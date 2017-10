Visszacsábítanák az őcsényiek a kiebrudalt polgármesterüket – ez történt hétfőn

Megduplázódtak a vezetői bérek Matolcsy jegybankjánál; Orbán testvére benne van egy offshore-hátterű cégben, amely Kazahsztánban és Csecsenföldön is feltűnt; Kuncze Gábor interjút adott a Budapest Beaconnek; furcsán osztogatja a közpénzt a kabinet; Alföldi szerint fasisztoid irányba mennek a dolgok az országban; visszacsábítanák az őcsényiek a kiebrudalt polgármesterüket; a Soros-terv a Sátán legvégső támadása – hangzott el a parlamentben; Orbán szerint Vonáék bénák, Szél Bernadett meg a Soros-hálózat tagja volt; Orbán vizsgálatot követel Hadházy Ákos ellen – hétfői hírösszefoglalónk.

Orbán szerint Vonáék bénák, Szél Bernadett meg a Soros-hálózat tagja volt

A miniszterelnök azonnali kérdésekre válaszolt a Parlamentben. (444)

Kuncze: az MSZP feltartotta a kezét, és a megszűnés útjára lépett – interjú

A politikai életbe nagy valószínűséggel vissza nem térő Kuncze Gábor nem látja reális esélyét egy fél év múlva esedékes kormányváltásnak. Az egykori SZDSZ kétszeres elnöke és négyszeres parlamenti frakcióvezetője fejében megvan a szerinte ideális miniszterelnökjelölt-jelölt. A volt belügyminiszter az értékalapú politizálást hiányolja a Momentum esetében. Kuncze úgy látja: az őcsényi félpogrom Orbán Viktor részéről történt kommentálása megszólalásait tekintve miniszterelnökségének a mélypontja, „a Marianna-árok feneke”. Egyik énjével egyetért a kormányzatot rendszeresen lefasisztázó Bokros Lajossal, a demokrata pártoknak a Jobbikkal történő bármilyen együttműködését viszont az összes énjével ellenzi. (Budapest Beacon)

„Én tudom jól” – mondta Orbán a Soros-tervről, miután Navracsics azt mondta, Brüsszel nem azt hajtja végre

A miniszterelnök egy tapodtat sem enged, még egykori helyettesének, Navracsics Tibor EU-biztosnak sem. (444)

Megduplázódtak a vezetői bérek Matolcsy jegybankjánál

A dolgozók létszáma pár év alatt közel a két és félszeresére nőtt. A monetáris tanács tagjainak díjazása pedig hétszer annyiba kerül, mint öt éve. (24.hu)

Orbán testvére benne van egy offshore-hátterű cégben, amely Kazahsztánban és Csecsenföldön is feltűnt

Az már régóta ismert, hogy a miniszterelnök apjának és testvéreinek vállalkozásai érdekeltek a kőbányászatban és a betontermékek gyártásában, néhány éve pedig a szállítmányozásban is egyre erősebb pozíciókra tettek szert. Az egyik testvér, ifjabb Orbán Győző ugyanakkor időközben érdekeltté vált egy olyan vállalkozásban is, amely tulajdonosi szerkezetével és piaci múltjával is kilóg a család vállalkozásainak sorából. (Direkt36)

Németh Szilárd nem hisz az őcsényi gumiszurkálásban

Most is ő találta meg a bonyolult helyzet legegyszerűbb magyarázatát. (444)

Furcsán osztogatja a közpénzt a kabinet

A Magyar Nemzet a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól 27 egyedi kormánydöntés alapján kötött szerződést kért ki közérdekű adatigényléssel, ezek közül választott ki néhány nagyon aránytalant. A legkirívóbb példa ki másról is szólna, mint Mészáros Lőrinc felcsúti polgármesterről. A Kall Ingredients Kft.-ben (korábban Tisza-TK Projekt Kft.) különböző vállalkozásokon keresztül a miniszterelnök jó barátja, Mészáros Lőrinc polgármester a kisebbségi tulajdonos. A céget 2015 áprilisában alapították, decemberre már érvényes szerződése volt a Külgazdasági és Külügyminisztériummal. Egyedi kormánydöntéssel kapott 9,2 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást, cserébe vállalta, hogy 31,9 milliárd forintos beruházással gabonafeldolgozó gyárat épít Tiszapüspöki határában, és a 7(!) munkavállalója mellé további 550 dolgozót felvesz. (Magyar Nemzet, 444)

Alföldi: Rendes fasisztoid irányba mennek a dolgok az országban

Rendes fasisztoid irányba mennek a dolgok az országban – véli Alföldi Róbert, aki szerint a Soros-kampány egyértelműen az antiszemita érzésekre játszik rá. (Azonnali.hu)

Visszacsábítanák az őcsényiek a kiebrudalt polgármesterüket

Az őcsényiek többsége bármit megadna azért, hogy ne menjen több újságíró a faluba, legyen végre nyugalom, Fülöp János pedig üljön vissza a polgármester székbe. A lemondott faluvezető viszont egyelőre lebegteti, hogy újraindul-e, miközben megindultak a találgatások, ki lehetne az új polgármester. Fülöp ellenlábasa, az alpolgármester egyelőre hallgat, a 2014-es második helyezett viszont fontolgatja az indulást. Van, akinek még a szekszárdi trafikmutyis, Fajszi Lajos is az eszébe jutott. (Abcúg)

Elhangzott a parlamentben: a Soros-terv a Sátán legvégső támadása

Aradszki András energiaügyi államtitkár felállt a parlamentben, és közölte, a rózsafüzér a legerősebb fegyver a Gonosz ellen, és ezt Soros György is meg fogja tapasztalni. (444)

Éppen most fizetik ki “Mr. Oroszországot” Orbánéknak tett szolgálataiért

A Miniszterelnökség legfrissebb szerződései között kettő is a jómódú német üzletemberhez, Klaus Mangoldhoz kötődik, aki Európa-szerte híres oroszbarátságáról. (Hvg.hu)

Orbán vizsgálatot követel Hadházy Ákos ellen

Az LMP társelnöke a gyanús lélegeztetőgép-tenderről kérdezte Orbánt, aki erre azt mondta: ennél korruptabb ügyet még nem látott a Parlamentben. Mármint hogy Hadházy szerinte egy külföldi cégnek lobbizik. (444)