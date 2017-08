Újabb százmilliókkal drágult a vizes vb, visszaadtuk Kazahsztán diktátorának a rabot, akivel leszámolna – ez történt csütörtökön

Kimondták, hogy szabálytalanul trükközött az állam az Eximbank adósságával; újabb százmilliókkal drágult a vizes vb; sokkal jobb könyvből tanulhatnak a magyar gyerekek Romániában, mint idehaza; ragaszkodik az életveszélyes íjászmutatványhoz az egri városvezetés; visszaadtuk Kazahsztán diktátorának a rabot, akivel leszámolna; elengedték a veronai buszbaleset áldozatainak családját zaklatót; tavaly még elárulták, hány önkéntes honvéd van az országban, most már azt mondják, ez harminc évig titkos adat – csütörtöki hírösszefoglalónk.

Kimondták, hogy szabálytalanul trükközött az állam az Eximbank adósságával

A vita még tavaly indult el a magyar hatóságok és az Eurostat között arról, hogy a pénzszivattyúnak használt Eximbank adósságát bele kell-e számolni a magyar államadósságba. Az Eurostat szerint az állami tulajdonú bank adósságát is hozzá kell számolni a magyar államadósság-rátához, ami ezzel úgy 2 százalékot ugrana. Most a statisztikai elszámolási viták rendezésére szolgáló uniós testület, a CMFB az EU statisztikai hivatalának adott igazat. A testület szerint az Eximbank foglyul ejtett pénzügyi vállalkozás, és mint ilyen, az államháztartáson belülre kell sorolni. Az ügyben a CMFB 55 tagja mondott véleményt és szavazott. A testületben 27 nemzeti statisztikai hivatal, 26 központi bank, az Eurostat és az EKB statisztikai igazgatósága képviselteti magát 1-1 szavazattal. A gazdasági lap beszámolója szerint végül 25 válaszadó értett egyet az Eurostat álláspontjával, miszerint az Eximbankot az államháztartási körön belül kell elszámolni, 24-en pedig a magyar fél véleményét támogatták. 6-an tartózkodtak. Mivel a CMFB egy tanácsadó testület, a véleménye nem kötelező érvényű. Ha a magyar hatóságok továbbra sem adják hozzá az Eximbank adósságát az államadóssághoz, előfordulhat, hogy az Eurostat a mostani vélemény alapján felülvizsgálja a magyar adatokat, és külön közli, hogy szerinte mennyi a magyar államadósság. Ez egyszer már előfordult Nagy-Britannia esetében. Ha az Eurostat bekeményít, még az is előfordulhat, hogy a magyar kormány az Európai Bíróságra viszi az ügyet. (Portfolio, 444)

Visszaadtuk Kazahsztán diktátorának a rabot, akivel leszámolna

Az Index értesülései szerint visszaküldték Kazahsztánba azt a rabot, akit jogvédők szerint koncepciós perben állítana bíróság elé az ország diktátora. Az ügyet követő Open Dialogue Foundation (ODF) információi szerint Jerzan Kadesovot július végén adta át a magyar állam a kazah igazságszolgáltatásnak. Azóta nincs hírük róla. Bár Kadesov csak az ügy sokadrendű vádlottja, sorsa mégis érdekes, mivel ha a civil szervezet híre igaz, az arra utal, hogy a magyar kormány jelenleg is kész áthágni az európai normákat és emberi jogi kötelezettségeit, hogy olajban és ásványkincsekben gazdag diktatúráknak kedvezzen. (Index)

Elengedték a veronai buszbaleset áldozatainak családját zaklatót

Az ügyészség kezdeményezte a 21 éves férfi előzetes letartóztatását, de a bíróság azt elutasította. (Zoom.hu)

Sokkal jobb könyvből tanulhatnak a magyar gyerekek Romániában, mint idehaza

Bárki által szabadon letölthető az internetről a romániai magyar általános iskolásoknak készített ötödik osztályos magyar nyelv és irodalom tankönyv, két magyartanár szerint pedig sokkal jobb és korszerűbb, mint amiből idehaza tanítanak. Egyszerűen felüdülés volt ezt a könyvet átolvasni, nagyságrendekkel jobb, mint a Magyarországon használt tankönyvek – mondta a Magyar Nemzetnek Arató László, a Magyartanárok Egyesületének elnöke. (Magyar Nemzet)

