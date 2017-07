Szijjártó Péter ezúttal az SPÖ frakcióvezetője ellen folytatta a szájkaratét, Török Gábor szerint pedig a Fidesz aggódik a 2018-as parlamenti választás miatt – ez történt pénteken

Ötödik a női vízilabda-válogatott, Bernek Péter hatodik 200 méteres hátúszásban; Szijjártó Péter ezúttal az SPÖ frakcióvezetője ellen folytatta a szájkaratét; tizenkétmilliót bukott a fesztiválján a Momentum; Török Gábor szerint a Fidesz aggódik a 2018-as parlamenti választás miatt; a magyaroknak és a lengyeleknek az uniós tagsággal kapcsolatos véleményére kíváncsi a The New York Times; az Orbán Viktort kifütyülő Radó Andrea és az őt a földre lerántó Borbáth Áron is ötszáz lejes pénzbüntetést kapott; háromnyolcad fölött a császáros szülések aránya Magyarországon; Rogán Antal és Habony Árpád ügyvédje intézi annak az Artonnak az ügyeit, amelyhez áprilisban betörtek; szocialista belviszály: Molnár Zsolt kész bármilyen vizsgálatra; hat jogvédő szervezet segíti a TASZ-t a Parlamentből kitiltott hat újságíró strasbourgi ügyében; tüntetés a belső-erzsébetvárosi ricsaj és a ricsajozók ellen; tizenkétmilliárdos befektetési alap került „Mészáros Lőrinc” kezelésébe; több lipcsei magyar szerint sem igazak a Magyar Vívószövetség főtitkárának a lipcsei menekültekre nézve nagyon negatív állításai – pénteki hírösszefoglalónk.

Ötödik a női vízilabda-válogatott, Bernek Péter hatodik 200 méteres hátúszásban

Az úszómedencei sportok mínusz öttusa plusz nyíltvízi úszás XVII., budapest-balatonfüredi világbajnokságának pénteki versenynapján a magyar női vízilabda-válogatott az ötödik helyért rendezett helyosztón 10:8-ra legyőzte Olaszországot, ezzel az ötödik helyen zárta a világbajnokságot. A 200 méteres férfi hátúszásban Bernek Péter országos csúccsal hatodik lett. (Budapest Beacon)

