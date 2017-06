Orbán környezete már kóstolgatja a mezőgazdaságot, Áder visszaküldte a Fidesz plakáttörvényét – ez történt csütörtökön

Új eljárást rendelt el a másodfokú bíróság a röszkei terroristaperben, a legnagyobb magyar Facebook-oldal eltűnése médiahekk volt, nemcsak a budavári polgármester, a szülei is önkormányzati lakásban élnek, gyanúsan sokan fogadtak Andorra győzelmére, Orbán környezete már kóstolgatja a mezőgazdaságot, Mengyi Roland nem vezetheti tovább a választókerületét, Pintér Sándor és az ügyészség állítja, hogy nem volt mód a halálkamion áldozatainak megmentésére, nagyot zuhant a Tények nézettsége, Áder visszaküldte a Fidesz plakáttörvényét, Jordán Tamás marad a szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója, Ferencváros halmozódó visszás ügyei mind összefüggnek – csütörtöki hírösszefoglalónk.

Röszkei terroristaper: elölről kezdődik az egész, új eljárást rendelt el a másodfokú bíróság

Csütörtöki határozatában új eljárást rendelt el a másodfokon eljáró Szegedi Ítélőtábla a novemberben terrorizmusért első fokon tíz évre ítélt ciprusi – tehát európai uniós – állandó tartózkodási engedéllyel bíró szír állampolgár, Ahmed Hamed büntetőperében. Határozatában a bíróság a nem megfelelő bizonyítékokra hivatkozva hozta meg döntését. Hamed előzetesben marad. (Budapest Beacon)

Áder visszaküldte a Fidesz plakáttörvényét, Kövér László szerint így rendkívüli ülésen tolhatják át

A köztársasági elnök megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek a burkolt pártfinanszírozás megakadályozását és az átlátható kampányfinanszírozás biztosítását célzó törvényt, vagyis a „Lex csicskát”. Áder szerint a törvény normatív tartalommal nem bíró, ellentmondásos, értelmezhetetlen és végrehajthatatlan rendelkezéseket tartalmaz. A plakáttörvényről az Országgyűlés szerdán szavazott, a javaslat több rendelkezésének elfogadásához kétharmados többségre volt szükség, de azt egyik rendelkezés sem kapta meg, így az Országgyűlés csak a törvény egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit fogadta el. Kövér László házelnök előzőleg az Inforádiónak azt mondta: ha Áder újratárgyalásra visszaküldi a törvényt, és a frakciók kezdeményezik, akkor elképzelhető, hogy rendkívüli ülést tart a Parlament. (444)

Nemcsak a budavári polgármester, a szülei is önkormányzati lakásban élnek

Nemcsak a budavári polgármesternek van az önkormányzattól nagyon olcsón bérelt lakása a Várban, de Nagy Gábor Tamás nyugdíjas szülei is ott élnek, méghozzá abban a lakásban, amelyről eddig az az információ terjedt a sajtóban, hogy a korábbi feleség cége bérli. A polgármester szerint ez teljesen szabályos: a cég nyerte el az önkormányzattól a bérletet, de utána a szülei „bérlőtársak” lettek. A műemléki házat az önkormányzat százmilliókból újította fel. (Hvg.hu)

Pintér Sándor és az ügyészség is állítja, hogy nem volt mód a halálkamion áldozatainak megmentésére

Több német szerkesztőség is arról számolt be szerdán, hogy a magyar hatóságok késlekedése is okozhatta 71 ember halálát 2015 augusztusában. Az áldozatok embercsempészek furgonjában fulladtak meg még Magyarország területén, de a holttestekkel teli járművet az elkövetők Ausztriáig vezették, majd otthagyták az autópálya szélén. A német újságírók a nyomozati iratokból megállapították, hogy a magyarok már régóta lehallgatták az embercsempészeket, sőt, azt a beszélgetést is rögzítették, amikor a végzetes éjszakán a kamion sofőrje arra panaszkodik a csempészbanda főnökének telefonon, hogy dörömbölnek és kiabálnak az emberek a raktérben. Azt is rögzítették, hogy arra utasították a sofőrt, ne foglalkozzon velük, és ha megfulladnak, akkor is menjen tovább külföldre. A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség csütörtökön közleményt adott ki arról, hogy a magyar hatóságok helyesen jártak el, és Pintér Sándor belügyminiszter is kiállt a magyar hatóságok mellett az ügyben. (444)

Bunda volt a válogatott andorrai veresége?