Újabb százmilliókkal drágult a vizes vb

Kuna Tibor cége szervezte a vizes vb és a Masters vb rendezvényeit Budapesten és Balatonfüreden, de úgy tűnik, az eredetileg „odaítélt” kétmilliárd forint nem volt elég rá. Szijjártó Péter barátja filmet is gyárthat. (Budapest Beacon)

Kövér Lászlónak még a nyáron össze kell hívnia a parlamentet

Összegyűlt a szükséges számú képviselői aláírás az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívásához – jelentette be az MSZP frakcióvezetője csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatóján. Tóth Bertalan hozzátette, hogy 40 képviselő, az MSZP-sek mellett az LMP-frakció tagjai és a független képviselők írták alá a kezdeményezést, így Kövér László házelnöknek augusztus 21. és 29. között össze kell hívnia az Országgyűlést. Az MSZP a Lex CEU eltörlése érdekében tett javaslatot a parlament ülésének összehívására, az LMP pedig hozzátett még egy napirendi pontot, amely a devizahitelesek kilakoltatásának megakadályozását célozza. (MTI, 444)

Ragaszkodik az életveszélyes íjászmutatványhoz az egri városvezetés

Mónus József távlövő íjász lesz az egyik attrakciója a hétvégi egri Végvári vigasságoknak. A várva várt mutatvány lényege, hogy Mónus az egri várból veszi majd célba a Dobó tér közepén álló célpontot, amit a közönség a tervek szerint kordonok mögül éljenezve figyel majd. A mutatvány konkrétan életveszélyes, és ez nem csak józan gondolkodással látható be, de a Magyar Íjász szövetség is így gondolja. Csütörtök reggel Vánky Sebastian elnök levélben határolódott el az ötlettől. „Alap biztonsági szabályunk az, hogy emberek felé nem lövünk, akármilyen jó lövő is valaki, hisz olyan technikai veszélyforrások is felmerülhetnek, amelyek az íjász ellenőrzésén kívül esnek. Tudomásunk szerint Mónus gyakran fellép ilyen jellegű mutatványokkal, amelyet szövetségünk semmilyen szinten nem támogat. […] Szerencsére mindeddig nem történt komolyabb baleset. Mi továbbra is elzárkózunk minden olyan íjászati mutatványtól, ahol a nézők vagy résztvevők veszélyeztetve vannak, hisz egy baleset nekünk és szeretett sportunknak is ártana […]” – áll a sportvezető válaszában, amit az Egri Ügyek helyi lapnak küldött el. Román Péter, a szövetség regionális vezetője szerint is vannak olyan technikai körülmények, amik még a legjobb lövők esetében sem kiküszöbölhetőek. Márpedig a környéken éttermek, üzletek, lakóházak állnak, sok érdeklődőre is lehet számítani. A Népszava szerint ráadásul Mónus eleve Nyitrai Zsolt egri fidesz-potentátnál ajánlkozott fel, és az egykori informatikai biztosnál nyitott kapukra talált. „Próbálják az esemény pozitív oldalát nézni, és ne riogassanak azzal, hogy valakit esetleg fejen találnak egy nyílvesszővel” – nyugtatott mindenkit Nyitrai, aki szerint „inkább örüljünk, hogy a kezdeményezésemre nemrég nemzeti emlékhellyé nyilvánított egri várból is megteszi ezt, növelve ezzel a város vonzerejét”. Mónus egyébként kétségtelenül tapasztalt távlövő, sőt 2012 óta ő tartja a tradicionális távlövő világrekordot 453 méterrel. (Népszava, 444)

Tavaly még elárulták, hány önkéntes honvéd van az országban, most már azt mondják, ez 30 évig titkos adat

Demeter Márta képviselő szerint azért, mert kínos lenne, ha kiderülne, hogy továbbra is nagyon kevesen akarnak tartalékos honvédnak menni, miközben a professzionális haderő 8000 fős létszámhiánnyal küzd. (444)