Szijjártó Péter ezúttal az SPÖ frakcióvezetője ellen folytatta a szájkaratét

Visszautasította Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) parlamenti frakcióvezetőjének bírálatát. Az ügy előzménye, hogy Christian Kern osztrák kancellár a német Frankfurter Allgemeine Zeitung című újságnak nyilatkozva a többi között azt mondta, az Európai Unió szabályainak megsértése esetén csökkenteni kell Magyarország és Lengyelország uniós támogatását. A csütörtökön megjelent interjúban Kern közölte: „aki nem tartja be a szabályokat, nem lehet a támogatások nettó haszonélvezője tizennégymilliárd euróval vagy hatmilliárd euróval, mint Lengyelország és Magyarország”. Szerinte Lengyelország és Magyarország hajlandósága az európai szabályok betartására „nagyon csekély”. Ez megmutatkozik a menekültek tagállamok közötti elosztásának ügyében is, amelyből a két ország „teljesen kivonja magát”. Szintén elfogadhatatlan, ha azt mondják, hogy „Európán belül létezik egy illiberális demokrácia és egy illiberális társadalommodell” – mondta az osztrák kancellár. Hozzátette: a demokráciának mindig a pluralizmuson kell alapulnia, azonban „gyújtogatók vannak a házunkban”. Szijjártó Péter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján Christian Kern osztrák kancellárnak a német Frankfurter Allgemeine Zeitung című lapban megjelent interjújára reagálva kijelentette: Európában hadviselés zajlik azokkal szemben, akik nem hajlandók illegális bevándorlókat befogadni, ennek a hadviselésnek két eszköze van: a jogi és a pénzügyi fenyegetőzés. A külgazdasági és külügyminiszter szerint létezik egy „Soros-terv” arról, miként kell fenyegetéssel rávenni országokat arra, hogy migránsokat fogadjanak be. Az osztrák kancellár nyilatkozatával „beállt” azon balliberális politikusok közé, akik ezt támogatják, és kinyilvánította, hogy el akarja venni a szerződések alapján járó uniós forrásokat – tette hozzá Szijjártó. Erre csütörtök este az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) parlamenti frakcióvezetője reagált. Andreas Schieder az APA osztrák hírügynökségnek nyilatkozva azt hangoztatta, hogy Magyarországon a demokrácia és az emberi jogok leépítése zajlik, és ez – mint fogalmazott – a szomszédos országokkal szembeni, egyre durvább vádaskodásokhoz vezet. Schieder a magyar tárcavezető kijelentéseit „színvonaltalannak” nevezte. Szerinte a külgazdasági és külügyminiszter nyilatkozata csupán egyik jele annak, hogy mennyire elrugaszkodott a valóságtól a magyar politika. A frakcióvezető azt hangoztatta, hogy az unió értékközösség, amelyet – mint hozzátette – „nem szabad összekeveri egy bankautomatával”. A magyar tárcavezető minderre péntek délelőtt reagált: Bécsben ideje lenne mindenkinek, „még a szociáldemokrata barátainknak is” rádöbbennie arra, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia időszaka véget ért. Legitim dolog, hogy Budapesten más az álláspont, mint Bécsben. El kell fogadniuk, hogy a magyar emberek véleménye különbözhet az osztrák emberek véleményétől – hangsúlyozta. Amikor az osztrák kancellár méltatlan módon megtámadja Magyarországot (az osztrák kancellár nem Magyarországot támadta, hanem a magyar kormányt – a szerk.), elvitatja, hogy Magyarország Ausztriát is védi, hogy osztrák cégek nagyon komoly profitra tesznek szert Magyarországon, hogy Magyarország milliárd forintokkal támogatja az itt működő osztrák vállalatokat, számítaniuk kell arra, hogy ezt nem hagyjuk szó nélkül – jelentette ki. Stílusának bírálata kapcsán azt mondta, „az pont annyira elfogadott, mint, hogy egy szomszédos ország kancellárja nekirongyol Magyarországnak mindenfajta hazug vádakkal”. Hozzátette, van egy magyar mondás: amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. A magyar diplomácia és a magyar külpolitika ehhez tartja magát. (Budapest Beacon, MTI)

Tizenkétmilliót bukott a fesztiválján a Momentum

Tizenkét millió forintot bukott a Momentum Mozgalom a július 20-a és 23-a között által szervezett Nyitás elnevezésű bodajki fesztiválon. Az újellenzéki párt közleménye szerint a Nyitás összköltsége 23 millió forint körül volt. Ebből 11 milliót fedeztek a bevételek, „a Momentum pedig 12 millió forintot költött rá saját forrásból”. Az ügy előzménye, hogy a szerdai közleményében a Fidesz ifjúsági szervezete, a Fidelitas tizennégy kérdést tett föl a Nyitás költségeivel kapcsolatban. Négyet idézünk: „Ki volt a rendezvény szervezője (több kötelezettségvállaló esetén, szervezői)?”; „Mennyért vállalták a fesztivál fellépői a szereplést (előadónkénti bontásban)?”; „Milyen összegű egyéb támogatást kapott a Momentum, amit a rendezvény szervezésére fordított?”; „Mennyi direkt külső támogatást kapott a Momentum a rendezvény megszervezésére és kik voltak a támogatók?” (Budapest Beacon, Momentum.hu)

Török Gábor szerint a Fidesz aggódik a 2018-as parlamenti választás miatt

A 2014-es választás óta a politikai helyzet annyiban változott, hogy akkor még az MSZP és a Jobbik szavazói között nem volt átjárás – vélte a Jobbik Ifjúsági Tagozatának keszthelyi kerekasztal-beszélgetésén Török Gábor. A sokak által Jobbik-közelinek vélt sztárpolitológus úgy vélte: a Jobbik megváltozásával – mint ezt több időközi választás igazolja – már sokkal könnyebb a Jobbik és az MSZP szavazói számára az átjárás. „Török Gábor szerint ezért igazán jelentős kérdés, hogy lesz-e a Fidesznek a választásokon abszolút többsége, amelyhez arra lenne szükség, hogy negyven-negyvenöt százalékos listás szavazat mellett hatvanötnél több egyéni választókerületet is megnyerjen.” (Magyar Nemzet)

