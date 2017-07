Pharaon magyar akart lenni, a Mazsihisz elnöke beolvasott Orbánnak és Netanjahunak is a Soros-plakátkampány miatt – ez történt szerdán

Több szaktárgyból is elkeserítően gyenge eredmények születtek az érettségin, milliárdos jelzálog van Mészárosék új kempingjén, lezárták a nyomozást a bőnyi rendőrgyilkosság ügyében, hasítanak a magánnyugdíjpénztárak, Pharaon magyar akart lenni, a NATO-ban azt mondták, a magyarokkal semmilyen bizalmas információt nem szabad megosztani, Orbán szerint az EU-nak értékelnie kellene Izrael erőfeszítéseit, amit a térség stabilitásáért tesz, Kovács Béla elment az ügyészségre, a kormány négy hónap alatt kétszer tárgyalt New Yorkkal a CEU ügyében, mindennapi jelentésírásra kötelezték a kórházakat, mintha most próbálna leszámolni az Emmi a tavalyi kockás inges iskolák igazgatóival, Mészáros Lőrinc már megvett mindent, csak saját magától tud vásárolni, kihallgatták, miről sutyorog Netanjahu Orbánékkal, töredékáron vett balatoni kempinget Tiborcz üzlettársának üzlettársa, a Mazsihisz elnöke beolvasott Orbánnak és Netanjahunak is – szerdai hírösszefoglalónk.

Netanjahu Budapesten: turulmadaras zászlórúd-izraeli zászló kombináció

Keddi, sajtótájékoztatónak becézett budapesti nem sajtótájékoztatójukon a Benjamin Netanjahu és Orbán Viktor mögötti két izraeli zászlót tartó zászlórudat turulmadarak díszítették. Az MTI által az eseményről kiadott öt fénykép közül ez azonban egyikből sem derült ki. (Budapest Beacon)

Töredékáron vett balatoni kempinget Tiborcz üzlettársának üzlettársa

Néhány napja Mészáros Lőrincék vettek töredékáron balatoni kempinget. Ez az új őrület. (444)

Kihallgatták, miről sutyorog Netanjahu Orbánékkal

„Valójában őrült az EU, ahogy hozzááll az izraeli-palesztin helyzethez. Egyik másik ország sem támaszt politikai feltételeket Izraellel szemben” – mondta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a visegrádi négyek vezetőinek, amikor azt gondolta, nem hallatszik ki, miről beszél, pedig hallani lehetett, hiszen bekapcsolva maradt a mikrofonja, és a tolmácseszköz rádiófrekvenciáján pontosan lehetett hallani, miről beszél Orbánékkal. Az izraeli miniszterelnök szerint az EU érdeke az lenne, ha a gazdasági kapcsolatok elmélyítésére koncentrálna. „Ugyanezt csinálják azokkal, akik már bent vannak és tagok… szóval értjük miről beszélsz” – mondta Orbán Netanjahunak egyetértőleg. (Financial Times, 444)

Mintha most próbálna leszámolni az Emmi a tavalyi kockás inges iskolák igazgatóival

Van, amikor nem számít, hogy mit akarnak a szülők és a tantestület, egymás után cseréli le az igazgatókat Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi). (444, Magyar Nemzet)

Mészáros Lőrinc már megvett mindent, csak saját magától tud vásárolni

Most egy korábban a gyanús eredetű Buda-Cash-es pénzből vett osztrák hotelt vett meg magától négymilliárdért. Bár ennél egy picit rejtélyesebb a dolog. A részletekért kattintson! (444)

Kovács Béla elment az ügyészségre

Újságírók gyűrűjében lépett be szerda reggel a Könyves Kálmán körúti ügyészségi épületbe Kovács Béla. A Jobbik kémkedéssel gyanúsított európai parlamenti képviselője nyilatkozott is a helyszínen. Egyebek mellett azt mondta, hogy szerinte az egész ügyet a Fidesz tervelte ki. Kovács azért nem ment el korábbi meghallgatására, mert kagylóba lépett Abháziában. (Hvg.hu, 444)

Több szaktárgyból is elkeserítően gyenge eredmények születtek az érettségin

A legrosszabb eredmény az élelmiszeripari ismeretekből született, a vizsgázók átlaga mindössze 2,74 lett. (444)

