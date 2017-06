Szép csöndben megszületett a Lex Felcsút, Szijjártó Péter a fehérorosz diktatúra állami tévéjében szapulta Brüsszelt – ez történt kedden

Negyvenmilliárdos keretszerződést nyertek el kormányközeli építőcégek, két határozattervezetet is beterjesztettek az amerikai Képviselőház elé, melyek alapján egyértelmű, hogy az Egyesült Államok igencsak kritikusan tekint a magyar kormányra, közleményben lelkendezett a Fidesz a kedden életbe lépő, civileket megbélyegző törvény miatt, Szijjártó Péter a fehérorosz diktatúra állami tévéjében szapulta Brüsszelt, tüntetni fognak a Tesco dolgozói, a letelepedési kötvények dokumentációját tartalmazó szervert is ellopták az Arton Capital irodájából – keddi hírösszefoglalónk.

Negyvenmilliárdos keretszerződést nyertek el kormányközeli építőcégek

Kormányközeli építőcégek kaszálhatnak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő megbízásain. Nem fogják elhinni, de Mészáros Lőrinc közelébe is juthat majd a zsíros szerződésekből. (Budapest Beacon)

A letelepedési kötvények dokumentációját tartalmazó szervert is ellopták az Arton Capital irodájából

Betörtek az egyik letelepedési kötvényeket árusító cég budapesti irodájába és több mint félmilliárd forint készpénzt vittek el – írta meg a 444.hu. Az RTL Híradó úgy tudja: a készpénz mellett egy szerver is eltűnt, amin a kötvény-eladások teljes dokumentációja szerepelt. A rendőrség a nyomozás érdekeire hivatkozva csak annyit erősített meg: lopás gyanúja miatt nyomoznak. A DK kivizsgáltatná az ügyet a nemzetbiztonsági bizottsággal. (RTL Klub, 444)

Tüntetni fognak a Tesco dolgozói

Jövő szombaton 12 órakor kezdődik majd Budapesten a Fogarasi úton lévő Tesco áruház előtt a demonstráció – mondta Sáling József, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke kedden Budapesten a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetével (KDFSZ) közösen tartott sajtótájékoztatón. A demonstráción a Tesco képviselőinek a szakszervezetek képviselői petíciót adnak át, amelyben összefoglalják a dolgozók bérproblémáit, illetve arra kérik a munkáltatót, hogy a szakmunkás garantált bérminimumon foglalkoztatottaknak (12 500 ember) korábban bejelentett bruttó 4 ezer forintos béremelésnél nagyobb mértékben emelje a bérét. Azt is kérik, hogy a cég kezelje a bértorlódás problémáját. Bubenkó Csaba, a KDFSZ elnöke közölte: már több mint 8000 dolgozó támogatta aláírásával a demonstrációt. A Tesco összesen 16 500 munkavállalót foglalkoztat. Sáling József megjegyezte: a demonstráción a résztvevők száma nagyban függ a cég jövő szombatra vonatkozó munkabeosztásától is, a szakszervezetek 500-1000 résztvevőre számítanak. (MTI, 444)

Szijjártó Péter a fehérorosz diktatúra állami tévéjében szapulta Brüsszelt

Vasárnap a fehérorosz állami televízió, a Belarusz1 a Minszkben tartózkodó Szijjártó Péterrel készített interjút. A magyar külügyminiszter a 18 tagországot tömörítő Közép-európai Kezdeményezés (KEK) külügyminiszteri csúcstalálkozóján tartózkodott a fehérorosz fővárosban, és ha már ott járt, hajbókolt egyet a fehérorosz diktatúra előtt. Szijjártó arról magyarázott a hétperces beszélgetésben, hogy Minszk nem csak csodálatos, de stratégiai szempontból is fontos hely Európa számára. „Fehéroroszország az ideális híd vagy legalábbis a hídépítő” ország lehet Kelet és Nyugat között – közölte a magyar külügyminiszter, aki brüsszelezett is egy jóízűt: „Az Európai Unió képmutatással kezeli a migránsügyet. Másfél millió papírok nélküli migránst engedett be a területére, bármiféle ellenőrzés vagy szabályozás nélkül. Senki nem ellenőrzött senkit. Nem tudjuk, kik ezek az emberek, miért jöttek, és mik a terveik. Egyértelmű, hogy ez nagy kockázat”. (Heti Válasz, 444)

Amerikai határozattervezetek: két nézőpont, de ugyanaz a szándék

Két határozattervezetet is beterjesztettek az amerikai Képviselőház elé, melyek alapján egyértelmű, hogy az Egyesült Államok igencsak kritikusan tekint a magyar kormányra. (Budapest Beacon)

Szép csöndben megszületett a Lex Felcsút

A TAO-törvény módosításában a röplabda látványsporttá emelése „vitte el a show-t”, a legfontosabb változtatás a jogszabályban azonban egy mindössze kétsoros bekezdés, amely mindenhonnan törölte a közhasznú szót a törvény szövegéből. Ennek eredményeként míg korábban csak ilyen minősítéssel rendelkező alapítványok kaphattak TAO-támogatást, addig a jövőben bármilyen utánpótlás-neveléssel foglalkozó alapítvány gyűjtheti az adóforintokat. (Magyar Nemzet)

