Orbán Viktor is terítékre került a német kancellárjelöltek vitáján – ez történt hétvégén

Európai Polgár díjban részesült Szilárd István, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara (PTE-ÁOK) migrációs egészségügyi programjait vezető címzetes egyetemi tanár. (Magyar Nemzet)

Európa, mármint fehér Európa

Szombaton volt épp 331 éve, hogy az európai identitás védelmében létrejött Szent Liga dicsőségesen visszafoglalta Budát a töröktől. Ez jó apropó volt az Identitás Generáció számára, hogy párhuzamot vonva múlt és jelen között iszlamizáció és bevándorlásellenes felvonulást szervezzenek szombat délután a Budai Vár körül. Az Identitás Generáció tavaly alakult Magyarországon, egyelőre százan sincsenek. Még a tagoknak is nehéz feladat meghatározni saját mozgalmuk célját. Sorost és Merkelt fújolják, de propagandának tartják a kormánykommunikációt. Ellenzik a bevándorlást, de sokszínűséget szeretnének Európában. Szélsőjobboldaliak, de az odatévedő nácikat kidobják. A rendezvényen körülbelül ötven fő vett részt, a felvonulásuk ellen rendezett antifasiszta tüntetés elmaradt.



(444)

Botka ígéri, ingyen lesz az első diploma

Botka László részt vett a Szegedi Tudományegyetem tanévnyitó szenátusülésén, ahol az ígérte, kormányra kerülése esetén ingyen megszerezhető lesz az első diploma. A szocialisták miniszterelnök-jelöltje arról is beszélt, hogy az elmúlt években nemcsak az egyetemisták száma, de a felsőoktatási intézmények állami támogatása is jelentősen csökkent, és Magyarország sereghajtóvá vált az unióban. (Magyar Nemzet)

Kormánypárti, nemzeti-szocialista oktatáspolitikai tüntetést tartott a Magyar Kétfarkú Kutyapárt: kétéves korra szállítanák le a tankötelezettséget

Pénteken, a tanévnyitó napján kormánypárti oktatáspolitikai tüntetést tartott a Magyar Kétfarkú Kutyapárt Budapesten, a II. kerületi Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnáziumnál. A transzparensekből és a beszédekből az derült ki: a tüntetők – akik közül sokan úttörőnyakkendőben jelentek meg – azt szeretnék, hogy a nacionalizmus és a szocializmus legszebb hagyományai még a mostaninál is erőteljesebben képviseltessenek a Nemzeti Együttműködés Rendszerének oktatáspolitikájában. A párt szeretné, hogy minden diákot – nemcsak a lányokat – ezentúl Almási Bélának hívjanak és nemcsak a torna-, hanem a fizikaóra is nemzeti legyen. (Budapest Beacon)

Megnyerte a szerelmesfilmek fesztiválját Az állampolgár

Vranik Roland filmje, Az állampolgár elnyerte a Love is Folly Nemzetközi Filmfesztivál nagydíját, az Arany Aphroditét, közölte a Filmalap az MTI-vel. A filmfesztiválokon kizárólag szerelmesfilmek versenyeznek, összesen 90 játékfilmet mutatnak be. A várnai fesztivált most rendezték meg huszonötödjére, idén augusztus 25. és szeptember 3. között. Az állampolgár egy megrázó szerelmi történet, amely amatőr színészekkel, minimalista eszközökkel és sok humorral mutatja be egy másik országba való beilleszkedés emberi oldalát. (444)

Orbán Viktor is terítékre került a német kancellárjelöltek vitáján

Három héttel a német választások előtt tévévitában mérte össze erejét a két legnagyobb német párt kancellárjelöltje: a kereszténydemokrata Angela Merkel és a szociáldemokrata Martin Schulz. Merkel azt mondta: máig helyesnek tartja, hogy 2015-ben beengedte a menekültek százezreit Németországba, mert Orbán Viktor láthatóan nem akarta megoldani ezt a kérdést, ami humanitárius katasztrófával fenyegetett. Szerinte a legfontosabb most a menekültválság okainak megszüntetése a Közel-Keleten és Afrikában. Aki a befogadottak közül nem tartja be a német törvényeket, az ellen fellépnek. Martin Schulz szerint a menekültek integrációja lassan halad, hatalmas feladat lesz, amit a mostani generációnak kell elvégezni. Szerinte európai bevándorlási törvény kell, Merkel viszont inkább egy olyan törvényt tervez, ami a menekültek közül a német gazdaság számára szükséges szakmunkásokat fogadná be. Schulz mindemellett kancellárként kezdeményezné az EU-csatlakozási tárgyalások beszüntetését Törökországgal. Az ARD gyors közvélemény-kutatása szerint 55 százaléknyian úgy látták: Merkel volt a jobb a vitában, Schulzcal mindössze 35 százalék szimpatizált. (Index)

