A Soros-birodalom ott vág vissza, ahol a legjobban fájhat Orbánnak – ez történt csütörtökön

Mészáros Lőrinc a komáromi Duna-híd projektben is benne van, Balog Zoltán szerint akkor lesz erőforrás a határon túli magyar cigány, ha a magyar kormány is segíti őket, két magyar üzletember finanszírozza a Momentumot, a Soros-birodalom ott vág vissza, ahol a legjobban fájhat Orbánnak, Juncker titokban szokott találkozgatni Orbán Viktorral, többet vásárolunk mint tavaly, a Jobbik elvenné a szavazati jogot az írni-olvasni nem tudó emberektől, népszavazást kezdeményez az Együtt és a Párbeszéd a római-parti mobilgátról, leváltották a budapesti metrófelújítást irányító orosz főnököt, a Fidesz szerint Soros György hívná össze a rendkívüli országgyűlést, eladta a jegybank az Eiffel Palace-t, hűtlen kezelés miatt nyomoznak a BKK online jegyértékesítési rendszere miatt – csütörtöki hírösszefoglalónk.

Mészáros Lőrinc a komáromi Duna-híd projektben is benne van

Lassan keresve sem találni olyan építőipari beruházást, amelynek környékén ne bukkanna föl a felcsúti polgármester valamelyik cége. Ezúttal a birodalom „ékköve”, a Mészáros és Mészáros Kft. neve került elő egy messze nem aprópénzes megbízás kapcsán: a cég az új, 91 millió eurós komáromi Duna-híd projektben vehet részt. (Budapest Beacon)

Elüldözte a BME gazdasági karát a rektor: negyven oktató kilépett, és az ELTE-re igazolt

A HÖOK aggódik a képzések folytatásának minősége miatt. (444)

Juncker titokban szokott találkozgatni Orbán Viktorral

Az Európai Bizottság elnöke hosszú interjút adott a Politico-nak. Jean-Claude Juncker sok dolgot érintett a beszélgetés során, Magyarország egyszer került szóba. Egy ponton arról beszélt, hogy Európának vannak problémái, többek között Lengyelország és Magyarország, mert nem hajlandóak befogadni a korábban már elfogadott menekülteket, és Brüsszel kritizálta már őket a jogállam aláásása miatt is. Juncker ekkor elmondta, hogy keményebben lép fel Varsóval, mint Budapesttel szemben, és hogy Varsó szerinte amúgy is jóval magányosabb lesz a brexit után. Arra a kérdésre, miszerint van-e különbség abban, ahogy a magyar és a lengyel kormánnyal bánik, az EB elnöke azt mondta, hogy Orbánnal törődő kapcsolata van, rendszeresen beszélnek, rendszeresen találkoznak, még ha ezt nem is mindig hozzák nyilvánosságra. Ennek oka, hogy Juncker nem akarja elveszíteni Magyarországot. Ahogy a Politico megjegyzi, Juncker hasonló kijelentést Lengyelországgal kapcsolatban már nem tett. (Politico, 444)

Bienerth: Nem mondok le. Miért kellene lemondanom?

Az elnök nem tudja, miért mondott le a Magyar Úszó Szövetség elnökségének hat tagja. (444)

Népszavazást kezdeményez az Együtt és a Párbeszéd a római-parti mobilgátról

Budapesti népszavazási kezdeményezést adott be az Együtt és a Párbeszéd a római-parti mobilgát megépítése ellen – jelentette be a két párt közös, a budapesti városháza előtt megtartott csütörtöki sajtótájékoztatóján az Együtt budapesti elnöke. Pataki Márton közölte: azt kívánják elérni, hogy a főváros helyezze hatályon kívül a mobilgát létesítéséről hozott áprilisi határozatát. Véleményük szerint a gátat eggyel beljebb, a Királyok útja-Nánási út nyomvonalán kellene megépíteni. A népszavazás kiírásához szükséges aláírásgyűjtés legrosszabb esetben októberben kezdődhet, és az országgyűlési választásokkal egy időben lehetne megtartani a referendumot – mondta Pataki Márton. Béres András, a Párbeszéd elnökségi tagja, a párt III. kerületi önkormányzati képviselője úgy vélekedett, hogy a fideszes városvezetés tevékenysége a Római-part ügyében totális kudarc, és csak az ingatlanlobbi érdekeit szolgálja. Több száz millió forintból egy olyan tervet készítettek, amely tetemes környezetkárosítással és biztonsági kockázattal jár – tette hozzá. A római parti mobilgát ügyével ebben a cikkünkben foglalkoztunk bővebben. (24.hu, Budapest Beacon)

