Szabálytalan volt a botrányos épületbontás

A kormányhivatal leállította a Corvin negyedben található egykori Duna Gőzmosoda épületének bontását, miután úgy ítélte meg, hogy az szabálytalan és veszélyes.

Szabálytalanul, a járókelőket és a munkásokat veszélyeztetve bontották a korábban műemléki védettség alatt álló Duna Gőzmosoda épületét a Corvin negyedben – közölte a HírTV érdeklődésére Budapest Főváros Kormányhivatala. Emiatt a hivatal a munkálatokat leállította, a kivitelező bírságra is számíthat.

Ahogyan arról a Budapest Beacon is beszámolt, december 30-án látszólag minden komolyabb előkészület nélkül kezdték el bontani a Bókay utcában – alig két sarokra az I. számú Gyermekgyógyászati Klinikától – található épületet. A munkálatokat videóra vette a 168 Óra munkatársa, aki Kádár Gáborral, a Párbeszéd józsefvárosi képviselőjével érkezett a helyszínre. Amikor ezt a bontást végzők észrevették, kérdőre vonták a politikust és az újságírót, majd elszabadultak az indulatok, melyek csak a rendőri intézkedés során csitultak el.



Sajtóhírek szerint az épületet a Jon Bau Kft. bontotta, a 168 óra által a helyszínen készített videón is látható, meglehetősen ellenségesen viselkedő Jónás Nándor egykori cége. Azért csak egykori, mert a jelenleg elérhető cégadatok (Opten) szerint 2014 decembere óta nem ügyvezetője, sőt, még csak nem is tagja a Jon Bau-nak. Hogy Jónás milyen minőségében volt jelen az építkezésen, az nem derült ki a 168 óra cikkéből, de a sajtóban továbbra is úgy hivatkoznak rá, mint a bontást végző cég vezetője.

A férfi korábban is szerepelt már a sajtóban: 2015. augusztus 20-án folyamatosan provokálta a Kocsis Máté ellen tüntetőket, akik közül egy idős hölgyet meg is ütött. A józsefvárosi polgármester akkor tagadta, hogy ismerné a vállalkozót, akinek több évre visszanyúló kapcsolata van az önkormányzattal. 2011-ben például ő nyerte el a Teleki téri piac elbontására kiírt pályázatot – írta a 168 Óra, mellyel a cikk megjelenése után a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ (JGK) azt közölte: az épület bontását illetően a Hufer-Bau Kft-vel állnak szerződéses kapcsolatban. Az már a cég döntése, hogy milyen alvállalkozókkal dolgoztat. Ahogy fogalmaztak: „a közbeszerzési törvény alapján a munkák kivitelezése alvállalkozókhoz történő kiadása 50%-áig bejelenteni sem köteles azt”.

A bontás miatt egyébként a JGK-hoz is érkeztek panaszok, ezért fel is szólították a vállalkozót a problémák megszüntetésére.

