Orbán kifizettetné a határzár költségeinek felét az unióval, tízből kilenc budapesti ellenzi a közparkok beépítését – ez történt csütörtökön

Egy nappal Orbán pécsi látogatása előtt kihúzták a hatalmat Páva Zsolt polgármester alól

A pécsi, fideszes vezetésű önkormányzat lapja, a PécsMa talányos cikket hozott le, ezzel a címmel: Új döntéshozó testület segíti Pécs munkáját. A lap cikke Csizi Pétert, a Fidesz-KDNP szerdán megválasztott új frakcióvezetőjét idézi, aki szerint egy stratégiai irányító testületet hoznak létre, „hogy a város kellőképpen helyt tudjon állni a település előtt álló feladatok ellátásában”, stb. Ez egy „stratégiai kérdésekben a döntéseket előkészítő, de sok esetben döntéshozó elnökség” lesz, és ugyan tagja lesz Páva Zsolt is, de rajta kívül még sokan, köztük a két pécsi egyéniben megválasztott képviselő, Csizi és Hoppál Péter. A pécsi független lap, a Szabad Pécs szerint puccs állhat a háttérben: a városban már hosszú ideje pletykálnak arról, hogy valójában nem is Páva irányítja a város ügyeit, viszont a Fidesz nem szeretné lemondatni a városvezetőt, mert ez kellemetlen sajtóvisszhangot váltana ki. Mindenesetre, közjogilag elég érdekes helyzet állt elő: egy parlamenti képviselő bejelentette, hogy ugyan őt nem választotta meg az önkormányzat semmire, de a továbbiakban döntéseket fog hozni, méghozzá egy közjogi funkciót nélkülöző testület tagjaként. Csizi Péter egyébként helyi pletykák szerint Bánki Erik fideszes képviselő és háttérember bizalmasa. Orbán Viktor miniszterelnök pénteken látogat Pécsre, a bejelentés ezzel is összefügghet. (444)

2023-tól csak az lehetne vezető közszolga, aki Orbán kedvenc egyetemén végzett

2023. január 1-től csak az tölthetne be vezető pozíciót a közigazgatásban, aki elvégezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) nemrég indult államtudományi mesterképzését – derült ki az Index birtokába került kormányzati előterjesztésekből. A javaslat szerint az említett pozíciók betöltésénél a 2006 előtt megszerzett jogász végzettség mentességet adna az NKE-s diploma megléte alól, azonban ezzel több minisztérium sem értett egyet, így a dolog még messze nem lefutott. Az intézkedés különlegessége, hogy nem felmenő rendszerben léptetnék életbe, vagyis az összes, már hivatalban lévő közszolgálati vezetőnek úgy kell készülnie, hogy meg kell szereznie a papírt 2023-ig, ha meg akarja őrizni pozícióját. (Index)

Orbán kifizettetné a határzár költségeinek felét az unióval

Csütörtök délután megkezdődött a parlamenti ciklus utolsó őszi ülésszakát felvezető kormányinfó Lázár Jánossal, és a Miniszterelnökséget vezető miniszter rögtön tolmácsolt is egy új politikai kezdeményezést. Lázár a menekültkérdéssel kezdte a tájékoztatót, és közölte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Jean-Claude Junckerhez, az Európai Bizottság (EB) elnökéhez fordul, és arra kéri, hogy a migrációs válságban legközvetlenebbül érintett tagállamokhoz, Olaszországhoz és Görögországhoz hasonlóan Magyarország is részesüljön uniós támogatásban a határvédelem okán. Az elhangzottak szerint Magyarország idáig 800 millió eurót fizetett ki a kerítésekért és egyéb határvédelmi intézkedésekért. (444)

A Playboy kiadójával gyártat kampányújságot a Fidesz-frakció

A színes életmódmagazinjairól ismert Marquard Média 17 millió forintért dolgozik a képviselőcsoportnak. (Hvg.hu)

Távol tartják a külföldön dolgozó magyarokat a jövő évi szavazástól?