A Jobbik elvenné a szavazati jogot az írni-olvasni nem tudó emberektől

Dúró Dóra, a Jobbik parlamenti képviselője közleményt adott ki arról, hogy a párt alapfokú iskolai végzettséghez kötné a választójogot. A politikus ezt azzal indokolta, hogy visszaszoríthatnák a szavazatvásárlást, ha legalább az írni-olvasni tudás alapkövetelmény lehetne a választáson való részvételhez. (444)

A Soros-birodalom ott vág vissza, ahol a legjobban fájhat Orbánnak

Interjút adott az Indexnek Dénes Balázs, az éppen szerveződő Liberties vezetője. A Liberties az unió fő jogvédő szervezete kíván lenni. Részben saját kezdeményezésekkel akarnak foglalkozni, de igyekeznek a tagállamokban már működő emberjogi szervezeteknek is segíteni a brüsszeli lobbizásban. Az induláshoz Soros György alapítványától kaptak pénzt, az idei költségvetésük 1,4 millió euró, ezt három év múlva már 2 millióra (kb. 600 millió forint) akarják növelni. A Soros-féle támogatás egyre szűkül majd, és később a költségvetés kétharmadát magánadományokból akarják összeszedni. A Liberties fő témái a sajtószabadság és média helyzete, a megfigyelés és a magánélet védelme, a civil szervezetek jogainak ügye, és az Európai Unió általi jogvédelem. A szervezet központja Berlinben van. (Index, 444)

A Fidesz szerint Soros György hívná össze a rendkívüli országgyűlést

A Lehet Más a Politika (LMP) csatlakozott a Magyar Szocialista Párt (MSZP) kezdeményezéséhez, hogy tartson az Országgyűlés rendkívüli ülést nyáron. A szocialisták azért kezdeményezték a rendkívüli parlamenti ülés összehívását, hogy módosítsák a felsőoktatási törvényt (Lex CEU), miután az Európai Bizottság újabb szakaszba léptette az ügyben Magyarország ellen megindított kötelezettségszegési eljárást. A rendkívüli ülés összehívásához negyven képviselő aláírása szükséges. A szocialista frakció jelenleg 28 tagú, az LMP-s képviselők öten vannak, a maradék aláírást a baloldali függetlenek adnák. A kormánypárt erre reagálva kiadott egy nettó sorosozó közleményt – „Soros-egyetem, Soros bábjai, Soros-terv, Soros által összehívott ülés” jelszavakkal –, és jelezte, hogy nem fog részt venni az ülésen. (Index)

Eladta a jegybank az Eiffel Palace-t

Csütörtökön jelentette be a Magyar Nemzeti Bank (MNB), hogy nettó 53,8 millió euróért a luxemburgi székhelyű Corpus Sireo által kezelt Corpus Sireo Real Estate befektetési alapnak eladta az Eiffel Palace irodaépületét. A jegybank 2014-ben vette meg a Nyugati téri irodaházat, akkor nettó 45,3 millió eurót fizettek érte. A márciusban kiírt nyilvános értékesítési pályázatra öten jelentkeztek, a legmagasabb árat ajánló nyert. (MTI, 444)

Hűtlen kezelés miatt nyomoznak a BKK online jegyértékesítési rendszere miatt

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) megerősítette az Index azon információját, hogy feljelentés alapján nyomozás zajlik a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) online jegyértékesítési rendszerének botrányos bevezetése ügyében. (Index)

Valószínűleg túl hízelgő, ha illiberálisnak nevezzük őket, hiszen egyszerűen csak lopni szeretnének

