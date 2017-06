Vesztett az állam, 765 milliót kell fizetnie Budaörsnek, kivonták a forgalomból az orosz metrókocsikat – ez történt pénteken

Karsai szerint Horthy „rendkívül közepes szellemi képességű ember” volt, megkérdeztük a civileket, mit lépnek a civiltörvényre, álpszichológusokról szól a következő nemzeti konzultáció, Vekerdy szerint nincs koncepció a magyar oktatásban, előre lejátszották a lélegeztetőgép-tendert, az állam 765 milliót kénytelen fizetni Budaörsnek, új országos roma szervezetet alapított Farkas Flórián, Tarsoly Csabának nem kell visszamennie a börtönbe, átnyomta a Fidesz a plakáttörvényt, a vizes vb kiadásainak egy százalékát sem fedezi az eddigi jegyárbevétel, Szelényi Zsuzsa lemondott és kilépett az Együttből, kivonták a forgalomból az orosz metrókocsikat, az amerikaiak EBESZ-nagykövete is aggódik a magyar civiltörvény miatt – pénteki hírösszefoglalónk.

Megkérdeztük a civileket, mit lépnek a civiltörvényre

Egyes civil szervezetek teljesen nyíltan, míg mások óvatosabban, de a megbélyegző törvénnyel szembeni ellenállást választják. (Budapest Beacon)

Szelényi Zsuzsa lemondott és kilépett az Együttből

Pápa Levente alelnök után ezúttal Szelényi Zsuzsa parlamenti képviselő, elnökségi tag jelentette be a Facebookon, hogy lemond az elnökségi tagságról és kilép az Együttből. A parlamenti mandátumát megtartja. Szelényi azt mondta: eddig folyamatosan azon dolgozott, hogy létrejöjjön egy „újszerű, centrista mozgalom” – az Együttben fő szószólója volt ennek az iránynak –, ám Juhász Péter vezetésével nem ezt az irányt követi a párt, és jó ideje nem tud lelkesedni az Együtt akcionalista megnyilvánulásaiért. (Index)

A településkép védelméről szóló jogszabály módosításával nyomta át a Fidesz a plakáttörvényt

Miután Áder visszadobta, és a megismételt pénteki szavazásra sem tudta megteremteni a Fidesz a kétharmadot, az egyszerű feles többséget igénylő, a településkép védelméről szóló törvény módosításával szigorította a politikai reklámok kihelyezését. A 123 kormánypárti igen mellett 68 ellenzéki ellenszavazattal elfogadott jogszabály előírja a kötelező listaáras plakáthely-beszerzést a közvetlenül vagy közvetetten költségvetési támogatásban részesülő szervezeteknek. A listaártól csupán az uniós nyílt eljárás szerint lefolytatott beszerzéssel, illetve a közbeszerzési törvény szerinti központi beszerző szerv által lefolytatott beszerzési eljárás során lehet eltérni. A plakátkihelyezésről szóló szerződéseket a feleknek haladéktalanul el kell küldeniük az érintett hatóságnak a jövőben, és ha a szerződésátadás nem teljesül, akkor a hatóság két napon belül eltávolítja a plakátokat. A Simicska-Jobbik plakátharc miatt meghozott módosítás minden bizonnyal alkotmányellenes lesz – figyelmeztettek korábban alkotmányjogászok. Az Alaptörvény VIII. cikkelyének 4. bekezdése szerint a pártok gazdálkodására vonatkozó szabályozáson csak kétharmaddal lehet változtatni, feles többséggel nem, akkor sem, ha ezt a városképvédelmi törvény módosításába teszik. (444)

„Magyarország történetének egyik legnagyobb tömeggyilkosa” – Karsai László Horthy Miklósról