Miközben már csaknem 300 ezer külhoni magyar szerepel a választási névjegyzékben, és regisztrációjuk a választás előtti 15-ik napig folyamatos, a külföldön dolgozó – azaz magyarországi lakcímmel rendelkező, de a szavazás napján nem Magyarországon lévő – magyarok regisztrációja legkorábban január 8-án kezdődhet meg. Sőt az sem kizárt, hogy ez utóbbi csoport tagjainak akár március közepéig kell várniuk, hogy bekerüljenek a számukra választási részvételt lehetővé tévő külképviseleti névjegyzékbe. (Magyar Nemzet)

Nem tömnek a fogorvosok

A bajok tolmácsolásán kívül nem ígért többet az egészségügyért felelős államtitkár, Ónodi-Szűcs Zoltán tegnap amikor újra tárgyalt Hermann Péterrel, a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának vezetőjével. Előrelépés híján nem marad el a fogorvosok demonstrációja, hétfőn csak a sürgős eseteket látják el a közfinanszírozott rendeléseken. (Népszava)

Mándoki leginkább Hegelről és Kantról cseveg Orbán Viktorral, de nem hiszi, hogy ezért kapott volna 1,4 milliárdot a kormánytól

A miniszterelnök kedvenc zenésze a Magyar Narancsnak beszélt arról, hogy otthonában gyakran tart zártkörű bulikat, ahová a legbefolyásosabb politikusokat is meghívja, hogy zenéről és filozófiáról beszélgessenek. Előfordult, hogy orosz estét tartott, amin Dosztojevszkijt olvastak és Sztravinszkijt hallgattak. Mivel Mándoki Orbán Viktort nagyon művel és érdeklődő embernek tartja, gyakran beszélget a miniszterelnökkel Hegelről, Kantról vagy éppen Schopenhauerről. Ugyanakkor szerinte szó sincs arról, hogy az Orbán Viktorhoz fűződő barátsága miatt kapott volna 1,4 milliárd forintot az 56-os emlékév keretéből. Szerinte Magyarország imázsát erősítette a világban. Mándoki szerint a pénz jó helyre került, remek film és könyv készült, melyet külföldön is csak dicsértek. (444)

Tízből kilenc budapesti ellenzi a közparkok beépítését, és csupán minden ötödik fővárosi lakos támogatja a Rómain a parti mobilgát építését

A budapestiek 88 százaléka megvédené a közparkokat, és 94 százalékuk támogatja, hogy a fővárosnak kiemelt stratégiai célja legyen a zöldterületek védelme. A Római-parton a budapestiek 58 százaléka megóvná a Duna-part jelenlegi, természetközeli állapotát, és a védművet a parttól beljebb, a Nánási út-Királyok útja mentén fejlesztené. Mindössze a lakosság 19 százaléka gondolja úgy, hogy a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmét a főváros jelenlegi elképzelései szerint kell megoldani. A Závecz Research reprezentatív közvélemény-kutatása alapján a Greenpeace Magyarország úgy látja: a Fővárosi Közgyűlésnek kiemelt védelmet kell biztosítania a budapesti zöldterületeknek, így a Római-part természetközeli partszakaszának is, és vissza kell vonnia áprilisi, a parti mobilgát nyomvonalát megszavazó határozatát. (Budapest Beacon)

Olcsóbb sörért lobbiznak a főzdék a kormánynál

Ősszel több javaslatot szeretnének a kormány elé terjeszteni a sörgyártókat tömörítő szervezetek a sörpiac átalakításáról, többek között szeretnék elérni azt is, hogy 2018-tól a csapolt sör áfája 5 százalékra csökkenjen a vendéglátóhelyeken – írja csütörtöki számában a Magyar Nemzet. A lap szerint a Kraft Sör Egyesület áfacsökkentő ötletével mind a legnagyobb sörgyárakat tömörítő Magyar Sörgyártók Szövetsége, mind a legtöbb kisebb kapacitású, kézműves főzdét összefogó Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete (KSE) egyetért. A szervezetek azzal érvelnek az adócsökkentés mellett, hogy idén már több éttermi szolgáltatás forgalmi adója 27-ről 18 százalékra csökkent, jövőre pedig 5 százalékra mérséklődik, és ehhez a kedvezményezetti körhöz szeretnének csatlakozni. (Magyar Nemzet, 444)