Milliárdos jelzálog van Mészárosék új kempingjén

Nemrégiben egy Mészáros üzlettársához köthető cég vette meg áron alul a kiváló fekvésű, 3,6 hektáros balatonakali kempinget, csakhogy, az új tulajdonosoknak nem lesz könnyű dolguk: rájuk hárul az a teher is, hogyan váltják ki az ingatlanon bejegyzett 144 millió forintos és egy jelentősebb, 76 millió eurós (23 milliárd forintos) jelzálogot. A Zion Europe Kft. tulajdonosi bejegyzésre vonatkozó kérelme után egy héttel a B3 Takarék nyújtott be jelzálogbejegyzés iránti kérelmet. Azt nem tudni pontosan, hogy a B3 kiváltja-e a 23 milliárd forintot érő jelzálogot, vagy egy újabbat alapít. (Magyar Nemzet)

Pharaon magyar akart lenni

Nincs a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (korábban Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) – egyébként hiányosnak tűnő – Pharaon-aktájában információ arról, hogy a csalás, zsarolás és felbujtás miatt körözött Ghaith Pharaon szaúdi milliárdos magyar állampolgárságot akart szerezni, noha egy másik hivatalos dokumentumból kiderül, hogy honosítási kérelmet nyújtott be. Újabb különös információval gazdagodott tehát a Pharon-ügy, amiről Pintér Sándor belügyminiszter kerek perec kijelentette, hogy inkább ne bolygassák azt, mivel az érintett már meghalt. (Index)

A vizes vb szóvivőjét nem lehet átverni: hiába zajlik még a felújítás, szerinte az épület határidőre elkészült

Pont a szervezőknek otthont adó margitszigeti Casino felújítása nem készült el a vizes vb kezdetére. Az 1,2 milliárdos beruházást eredetileg július hetedikén kellett volna befejezni, a munkások viszont még mindig dolgoznak az épületen. A szervezőcég viszont állítja: a Casino kész.



(444)

Lezárták a nyomozást a bőnyi rendőrgyilkosság ügyében

Szeptemberben vádemelés várható id. Győrkös István, a bőnyi rendőrgyilkosság egyetlen gyanúsítottja ellen, akinek bűnösségét tanúvallomások mellett számos igazságügyi szakértői vélemény is bizonyítja. Akár életfogytiglant is kaphat. (Magyar Idők)

Szijjártó: Netanjahu kiállása Magyarország mellett egyértelmű cáfolata az országot ért hazug és bántó antiszemita vádaknak

Az M1 reggeli műsorában jelentette ki Szijjártó Péter, hogy „Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kiállása Magyarország mellett egyértelmű cáfolata az országot ért hazug és bántó antiszemita vádaknak”. A külügyminiszter szerint Magyarország az egyik olyan európai állam, amely a legtöbbet tette az antiszemitizmus elleni küzdelem sikeréért. (444)

Egy baj volt a vizes vb megnyitójával: a dagadt néger, aki énekelt

Az Echo TV-ben megtalálták a vizes vb péntek esti, budapesti megnyitójának gyenge pontját. Vigyázat: mészölyi magasságok. (Budapest Beacon)

Hasítanak a magánnyugdíjpénztárak

A hat évvel ezelőtti államosítás után megmaradt 58 ezer befizető örülhet: csak az idei év első felében átlagosan 200 ezer forinttal nőtt az egyenlegük. (444)

Százmillióért dolgozott a Paksi Atomerőműben egy helyettes államtitkár cége

Kozmann György egykori ötszörös világbajnok és kétszeres olimpiai bronzérmes kenus 14 hónapig volt sportért felelős helyettes államtitkár a kormányban. Volt viszont egy kevésbé látványos, de sokkal jövedelmezőbb kapcsolata is az állammal. A résztulajdonában lévő cég Kozmann helyettes államtitkári kinevezése idején alig több mint egy év alatt 23-szor szerződött két állami tulajdonú vállalattal százmillió forintot meghaladó értékben. (Direkt36)

Mindennapi jelentésírásra kötelezték a kórházakat

Minden rendkívüli, a napi rutintól eltérő eseményről be kell számolni. Az ok: a kormány nem a sajtóból akar értesülni a fennakadásokról. (444)

Hazaáruló vagy a rezsim támogatója – ebből lehet választani

Ha hasonlóságot vélnek felfedezni a tavalyi labdarúgó Európa-bajnokság idején tapasztalt diskurzussal, az nem a véletlen műve. Vélemény. (Budapest Beacon)

A NATO-ban azt mondták, a magyarokkal semmilyen bizalmas információt nem szabad megosztani