Az ATV Egyenes Beszéd című műsorának csütörtök esti adásában Karsai László történészprofesszor igen kemény szavakkal illette Horthy Miklós kormányzót, aki szerinte „rendkívül közepes szellemi képességű ember” volt. „Horthy nem zsidómentő. Horthy tömeggyilkosok cinkosa, az egyik legnagyobb tömeggyilkos a magyar történelemben” – fogalmazott. Karsai ugyanakkor élesen bírálta Szakály Sándor és a „gerinctelen embernek” becézett Schmidt Mária Fidesz-közeli történészt, valamint Kövér László politikust is. Utóbbi szerinte „a Jobbik kulturális politikájának a megvalósítója”. Kovács Zoltán kormányszóvivő – szintén a műsorban – azt mondta: Horthy Miklós érdemeinek elsöprése relativizálás. (Budapest Beacon)

Vesztett az állam, 765 milliót kell fizetnie Budaörsnek

A Fővárosi Törvényszék pénteken döntött abban a polgári perben, amelyet Budaörs önkormányzata indított a magyar állam ellen, mert nem akarta kifizetni az igazságtalannak tartott szolidaritási hozzájárulást. Az alperest, vagyis a magyar államot több mint 765 millió forint és kamatainak megfizetésére kötelezték. Az ügynek még nincs vége, mert ez egyelőre csak részítélet volt, a per 2018 januárjában folytatódik. A szolidaritási hozzájárulásról tavaly nyáron született döntés: miután az állam teljesen átvette az iskolák fenntartását, ennek a költségeire hivatkozva pénzt szed be egyes önkormányzatoktól. Éves szinten az egész országból nagyjából 21 milliárd forint bevételt vártak, a 30 ezres Budaörstől akarták begyűjteni ennek az összegnek körülbelül 10 százalékát, bő 2,1 milliárd forintot, ami egyébként a város éves költségvetésének úgy 15 százaléka. Wittinghoff Tamás, a budaörsi polgármester szerint mindezt ráadásul úgy, hogy az intézményfenntartó idén jelezte: egyetlen forintja sincsen arra, hogy elvégezzék a nyári felújítást, karbantartást vagy esetleg fejlesztést, ami mintegy 200 millió forint erejéig kötelező lenne. (Index)

Álpszichológusokról szól a következő nemzeti konzultáció

A kormány július első hetében társadalmi párbeszédet indít, hogy felmérje: a szakmához és a kormányhoz hasonlóan a társadalom is szükségesnek tartja-e a fellépést az álpszichológusok ellen. Amennyiben a válasz pozitív lesz, a parlament az év végén elfogadhatja a pszichológuskamaráról szóló törvényt, és azt követően már csak a köztestület tagjai nevezhetik magukat hivatalosan pszichológusnak. (Magyar Idők)

Új országos roma szervezetet alapított Farkas Flórián

A Lungo Drom székhelyére jegyeztette be új, országos roma szervezetét Farkas Flórián. A fideszes képviselő beláthatta, hogy egyre fogy számára a levegő a Lungo Dromban: többen indultak ellene a tisztújításon, voltak, akik még büntetőfeljelentéseket is tettek ellene. A Romnet szerint Farkas kongresszusi felhatalmazás nélkül, titokban írta alá a Lungo Drom nevében a Fidesszel a választási szövetséget. (Romnet, 444)

Havi 7 milliót keres Orbán fő vagyonkezelője

Szivek Norbert két és fél éve a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. vezérigazgatója és igazgatósági tagja. Jelenlegi alapbére vezérigazgatóként havi bruttó 5 millió forint. Ebben a béren kívül adható juttatások, illetve az esetleges prémium nincs benne. Szivek főállása mellett számos kiemelt jelentőségű gazdasági társaságnál tölt be valamilyen tisztséget – ezekkel együtt legalább 7,5 millió forintot keres havonta. (24.hu)

Vekerdy szerint nincs koncepció a magyar oktatásban

„A mai magyar oktatásban nincs koncepció. Gróf Klebelsberg Kunónak volt” – mondja Vekerdy Tamás a Mandinernek. A neves pszichológus szerint Nyugat-Európában már mindenhol tudják, hogy a jövő iskolájában két dolog lesz fontos: a kreatív gondolkodás és a kritikai érzék. Vekerdy szerint mi gyűlöljük mind a kettőt. Úgy látja: a magyar iskolákban a kreativitást hadoválásnak, a kritikai érzéket pedig szemtelenségnek hívják. (Mandiner)

