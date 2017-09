Szél Bernadett miniszterelnök-jelölt lett, régi rádiósokat lehetetleníthetnek el Vajna kedvéért – ez történt hétfőn

Zsíros megbízást kapott Tiborcz István egykori cége; inkább egymást bántják a menekültek, mint a németeket; besokalltak a fogorvosok; „ezt is elloptad, ezt is elloptad, ezt is elloptad” – énekelték az elsötétült felcsúti stadionban a szurkolók; Vajda Mihály Putyin miatt lemondott debreceni professor emeritus címéről; Szijjártó óvatosan visszaszólt Merkelnek: „egy vonatjegy nem írhat felül egy európai jogszabályt”; megegyeztek, de titkolják a Tesco-sztrájk időpontját a szakszervezetek; régi rádiósokat lehetetleníthetnek el Vajna kedvéért; idén 806 főt fogtak el tiltott határátlépés miatt; újabb két borászatot szerzett meg a felcsúti polgármester családi cége, megint Demján Sándortól; Lázár benyújtotta javaslatát Csongrád megye átnevezéséről; Szél Bernadett miniszterelnök-jelölt lett; kamuzott Rogán arról, hogy Brüsszel támogatta Bulgária kerítésépítését – hétfői hírösszefoglalónk.

Inkább egymást bántják a menekültek, mint a németeket

Németországot két éve elárasztotta közel másfél millió menedékkérő, és hiába történt azóta terrortámadás Berlinben és tömeges molesztálás Kölnben, ez a bűnözési statisztikákban nem nagyon látszódik. A menedékkérők ugyan arányaiban tényleg többet bűnöznek, mint a németek, de az összes elkövetett bűncselekmény száma alig emelkedett az országban. Sőt, a német belügy azt is kiderítette, hogy egy menedékkérő elsősorban egy másik menedékkérő ellen szokott bűncselekményt elkövetni, és még a németek is többet ártanak a menedékkérőknek, mint a menedékkérők a németeknek. (Abcúg)

Kamuzott Rogán arról, hogy Brüsszel támogatta Bulgária kerítésépítését

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában beszélt arról, hogy szeretné Magyarország kifizettetni Brüsszellel a határkerítés építésének felét, mert „azzal nem csak a saját polgárait, hanem minden európait is véd a kormány”. Rogán Antal hozzátette, hogy „persze Brüsszel azon az elvi állásponton van, hogy kerítésért nem fizet, holott például Bulgáriában részben támogatta a kerítésépítést”. Az Index EUrológus blogja rákérdezett az Európai Bizottság (EB) szóvivőjénél, hogy valóban adtak-e pénzt a kerítésépítésére a bolgároknak. Tove Ernst kijelentette: „nem finanszírozzuk semmilyen kerítés vagy fal építését a külső határokon, ahogy ezt Bulgária esetében sem tettük. Amihez az EU támogatást nyújt, az megfigyelő- és más határellenőrző rendszerek kiépítése, amelyek segítségével hatékonyabban lehet ellenőrizni az EU határait”. Az Európai Bizottság korábban pont ezzel az indokkal reagált a magyar kormány kérésére: kerítésre nem, de technikai eszközök beszerzésére, a határőrizet fejlesztésérére adnak pénzt a tagállamoknak. (444, Index)

Szél Bernadett miniszterelnök-jelölt lett

Az LMP társelnöke erről az Egyenes Beszéd című műsorában beszélt, majd vitára hívta a kormányfő-jelölteket. (Atv.hu)

Lázár benyújtotta javaslatát Csongrád megye átnevezéséről

A részletekért kattintsanak! (444)

Zsíros megbízást kapott Tiborcz István egykori cége

Jelentős megbízást nyert el Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak egykori cége, az Elios Zrt. a MÁV-tól. A társaság összesen 17 vasútállomáson cserélheti le a kültéri és beltéri világítótesteket modern, ledes fényforrásokra. A vasúttársasággal két szerződést írtak alá: az egyik a nyugat-magyarországi, a másik a kelet-magyarországi régió néhány vasútállomására vonatkozik. A két megbízás összege 1,4 milliárd forint. (Magyar Nemzet)

