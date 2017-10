Orbán Viktor semmi kivetnivalót nem lát az őcsényi félpogromban – ez történt pénteken

Közéleti szereplők reagáltak a kormány új „nemzeti konzultációjára”; Szél Bernadett kikéri a Soros-tervet; ugyanő bemutatta hétpontos programját; Orbán Viktor semmi kivetnivalót nem lát az őcsényi félpogromban; a párt elnöke szerint alig van a Momentumnak pénze; a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok szóvivője reagált, az Európai Bizottság pedig reagál a „nemzeti konzultációra”; úgy tűnik, hogy Schmitt Pál lánya konzul lesz Floridában; jogerősen pert nyert a pornókirály az adóhatóság ellen; úgy tűnik, hogy a jövő héttől kocsmastop lesz a buli-, illetve zsidónegyedben; a bulinegyed körüli csatározásokban nem a jó helyre tette az ikszet, úgyhogy röpült a VII. kerületi Fidesz-elnök; enyhítették Hagyó Miklós büntetését; megkapta az engedélyt, terjeszkedhet a Mészáros Lőrinc-féle vadásztársaság; rekordszámú párt van, és a számuk egyre nő; Balog Zoltánnak nem mindegy, hogy az üldözöttek keresztények-e vagy sem; 263 milliárd forintba került az elmúlt két évben a menekültek elleni kormányzati háború; Navracsics Tibor szerint az EU-ban nem téma Soros György; a III. kerület egyelőre nem járul hozzá a mobilgátépítéshez; ugrásszerűen nőtt a hivatali vesztegetések száma, de Polt Péter szerint nem nőtt a korrupció; megszűnik a SOTE-n a Bevezetés a homeopátiába nevű tantárgy – pénteki hírösszefoglalónk.

Közéleti szereplők reagáltak a kormány legújabb „nemzeti konzultációjára”

Lapunk négy közéleti személyiséget kért arra, hogy kommentálja a kormány legújabb úgynevezett „nemzeti konzultációját”: Jeszenszky Gézát, Tamás Gáspár Miklóst, Juhász Pétert és Kovács Zoltán kormányszóvivőt. (Budapest Beacon)

Szél Bernadett kikéri a Soros-tervet

„Csak kikérem ezt a »Soros-tervet« közérdekű adatkérésben a kormánytól – ha nincs meg nekik, mégis miről konzultálnak?!” – fogalmazott az LMP társelnöke és miniszterelnök-jelöltje. (Facebook)

Szél Bernadett bemutatta hétpontos programját

„Visszavesszük a pénzünket!” „Felszámoljuk a bérválságot!” „A magyar kis- és középvállalkozások lesznek az új stratégiai partnerek!” „Világszínvonalú oktatást teremtünk! ” „Nem mondunk le egy családról sem!” „Valóban működő és valóban ingyenes állami egészségügyet teremtünk!” „Magyarországot az okosforradalom nyertesévé tesszük!” (Facebook, 444)

Orbán Viktor semmi kivetnivalót nem lát az őcsényi félpogromban

Lezárták a konfliktust a holland miniszterelnökkel, visszatérhet a magyar nagykövet Hágába – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Tallinnban. Arra kérdésre, hogy mit gondol arról, miszerint a Tolna megyei Őcsényben a helyiek tiltakoztak menekült gyerekek táboroztatása ellen, kijelentette: „semmi kivetnivalót” nem talált benne. Nem akarnak az emberek migránsokat befogadni, „nem akarnak az országba, és nem akarnak a falujukba”. Úgy vélte, „annyit hazudtak már nekik migránsügyben, hogy nem hiszik el, hogy csak gyerekek fognak jönni”. Mint mondta, „a magyar ember szereti a gyerekeket”, és az elesetteket mindig szívesen segíti, de „annyit hazudoztak migránsügyben, hogy ha azt mondják, hogy gyerekek fognak jönni, arra azt mondja a magyar: először gyerekek, aztán a szülők, aztán családegyesítés, és ott vagyunk a bajban”. Nagyon helyes, hogy határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket – vélekedett a kormányfő. (MTI)