Az Andorra – Magyarország labdarúgó vb-selejtező kapcsán 22-szeres pénzt fizettek azoknak, akik a hazaiak győzelmére fogadtak. Hatalmas meglepetésre ők nyertek 1-0-ra, a sportfogadásokkal foglalkozó Fortunaweb pedig utánajárt a dolognak, és kiderült, hogy 16 ezren 106,5 milliót nyertek a Tippmixet szervező Szerencsejáték Zrt-nél, ami minimum gyanús. Látva, hogy mennyien fogadtak a teljesen esélytelen miniállam győzelmére, a cégnek csökkentenie kellett volna az oddsot, hogy később már csak kisebb jutalom járjon az Andorrára fogadóknak, ezzel lehet ugyanis elejét venni annak, hogy a fogadást szervező ne bukjon túlságosan nagyot. Ez ebben az esetben azonban nem történt meg. Bernd Storck egyébként marad szövetségi kapitány, kap egy második esélyt. (Fortunaweb, MTI)

A legnagyobb magyar Facebook-oldal eltűnése médiahekk volt

Tibi atya oldala megrendülve közölte a hírt, hogy csütörtök reggelre nyomtalanul eltűnt a Facebookról a több mint 1,3 millió követőjével együtt. Délutánra a világ rendje helyreállt, a kocsmapoénok császára pedig nyilvánosságra hozta, mi történt. „Jelenleg az a hír, hogy törölték az én piás, suttyó oldalamat, több közösségi interakcióval bír, mint az, hogy egy négymilliós mélyszegénységgel bíró országban Polt lánya félmilliós fizetésért dolgozik az MNB-nél (Polt feleségének), hogy egy hónapig pótlóbuszok helyettesítik a napi negyedmillió utast szállító 4-6 villamost, hogy újabb úszóedzőt rúgtak ki pedofil-botrány miatt, hogy jelenleg hol tart a Sukoró-ügy vagy úgy en bloc bármi, ami ezzel ellentétben valóban közérdekű. Manapság ugyanis leginkább ezen, futballeredményeken és halálos tragédiák közvéleményre nem tartozó bulvárrészletein van kattintás. Kattintsatok már fontos, de nehezebben fogyasztható dolgokra is, basszátok meg!” – írja Tibi atya. (Tibi atya)

Ferencváros halmozódó visszás ügyei mind összefüggnek

Benne van a kéményes, a kincstárnok, a főépítész, a közteresek, és a piramis csúcsán egy ismeretlen parlamenti képviselő áll.



(444)

Orbán környezete már kóstolgatja a mezőgazdaságot

Az ezredfordulón pozíciót szerző zöldbárók helyét hektárról hektárra, cégről cégre veszik át a narancsbárók a magyar mezőgazdaságban – ez derül ki az agrártámogatások adataiból, amelyet immár ötödik éve dolgoz fel a K-Monitor. A 2016-es kifizetések és a tulajdonosi átrendeződések fényében továbbra sincs nyoma az ígért átrendeződésnek a kis, családi gazdaságok felé, ami azonban egyre jobban látszik: a médiához, a bankszektorhoz vagy az építőiparhoz hasonlóan itt is pillanatok alatt felbukkantak a kormánypárthoz, vagy személyesen a miniszterelnökhöz köthető nagygazdák, akik aztán megcsinálják a szerencséjüket a magyar mezőgazdaság egyre egyenlőtlenebb világában. Tavaly a legnagyobb pezsgést Orbán Viktor legszűkebb környezetében figyelhettük meg: a falubeli komák, sportbarátok, rokonok gyarapodtak, a régi motorosok visszaestek. (K-Monitor)

Mengyi Roland nem vezetheti tovább a választókerületét

Több helyen változott és változik a fideszes választókerületi elnökök személye, így már nem a büntetőeljárás alá vont Mengyi Roland áll Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6-os körzetének élén. Utódjáról a párt jövő keddi elnökségi ülésén döntenek. Mengyi Roland és hat társa ellen a Központi Nyomozó Főügyészség a közelmúltban emelt vádat bűnsegédként különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás kísérlete és vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés miatt. (Magyar Idők)

Előzetesbe került Czeglédy Csaba

Az Éljen Szombathely!, az MSZP, a DK és az Együtt szombathelyi önkormányzati képviselőjét nyolc társával együtt több milliárd forintos adócsalással gyanúsítják. (444)

Nagyot zuhant a Tények nézettsége

A 18-49-es korosztály, azaz a kereskedelmi célcsoport nem annyira kíváncsi a Fideszbe reménytelenül szerelmes TV2 legfőbb propagandaműsorára, a Tényekre. (444)

Jordán Tamás marad a szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója

Szombathely közgyűlése Jordán Tamást, a színház Weöres Sándor Színház alapító igazgatóját választotta meg igazgatónak. Kinevezése 2018. október 1-től 2021. január 31-ig szól. Jordán tíz éve áll a szombathelyi színház élén. A másik pályázó Dér András filmrendező volt, akit Vidnyánszky Attila és Eperjes Károly támogatott, de ő visszalépett, miután nyilvánosságra került a titkolt pályázata. Ám hiába maradt Jordán az egyedüli pályázó, és állt ki mellette a színészszakma nagy része is, illetve tartottak mellette tüntetést, a szombathelyi önkormányzat korábban nem hirdette győztesnek, a fideszes képviselőknek ugyanis nem tetszett a munkája, csak egy évet kapott, azt is nagy nehezen. A szombathelyi közgyűlés most tartózkodás és ellenszavazat nélkül választotta meg a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének. (MTI, 444)