A magyaroknak és a lengyeleknek az uniós tagsággal kapcsolatos véleményére kíváncsi a The New York Times

„Magyarországon vagy Lengyelországban él? Mondja el véleményét az Európai Unió szerepéről ezekben az országokban és arról, hogy miben befolyásolja az Ön életét az Uniós tagság” – írja angolul, lengyelül és magyarul a New York-i napilap. A lap eredetileg legfeljebb százötven szavas kifejtést várt olvasóitól, de ez a kérés a honlapról időközben eltűnt. (The New York Times, 444)

Az Orbán Viktort kifütyülő Radó Andrea és az őt a földre lerántó Borbáth Áron is ötszáz lejes pénzbüntetést kapott

Ötszáz lejes, azaz mintegy harmincötezer forintos pénzbüntetést kapott múlt szombaton Tusványoson Orbán Viktor miniszterelnököt kifütyülő lövétei származású, Budapesten élő fiatal nő, Ladó Andrea. A Ladót a hajánál fogva a földre lerántó fotós, Borbáth Áron – amúgy a csíkszeredai magyar konzul sajtósának férje – szintén ötszáz lejes pénzbüntetést kapott. Ladót rendzavarásban találta vétkesnek a román hatóság. „A szabad véleménynyilvánítás egyébként az ENSZ tagállamaiban, így Romániában is alkotmányos alapjog.” (Hír TV)

Háromnyolcad fölött a császáros szülések aránya Magyarországon

Egyre több császármetszést végeznek Magyarországon: 2015-ben az élveszülések 38,7 százalékánál alkalmazzák ezt a módszert, míg mintegy ötven éve csak öt százalék volt az arány. „Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által adott helyzetértékelés alapján sok esetben indokolatlanok ezek a beavatkozások, a szülész-nőgyógyászok szerint azonban nincs olyan objektív mérce, amely szerint túl magas nálunk a császármetszések aránya.” A 38,7 százalékos aránnyal Romániával, Olaszországgal és Bulgáriával Magyarország az európai élmezőnyben van. (Magyar Idők)

Rogán Antal és Habony Árpád ügyvédje intézi annak az Artonnak az ügyeit, amelyhez áprilisban betörtek

Részletek itt. (Magyar Nemzet)

Szocialista belviszály: Molnár Zsolt kész bármilyen vizsgálatra

Molnár Zsolt, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) országgyűlési képviselője hajlandó bármilyen vizsgálatra. Az MSZP elnökségi tagja azután nyilatkozott a Kossuth Rádiónak, hogy Botka László, pártja miniszterelnök-jelöltje leárulózta. „Botka konkrétan azért tartja árulónak, mert Molnár nyíltan érvelt amellett, hogy Gyurcsány Ferenccel és pártjával össze kell fognia az MSZP-nek. Botka szerint a kérdés már eldőlt a párt május végi kongresszusán, ahol elfogadták Botka programját, aki nem hajlandó összefogni Gyurcsánnyal. Molnár szerint erről viszont az MSZP választmányának kell döntenie. Ezt újra elmondta most is, és szerinte pártállami időket idézi az ellene indított hadjárat.” Azon szocialista vádakkal kapcsolatban, hogy együttműködik-e Fidesszel, Molnár úgy reagált: hazugságvizsgálónak is kész alávetni magát. (444)

Hat jogvédő szervezet segíti a TASZ-t a Parlamentből kitiltott hat újságíró strasbourgi ügyében

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) novemberben a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordult a Kövér László házelnök által a Parlamentből kitiltott hat újságíró ügyében. Az ügy legújabb fejleménye, hogy „hat neves nemzetközi jogvédő szervezet számára engedélyezett a bíróság beavatkozást az eljárásba”, azaz a TASZ-szal együtt „hét jogvédő szervezet dolgozik most azon, hogy győzelemre segítse a magyar újságírókat, és ezen keresztül a sajtószabadság ügyét”. (Tasz.hu, Facebook)

