Nyilvánosak a vagyonnyilatkozatok, Sólyom László is a népszavazás mellett – ez történt kedden

Felmondtak az Antall József Tudásközpont jogászának, mert kifogásolta, hogy véleménye miatt feddték meg egy fiatal munkatársát, 198 ezer euróért ad hasznos tanácsokat Matolcsyéknak Rogánék grúza, Sólyom László is aláírta az olimpiaellenes népszavazási kezdeményezést, kilépett az MSZP-ből Demeter Márta, feltehetően botrányaiba bukott bele Erdő Péter húga, lemondott Tasó László, a Tiborcz-cég már akkor tárgyalt egy projektről, amikor még ki sem írták rá a pályázatot, a bolgár és a román szintre süllyedt a magyar egészségügy, havi kétmillióért lesz Csiszár főkonzul, súlyos gazdasági visszaélés a TEK-nél – keddi hírösszefoglalónk.

A TEK nem akadályoz meg semmiféle tüntetést, de nem is tehetné

Az Együtt tárgyalt a rendőrséggel, de nem engedett, a TEK viszont egy olyan közleményt adott ki, amely lényegében nem több, mint annak a közlése, hogy ők nem tesznek olyat, amit egyébként jogilag nem is tehetnének meg. A paradox jogi helyzet most az, hogy Juhászéknak érvényes és törvényes jogi igényük van arra, hogy az Alkotmány utca-Kossuth tér sarkán tüntessenek, a rendőrségnek pedig a biztosítás során a zavarást akkor is el kell hárítania, ha az történetesen a TEK részéről történik. (Budapest Beacon)

A Tiborcz-cég már akkor tárgyalt egy projektről, amikor még ki sem írták rá a pályázatot

Egy hangfelvétel bizonyítja, hogy a miniszterelnök vejének korábbi cége már másfél évvel azelőtt feltűnt egy nagyértékű projektben, hogy az arról szóló pályázatot egyáltalán kiírták volna. (Direkt36)

Sólyom László is aláírta az olimpiaellenes népszavazási kezdeményezést

Sólyom László volt köztársasági elnök is aláírta a Momentum Mozgalom által indított budapesti olimpiaellenes népszavazási kezdeményezést. Hivatala a Magyar Nemzetnek később megerősítette az értesülést. (Index, Magyar Nemzet)

A bolgár és a román szintre süllyedt a magyar egészségügy

Tavalyhoz képest újabb három hellyel hátrébb került Magyarország az Európai Egészségügyi Fogyasztói Index rangsorában, ami arra volt elég, hogy hazánkat még a sereghajtó Görögország is leelőzze. Eközben a csehek elérték a nyugat-európai országok szintjét. A 35 ország egészségügyi ellátását összevető lista elején Hollandia és Svájc stabilan őrzi vezető helyét. (Napi.hu)

Orbán Viktornak összesen 742 ezer forintja van, az is a nejével közös bankszámláján

Jelentősen megcsappant Orbán Viktor feleségével közös bankszámlája, derült ki a miniszterelnök legfrissebb, 2017. január 31-én közzétett vagyonnyilatkozatából. A bevallása szerint pénzintézettel szemben számlakövetelésként már csak 742 ezer forint áll fenn, miközben tavaly ugyanekkor még több mint ötmillió forintjuk volt a közös bankszámlán. Hiteltartozása mindeközben kevesebb mint 1,2 millió forinttal csökkent csak, feleségével közösen felvett 20 millió forintos jelzáloghiteléből így még 5.999.694 forintnyi fennmaradt. (444)

Áder János hétmillió forinttal gazdagodott tavaly

Cirka hétmillió forinttal gyarapodott 2016-ban Áder János köztársasági elnök vagyona a január 31-én nyilvánosságra hozott vagyonbevallása szerint. Áder nyilatkozata szerint folyószámláján idén januárban 9,2 millió forint volt, szemben a tavaly januári 4,5 millióval, euro alapú életbiztosítása pedig idén már 117 ezer eurót ér, míg tavaly csak 110,5 ezret. (444)

Vona legelőt, Lázár Mercedest vett, Gyurcsány pedig óriásit szakított a cégeivel

Rogán Antal szabadalmaztatott valamit, de pénzt még nem látott belőle

Polt Péter balatoni villájának a fedezete nem látszik a nyilatkozatából

Fazekas Sándor sokat olvas

Matolcsy György csak duplázódó fizetésének örülhet

Gyurcsány Ferenc óriásit kaszált

Lázár János tovább növelte ingatlanjainak számát

Vona Gábor legelőbe tette a pénzét, Kövér László megtakarít

Kósa Lajos vett egy motort

Csepreghy Nándor autót cserélt

Pintér Sándor sokat vesztett, de azért még boldogul

Szijjártó Péter szüleitől kapott hiteléből még 30 millió forint maradt

(Direkt36)

Havi kétmillióért lesz Csiszár főkonzul

Csiszár Jenőt nevezi ki a Külügyminisztérium a milánói főkonzulátus élére. A választás a tárca azzal indokolta, hogy „az üzleti és médiavilágban jártas, széles kapcsolati tőkével rendelkezik, így teljesen alkalmas arra, hogy segítsen a külgazdasági eredmények javításában”. Csiszár fizetését a legmagasabb, a nagyköveteknél is alkalmazott 4,6-es szorzóval kalkulálja a külügy. Eszerint az alapbére havi 1 millió 955 ezer forint lesz, ami mellett jogosult lesz havi 300 ezer forintos lakhatási és vegyes-költségtérítési alapkeretre, és óvodáztatási, valamint iskoláztatási költségtérítésre (gyerekek után) havi 150 ezer forintra. (Bors)

