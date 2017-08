Tíz tolmácsot rúgott ki a bevándorlási hivatal, mert segíteni akartak a menedékkérőknek – ez történt a hétvégén

A Kétfarkú Kutyapárt lefestett egy padot kékre, mire az önkormányzat átfestette pirosra; tíz tolmácsot rúgott ki a bevándorlási hivatal, mert segíteni akartak a menedékkérőknek; egy villanyoszlop ugrott bele egy Szombathelyen épülő kerékpárútba; sztrájkra készülnek a vasutasok; öt nap alatt húszezer dollárt gyűjtöttek Hideg Istvánnak, a nyomorogva is boldog jazzdobosnak; Budapest pályázhat a 2023-as atlétikai világbajnokságra, két év alatt 80 milliárd forintos adókedvezményt adott a multiknak a kormány; hétre ugrott a Tényektől rövid időn belül távozók száma, Németh Szilárd levonta a charlottesville-i neonáci erőszak tanulságait – hétvégi hírösszefoglalónk.

Hét távozó a TV2 Tényeknél: akad, aki inkább buszt vezet, de Kökény-Szalai Vivien szerint minden rendben

Hétre ugrott a Tényektől rövid időn belül távozók száma. A 24.hu forrásai szerint kezd tarthatatlanná válni a helyzet a szerkesztőségben, ahol többeknek Tóth Tamás Antalnak, a műsor helyettes vezetőjének stílusával, másoknak az alacsony bérekkel és a létszámhiány miatt megnövekedett munkamennyiséggel van bajuk, továbbá azzal, hogy szakmailag vállalhatatlan anyagokhoz kellene a hangjukat adniuk. Kökény-Szalai Vivien hírigazgató viszont a lapnak azt mondta, hogy szerinte minden rendben van. (24.hu)

Két év alatt 80 milliárd forintos adókedvezményt adott a multiknak a kormány

A kormány összesen 80 milliárd forint értékben biztosított adókedvezményt „kedvenc multinacionális cégeinek” 2012-2014 között – közölte Kanász-Nagy Máté, az LMP szóvivője vasárnap Budapesten. Az ellenzéki politikus úgy fogalmazott: Orbán Viktor miniszterelnök „ordas nagyot lódított”, amikor Tusványoson azt mondta, hogy a kabinet a nagy multiellenes harcban elvett profitból támogatja a családokat, szerinte ugyanis ennek épp az ellenkezője az igaz. Kiemelte, miszerint a kormány mindent megtett, hogy eltitkolja a nemzetközi nagyvállalatoknak biztosított adókedvezmények adatait, az LMP azonban hároméves pereskedés után meg tudta szerezni a 2012-2014 közötti adatokat. Ez alapján a legnagyobb adókedvezményt, 40 milliárd forintot az Audi kapta az említett időszakban, a német autógyártót követi a Hankook több mint 17 milliárd forinttal, a Hamburger Hungária erőmű 9 milliárd forinttal és a Bridgestone 6,6 milliárd forinttal. A szóvivő emellett szólt arról is, hogy a kormány további 140 milliárd forint értékben adott különböző beruházási támogatásokat, az Audinak például négy alkalommal 23 milliárd forint értékben. (444)

Tíz tolmácsot rúgott ki a bevándorlási hivatal, mert segíteni akartak a menedékkérőknek

Tíz tolmáccsal szakította meg tavaly az együttműködést a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (BMH), amiért helyzetükkel visszaélve megpróbáltak segítséget nyújtani az eljárás alá vont migránsoknak – írja a Belügyminisztérium válaszára hivatkozva a Magyar Idők. A lap szerint a kirúgott tolmácsok között van az arab származású Dr. Aida El-Seaghi, a Migraion Aid igazgatósági tagja is, akit 2015-ben az év önkéntesének választottak, miután 80 napon át, több mint 400 órában segítette a debreceni Vasútállomásra érkező és a helyi menekülttáborban élő menekülteket. (Magyar Idők, 444)

Budapest pályázhat a 2023-as atlétikai világbajnokságra

Gyulai Márton, a Magyar Atlétikai Szövetség főtitkára jelentette be, hogy tárgyalásokat kezdeményeztek a Nemzetközi Atlétikai Szövetséggel (IAAF), hogy 2023-ban Budapest rendezhesse az atlétikai világbajnokságot. Jól jöhet mindehhez az új atlétikai stadion Észak-Csepelen, ami a tervek szerint 15 ezer férőhelyes lenne, de igény esetén 55 ezresre lenne bővíthető. A stadionnak jelenleg zajlik a tervpályázata, augusztus 22-ig lehet pályázni a tervekkel. (444, M4Sport)