Besokalltak a fogorvosok

Csaknem 2800 közfinanszírozott praxisból 700-ban vállalták, hogy hétfőtől három napon át csak a sürgős beavatkozásokat végzik el a tb-támogatott rendeléseken. Minden egyéb fogászati problémákkal a magánrendelőkben kérhetnek a betegek ellátást. Az orvosok ezzel demonstrációval tiltakoznak az ellen, hogy évek óta sokkal kevesebb pénzt kapnak a betegellátásra, mint amennyiből praxisaik még működtethetők. Az egészségügyi kormányzat évente, átlagosan 2800 forintot hajlandó költeni egy polgár ellátására. Ebből az összegből kellene biztosítani valamennyi közfinanszírozott rendelőben a térítésmentes fogtömést, gyökérkezelést, fogkő eltávolítást, rákszűrést, a várandós nők gondozását, a nyugdíjasok kedvezményes fogpótlását. A kormány a fogorvosok mellett áll – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi). (Népszava)

„Ezt is elloptad, ezt is elloptad, ezt is elloptad” – énekelték az elsötétült felcsúti stadionban a szurkolók

Bő egy hete történt, hogy legnagyobb izgalmak közepette elment a villany a felcsúti Panchóban a Videoton-Ferencváros élvonalbeli rangadó 61. percében, és félbeszakadt a meccs. 10 perccel később visszajött ugyan a fény, de aztán némi villámdörgés után ismét sötétségbe borult az aréna. 2800 néző várta a sötétben, hogy folytatódhasson a meccs, az ultrák nem unatkoztak, helyette különböző rigmusokkal szórakoztatták magukat. (444)

Vajda Mihály Putyin miatt lemondott debreceni professor emeritus címéről

„Sajnálattal közlöm, hogy professor emeritus-i címemről kénytelen vagyok lemondani. Nem szeretnék fenntartani semmilyen kapcsolatot egy intézménnyel, melynek Vlagyimir Putyin a díszpolgára” – ezt írta a filozófus a debreceni egyetem rektorának. Az egyetem szenátusa korábban 90 százalékos egyetértéssel szavazta meg Putyin díszdoktori elismerését, amelyet azzal indokoltak, hogy a Debreceni Egyetem (DE) nagy szerepet kap a Paks II. beruházásban. A döntés után a DE értékelése a Facebookon zuhanásba kezdett, sokan szavakkal is kifejezték nemtetszésüket. Az intézmény válasza erre az volt, hogy letiltotta a Facebook-oldalán az értékelés lehetőségét, végül az egész posztot törölte. Később elhatárolódott Putyin kitüntetésétől a Debreceni Egyetem alkotmányjogi tanszéke is, mint írták, „a testület döntésével semmibe vette azokat a polgárait, akik a tudományos és az oktatatási szabadság versenyfeltételei között járultak hozzá az intézmény nehezen megszerezhető jó híréhez. Az autokraták magasztalása elfogadhatatlan számunkra, mindennel ellenkezik, amit az egyetemi szakmai munkánk során képviselünk”. Az Eötvös Károly Intézet (Ekint) nyílt levélben kérte, hogy az egyetem vonja vissza az elismerést, mert az jogszerűtlen. (Hvg.hu)

Szijjártó óvatosan visszaszólt Merkelnek: „Egy vonatjegy nem írhat felül egy európai jogszabályt”