A párt elnöke szerint alig van a Momentumnak pénze

A Momentum elnöke a megtakarításait éli fel, mindent a pártba fektetett. Fekete-Győr András kamerát engedett a lakásába, még a hálószobájába is benéztek. Állítása szerint fizetése nincs, a nagyjából másfél kétmilliós megtakarítását éli föl, miközben napi tizenhat órát dolgozik. Családi hátteréről azt mondta: viszonylag jó anyagi körülmények közé született, ezért van lehetősége arra, hogy politizáljon. „Biztos családi háttér nélkül nem is tudnám csinálni a Momentumot” – fogalmazott. (Hvg.hu)

A kormány akkor is hazudik, ha kérdez – a „nemzeti konzultációt” illetően föltétlenül

A 444 egyenként elemzi a kormány legújabb, sorosozó „nemzeti konzultációja” hét pontjának állításait, és arra a következtetésre jut, hogy az egész eo ipso ferdítés vagy hazugság. A lap munkatársa jelen volt Lázár János kancelláriaminiszter csütörtöki sajtótájékoztatóján, és számon kérte a kérdőív és Soros György eredeti állításai közti jelentős különbségeket a kancelláriaminiszteren, aki azonban csak annyit mondott: ha gondja van azzal, ahogyan a kormány tolmácsolja a szavait, indítson ő is konzultációt. (444)

A Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok szóvivője reagált a „nemzeti konzultációra”

A Soros György mecénásságának köszönhetően működő Nyílt Társadalom Alapítványok budapesti szóvivője, Csontos Csaba pontról pontra cáfolta az új „nemzeti konzultáció” állításait. (Hvg.hu)

Az Európai Bizottság is reagál a „nemzeti konzultációra”

Az Európai Bizottságnál (EB) napirenden van a legújabb nemzeti konzultáció rájuk vonatkozó részeinek vizsgálata. Az előző, Állítsuk meg Brüsszelt! című konzultáció annyit hazudott az EB céljairól, hogy a belpolitikai ügyektől egyébként tartózkodó intézmény összeállított egy válaszkiadványt, amiben tételesen cáfolták a magyar kormány rájuk vonatkozó hazugságait. Most fölmerült egy újabb hasonló kiadvány megjelentetése. (444)

Schmitt Pál lánya konzul lehet Floridában

Schmitt Pál volt köztársasági elnök középső lánya, Petra előreláthatóan rövid időn belül konzuli megbízást kap az Egyesült Államokban, azon belül Floridában. A Külgazdasági és Külügyminisztériumban hamarosan döntés születik Schmitt Petra kinevezéséről. (24.hu)

Jogerősen pert nyert a pornókirály az adóhatóság ellen

Csütörtökön a Kúria ítéletet hirdetett a Gattyán György szexipari nagyvállalkozó és a NAV jogvitájának végére, igazat adva a pornókirálynak. A jogi hercehurca közben az is kiderült, hogy a Jasmin erotikus oldalakat működtető cégcsoport több adót fizetett be a kérdéses időszakban, mint kellett volna. A NAV ezért négy és fél milliárd forintot már át is utalt a társaság számlájára. (Forbes.hu)

Úgy tűnik, hogy a jövő héttől kocsmastop lesz a buli-, illetve zsidónegyedben

Jelentősen szigorítják az üzletek nyitvatartási rendjét Belső-Erzsébetvárosban – többek között ez olvasható abban tizennégy pontos döntési javaslatsorban, amelyet a tervek szerint október 3-án tárgyal és várhatóan el is a VII. kerületi képviselő-testület. A Fidesz-KDNP színeiben megválasztott Vattamány Zsolt polgármester előterjesztése alapján elképzelhető a teljes szigor, azaz éjfél után semmilyen esetben se lehessenek nyitva az üzletek. Az alternatívák között szerepel, hogy éjszakai nyitvatartási engedélyt csak a Nagykörúton belüli területre lehessen kiadni a jövő héttől. Arról az erzsébetvárosi képviselők dönthetnének, hogy hajnali kettőig, négyig vagy hatig lehessenek nyitva a környék lakosságát zavaró szórakozóhelyek és kocsmák. (Mno.hu)

A bulinegyed körüli csatározásokban nem a jó helyre tette az ikszet, úgyhogy röpült a VII. kerületi Fidesz-elnök