Orbán Viktor Kötcsén is megfestette a hanyatló Nyugat válságjeleit

A jövő évi parlamenti választás tétjéről, a világrend változásáról és az új francia elnök Európával kapcsolatos elképzeléseiről is beszélt Orbán Viktor a kötcsei polgári pikniken. A kormányfő az elmúlt hét év eredményeinek megvédését nevezte a következő választás tétjének. Ezek között kiemelte az ország határainak megvédését a sokak által támadott határkerítéssel együtt, a családok és a munkahelyek biztonságának megőrzését, és a közbiztonság fenntartását. A kormányfő beszélt arról a NATO köreiben publikált számításról, amely szerint 2020-ig 60 millió migráns kelhet útra Afrikából, túlnyomó többségük Európa irányába. Orbán Viktor előadása a nemzetközi ügyek széles körét ölelte fel, beszélt a világrend megváltozásáról, az Európa előtt álló feladatokról, és hosszan értekezett az új francia államfőnek a héten megjelent nagyinterjújáról is. Emmanuel Macronnak a Le Point-ben kifejtett gondolatai helyenként egyezést mutatnak Magyarország érdekeivel, ugyanakkor az interjú számos megállapításával vitába szállt Orbán Viktor. A külpolitikai realizmus szükségességével, a nyugat válságjelenségeinek leírásával például teljes mértékben egyetértett a miniszterelnök, ahogy azzal a megállapítással is, hogy az európai alapelvek tiszteletben tartásával ki kell javítani azokat a hibákat, amelyek miatt ma Európa rosszul működik. Macron egyébként a következőket mondta az MTI szerint a Le Point-nek adott interjújában Európa jövőjéről: az elnök megerősítette, hogy „újra szeretné alapítani Európát, amely védelmezi” az állampolgárait kereskedelmi és védelmi téren is, s képes magát az amerikai vagy a kínai hatalomhoz mérni „a szabad világ vezető erejévé” válva. Emmanuel Macron szeretné az euróövezet tagjait meggyőzni a közös költségvetés szükségességéről, annak érdekében, hogy Európában nagyobb mértékben lehessen hitelezni és befektetni. Macron elítélte azokat az országokat, amelyek szerinte az Európai Unió alapelveit kérdőjelezik meg, külön megemlítve Lengyelországot. Mindeközben a Fidesz politikusai valami különös versenybe kezdtek, és mostanában újabb és újabb hasonlatokat igyekeznek találni Orbán Viktorra. Szőcs Géza egy versben kobrához hasonlította a mágikus ereje miatt, Deutsch Tamás szerint pedig a miniszterelnök inkább egy Semmelweis Ignác. (MTI, 444)

Gyurcsány: nem merül föl a választás bojkottja

Orbán vagy Európa címmel tartott kampánynyitó nagygyűlést szombat délután a budapesti Nyugati téren a Demokratikus koalíció. A rendezvény egyetlen szónoka Gyurcsány Ferenc pártelnök volt, aki egyebek mellett bejelentette: pártja megállapodott a Modern Magyarország Mozgalommal, „hogy együtt készülünk fel a 2018-as választásra és megtaláljuk a választáson való együttes megmérettetés részleteinek módját”. Gyurcsány szerint a Fidesz nemhogy legyőzhető, de akár egyharmad alá is szorítható. Közvetlenül a Gyurcsány-beszéd elhangzása után Vágó István, a párt elnökségi tagja interjút adott a Budapest Beaconnek. Vágó tippje az, hogy a Moma politikusai a DK listáján lesznek rajta. Hozzátette: ezt még nem szabad készpénznek venni. (Budapest Beacon)

Az LMP szerint átverés a lombikprogram kibővítése

Az LMP szerint átverés a lombikprogram kibővítése, a kormányrendelet alapján ugyanis kijelenthető, hogy szó sincs 2 milliárdos forrásbevonásról. Csupán az eredetileg ígért pénz harmadát, 666 millió forint pluszforrást biztosítanak, és a teljesítményvolumen-korlátot is csak 10 százalékkal emelik meg. (444)

Rogán Antal külföldi erők által szervezett utcai zavargásoktól tart a kampányban

De a propagandaminiszter azért bízik abban, hogy ezeket el tudják kerülni. (444)

