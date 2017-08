Raoul Wallenbergre emlékeztek, Balog Zoltán szerint pedig Jézus adta az emberiségnek a Tízparancsolatot – ezt történt pénteken

Raoul Wallenbergre emlékeztek; ismét drágult az úszómedencei sportok mínusz öttusa plusz nyíltvízi úszás budapest-balatonfüredi világbajnoksága; sorosozással egybekötött látomása volt a fideszes országgyűlési képviselőnek; bár a Jobbikot célozta meg a plakáttörvény, úgy tűnik, hogy több kulturális intézmény is bekerült a szórásba; elvileg akár nyolc évet is kaphat az ötven forintért hamisított jegyet vásárló tizennyolc éves hacker; Orbán Győző cégétől is kap TAO-pénzt a Budapest Honvéd; tízezer Quaestor-kötvényestől kérnek pénzt a nullát érő papírokért; „h…eségnek” minősítette Cserdi polgármestere az emberminiszter tusványosi szavait; Harrach Péter nekiment a pápának; Németh Szilárd szerint a Fidesz azok útjában áll, akik elrontották az életüket; Balog Zoltán szerint Jézus adta az emberiségnek a Tízparancsolatot – pénteki hírösszefoglalónk.

„A mának szüksége van Wallenbergekre, amikor a hőségriadó közepén zárják el az ivóvízcsapokat a cigánytelepeken” – Raoul Wallenbergre emlékeztek

Születésének százötödik évfordulóján Raoul Wallenbergre emlékezett a nevét viselő egyesület az újlipótvárosi Szent István parkban lévő Wallenberg-szobornál péntek délután. A rendezvény mindkét szónoka, Isabelle Poupart budapesti kanadai nagykövet és Setét Jenő cigánypolgárjogi aktivista megemlítette a menekültkérdést. Az eseményen a kanadain kívül a brit nagykövet is megjelent, s az Egyesült Államok, illetve Svédország is képviseltette magát, a magyar kormány részéről azonban senki sem volt jelen. (Budapest Beacon)

Megint drágult az úszómedencei sportok mínusz öttusa plusz nyíltvízi úszás budapest-balatonfüredi világbajnoksága

A Dagály melletti ideiglenes parkoló lett drágább kicsivel, mint eredetileg tervezték – derül ki az európai uniós közbeszerzési értesítőből. Az eredeti megrendelés 338 darab ideiglenes parkolóra szólt, a beruházás költsége pedig nettó 215 millió forintra rúgott. Eszerint egy parkolóhely kicsivel több, mint 636 ezer forintjába került volna az adófizetőknek, de végül ennél magasabb lett a végösszeg. (Budapest Beacon)

„Tisztában vagyunk azzal, hogy ez a Soros terv része” – látomása volt a fideszes országgyűlési képviselőnek

Egy osztrák magánember pénzéből egy osztrák magánember ingatlanján fognak nyaralni oltalmazotti státusban lévő családok Zalaváron. Ez elég volt Manninger Jenőnek, a térség fideszes országgyűlési képviselőjének egy, a Facebookon abszolvált apokalipszishez. Mindenesetre az általa különírt „Soros-tervet” így, kötőjellel kell írni. (Budapest Beacon, Facebook, Hvg.hu)

Bár a Jobbikot célozta meg a plakáttörvény, úgy tűnik, hogy több kulturális intézmény is bekerült a szórásba

A jobbikos óriásplakátok elleni plakáttörvény következtében kulturális intézmények esnek el korábbi kedvezményüktől, így ötszörös áron kénytelenek hirdetni, ha tudnak. Viszont általában nem tudnak. (444)

Elvileg akár nyolc évet is kaphat az ötven forintért hamisított jegyet vásárló tizennyolc éves hacker

A Büntető törvénykönyv (Btk.) szerint az információs rendszer vagy adat megsértése alapesetben vétség, és két év jár érte, ám „aki információs rendszerben lévő adatot jogosulatlanul vagy jogosultsága kereteit megsértve megváltoztat, töröl vagy hozzáférhetetlenné tesz, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”, ha pedig a cselekmény közérdekű üzem ellen történik, a büntetés pedig két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés. (Magyar Idők)

Orbán Győző cégétől is kap TAO-pénzt a Honvéd

A Budapest Honvéd Sportegyesület közhasznúsági jelentése és éves beszámolója szerint a csapat tavaly 1,4 millió forint TAO-pénzt kapott Orbán Viktor miniszterelnök apjának, Orbán Győzőnek a cégétől, a Gánt Kő és Tőzeg Kft-től. (Menedzsment Fórum)

Tízezer Quaestor-kötvényestől kérnek pénzt a nullát érő papírokért

„Akár több tízezer forintot is fizetniük kellene a Quaestor-kötvényeseknek azért, hogy a brókercég felszámolója kiadja nekik a papírjaikat, amelyekkel a legtöbben semmire sem mennek.” (Hvg.hu)

„H…eség” – kommentálta Cserdi polgármestere az emberminiszter tusványosi szavait

Bogdán László cserdi polgármester szerint Balog Zoltán emberminiszter „h…eséget” beszélt, amikor júliusban Tusnádfürdőn azt mondta, miszerint a kormány még nem döntötte el, hogy a határon túli magyar anyanyelvű cigányság tehertétel-e vagy erőforrás. Ha nem foglalkoznak velük, Bogdán szerint „jön a cigányplutónium”. (Hír TV)

Harrach Péter nekiment a pápának

„Sok barátunkat, akikkel hasonlóan gondolkodunk a migráció kérdéséről, Ferenc pápa megnyilatkozásai csendes fejcsóválásra vagy dühös kifakadásra késztetnek. […] Ferenc pápa gondolatainak többségét örömmel hallgatom, migrációs kijelentéseinek motívumait is értem, de ebben a kérdésben másként gondolkodom” – fogalmazott egy interjúban Harrach Péter kereszténydemokrata frakcióvezető. (Gondola)

Németh Szilárd szerint a Fidesz azok útjában áll, akik elrontották az életüket

A Fidesz azok útjában ál, akik elrontották az életüket – derük ki a Németh Szilárd Fidesz-alelnök által a Kossuth Rádiónak adott interjúból. A kormánypárti politikus mást is mondott. Például: „Hát botrányt kavarni, hát ezek a témák mind ilyen újsághíreken, mind ilyen hírlapi kacsákon vagy rosszindulatú ellenzéki hazudozásokon alapulnak. Ez kiderült egyébként az ülésen is, mert minden egyes kérdésükre… és mindig meg szokták kapni a választ, tehát emiatt ülést összehívni nem szükséges, ha van egy rendes ülés, akkor mindig van egy olyan napirend, hogy bármit, még egy ilyen, hogy mondjam, tehát a fodrászszalonokban vannak ezek a pletykaközpontok általában, illetve egy-egy liberális újságíró-szerkesztőség szokott ilyen témákba menni. Még ezekre is választ adnak. És minden válasz teljes egészében megnyugtató volt, és a válaszok kilencven százaléka tényleg arról szólt, hogy az, amiről beszélnek, az egyébként a valóságban nem létezik.” (444)

Balog Zoltán szerint Jézus adta az emberiségnek a Tízparancsolatot

Az emberminiszter – korábban református lelkész – erről még július 20-án beszélt Tusványoson. (Echo TV)