Sztrájkra készülnek a vasutasok

Sztrájkkal fenyegetőzik a VDSzSz Szolidaritás vasutasszakszervezet arra az esetre, ha nem vezetne eredményre a kollektív munkaügyi vita, amelyet augusztus 11-én, pénteken kezdeményeztek. A VDSzSz azért lépett akcióba, mert értesüléseik szerint az Utasellátó központ vezetése csoportos létszámleépítésre készül, ötvennél is több vasutas, jellemzően hálókocsikalauz és étkezőkocsikon szolgálatot teljesítő szakács és felszolgáló elbocsátására készül. (444)

Egy villanyoszlop ugrott bele egy szombathelyi épülő kerékpárútba

A kivitelező észlelte a problémát, állítólag nem marad így a kerékpárút. A tér felújítása egyébként 900 millió forintba kerül. (Nyugat.hu)

Öt nap alatt húszezer dollárt gyűjtöttek Hideg Istvánnak, a nyomorogva is boldog jazzdobosnak

A Los Angeles Times egy hete ismertette meg a világot Hideg “Steve” Istvánnal, az 56-os menekülttel, aki egész életében csak arra vágyott, hogy jazzdobos legyen. És mert jazzdobos lehet, azt se bánja, hogy gyakorlatilag nyomorog. Havi bevételei még a lakbérét se fedezik, de semmi sem töri meg, még most, 85 éves korában is hetente koncertezik. Pedig eleve azzal a nehezítéssel kezdte a karrierjét, hogy a II. világháborúban, Budapest ostroma alatt egy bombatámadásban fél szemére megvakult, fél fülére megsüketült. A története Tim Lawlert is megihlette, aki személyesen is ismeri a környékén élő Hideget. Ő indított adománygyűjtést Hideg nevében a gofundmen. Ezen öt nap alatt már a kitűzött cél duplája, 20193 dollár gyűlt össze, amiből 17 ezret már át is utaltak Hideg számlájára, minden további adományt pedig havonta elutalnak majd neki. (444)

A Kétfarkú Kutyapárt lefestett egy padot kékre, mire az önkormányzat átfestette pirosra

„Nyilván a városvezetés különös vonzalmat érez az R:214 G:26 B:11 (RGB) árnyalatú, marxi vörös fantázianévre hallgató színárnyalat iránt” – írja a párt helyi szervezete.



(Magyar Narancs)

Németh Szilárd levonta a charlottesville-i neonáci erőszak tanulságait: liberálfasizmus söpör végig a világon

„Ide vezet a liberálfasizmus! A csendes, nyugodt és normális többség kárára, hol együttműködnek, hol összecsapnak a szélsőbalos, szélsőliberális és szélsőjobboldali megszállottak!” – ezt a megfejtést préselte ki magából a magyar kormánypárt alelnöke, a nemzetbiztonsági bizottság tagja, miután a virginiai kisvárosban több száz szélsőjobboldali fiatal vonult fel a rabszolgaságért küzdő katona, Robert Edward Lee tábornok szobrának tervezett eltávolítása ellen, olyan rigmusokat skandálva, mint hogy a „zsidók nem fognak lecserélni bennünket” és a „fehérek élete is számít”. A szélsőliberális megszállottak alatt valószínűleg azokra az ellentüntetőkre is gondolhatott, akik másnap vonultak fel a városban, mire egy radikális tüntető egy Dodge Chargerrel a tömegbe hajtott, megölve egy embert és megsebesítve további húszat. Trump elnök összefogásra szólított fel, és arról beszélt, hogy „a charlottesville-i incidensekben több oldal is hibás”, nem ítélte el külön a szélsőjobboldali erőszakot, amiért megszólta őt többek közt Cory Gardner republikánus szenátor is, aki szerint „nevén kéne nevezni a gonoszt, és az elnöknek ki kéne mondani, hogy itt fehér rasszisták léptek fel, és belföldi terrorizmusról van szó”. „Ebben az esetben is rendkívül pontos az amerikai elnök értékelése, ezzel csak egyet lehet érteni” – lelkendezett Facebook-posztjában a Fidesz alelnöke, a nyugodt, békés többség, a józan ész képviseletében. (444)