Nagyon nem szeretné a magyar kormány, hogy felálljon az európai ügyészség

A magyar kormány azért nem támogatja az európai ügyészség felállítását, mert az nem lenne hatékony – mondta Kecsmár Krisztián, az Igazságügyi Minisztérium (IM) európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkára a Magyar Hírlapnak. (Magyar Hírlap, MTI, 444)

Belebukik botrányaiba Erdő Péter húga

Eltávolították Fülöpné Erdő Máriát az Apor Vilmos Katolikus Főiskola éléről. A vezetőváltást még nem jelentették be, de a híreket a Váci Egyházmegye megerősítette a Népszavának. A rektor leváltásának okát egyelőre nem indokolták hivatalosan, ám valószínű, hogy az elmúlt évek sorozatos botrányai miatt kell távoznia, amellyel sokat ártott a főiskolának. (Népszava)

Súlyos gazdasági visszaélés a TEK-nél, Hajdu János feljelentést tett

Hűtlen kezelés miatt folytat nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) ismeretlen tettes ellen egy olyan ügyben, amely a Terrorelhárítási Központ egyik közbeszerzésével kapcsolatos. A sajtóértesülést a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője, Nagy Andrea is megerősítette, valamint azt is tudatta, hogy a főügyészség tavaly június 17-én rendelte el a nyomozást, miután a TEK főigazgatója, Hajdu János feljelentést tett. (Index)

3,6 milliárd forintot költ az Úri u. 21.-re az MNB egyik alapítványa

A Pallas Athéné Domus Animae (PADA) Alapítvány, az MNB egyik alapítványa 3,6 milliárd forintot költ az Úri u. 21. szám alatt található régi budai városháza épületének felújítására és átalakítására. Az alapítvány honlapja szerint az épület „felújítását követően otthont ad majd egy angol nyelvű interdiszciplináris PHD programnak és egy kiállítótérnek”. (Átlátszó)

Az olasz rendőrség vádat emel a veronai buszbaleset sofőrje ellen

A sofőr figyelmetlensége okozhatta a 16 halálos áldozattal járó január 20-i olaszországi buszbalesetet. Az olasz Local úgy tudja, hogy miután az egyik buszsofőrként azonosították a veronai kórház intenzív osztályán fekvő 52 éves férfit, a rendőrség vádat emelt ellene. (Index)

Kilépett az MSZP-ből Demeter Márta

Kedden váratlanul kilépett a Magyar Szocialista Párt (MSZP) parlamenti frakciójából, és magából a pártból is Demeter Márta. Demeter 2012 óta az MSZP országos elnökségének tagja, 2014 óta a párt parlamenti képviselője. A szocialista frakcióban leginkább biztonságpolitikai kérdésekkel foglalkozott. Kedd délután a párt közleményt adott ki, amelyben azt írták: „az MSZP emlékezteti Demeter Mártát, hogy parlamenti mandátumát az MSZP szavazóitól kapta, így ez a felhatalmazás csupán a szocialista frakcióban betöltött képviselői helyre vonatkozik. Demeter Mártának ezért vissza kell adnia parlamenti képviselői helyét, hogy azt a választók akaratának megfelelően továbbra is egy MSZP-s politikus tölthesse be. Bízunk benne, hogy egykori képviselőtársunk megfontolja ezt a körülményt és tiszteli annyira a választók akaratát, hogy a tőlük kapott felelősségteljes megbízatással együtt a parlamenti mandátumáról is lemond”. (MTI, 444)

198 ezer euróért ad hasznos tanácsokat Matolcsyéknak Rogánék grúza

A volt grúz miniszterelnök, Nika Gilauri a Reformatics cég színeiben ad tanácsokat a Magyar Nemzeti Banknak (MNB), Matolcsy György válaszából pedig az is kiderül, hogy 198 ezer euróért (61 millió forintért) teszi mindezt. Ő az, aki mások, például Habony Árpás és Rogán Antal mellett feltűnik az Index Aulich utcában rögzített videóján a Kertész Balázs féle irodának otthont adó épület előtt. (444)

Lemondott Tasó László

Távozik a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. Tasó László január 31-i határnappal nyújtotta be lemondását. Új posztjáról nem nyilatkozott. „2022-ig minden kormánydöntéssel rendelkező, uniós és hazai forrásból megvalósuló közlekedésfejlesztési beruházás elindult, tervezésük, engedélyeztetésük, számos esetben már a kivitelezésük megkezdődött, vagy a programozási ütem szerint indulhat” – közölte. (MTI, 444)

Felmondtak az Antall József Tudásközpont jogászának, mert kifogásolta, hogy véleménye miatt feddték meg egy fiatal munkatársát

Január 30-án minden előzmény nélkül, teljesen váratlanul felmondtak Szert Boglárkának, az Antall József Tudásközpont egyik jogászának. Szert szerint a döntés egyértelműen bosszú volt, azért, mert korábban felszólalt egy fiatal munkatársa védelmében, akit előtte a szokásos vezetői értekezleten Szert szerint megaláztak. (444)

