Putyin elégedett a kétoldalú kapcsolatok alakulásával – ez történt hétfőn

Putyin elégedett a kétoldalú kapcsolatok alakulásával

Elégedett a gazdasági kapcsolatok alakulásával Vlagyimir Putyin, aki Orbán Viktorral találkozott hétfőn a cselgáncs-világbajnokság budapesti helyszínén. „Örülök, hogy egy sportrendezvény helyszínén beszélhetek a kétoldalú kapcsolatokról. A nehézségek ellenére jól alakulnak a gazdasági folyamatok. Tavaly volt egy kisebb, kilenc százalékos csökkentés a kereskedelemben, az idei év első félévében viszont a 27 százalékot is elérhette a növekedés” – idézte a Ria Novosztyi Putyint, aki örömmel konstatálta, hogy a magyarországi orosz beruházások elérték az 1,5 milliárd dolláros értéket. A magyar kormányfővel folytatott megbeszélésen az orosz elnök arról is biztosította a magyar felet, hogy Paks II. orosz finanszírozása garantáltan biztosítva van. „Dolgozunk a nagy projekteken, az energetika területén is. Ami a paksi beruházás finanszírozását illeti, ez biztosítva van – 12 milliárd dollár. A következő év elején már megkezdődhetnek a munkálatok a helyszínen” – mondta Putyin. Az atomerőmű építését „nem állíthatja meg most már semmi” – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárgyalás után. (Index, 444)

A Debreceni Egyetem szenátusa 90 százalékos többséggel választotta díszpolgárrá Vlagyimir Putyint

A hivatalos indoklás szerint azért, mert az ő jóvoltából az Orosz Föderáció jelentős szerepet szán a Debreceni Egyetemnek a Paks II. beruházásban. (444)

Ha a Momentum kormányra kerül, Oroszország pedig megtámadja a balti államokat, Magyarország utóbbiak segítségre siet – Európa mellett, Putyin ellen tüntetett a Momentum

Az orosz befolyás ellen és Európa mellett tüntetett hétfő este a Momentum Mozgalom. A Gellérthegyen rendezett megmozdulás részvevői fölsétáltak a Citadellára, ahol többek közt Fekete-Győr András, a párt elnöke tartott igen éles Moszkva-ellenes beszédet. (Budapest Beacon)

A kormány Soros-plakátjával illusztrálja az antiszemitizmust a kínai állami hírügynökség

Az Új Kína hírügynökség hétfőn kiadott egy hírt arról, hogy az ENSZ főtitkára Izraelben elítélte az antiszemitizmust, és megemlékezett a holokausztról. A hír általánosságban és röviden összefoglalja Antonio Guterres programját, egyáltalán nem szól Magyarországról, csak az illusztráció, az ugyanis az AFP egyik fotója egy kormányzati Soros-plakátról. (444)

A munkába menekülnének a tízezrekből nyomorgó nyugdíjasok

Nyugdíjasokkal oldaná meg a kormány a munkaerőhiányt, ők pedig úgy tűnik, vevők az ötletre. Még csak pár hete lehet jelentkezni a nyugdíjas szövetkezetekbe, a miskolci irodában mégis egymásnak adják a kilincset a munkába vágyó idősek. A többség a pénz miatt megy, de sokan annak is örülnek, hogy kiszabadulnak a négy fal közül. Az iskolák és a kórházak pedig alig várják, hogy végre elég emberük legyen. (Abcúg)

400 milliót költ az állam a Fröccsterasz és környéke felemelésére

Az Erzsébet tér színvonalának javítása a Valton tulajdonosának is igazán jól jön. (444)

Az Együtt vérlázítónak tartja, hogy Orbánt gyakrabban látogatja Putyin, mint Kádárt Brezsnyev

A Momentum Putyin tiszteletére múltidéző utcatáblákkal ragasztgatta tele Budapestet, később a Papp László Sportarénából biztonsági őrök kísérték ki az Oroszországban betiltott Putyin-maszkban tiltakozó aktivistákat. Az Együtt füttyszóval köszöntötte az orosz elnököt. (Budapest Beacon, 444)

Egy megszállt hatóság, ami nélkül nem épülhetett volna ki az Orbán-rendszer

Orbán Viktor környezete az elmúlt másfél évben felvásárolta a médiapiac legfontosabb állásait. Ezt nem tehette volna meg a Médiahatóság hathatós segítsége nélkül. 2010 után a Médiahatóság mindent elkövetett a Simicska-média felépítéséért, hogy a nagy összeveszés után ugyanazzal az erővel lásson neki a lebontásnak. A piaci fúziók feltételeinek megszabásával a hatóság és a Fidesz úgy alakította át az erőviszonyokat, ahogy neki volt kedves. Többek közt ezért szűnt meg a Népszabadság is. Hét év után mindenki számára világosan látszik a Fidesz-kormány által kialakított hatóság egyetlen valódi értelme: mindenkor érvényesíteni a párt hatalmi érdekeit a médiában. (444)

Csúszdapark épül Kisvárdán – az ország harmadik legnagyobbja lesz

Kisvárda közbeszerzést írt ki egy 14 csúszdából álló szórakoztató központ építésére. Seszták Miklós fejlesztési miniszter településén futballstadion is épül a másodosztályú csapatnak, mintegy egymilliárdért. (Mfor.hu)

Pár nap, és kibékülhetünk Hollandiával

Szijjártó Péter nagyra értékelte, hogy a külügyminiszter felhívta és elhatárolódott. Bevándorláspártiak azért persze nem leszünk. (444)

Patkányokkal van tele az álmennyezet a Merényi Gusztáv kórház pszichiátriáján

Néhány napja az egyik le is zuhant egy ápoló elé. A dolgozók egerekre és rovarokra is panaszkodnak. (444)

