Rejtélyes elvonulási központot épít a kormány a Pilisben hárommilliárdért – ez történt a hétvégén

Csak lézengtek az Együtt, a PM és civilek által jegyzett tüntetésen; Kövér László szerint Soros György a háttérhatalom előtérben lévő képviselője; a Kétfarkas Bertalan Űrállomásnak a Magyar Kétfarkú Kutyapárt által jegyzett felcsúti avatásán jártunk; Matolcsy Györgyék megint bőkezűen bántak a milliókkal; a CNN szerint Gorka lehet a következő, akit Trump kirúg; csak a NAIH engedélyével figyelhetne meg a kormány újságírót, parlamenti képviselőt és egyházi személyt; megválasztotta új elnökségi tagjait a Momentum; rejtélyes elvonulási központot épít a kormány a Pilisben hárommilliárdért; visszaszólt Lázár Jánosnak a makói gimnáziumból elküldött igazgató; állva maradt a rajt után egy spanyol úszó a budapesti masters vb-n, mert a szervezők egy perc gyászszünetet sem engedtek a barcelonai áldozatok emlékére; Medvegyev az államalapítás ünnepének alkalmából szorgalmazta a magyar-orosz gazdasági kapcsolatok élénkítését – hétvégi hírösszefoglalónk.

Matolcsy Györgyék megint bőkezűen bántak a milliókkal

Miután az év első három hónapjában egymilliárd forintot osztott szét a jegybank, a második három hónapban már egész szerényen mindössze 217,3 milliót osztottak ki ötmillió forint feletti támogatások jogcímén – derül ki a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett listából. A tucatnyi kedvezményezett közül a Budapesti Gazdasági Egyetemnek jutott a legtöbb, 60 millió forint támogatás. Feleennyit kapott a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT), amelynek elnöke Pleschinger Gyula, az MNB monetáris tanácsának tagja, aki havi hárommillió forint fizetést kap a jegybanktól. (Magyar Nemzet)

Medvegyev az államalapítás ünnepének alkalmából szorgalmazta a magyar-orosz gazdasági kapcsolatok élénkítését

Az orosz miniszterelnök augusztus 20. alkalmából táviratot küldött Orbánnak. (444)

Rejtélyes elvonulási központot épít a kormány a Pilisben hárommilliárdért

Hárommilliárd forint közpénzzel támogatja a kormány egy spirituális, úgynevezett elvonulási központ létrehozását a Pilisben. Azt azonban hiába kérdezte az RTL Híradó a Magyar Turisztikai Ügynökségtől, pontosan mi lesz ez, későbbre ígértek tájékoztatást. Elvonulási központ néven a buddhisták működtetnek létesítményeket. Egyik közösségük tervezett ilyet a Pilisbe is, de ők még csak nem is hallottak az állami milliárdokról. (RTL Híradó)

Állva maradt a rajt után egy spanyol úszó a budapesti masters vb-n, mert a szervezők egy perc gyászszünetet sem engedtek a barcelonai áldozatok emlékére

A spanyol Fernando Álvarez hiába kérte a Nemzetközi Úszó Szövetségtől, hogy szombaton a budapesti Masters Világbajnokságon legalább egyperces néma csenddel emlékezzenek meg a barcelonai terrortámadás áldozatairól, a szervezők visszautasították. Az El Espanol szerint arra hivatkoztak, hogy egy percet sem veszíthetnek a szoros menetrend miatt. (444)

A CNN szerint Gorka lehet a következő, akit Trump kirúg

A magyar származású Gorka Sebestyén eddig Steve Bannon alatt dolgozott, és Bannont kirúgták. (444)

„Diktatúra van már, kisanyám” – siralmas tüntetésen szóltak be az Együtt szónokló alelnökének

A szervezők iránti nagy jóindulattal háromszázan – nagyjából név szerint föl lehetne őket sorolni – voltak az Együtt, a Párbeszéd Magyarországért (PM) és a Korrupcióellenes Szövetség (Kellesz) vasárnap délutáni, a Facebookon is meghirdetett tüntetésén. (Budapest Beacon)