Tüntetés a belső-erzsébetvárosi ricsaj és a ricsajozók ellen

Bár biztosra ötvennégyen, talánra hetvenheten jelezték, hogy ott lesznek azon a csütörtök késő esti-péntek kora hajnali tüntetésen, melyen a Belső-Erzsébetváros lakói a bulinegyed generálta hátrányok ellen tüntettek, végül mintegy kétszázan voltak jelen a tüntetésen. „Elég volt az éjszakai ricsajból, a vonuló hordákból (sic! – a szerk.), a reggelig tartó tuctucból! Most megmutathatjuk, hogy mi vagyunk a kerület arculatát formáló erő, mi vagyunk a lakók, akiknek jár az emberhez méltó otthon!” – fogalmaztak meghívójukban a szervezők. A tüntetést szervező Élhető Erzsébetváros legfőbb kifogása, „hogy az önkormányzat 2013-ban a kerület ezen részén megszüntette a csendrendeletet, így a vendéglátóhelyek korlátlanul lehetnek nyitva”. A tüntetők az Akácfa utca és a Wesselényi utca sarkáról indulva „vonultak végig a kocsmatúrák bevett útvonalán, és a pihenéshez való jogot követelték, tőlük telhetően csendben, hogy ha valaki tud aludni, annak éjszakai nyugalmát ne zavarják”. (Facebook, Nepszava.hu)

Tizenkétmilliárdos befektetési alap került „Mészáros Lőrinc” kezelésébe

„Mészáros Lőrinc” kezelésébe került a Balatonalmádi tekintélyes részét és az FHB székházát birtokló, 12 milliárdos befektetési alap, a Konzum Befektetési Alapkezelő. Az alap tulajdonában van többek közt az FHB Üllői úti központi épülete, a balatonalmádi Yacht Camping, egy 6,3 hektáros, fejlesztés előtt álló terület Budakeszin és egy összesen 6,4 hektáros ingatlan Balatonalmádi központjában. (444)

Több lipcsei magyar szerint sem igazak a Magyar Vívószövetség főtitkárának a lipcsei menekültekre nézve nagyon negatív állításai

Mint arról a Budapest Beacon pénteken beszámolt, „Boczkó Gábor, a Magyar Vívószövetség megbízott főtitkára a héten a válogatott sportvezetőjeként a lipcsei világbajnokságon járt. Kedd este Boczkó az úgynevezett »köztelevízióban« arról beszélt, hogy a Lipcsében élő menekültek miatt a magyar csapat nem tudott a versenyre koncentrálni.” Ugyancsak megírtuk, hogy Matthias Hasberg, a városi önkormányzat szóvivője visszautasította a magyar sportvezető állításait. Hasberg álláspontját látszanak igazolni több lipcsei magyar idevonatkozó levele. „Nagyobb biztonságban érzik magukat Lipcsében, mint Budapesten” – írják saját magukról. „Egyedül lakom, éjszaka is egyedül járok el otthonról néha a város túlsó felébe, és akár biciklivel, akár villamossal mentem sose éreztem hogy félnem kéne bárkitől. Németország állítólag legveszélyesebb utcája, az Eisenbahnstraße is itt található, melyet többször is bejártam alkalomadtán éjszaka és egyedül, és soha nem volt semmilyen incidensem (ami Budapest belvárosáról fényes nappal se mondható el)” – írja egy fiatal lány, s több más magyar is hasonlóan fogalmazott. A Magyar Vívószövetség – melynek elnöke Csampa Zsolt, 2006 óta fideszes országgyűlési képviselő – mindenesetre az üggyel kapcsolatban támogatásáról biztosította Boczkót. (Budapest Beacon, 444)

Amennyiben tetszett a cikkünk, és a jövőben is olvasna hasonlókat, itt lájkolhatja az oldalunkat (ha már korábban lájkolt minket, akkor ne kattintson!):