Püspökök szólaltak föl a menekültek mellett, a Fidesz törvénye „külföldi ügynököt” csinált a gyermekmentőkből is – ez történt kedden

Püspökök szólaltak föl a menekültek mellett, lehet, hogy előbb-utóbb látótávolságban tüntethetnek majd Putyin ellen, szerdán megkezdődik a 71 ember halálát okozó bűnszervezet tagjainak tárgyalása, túlzsúfolt szállásról, gyatra étkezésről és 15 órás fagyoskodásról írt panaszt a határra kivezényelt tiszt, egy fideszes képviselő szerint Lázár panelbontásos terve képtelenség, Botka megvétózza az MSZP formálódó együttműködését a Fidesszel, Magyarország innovációban csak a 23. a 28 EU-tag között, Mészáros Lőrinc köréhez kerül a veszprémi kézilabda klub, a Fidesz törvénye „külföldi ügynököt” csinált a gyermekmentőkből is, százmilliókba fog kerülni a Budapest 2024 megszüntetése – keddi hírösszefoglalónk.

Szerdán megkezdődik a 71 ember halálát okozó bűnszervezet tagjainak tárgyalása

Szerdán megkezdődik a 71 ember halálát okozó bűnszervezet tagjainak tárgyalása a Kecskeméti Törvényszéken. Az embercsempész-csoport 2015 februárja és augusztusa között 31 alkalommal összesen 1200 embert juttatott illegálisan Nyugat-Európába. 2015. augusztus 26-án hajnalban 59 férfit, 8 nőt és 4 gyermeket zsúfoltak be egy belülről nem nyitható, szellőzés nélküli hűtőkocsiba, majd Kecskemétről az osztrák határra indultak. A menekültek az indulástól számított három órán belül, még magyar területen megfulladtak. A teherautót a sofőrök Ausztriában, Parndorfnál az autópálya szélén hagyták, miután rájöttek, hogy mi történt. Az ügyészség 1 afgán, 9 bolgár, illetve 1 bolgár és libanoni kettős állampolgár ellen emelt vádat: őket a csempészett személyek sanyargatásával, részben üzletszerűen elkövetett embercsempészéssel vádolják. Négy vádlottnak közülük különös kegyetlenséggel, több, részben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt is felelnie kell. Az ügyhöz kapcsolódik, hogy múlt héten több német lap is arról számolt be, miszerint a magyar hatóságok késlekedése is hozzájárulhatott a tragédiához, ám a vádat Pintér Sándor belügyminiszter és az ügyészség is visszautasította. Az eseményről helyszíni beszámolóval jelentkezünk. (Budapest Beacon)

A Fidesz törvénye „külföldi ügynököt” csinált a gyermekmentőkből is

Oda is üt a kormány civileket vegzáló törvénye, ahová valószínűleg a fideszes kommunikátorok sem akartak. A magát család- és gyermekbarátnak deklaráló kormánytöbbség által komoly tiltakozások mellett elfogadott törvény értelmében ugyanis az SOS Gyermekfalu Alapítványnak is fel kell majd tüntetnie a jövőben, hogy „külföldről támogatott”, hiszen az SOS Kinderdorf nevű osztrák alapítvány magyarországi szervezeteként alapvetően külföldi adományokból működnek. A Gyermekfalu ügye állítólag szóba került Alexander Van der Bellen osztrák államfő múlt heti budapesti látogatásán is. Van der Bellen Áder Jánosnak és Orbán Viktornak is rosszallását fejezte ki a törvény miatt. (Magyar Nemzet)

Izgulhat Putyin: lehet, hogy előbb-utóbb látótávolságban tüntethetnek majd ellene

A Kúria döntése véget vethet annak a gyakorlatnak, hogy a rendőrség a TEK-kel közösen lehetetleníti el a tüntetéseket. Védett személy jelenléte, illetve biztonsága miatt elrendelt területlezárás nem feltétlenül jelenti azt, hogy a területen nem lehet tartózkodni, vagy akár tüntetni. (Budapest Beacon)

Püspökök a menekültek mellett



(UNHCR/Youtube)

Az amerikai külügyminisztérium is beszólt a civiltörvény miatt, a kormány továbbra is az amerikai törvénnyel próbálja összemosni a magyart