A magyar külgazdasági és külügyminiszter hétfőn sajtótájékoztatót hívott össze a minisztérium Bem téri épületében, hogy reagáljon a vasárnap esti német kancellárjelöltek közti vitára, Angela Merkel és Martin Schulz összecsapásána jelenlegi kancellár megismételte egy nemrég adott interjújában is hangoztatott véleményét, miszerint 2015 őszén a magyar kormány megtévesztette a menekülteket a Keletinél, humanitárius katasztrófa fenyegetett, ezért kellett megnyitni a határokat. Schulz ezzel szemben azzal érvelt, hogy Merkel hibázott a két évvel ezelőtti helyzetben. Szijjártó „megtiszteltetésnek” nevezte, hogy Európa legjelentősebb országának kampányában ilyen fontos szerepet kapott a magyar külpolitika, és örömét fejezte ki, hogy „végre Németországban is észrevették azokat az erőfeszítéseket, amelyeket Magyarország tett és tesz, hogy megfeleljen az európai kötelezettségeinek, hogy megvédje az országot és Európát”. Szijjártó szerint Orbán arra utasította a minisztereket 2015 őszén, hogy a schengeni szabályokat minden körülmények között tartsák be, így az országot senki nem hagyhatja el nyugati irányba érvényes okmányok nélkül, és tartották is magukat ehhez egészen addig, amíg az osztrák illetve a német fél más álláspontra nem helyezkedett. „Egy vonatjegy nem írhat felül egy európai jogszabályt. Magyarország továbbá az európai jogszabályokban és a nemzetközi előírásokban foglaltaknak megfelelően mindig biztosított ellátást az illegális bevándorlóknak, de csak ha ők a számukra jogszabályilag kijelölt állomásokra mentek” – közölte a tárcavezető. (444)

Régi rádiósokat lehetetleníthetnek el Vajna kedvéért

Több mint húszéves múltú magyar családi médiavállalkozás kerülhet bajba, miután a Médiatanács szemet hunyt a velük szemben pályázó Vajna András pályázatának súlyos hiányosságai felett Békéscsabán. A kormánybiztos a delaware-i adóparadicsomba bejegyzett hátterű cégét, a Radio Plus Kft.-t ki kellett volna zárni a helyi rádiós pályázatból. A régi Rádió 1 Békéscsaba – ahol annak idején Rákóczi Ferenc, a Vajna-féle Rádió 1 jelenlegi munkatársa is kezdte a pályafutását – hamarosan elnémulhat, hacsak a bíróság nem ad neki igazat. (24.hu)

Megegyeztek, de titkolják a Tesco-sztrájk időpontját a szakszervezetek

Nem fogadták el a Tesco-dolgozók a cég múlt heti ajánlatát, ami szerint idén már nem, csak jövőre adnának fizetésemelést a munkavállalóknak. Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) elnöke az MTI-vel hétfőn közölte: megegyeztek a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetével az országos méretű Tesco-sztrájk időpontjáról, de a dátumot egyelőre nem közlik. A két érdekvédelmi szervezet szerdán folytatja az egyeztetést. A Tescóval a tárgyalások elméletileg szeptember 11-én folytatódnak. Bubenkó szerint a munkavállalók 25 százalékos béremelést követelnek, a szakszervezet célja, hogy az áruházláncnál a legalacsonyabb béren foglalkoztatott munkavállaló fizetése is közelítse meg a bruttó 200 ezer forintot. Emellett elvárják, hogy a dolgozók létszámát 5 százalékkal emelje a cég. (MTI, 444)

Lázár: A foci sok mindent fölülír, ezzel kapcsolatban van véleményem, de azt inkább megtartom magamnak

A Csíki Sör védelmezőjének nem tetszik, hogy a Fradi a Heinekennel gyártatja a csapatsörét. (444)

Újabb két borászatot szerzett meg a felcsúti polgármester családi cége, megint Demján Sándortól

A zánkai Tihanyi Borászati Kft. és a Tihany-Vin volt most a célpont. A borászatok a közelmúltig Demján Sándor érdekeltségébe tartoztak. Két hete is Demjántól szerzett Mészáros. (Átlátszó)

Idén 806 főt fogtak el tiltott határátlépés miatt

A családok miatt van szükség a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet meghosszabbítására, indokolta az intézkedések 2018. március 7-ig tartó fenntartását a Belügyminisztérium parlamenti államtitkár hétfőn az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának. Kontrát Károly szerint „a nyár folyamán bebizonyosodott, hogy nőtt Európában a terrorveszély.” Az ülésen részt vett a Halmosi Zsolt országos rendőrfőkapitány-helyettes, aki szerint idén 806 migránst fogtak el tiltott határátlépés miatt. Közülük 43-at az ukrán, 742-t a román, 19-et a horvát, kettőt pedig a horvát határszakaszon. A kapitány szerint a határvadászok 3000 helyéből 2225-öt már betöltöttek, jelenleg 248-an tanulnak a képzésen. (MTI, 444)