Bár Rónaszékiné Keresztes Mónika VII. kerületi számos módon fejezte ki a Nemzeti Együttműködés Rendszerére és annak vezetőjére vonatkozó odaadó szeretetét, elvétette a bulinegyedben a lépést, mert a bulilobbival szemben a lakók pártjára állt. Az új elnök Kövér Lászó házelnök bizalmi embere, Bajkai István alpolgármester lett, aki így vélhetően képviselőjelölt lesz tavasszal. (Hvg.hu)

Enyhítették Hagyó Miklós büntetését

A hűtlen kezelésért első fokon két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt Hagyó Miklós volt főpolgármester-helyettes büntetését másfél év, ugyancsak felfüggesztett börtönre enyhítette a jogerősen eljáró Szegedi Ítélőtábla. (Hvg.hu)

Megkapta az engedélyt, úgyhogy terjeszkedhet a Mészáros Lőrinc-féle vadásztársaság

Mészáros Lőrinc felcsúti fideszes polgármester vadásztársasága kibővítené a meglévő vadaskertet és egy újat is létrehozna. Ehhez kapták meg most a környezetvédelmi hatóság engedélyét. (Mfor.hu)

Rekordszámú párt van, és a számuk egyre nő

222 bejegyzett párt van és 177 van bejegyzés alatt az Országos Bírói Hivatal keddi adatai szerint. Egy héttel korábban ez a szám még 219, illetve 171 volt. Tóth Zoltán választási szakértő, volt államtitkár szerint „semmi nem változott a 2014-es választási szabályokhoz képest, így semmi akadálya, hogy újra kamupártok induljanak 2018-ban”. (Magyar Nemzet)

Balog Zoltánnak nagyon nem mindegy, hogy az üldözöttek keresztények-e vagy sem

Magyarország az üldözött keresztények menedéke szeretne lenni – mondta Balog Zoltán emberminiszter, aki a Szent István-bazilikában azt a hetvenkét közel-keleti keresztény fiatalt köszöntötte, akik a magyar állam ösztöndíjasaiként szeptemberben kezdték meg tanulmányaikat különböző magyar egyetemeken. Balog szerint ma a világ keresztényeinek háromnegyede üldöztetésnek van kitéve, és a nyugati világ keveset tud minderről. (MTI)

263 milliárd forintba került az elmúlt két évben a menekültek elleni kormányzati háború

További részletek itt. (444)

Navracsics Tibor szerint az EU-ban nem téma Soros György

„Én ezt a választási kampány retorikájának tartom, az Európai Bizottságban nincsen ilyen, nem beszélünk ilyenről, és a bizottság munkatervében nem szerepel ilyen feladat” – mondta Navracsics Tibor uniós biztos, volt fideszes frakcióvezető, majd miniszterelnök-helyettes. (Hír Tv)

A III. kerület egyelőre nem járul hozzá a mobilgátépítéshez

A III. kerület képviselő-testülete úgy döntött, hogy semmilyen mobilgátépítéshez sem ad tulajdonosi hozzájárulást, amíg el nem készül a kerítések vonalán építendő védmű megvalósíthatóságának elemzése. Ez a döntés áttörés a korábbi gyakorlathoz képest, mert eddig a III. kerület szinte mindenben támogatta a főváros mobilgát-koncepcióját, ami hatalmas környezetrombolással járt volna, és az érintett területek biztonságát sem szavatolta volna. (Index)

Ugrásszerűen nőtt a hivatali vesztegetések száma, de Polt Péter szerint nem nőtt a korrupció

Bár Polt Péter idevonatkozó beszámolója szerint 2014-ben 141, 2015-ben 333, 2016-ban 835 hivatali vesztegetés volt Magyarországon, a legfőbb ügyész úgy látja: „e növekedés ellenére nem lehet arra következtetni, hogy az elmúlt három évben a korrupciós helyzet jelentősen romlott volna”. (444)

Megszűnik a SOTE-n a Bevezetés a homeopátiába nevű tantárgy

A Semmelweis Egyetemen többé nem indul a Bevezetés a homeopátiába tantárgy – közölte az egyetem rektora. Szél Ágoston hangsúlyozta: az orvosképzésben eddig sem volt homeopátiás tantárgy, csak a védőnőket, dietetikusokat és hasonló szakembereket képző Egészségtudományi Karon, ott is választható formában, egy kreditért. A tárgy néhány évente indult el, így idén is, de most, az európai tudományos akadémiák közös állásfoglalásának tükrében ezt is leállítják, és többé nem is indítják el. (Index)