőfokú ítéletet. Az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék kétrendbeli befolyással üzérkedés miatt marasztalta el az ügy vádlottját, T. Viktort, aki a bíróság szerint felajánlotta, hogy 2 milliárd forintért cserébe eléri hivatalos személyeknél, hogy az étolaj áfája 27-ről 5 százalékra csökkenjen, és a cég versenytársának áfaigénylését visszatartsa az adóhatóság. A Szegedi Ítélőtábla az ügyben kirendelés útján eljáró bírái megállapították, a törvényszék ítélete részben hiányos, iratellenes, a bíróság tényekből további tényekre helytelen következtetéseket vont le, és indoklási kötelezettségének sem tett eleget. A megismételt elsőfokú eljárásban a törvényszék másik tanácsának kell eljárnia, aminek a táblabíróság előírta több tanú ismételt meghallgatását. (MTI, 444)

A magyar cégvezetők szerint nőtt a korrupció, így már 18 százalékkal nagyobb a régiós átlagnál

Az EY kétévente kiadott EMEIA régiós (Európa, Közel-Kelet, India és Afrika) visszaélési felmérése szerint a magyar cégvezetők 78 százaléka tapasztalja, hogy a korrupció és a visszaélések mindennaposak az üzleti életben, és az arányuk 5 százalékponttal emelkedett 2015-höz képest a vállalati szférában. (444)

A Momentum Mozgalom népszavazással mentené meg a CEU-t, és ugyanígy akadályoznák meg, hogy Orbán újraindulhasson 2018-ban

Nemzeti ügynek tartják a felsőoktatást, ezért országos népszavazással készülnek megakadályozni a CEU ellehetetlenítést – jelentették be a Momentum vezetői szerdán a Corvinus Egyetemen. Több kérdést is beadnak az ügyben, amivel szerintük meg lehet menteni az egyetemet. A párt népszavazást kezdeményezne azért is, hogy legfeljebb két cikluson keresztül lehessen betölteni a miniszterelnöki pozíciót. Ennek alapján Orbán Viktor már nem lehetne miniszterelnökjelölt a következő választáson. A Momentum szerint „ezt a politikai vezetést le kell váltani, nem szabad ezt a biológiára hagyni”. Egy semmiből előbukkanó párt közben pont ugyanabban a témában kezdeményez népszavazást, amiben a Momentum is akar. (444, 444)

Már a Fidesz európai szövetségesei is azt követelik, hogy az Európai Bizottság vizsgálja meg a CEU ellen hozott törvényt

Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője, ahová a Fidesz is tartozik, a Twitterén szerda este már követelte, hogy az Európai Bizottság vizsgálja meg a magyar felsőoktatási törvény módosítását. (444)

A nemzetközileg is elismert magyar klímakutató megírta, hogy teszi tönkre az életét a CEU ellen hozott törvény

Ürge-Vorsatz Diána, a CEU oktatója és a Nobel-békedíjas Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) mérsékléssel foglalkozó munkacsoportjának alelnöke egy keserű hangvételű Facebook-posztban (a poszt csütörtök reggelre eltűnt) írta le, mekkorát csalódott a Fideszben, amikor a párt megszavazta a CEU-t ellehetetlenítő törvényt. (444)

A Batthyány-kör nem beszélhet a CEU-ról

Nem beszélhet a CEU tervezett bezárásáról a Professzorok Batthyány Körének tagsága: lakatot tettek a szájukra, és határozatban döntöttek a hallgatásról. Náray-Szabó Gábor, a kör elnöke a civiltörvény szigorítását viszont hasznosnak tartja – és azt sem bánná, ha a belföldi támogatású szervezetekre is kiterjesztenék a fokozott ellenőrzést. (Magyar Nemzet)

Milliós tartozást halmozott fel az önkormányzat, kikapcsolták az áramot

Múlt hét szerdán a szolgáltató lekapcsolta az áramot a tiszabői polgármesteri hivatalban, mert az önkormányzat hónapok óta nem fizette a számlát. A polgármesteri hivatal tavaly november óta 3,4 milliós tartozás halmozott fel. (Szoljon.hu)