Egyelőre nem cserélik le a lélegeztetőgépeket

Példátlanul nagy összegre, 50 millió forintra büntette, és megsemmisítette a kórházfenntartó hivatal a sürgősségi és intenzív ellátásban alkalmazott lélegeztetőgépek és monitorrendszerek beszerzésére hirdetett pályázatát a közbeszerzési hatóság. Az egyik pályázó kérésére azt vizsgálták, hogy a kiírás mennyire nyitott valódi versenyt a szállítók között, s elfogadta a panaszos álláspontját, miszerint a műszaki paramétereket úgy fogalmazták meg, hogy a pályázaton csak egyetlen gyártó termékei felelhettek meg. A büntetés tíz súlyos beteg kezelésének az ára. (Népszava)

Még a Hajós Alfréd uszoda üzemeltetését is kiszervezték 157 millióért a vébé idejére

Érthetetlen, hogy erre miért költenek. (444)

A V4-ek tiszteletet kértek Macrontól

A visegrádi csoport miniszterelnökei péntek délelőtt találkoztak Emmanuel Macron francia elnökkel, elvben azért, hogy bemutatkozzanak egymásnak, a hangulatot azonban kissé rontotta, hogy Macron a találkozó előtt élesen kritizálta a V4-eket. A feszült kezdés ellenére végül mosolygós lett a péntek délelőtti találkozó. Egy francia diplomata megerősítette, hogy a találkozó nem volt konfrontatív, és Macron kifejezetten nyitott volt arra, hogy olyanokkal is tárgyaljon, akikkel kormányának vitái vannak, ezzel is segítve az európai egységet. A franciák a tárgyalás után azt mondták, hogy tapasztalataik szerint a V4 csoport sem teljesen egységes, a szlovák kormányfő például hangsúlyozta, hogy hazája az eurózóna érdekeit is képviseli. (444)

800 milliós kötbért követel a BKV az orosz metrógyártótól, az új szerelvényeket kivonták a forgalomból

Több mint 800 millió forint kötbérigényt jelentett be a BKV a 3-as metró vonalán futó szerelvények gyártója és „felújítója”, a Metrovagonmas felé, és azonnali hatállyal Magyarországra kérette a társaság vezetését – közölte a BKV pénteken. Közleményük szerint Bolla Tibor, a BKV elnök-vezérigazgatója tárgyalásokat folytatott a Metrovagonmas vezetésével, és nyomatékosan felhívta a figyelmét a helyzet tarthatatlanságára, a műszaki állapotok elfogadhatatlanságára, és azonnali intézkedések megtételét kérte az orosz társaságtól. Emellett közvetlenül is felhívták a Metrovagonmas anyavállalata vezérigazgatójának figyelmét a kialakult helyzet súlyosságára, és a legsúlyosabb szankciókat helyezték kilátásba. A BKV bejelentette, hogy addig nem küld ki felújításra régi metrószerelvényt, amíg a már felújított járművek műszaki állapota nem javul radikálisan. A bejelentés azután született, hogy péntek reggel ismét gond volt az Oroszországban felújított egyik metrószerelvénnyel: az utasoknak kellett felfeszíteni a kocsi ajtajait. Délután aztán robbant a bomba: valamennyi „felújított” orosz metrószerelvényt kivonják a forgalomból a közlekedési hatóság utasítására. (444, Index)

Döntött a Kúria: Tarsoly Csabának nem kell visszamennie a börtönbe

A 200 milliárdos kárt okozó Quaestor-csoport vezetője maradhat házi őrizetben. (444)

A kiadások egy százalékát sem fedezi, mindössze 381 milliós jegyárbevételt produkált eddig a vizes vébé

Pedig a jegyek nagy részét már eladták a 103 milliárdos őrületre. (444)

Az amerikaiak EBESZ-nagykövete is aggódik a magyar civiltörvény miatt

Kate M. Byrnes a törvény újragondolására és a civilek munkájának támogatására szólította a magyar kormányt. (444)

