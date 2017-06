A román életszínvonal utolérte a magyart, Habony helikopterrel menekült az újságírók elől – ez történt a hétvégén 

Akciócsoportokkal bontanák le a NER-t a civilek, Orbán Viktor a felavatott rendőröknek sem tudott másról beszélni, csak Brüsszelről és a migránsokról, a román életszínvonal utolérte a magyart, komoly bukás a letelepedésikötvény-program, Habony helikopterrel menekült az újságírók elől, újra megválasztották Farkas Flóriánt a Lungo Drom elnökévé, hiába tiltakozott a baloldal, felavatták a Horthy-szobrot Budapesten, még további egymillió ember hagyná el Magyarországot – hétvégi hírösszefoglalónk.

A román életszínvonal utolérte a magyart

Egy főre jutó GDP tekintetében a románok utolérték a horvátokat, az egyéni fogyasztásból levezetett életszínvonal-mutató alapján pedig beérték a magyarokat. Így Magyarország 11 év alatt a harmadik helyről hátulról a harmadik helyre csúszott vissza. Az uniós átlag 63 százalékán állva már csak a horvát és bolgár háztartások tűnnek szegényebbeknek a magyaroknál. (Portfolio)

Komoly bukás a kötvényprogram

A korábban becsültnél sokkal nagyobb veszteség érhette a magyar államot a letelepedésikötvény-program kamatai miatt. A kormány a mai napig tagadja, hogy hazánk rosszul járt volna az üzlettel: Orbán Viktor miniszterelnök és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, de a kormánypártok több prominens tagja is úgy nyilatkozott korábban, hogy csak nyertünk a letelepedési programmal. A valóság azonban mást mutat. Demeter Márta független országgyűlési képviselő csütörtökön kapta kézhez a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) alá tartozó Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) válaszát közérdekűadat-igénylésére. A hivatalos, kormányzati szerv által szolgáltatott adatokból kiderült, hogy a kötvényprogram indulása óta a magyar adófizetőket 1,2 milliárd forintos kár érte. Ebben azonban nincsenek benne az idei adatok. A Magyar Nemzet számításai szerint az állam akár 13 milliárd forinttal is több kamatot fizetett, mintha a szokásos piaci finanszírozást választotta volna. (Magyar Nemzet)

Még további egymillió ember hagyná el Magyarországot

A Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbízásából június 9 és 13 között készített reprezentatív közvélemény-kutatásban vizsgálta a magyar választókorúak kivándorlással kapcsolatos véleményeit. A megkérdezetteknek átlagosan majdnem hat közeli családtagja vagy ismerőse vándorolt külföldre, és lényegében ugyanennyien vállalnak tartósan munkát külföldön. A válaszadók majdnem háromnegyede érintett és vándorolt ki, vagy vállal tartósan munkát közeli családtagja, vagy ismerőse. Nagyságrendileg 1,2 millió fő tervezi, hogy a jövőben külföldön vállal munkát – a fiatalok körében különösen magas, közel 40 százalékos ez az arány ez körülbelül 530 ezer főt jelent. Ők leginkább az alacsony fizetéseket, a bizonytalan jövőt, és a hazai közélet viszonyait említik okként. A megnövekedett kivándorlásért a legtöbbek szerint az alacsony fizetések, a Fidesz kormány és Orbán Viktor, valamint a rossz gazdasági helyzet a felelősek. (Publicus)

„A politikusok java része szarik a fejünkre” – akciócsoportokkal bontanák le a NER-t a civilek

Fékezett habzású, tüntetésre csak helyenként emlékeztető eseményen szerveződtek a civilek akciócsoportokba, hogy aktívan tegyenek egy szabadabb sajtóért, a választások tisztaságáért, hatékony érdekképviseletért és közös fellépésért a kiszolgáltatottakat sújtó politika ellen. „Egy országban élünk, más közös pontot nem látok sem Pörzsével, sem Zagyvával” – mondta a Budapest Beaconnek rövid interjút adó Törley Katalin, akit a Jobbik két volt országgyűlési képviselőjével közös szerepléséről kérdeztünk. (Budapest Beacon)

Orbán Viktor a felavatott rendőröknek sem tudott másról beszélni, csak Brüsszelről és a migránsokról