A budapesti nagykövetség után az amerikai külügyminisztérium is megszólalt a civiltörvény kapcsán: „Az Amerikai Egyesült Államokat aggodalommal tölti el, hogy Magyarország parlamentje olyan törvényt fogadott el, amely igazságtalan terhekkel sújtja a a civil társadalmat, amely a korrupció ellen küzd és a szabadságjogokat védelmezi. Azzal, hogy a külföldi támogatásban részesülő szervezeteket a magyar társadalom érdekeinek ellenlábásainak állítja be, a törvény gyengíti a magyarok képességét, hogy gondjaikat jogszerű és demokratikus módon kezeljék. Ha a törvény hatályba lép, azzal Magyarország egy újabb lépéssel távolodik el az EU és a NATO értékei melletti elkötelezettségétől”. „Az USA-ban a Soros-szervezetek soha nem csinálhatnák azt, amit Európában” – ezzel a címmel adott ki reakciót az amerikai külügyminisztérium hétfői nyilatkozatára a Kormányszóvivői Iroda, újra megpróbálva összemosni az amerikai Külföldi Ügynökök Regisztrációjáról szóló törvényt a magyar civiltörvénnyel. (444, Budapest Beacon, 444)

Mészáros Lőrinc köréhez kerül a veszprémi kézilabda klub

A Duna Aszfalt Kft. többségi részesedést szerez a Veszprém Handball Team Zrt.-ben. A jogügylet hatályba lépéséhez a Gazdasági Versenyhivatal tudomásulvétele, illetve engedélye szükséges – olvasható a Gazdasági Versenyhivatal honlapján szereplő összefoglalóban. A kérelem hétfőn érkezett meg a versenyhivatalhoz. Mindez azt jelenti, hogy rövidesen ha nem is közvetlenül a milliárdos felcsúti gázszerelő-polgármester tulajdonába, de valóban Mészáros Lőrinc érdekköréhez kerül a legsikeresebb, milliárdos költségvetésből gazdálkodó hazai kézilabdaklub. (24.hu)

Túlzsúfolt szállásról, gyatra étkezésről és 15 órás fagyoskodásról írt panaszt a határra kivezényelt tiszt

Tavaly novemberben szolgált a déli határkerítésnél az a tiszt, aki előbb szolgálati panaszt nyújtott be a vezérkari főnökhöz, majd annak elutasítása után be is perelte a honvédséget. Azt állítja, egyszerűen nem igaz, amit a honvédség kommunikált, hogy minden rendben van a „határ menti feladatok ellátása” körül – félrevezetik az állományt és a közvéleményt is. Ahogy írja, a problémák letagadása aláássa az állomány hangulatát, közérzetét, motivációját, visszaél az emberek kiszolgáltatottságával, tűrőképességével és türelmével. (444)

Botka megvétózza az MSZP formálódó együttműködését a Fidesszel

A szocialisták miniszterelnök-jelöltje nemet mond minden együttműködésre a kormánypártokkal, pedig az MSZP képviselői már a Fidesszel alkudoztak a Lex Csicskáról – tudta meg a hvg.hu. Ez már a második eset, hogy Botka László helyreteszi a frakciót. (Hvg.hu)

Fideszes képviselő: Lázár panelbontásos terve képtelenség

A kormány azt tervezi, hogy visszabontja a panelházakat, és kertes házba költözteti az ott lakókat. Egy panelokkal teletűzdelt kerület, Rákospalota és Újpalota fideszes képviselője levezette, miért nem alkalmazható Lázár János panelbontásos terve. (Index)

Százmilliókba fog kerülni a Budapest 2024 megszüntetése

A múlt heti közgyűlésről szóló hírekből nem derült ki sok részlet az olimpiai pályázatért felelős cég végelszámolásával kapcsolatban, a kicsit késve közzétett előterjesztés azonban annál több érdekességet tartalmaz. (Mfor)

Magyarország innovációban csak a 23. a 28 EU-tag között

Valamelyest javult tavaly az Európai Unió innovációs teljesítménye, de az előrehaladás egyenlőtlen, továbbra is nagyok a különbségek a tagállamok között. A 2017-es eredménytáblán Magyarország a 23. helyen áll – derült ki az Európai Bizottság által kedden közzétett friss jelentésből. (444)

A bútoráruházat választották a Jahn Ferenc-kórház helyett

Tömegével mondtak fel ápolók és nővérek a dél-pesti Jahn Ferenc-kórházban, így a hármas számú belgyógyászati osztályt lezárták. A kórház hallgat a történtekről, az ellenzék viszont a kormány egészségügyi politikájának kudarcáról beszél. A Fidesz frakcióvezetője ugyanakkor úgy gondolja, elég pénz jut az ágazatra. (HírTV)

