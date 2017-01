A Párbeszéd törvénnyel takarítaná el Németh Szilárdot a közéletből

Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke. Fotó: MTI

A Párbeszéd Németh Szilárdot takarítaná el a közéletből, de nem is akárhogy: egy törvénnyel, amit Szabó Tímea, az ellenzéki párt társelnöke és független országgyűlési képviselője szerdán már be is nyújtott.

Ahogyan arról a Budapest Beacon is beszámolt, Németh Szilárd szerint el kellene takarítani a „Soros-birodalom álciviljeit”. A Fidesz alelnöke keddi sajtótájékoztatóján – reagálva arra a felvetésre, miszerint a tavaszi ülésszakban tényleg újra nekifutnak-e a civil társadalom ledózerolásának – úgy fogalmazott:

Ezeket a szervezeteket minden eszközzel vissza kell szorítani, és azt gondolom, hogy el kell innen takarítani. És most ennek, úgy érzem, eljött a nemzetközi lehetősége.

A kormánypárti politikus később azt is elárulta, miszerint (nyilván mások mellett – a szerk.) a Társaság a Szabadságjogokért-ra (TASZ), a Transparency International Magyarországra (TI), és a Magyar Helsinki Bizottságra célzott.

Szerdán Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke és országgyűlési képviselője válaszul megalkotta a nevezzük úgy: Németh Szilárd-törvényt, amit rögtön be is nyújtott.

„A civil társadalom és a civil szervezetek ellen háborút indító pártok és képviselők visszaszorításáról és eltakarításáról” szóló jogszabály alapján

elveszíti mandátumát az az országgyűlési képviselő, aki előterjesztésével, nyilatkozatával, vagy szavazatával támogatja a civil társadalom és a civilszervezetek elleni fellépést,

továbbá

1000 óra, civil szervezetnél elvégzett közérdekű munkára köteles az az országgyűlési vagy önkormányzati képviselő, polgármester, kormánytag vagy pártvezető, aki nyilvánosság előtti megszólalásában a civil társadalom és a civil szervezetek ellen uszít, azokat rágalmazza, vagy jó hírnevét megsérti

„Meggyőződésem, hogy bárki, így a civilek elleni aljas uszítás nem csak káros, de veszélyes is a magyar demokráciára nézve. Aki ilyet tesz, támogat, nyilatkozik, annak távoznia kell a közéletből, vissza kell adnia a mandátumát, és nem mellesleg ezer óra önkéntes munkát kell végeznie egy valódi civil szervezetnél, hogy személyesen is meggyőződjön arról, hogy milyen hasznos munkát végeznek – indokolta törvényjavaslatát Szabó a Facebookon, hozzátéve, miszerint a kormány szócsöveként működő álcivilek átvilágítására és vagyonosodási vizsgálatára vonatkozó javaslatát is beadta.

Ez utóbbi már konkrétan a tavaszi ülésszakra a kormány által is átírni tervezett jogszabályt módosítaná. A javaslat úgy szól:

A kormánypropaganda szócsöveként működő, közpénzből közvetetten illegálisan finanszírozott álcivil szervezeteknek tárgyévben nyilvános pénzügyi beszámolót kell közzétennie és ezen szervezetek vezetőinek évente vagyonnyilatkozatot kell benyújtani.

A módosító javaslat indoklásában a független országgyűlési képivselő a Civil Összefogás Fórumot (CÖF) hozza példaként. A CÖF-öt vagy a hozzá hasonló szervezeteket a Párbeszéd be ugyan nem szántaná, azonban „kötelezné őket az átlátható működésre, valamint arra, hogy a társadalom számára hasznos és érdemi tevékenységeket folytassanak, így például részt vegyenek a szegénység elleni küzdelemben”.

A két javaslat nyilvánvalóan kissé komolytalan, és bőven ráférne egy jogi kontroll, gondolatkísérletnek és figyelemfelkeltésnek ugyanakkor egyáltalán nem rossz próbálkozás, mondanivalója pedig nagyon is komoly.