Orbán Viktor a 2014-es tusnádfürdői beszéde óta kitüntetésként viseli az illiberális demokrata jelzőt, de külső megfigyelők már korábban gyakran nevezték így az övéhez hasonlító rezsimeket, Erdoganétól Putyinéig. Lehetséges azonban, hogy ez az elnevezés túl hízelgő ezekkel a politikai hatalmat megszerző alakulatokkal szemben, és nem is túl pontos – állapítja meg Branko Milanovic. A szerb közgazdász szerint jobb lenne a többpárti kleptokrácia kifejezést használni, ez sokkal jobban kifejezi a rendszeresen illiberális demokráciának nevezett rezsimek lényegét. Az „illiberális” jelzővel ellátott demokrácia itt arra utalna, hogy a rezsim által képviselt értékek nem liberális értékek, de közben a rezsim nem veszi el teljesen a szabad választásokat, a sajtó is szabad többé-kevésbé, és megtartják az alkotmányos demokrácia kereteit, legalábbis látszólag. Milanovic szerint ez a felfogás azért pontatlan, mert a definíció túl nagy hangsúlyt helyez az érték elemre. Pedig az összefüggés fordított. Valójában ezek a politikai hatalmi alakulatok azért fejlesztenek ki esetenként a liberalizmustól eltérő ideológiát és értékrendszert, mert lehetőleg minél több választást meg akarnak nyerni. Ehhez szükség van egy otthonos, a választóknak tetsző, viszont a hatalmi alakulat valódi céljaihoz kellően rugalmas, megengedő ideológia kifejlesztéséhez. A pártok gyakran hivatkoznak az ilyen értékek védelmére, de ez hamis motiváció. E pártok valódi célja ugyanis az államhatalom birtoklása lopás céljából. (444)

Két magyar üzletember finanszírozza a Momentumot

Hetek óta téma a politikai „piacon”, hogy kik finanszírozzák a Momentumot. A kérdések csak sokasodtak, miután az új párt nagyszabású, ám ráfizetéses nyári közéleti fesztivált szervezett Bodajkon. A csütörtöki Heti Válaszban két magyar nagyvállalkozó elismerte, hogy aktívan támogatja a „NOlimpiás” alakulatot. Egyikük Bojár Gábor, a Graphisoft alapítója, aki az utóbbi időben pedig többször nyilvánvalóvá tette, hogy nem tetszik neki az Orbán-kormány politikája, és több baloldali ellenzéki kezdeményezést is támogatott már. A másik támogató, Raskó György még az Antall-kormányban volt földművelésügyi államtitkár, korábban az MDF, majd az MDNP politikusa volt. Jelenleg mezőgazdasági vállalkozásaiból él. A Momentum szerint egyikük sem szólhat bele a párt politikájába, de szakpolitikai tanácsaikat szívesen meghallgatják. (Válasz.hu)

Balog Zoltán: Akkor lesz erőforrás a határon túli magyar cigány, ha a magyar kormány is segíti őket

Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter csütörtökön, a roma holokauszt emléknapján kifejtette, hogy mire gondolt Tusnádfürdőn két hete, amikor arról értekezett, hogy „nem eldöntött kérdés a kormány és a magyar közösségek számára, hogy a határon túli, magyarul beszélő cigányság erőforrás vagy tehertétel”. Balog szerint „valóban eldöntendő kérdés, hogy az ő sorsuk kinek a felelőssége. Elsősorban a román államé, hiszen Románia területén élnek, ugyanakkor a romániai magyar közösségnek és a magyar kormánynak is el kell döntenie, hogyan segíti őket”. Szerinte „a probléma összetett: egyrészt igaz, hogy számos magyar közösségben a magyar iskolába már csak romák járnak, a magyar családok nem íratják be ezekbe az iskolákba gyermeküket, másrészt van, ahol pont azért lehet fönntartani a magyar iskolát, mert a magyar ajkú cigányok oda jelentkeznek. […] A döntést, amelyet Magyarországon a magyarországi romákról meghoztunk, meg kell hozni az elszakított nemzetrészek tekintetében is, és akkor erőforrás lehet az, ami ma még nem az” – mondta miniszter. (MTI, 444)

Mielőtt még beszántanák őket, Juhász Péter-interjút közöltek a vidéki lapok

Terjedelmes interjút adott Juhász Péter a Szabolcs Online-nak. Bátor lépés ez a laptól, hiszen a tulajdonosát, a Russmediát megvette a Mediaworks-t Mészáros Lőrinc kezére átjátszó, de előbb még a Népszabadságot bezáró Heinrich Pecina osztrák üzletember. A Russmedia adja ki az Észak-Magyarországot, a Kelet-Magyarországot és a Hajdú-bihari Naplót is. (Szon.hu)

Többet vásárolunk mint tavaly

A boltok forgalma júniusban 5,5 százalékkal nőtt az egy évvel ezelőttihez képest. (444)

Leváltották a budapesti metrófelújítást irányító orosz főnököt

Oroszországban megtalálták a felelőst az új 3-as metró bajaiért. (444)

Amennyiben tetszett a cikkünk, és a jövőben is olvasna hasonlókat, itt lájkolhatja az oldalunkat (ha már korábban lájkolt minket, akkor ne kattintson!):