Mindenki azt gondolja, hogy Magyarország megbízhatatlan, azt az utasítást kaptam, hogy ne adjak semmilyen bizalmas információt a magyaroknak, még ha meg is van a megfelelő engedélyük – ezt mondta a Politiconak egy nyugati NATO tisztviselő, aki az Orbán-kormány idején dolgozott a katonai szövetségnek. A lap szerint ez a jelentős orosz befolyás miatt van. Egy volt amerikai diplomata a cikkben arról beszél, hogy 2014 környékén a Magyarországra küldött orosz hírszerzők száma 10-50-ről 300-ra emelkedett. Nyilatkozott a Politiconak Katrein Ferenc, az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) volt műveleti igazgatója, aki korábban az Indexnek is beszélt a Magyarországon egyre hangsúlyosabb orosz titkosszolgálati nyomulásról. Katrein most a Politiconak azt mondta, hogy az elmúlt hat hónapban is olyan dolgok történtek itthon, ami bármilyen más NATO vagy EU tagországban megmagyarázhatatlan volna. (444, Politico)

Gyerekek vernek el százezreket kütyüre. Tilos, de kit érdekel?

Itt a nyári szünet, a tizenévesek a plázákban töltik az idejüket, több elektronikai üzletben akár órákon keresztül is ingyen játszhatnak a játékokkal. A gyerekpszichológus szerint az, hogy bármikor odamehetnek és használhatják ezeket a játékokat, egy erős felhívó inger arra, hogy meg is szerezzék azokat maguknak titokban, akár azon az áron is, hogy a szüleiktől csenik el a szükséges pénzt. A törvény nem engedi, hogy drága termékekkel szolgáljanak ki kiskorúakat, az áruházakat ez azonban hidegen hagyja. (Abcúg)

Mészáros Lőrinc: „Itt minden megvan a jó focihoz, csak a pénz hiányzik. Én pedig pénzt is hozok önöknek!”

Mészáros Lőrinc lapjában jelent meg ömlengő beszámoló arról, milyen fantasztikusan sikeres Mészáros Lőrinc a horvát fociban. (444)

CEU-ügy: a kormány négy hónap alatt kétszer tárgyalt New Yorkkal

Ha pontosak a CEU információi, és a magyar kormány képviselője négy hónappal a CEU-ügy kipattanása után eddig csupán kétszer tudott egyeztetni New Yorkkal, akkor továbbra is úgy tűnik, szemfényvesztés, hogy a kormány megállapodásra törekedne a kérdésben. (Index)

Orbán szerint az EU-nak értékelnie kéne Izrael erőfeszítéseit, amit a térség stabilitásáért tesz

Benjamin Netanjahu javaslatára közös, terrorizmus elleni munkacsoport jön létre a visegrádi négyek országaival – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Budapesten. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy Netanjahu meghívta a V4 kormányfőit Izraelbe, azt a felek elfogadták. Orbán ezután sürgette, hogy Izrael és az Európai Unió kapcsolatát az ésszerűség jellemezze, a bírálatot az együttműködés váltsa fel. A magyar miniszterelnök szerint az Uniónak értékelnie kellene azokat az erőfeszítéseket, melyeket Izrael tesz a térség stabilitása érdekében, és amelyek védenek bennünket a migráns inváziótól. (444)

A Mazsihisz elnöke beolvasott Orbánnak és Netanjahunak is a Soros-plakátkampány miatt

Orbán Viktor magyar és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Mazsihisz székházában jártak, beszédet is tartottak, sőt, meghallgatták Heisler András, a Mazsihisz elnökének beszédét is. Heisler többek között arról beszélt a miniszterelnökök előtt, hogy a kormányzati plakátkampány nyelvi és képi eszköztára rossz emlékeket keltett a zsidóságban, és ennek hatására a zsidók Magyarországon elkezdtek félni. Arra kérte Orbánt, „segítse Magyarországot olyan közösséggé tenni, ahol az erőt egymás értékeinek tisztelete jelenti”, és hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy Magyarország gyűlöletmentes társadalommá váljon. Netanjahuhoz fordulva azt mondta: az izraeli Külügyminisztérium értékelése a magyar plakátkampányról hidegzuhanyként érte közösségüket. Izrael budapesti nagykövetének kiállását követően a külügyminisztérium nyilatkozata „fájdalmakat okozott” – mondta Heisler. (444)

