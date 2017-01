Spiegel: Orbán Viktor oligarchiát hozott létre Magyarországon

Mészáros Lőrinc és Orbán Viktor. A Spiegel szerint Felcsút a kicsinyített mása annak, ahogy Orbán az országot irányítja. Fotó: MTI, Koszticsák Szilárd

Az Orbán-családról, Felcsútról, a kisvasútról, Mészáros Lőrincről, a Népszabadság beszántásáról és a jogállam lebontásáról is szó esik a német Spiegel legfrissebb riportjában.

„A hatalma konszolidálása érdekében Orbán Viktor miniszterelnök oligarchiát hozott létre Magyarországon. A jövedelmező üzleteket a családjának és a barátainak engedte át” – írja a Spiegel a Felcsútról készült helyszíni riportjának bevezetőjében. A német lap Függőségek hálója című cikkét a 444 szemlézte.

A lap tudósítójának gyorsan szemet szúrt, hogy az 1812 lakosú faluban áll egy 3800 férőhelyes stadion. Gyorsan meg is fejtették, miszerint ennek köze lehet ahhoz, hogy Orbán Viktor miniszterelnök alig ötven méterre lakik a Pancho Arénától.

A stadion után a riporter belebotlott a nem messze futó kisvasútba is, amely az Európai Unió (EU) támogatásával épült. Emlékeztetnek rá, hogy a tervek szerint ezreknek kellene használniuk a történelmi kocsikat, ezzel szemben az állomás általában üresen áll.

A német újságíró rácsodálkozott arra is, hogy Mészáros Lőrinc, a kis falu polgármestere ott van az ország húsz leggazdagabb embere között, pedig hat évvel ezelőtt, amikor az iskolai barátja miniszterelnök lett, még csak egy szűkös megélhetésű gázszerelő volt. A lap kiemeli, hogy azóta Mészáros cége felépítette a felcsúti stadiont, a kisvasutat és a futballakadémiát, és már hoteleket is üzemeltet. Felidézik egy korábbi interjúját, ahol mindezért a jóistennek és Orbán Viktornak mondott köszönetet.

A Spiegel szerint Orbán Viktor a gyerekkori álmait valósítja meg Felcsúton: saját stadionja van, ahol a VIP-páholyból nézheti a csapata meccseit, a házából rálát a stadionra, ahol a „hősei játszanak”, és már saját kisvasútja is van.

A lap megjegyzi, miszerint Felcsút a kicsinyített mása annak, ahogy Orbán az országot irányítja.

Ezútán fölsorolják a miniszterelnök azon intézkedéseit, amelyekkel 2010 óta bebiztosította a hatalmát: a médiatörvényt, az Alkotmánybíróság (Ab) jogköreinek szűkítését és az új alkotmányt.

A cikk szerint Orbán kormányzásának legfontosabb eleme, hogy a saját embereit ülteti be a kulcspozíciókba, legyen szó a közigazgatásról, az állami médiáról, a bíróságokról vagy az állami cégek vezetőségéről. Hozzáteszik, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere összeegyeztethetetlen Orbán személyével – a gazdaság sem képes kiszabadulni a szorításából.

A cikk kiemeli a függőségi rendszerek fontosságát, azaz, hogy Orbán olyan oligarchákkal veszi körül magát, akik nemcsak önmagukat gazdagítják, hanem az ő hatalmát is megerősítik.

Megemlítik Rogán Antal és Kertész Balázs kapcsolatát is. A Spiegel a propagandaminisztert az ország harmadik legnagyobb hatalommal rendelkező emberének nevezi.

A riport kitér Orbán vejére, Tiborcz Istvánra, akinek a cége csak a közvilágítási pályázatokkal 65 millió eurós bevételre tett szert. Megemlítik, hogy ezek a projektek uniós támogatásból valósultak meg, és az EU csalás elleni hivatala vizsgálatot indított. Kitértek arra is, hogy 2015-ben a Forbes 6,8 milliárd forintra becsülte az Orbán család vagyonát – olvasható a 444 cikkében.

Végül bemutatják, hogyan zárták be októberben a Népszabadságot, mielőtt a Mediaworks kormányközelbe került volna.

A müncheni Süddeutsche Zeitung is Magyarországról, pontosabban a sajtó helyzetéről cikkezik – vette észre a Hvg.hu. A lap arról ír, hogy egyre több magyar sajtóorgánum kerül a miniszterelnök bizalmasainak ellenőrzése alá – kitér a korábban a Népszabadságot és több megyei lapot is kiadó Mediaworks eladására. A német lap említést tesz arról is, hogy Andy Vajna filmproducer „államközeli” bankok segítségével megvette a Tv2 csatornát, politikai nyomás alá került az Origo, Schmidt Mária, a Terror Háza igazgatója pedig megvásárolta a Figyelő című hetilapot.

Amennyiben tetszett a cikkünk, és a jövőben is olvasna hasonlókat, itt lájkolhatja az oldalunkat (ha már korábban lájkolt minket, akkor ne kattintson!):