Orosz mintára beszélnék le a nőket az abortuszról

Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter megirigyelte az oroszoktól az abortuszmegelőző központokat, ezért bejelentette, hogy Magyarországon is hasonlókat csinálnak majd. Az orosz központokban mára az ortodox egyház is nyakig benne van, és nincs más céljuk, mint minden eszközzel rábeszélni a nőket: tartsák meg a gyereküket. Kérdés, pontosan mit másolna le belőlük a kormány, és minek, ha már ma is van kötelező abortusztanácsadás. (Abcúg, Budapest Beacon)

MÁV: A migráció miatt kell megszüntetni a büfékocsikat

A téli menetrendváltással egy időben a MÁV-Start drasztikusan visszavágja utasellátó üzletágát, ami azt jelenti, hogy decembertől a nemzetközi vonatoknak is csak a kisebb részén találkozhatunk majd büfé-, illetve hálókocsikkal. A vasúttársaság szerint nemzetközi trendről van szó, az utasellátás csak kevés vonalon üzemeltethető nyereséggel, és mindennek a tetejébe még a migránsválság is betett az üzletnek. A szakszervezet viszont nem érti, hogyan lett a pár éve elvileg még jól menő rész pénznyelő. A szegmensben dolgozóknak kirúgás helyett átképzést ajánl a MÁV, de az érdekképviselet továbbra is leépítéstől tart. (Index)

Nincs akadály Andy Vajna terjeszkedése előtt

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa keddi ülésén véglegesítette a három hajdúsági helyi rádiós frekvenciára vonatkozó műsorszolgáltatói szerződéseket, ezeknek pedig része, hogy hálózatba kapcsolódhat az említett helyi rádiós frekvenciákra korábban sikerrel pályázó LB Rádió Kft. a budapesti központú, Andy Vajna kormánybiztos érdekeltségében lévő Rádió 1-et működtető Radio Plus Kft.-vel. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy hamarosan három újabb helyi frekvencián is hallhatók lesznek majd a Vajna-rádió műsorai. (24.hu)

Bőven túlárazza az állam a földgázt

A rezsicsökkentésről szóló szöveg ellenére tavaly köbméterenként 14 forint profitot tett az állami nagykereskedő a gázra. (444)

Harmincmillióért vehetett minihelikoptert az Orbán család cége

Szétválni készül az Orbán Viktor édesapja, édesanyja és öccse tulajdonában lévő Gánt Kő és Tőzeg Kft. bányavállalat, ehhez viszont hiánypótlási eljáráson kell keresztülmennie a cégnek. Több cégiratot is pótolni kellett a vállalatnak, ezekből derült ki, hogy ingatlanok, gyártósorok, személy- és tehergépjárművek mellett a Gánt Kő és Tőzegnek van egy 2013-as gyártású Calidus típusú girokoptere. A Calidus 4,8 méter hosszú, alig 300 kiló és mindössze 600 kilométert tud egyhuzamban repülni, végsebessége maximum 200 kilométer óránként A minihelikopter típusától függően egy vagy két személy szállítására alkalmas, leginkább hobbigépnek tűnik, igaz, azt sem lehet kizárni, hogy külszíni fejtéses bányák feltérképezésére vagy a felcsúti birtokok pásztázására használják, akár drónok helyett. Piaci értéke a gépnek 90 ezer dollár (nagyjából 23 millió forint), de négy éve megvásárolták, azóta értékének nagy részét leírták, jelenleg 7,6 millió forint értékben tartják nyilván, bekerülési értéke meghaladhatta a 30 milliót. (Magyar Nemzet, 444)

Mohafal tisztítja a levegőt a Kolosy téren

Légtisztító mohafalat állítottak fel a budapesti Kolosy téren csütörtökön, amelyet Óbuda-Békásmegyer önkormányzata csaknem 20 ezer euróért bérel a Green City Solutions német cégtől. A 275 fa légtisztító erejét ötvöző mohafal péntektől 6 hónapon keresztül tisztítja a levegőt és csökkenti a levegőszennyezést a Kolosy téren. A mohafal folyamatosan méri és jelzi saját teljesítményét, amelyet a beépített kijelzőn bárki megnézhet. (168 Óra)

Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.: Van azbeszt a Városligetben, de nem veszélyes

A Zrt. 2016 decemberében azt állította, hogy megtörtént az azbesztmentesítés. Most elismerték, hogy mégsem, csak szerintük nem veszélyes. (444)