Közleményben lelkendezett a Fidesz a kedden életbe lépő, civileket megbélyegző törvény miatt

„A magyar emberek elsöprő támogatása mellett” fogadta el június 13-án a civilek megbélyegzéséről szóló törvényt – tudhattuk meg a Fidesz keddi közleményéből. Az elsöprő támogatás elvileg az az 1,7 millió ember jelenti, aki hajlandó volt visszaküldeni a Nemzeti Konzultációt, nekik ugyanis 99 százalékuk szeretné tudni, hogy miből működnek ezek a külföldről pénzelt szervezetek. Ezt persze eddig is tudhatták, ha nagyon akarták, a törvénnyel annyi változik, hogy az érintetteknek minden nyilvános felületen fel kell tüntetniük a „külföldről pénzelt szervezet” billogot. (444)

Ők a parlament néma leventéi

Összesen tizenkilenc országgyűlési képviselő maradt csendben 2017-ben, ők egyetlen alkalommal sem szólaltak fel a parlament tavaszi ülésszakán – derült ki a Magyar Nemzet összesítéséből. Továbbra is tartja „némasági fogadalmát” például a fideszes Bíró Márk, aki hetedik éve nem beszél az Országgyűlésben, mindezt bruttó 747 ezer forintos fizetésért. Nem volt mondanivalója a szintén kormánypárti Fradi-vezérnek, Kubatov Gábornak sem, aki Zombor Gáborhoz, a volt egészségügyi államtitkárhoz és a fideszes Révész Máriuszhoz hasonlóan egyik ügyhöz sem szólt hozzá tavasszal. Hozzájuk hasonlóan néma maradt Kövér László is, aki házelnökként ugyan rengeteg ülést vezényelt le, de képviselőként nem szólalt fel. (Magyar Nemzet)

Így néz ki Balatonfüred 18 nappal az úszóvébé kezdete előtt

A többi képért kattintsanak! (444)

Vígan járja a budapesti utcákat Magomed Daszajev

Bár továbbra sincs érvényes tartózkodási engedélye, mégis bárki találkozhat Budapest belvárosában azzal a Magomed Daszajevvel, aki a tavasz során „szólította fel” a Szabadság téri szovjet emlékművet festékkel megdobáló Komáromy Gergőt, hogy egy videóban kérjen nyilvánosan bocsánatot. Jelenleg egy segwayeket kölcsönző vállalkozásnál tölti napjait, tapasztalatunk szerint maga is rendszeresen viszi körbe a turistákat a kétkerekű járműveken az V. kerületben. A csecsen férfi budapesti tevékenysége kapcsán több vizsgálat is zajlik, de őt ez különösebben nem aggasztja. (Magyar Nemzet)

Orbán Viktor: Nem fogjuk hagyni, hogy Soros nevessen a végén

Orbán Viktor és a Fidesz vezérkara kedden a Bálnában tartott előrehozott évértékelőt, hogy lezárják a nemzeti konzultációs fórumsorozatot. A kormányfő alkotmányozó köztársasági elnökként köszöntötte Schmitt Pált, és közölte, hogy irigyli Semjén Zsoltot, mert ő még fejből is mondhat politikai beszédeket, míg nála minden szónak súlya van. Kósa Lajosról elmondta, hogy biztosítja a hátországot, míg Varga Mihály a gazdasági kormányzást viszi. „Mi nem úgy vagyunk sikeresek, ahogy mások szeretnék, hogy sikeresek legyünk. Mi a magunk magyar módján vagyunk sikeresek” – magyarázta Orbán. A bevándorlásról azt mondta: amíg van itthon szabad munkaerő, addig nincs szükség külföldire. Az Európai Unió olyan országoktól kér együttműködést a migránsok szétosztásában, akiket meg sem kérdeztek – jegyezte meg. A német választási kampányban Orbán nyíltan Angela Merkel jelenlegi kancellár mellé állt. A miniszterelnök mindeközben határozottan elutasította a még mélyebb európai integrációt. Szerinte az „Európai Egyesült Államok hívei” egy európai birodalmat akarnak, de a magyar kormány inkább a nemzetek Európáját támogatja. Soros Györgyről azt mondta, hogy egy kiterjedt maffiahálózatot működtető spekuláns, aki Európa jövőjét veszélyezteti, mert évente egymillió migránst akar betelepíteni. Orbán Viktor szerint rá és Magyarországra azért dühös, mert az útjába álltak. Szerinte Soros György befolyása a migrációs politikára ma már nem ideológiai, hanem nemzetbiztonsági kérdés. Kiemelte, hogy ebben a vitában ki akarták játszani velük szemben az antiszemita kártyát is, de leszögezte, hogy a kormány megvédi a zsidóságot. Szerinte épphogy a migránsokkal érkezne rengeteg antiszemita Európába, sőt, véleménye szerint Soros György már a Jobbikot is befogta a szövetségesei közé. „Nem fogjuk hagyni, hogy Soros nevessen a végén” – tette hozzá. (444)

Amennyiben tetszett a cikkünk, és a jövőben is olvasna hasonlókat, itt lájkolhatja az oldalunkat (ha már korábban lájkolt minket, akkor ne kattintson!):