A magyar miniszterelnök 1206 rendőr tiszthelyettes eskütételén mondott beszédet szombat reggel a Hősök terén. Orbán Viktornak semmi más nem jutott eszébe, csak a migráció ellen vívott harc, illetve saját kormányának nagyszerű helytállása. Arról, hogy milyen szerep várhat egy rendőrre a társadalomban, hogy mi a modern rendőrség dolga, egyetlen szó sem esett a beszédében. (444)

Habony Árpád helikopterrel menekült az újságírók elől

Helikopterrel menekült el a Liszt Ferenc repülőtérről Habony Árpád a sajtó elől múlt pénteken. A Célpont stábja hiába várta Orbán Viktor tanácsadóját a reptér bejáratánál, amikor Demján Sándor milliárdos üzletember társaságában luxusrepülővel érkezett haza Makaóból. Habony Árpádot ugyanaz a cég vitte el, amelyik Rogán Antalt és családját tavaly októberben egy nyírtassi lakodalomba szállította. (HírTV)

Újra megválasztották Farkas Flóriánt a Lungo Drom elnökévé

A Fidesz és Farkas Flórián roma érdekvédelmi szervezete, a Lungo Drom nemrég választási megállapodást kötöttek, így jogosan merült fel többekben a kérdés, Orbán Viktort vajon nem zavarja-e, hogy szövetségesét 1,6 milliárdos csalással vádolják. A miniszterelnök erre azt mondta, egészen addig megbízik Farkas Flóriánban, amíg a Lungo Drom megválasztja őt elnöknek. Egy darabig nem lesz gond a viszonyukkal, ugyanis Farkast ellenszavazat és tartózkodás nélkül választották meg újra elnökké a szervezet kisújszállási tisztújító kongresszusán. A roma érdekvédelmi szervezet kongresszusán jelen lévő tagok kijelentették: elkötelezettek a kormány bevándorláspolitikája mellett, és úgy látják, a külföldi munkaerő bevonása helyett a hazai cigányság képes helytállni a magyar munkaerőpiacon. (MTI, 444)

Hiába tiltakozott a baloldal, felavatták a Horthy-szobrot Budapesten

Budapesten, egy III. kerületi szálloda udvarán szombaton felavatták Horthy Miklós szobrát. Az eseményt a Horthy Miklós Társaság szervezte. Az avatás előtt több civil szervezet és a Demokratikus Koalíció (DK) is tiltakozott. Földi Judit, az ellenzéki párt elnökségi tagja szerint elfogadhatatlan, hogy Horthy Miklósnak több szobra is van országszerte, az avatási ünnepségekhez pedig szerinte a Fidesz is asszisztál. „Horthy, hogyha nem is bizonyítottan, de háborús bűnös, részt vett sok magyar zsidó deportálásában” – hangsúlyozta a politikus. Egy hónapon belül ez már a második emlék, amelyet az egykori kormányzónak állítottak: májusban Kálozon, a Zichy–Széchényi-kastély kertjében emeltek szobrot Horthynak. Először ugyan egy perkátai közterületre tervezték az emlékművet, de a nagy ellenállás miatt végül magánterületen állították föl. (Magyar Nemzet)

Több száz diákmunkás nem kapott fizetést a szombathelyi MSZP-s botránya miatt

Csütörtökön előzetes letartóztatásba került egy munkaerő-közvetítéssel foglalkozó, több milliárd forintos adócsalással gyanúsított cégcsoport kilenc tagja, köztük Czeglédy Csaba ügyvéd, az MSZP szombathelyi képviselője is. A cégcsoport most több száz diákmunkásnak nem tud fizetést utalni. (444)

Enyedi Ildikó filmje nyerte a Sydney filmfesztivál fődíját

Vasárnap este Enyedi Ildikó filmrendező – illetve a film készítői – személyesen vehették át a fődíjat és az azzal járól 60 ezer ausztrál dolláros (12,5 millió forintnak megfelelő) pénzjutalmat a Sydney filmfesztivál gálaestjén. A Testről és Lélekről-t tizenegy alkotás közül találták a legjobbnak, megelőzte a nagy esélyesnek tartott I Am Not Your Negro című amerika dokumentumfilmet is. A tíz éve létező versenyprogram történetében Enyedi az első nő, aki átvehette a fődíjat. (444)

Kövér László vasárnap este világszínvonalú magyar egészségügyről beszélt