Megválasztotta új elnökségi tagjait a Momentum

Néhány hete nem sokkal egymás után két Momentumos elnökségi tag, Pottyondy Edina és Kádár Barnabás is lemondott. Helyettük választott most a párt döntéshozó szerve, a Küldöttgyűlés két új tagot: Dukán András Ferencet és Cseh Katalint. Dukán András Ferenc négy éve dolgozik tanárként, eddig a párt oktatási programján és a csepeli alapszervezet vezetőjeként dolgozott. Cseh Katalin szülész-nőgyógyász rezidens, egészségügyi közgazdaságtani végzettsége is van, ő az elmúlt fél évben az egészségügyi programmal és a nemzetközi kapcsolatok kiépítésével foglalkozott a pártban. (444)

Kövér László szerint Soros György a háttérhatalom előtérben lévő képviselője

Eddig csak röhögtek az emberek, hogy a Fidesz majdnem ott tart, ahol Szaniszló Ferenc tartott 2012-ben, de Kövér László legújabb interjúja konkrétan lehetne egy Világ-Panoráma epizód is. (444)

Visszaszólt Lázár Jánosnak a makói gimnáziumból elküldött igazgató

Rója István szerint nem volt olyan vizsgálat, ami azt mutatta volna, hogy romlik a gimnázium színvonala, ezért rosszindulató és sértő, amiről a miniszter beszél. (444)

„Csak magyarok fognak élni a Földön” – a Kétfarkas Bertalan Űrállomásnak a Magyar Kétfarkú Kutyapárt által jegyzett felcsúti avatásán jártunk

Bár a Facebookon előzetesen 2453-an jelezték biztosra, hogy ott lesznek, végül helyszíni tudósítónk nem feltétlenül pontos becslése szerint csak mintegy százan vettek részt szombat délután a Magyar Kétfarkú Kutyapárt felcsúti, kissé dadaistára sikerült fesztiválján. Bár eredetileg a Kétfarkas Bertalan Űrállomás avatásáról volt szó, arra – legalábbis amíg munkatársunk el nem menekült onnan – nem került sor. A talpalávalót a B.zi Kisfiúk szolgáltatta, egy tökrészeg énekessel, aki nem tudott énekelni, viszont a szöveget sem tudta, amolyan Sid Vicious újratöltve. A háromcsapatos, háromkapus, kétlabdás focimeccs – melyben a rögbi és a kosárlabda elemeit is föl lehetett fedezni, gazdagon – végeredménye a homályba vész. (Budapest Beacon)

Csak a NAIH engedélyével figyelhetne meg a kormány újságírót, parlamenti képviselőt és egyházi személyt

Módosítja a kormány a nemzetbiztonsági törvényt, és több ponton is keretek közé kénytelen szorítani a tervezet szerint a titkos megfigyeléseket. A leglényegesebb változás, hogy ha egy médiamunkásról, egy parlamenti képviselőről vagy egy egyházi személyről akarnak információkat gyűjteni és ehhez külső engedélyhez kötött eszközt használnának fel, akkor erről előzetesen értesíteni kell a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH). Ennek a szervezetnek a vezetője Péterfalvy Attila, aki éppen nemrég bírálta a Belügyminisztériumot egy, a titkos megfigyeléseket érintő törvényjavaslat miatt. Igaz, a Belügyminisztériumnak (BM) a megfigyelés megkezdéséhez nem kell megvárnia a NAIH állásfoglalását, elkezdheti az információgyűjtést, aztán ha azzal a NAIH nem ért egyet, leállítják, és törlik az addig megszerzett adatokat. (444)

Amennyiben tetszett a cikkünk, és a jövőben is olvasna hasonlókat, itt lájkolhatja az oldalunkat (ha már korábban lájkolt minket, akkor ne kattintson!):