Vona lekommunistázta Orbánt, szigorú kontroll alá venné a pszichológusokat Balog Zoltán – ez történt kedden

Szigorú kontroll alá venné Balog Zoltán a pszichológusokat, százmilliók tűntek el hirdetési formában Habony egyik újságjánál, 11 milliárd forintot szán a kormány a kerékpáros úthálózat fejlesztésére, nem engedték ballagni az aspergeres fiút egy budapesti iskolában, amíg a Lungo Drom megválasztja Farkas Flóriánt elnöknek, addig a Fidesz és a miniszterelnök is bízik benne, spontán tüntetés szervezésével gyanúsítanak egy érettségizőt, Vona lekommunistázta Orbánt, a fű maradt a legnépszerűbb drog Magyarországon, nagyvonalúan támogatta a kormány a fundamentalista családkonferenciát – keddi hírösszefoglalónk.

Szigorú kontroll alá venné Balog Zoltán a pszichológusokat

Hiába tiltakoznak a szakemberek, kritizálta az Igazságügyi Minisztérium (IM) és a Miniszterelnökség, továbbra sem tett le Balog Zoltán arról, hogy az összes hazai pszichológust egy nagy, felülről irányított szervezetbe terelje. (Magyar Nemzet)

Százmilliók tűntek el hirdetési formában Habony egyik újságjánál

Állami szereplők csaknem 588 millió forint értékben vettek reklámokat Habony Árpád bulvárlapjánál, a Ripostnál. A hirdetési adatbázis alapján a 2016 januárja és novembere között a Riposton megjelenő hirdetések több mint 96 százaléka állami cégektől, vagy a Miniszterelnöki Kabinetirodától származott. (Index)

Amíg a Lungo Drom megválasztja Farkas Flóriánt elnöknek, addig a Fidesz és a miniszterelnök is bízik benne

Amíg a Lungo Drom megválasztja Farkas Flóriánt elnöknek, addig a Fidesz és ő is bízik benne –közölte Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy miért kötött a Fidesz nevében Kövér László választási szövetséget Farkas Flóriánnal a 2018-as választásokra annak ellenére is, hogy Farkast és az Országos Roma Önkormányzatot büntetőügyek gyanúja lengi körül: a sajtóhírek szerint közokirat-hamisítás, költségvetési csalás, hivatali visszaélés a bűnlajstrom. (Atv.hu)

Szijjártó: Magyarországnak és a világnak is jó hír, hogy Trumpnak a nemzeti érdek az első

Magyarországnak és a világnak is jó hír, hogy Donald Trump amerikai elnök politikája abban foglalható össze, hogy a nemzeti érdek az első – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten. A Századvég Alapítvány által Új Amerika születik? címmel rendezett konferencián tartott nyitóelőadásában a miniszter kiemelte: ezzel egy természetellenes állapot szűnt meg, amikor szégyellni kellett, „szemlesütve lehetett kimondani”, hogy a saját nemzetünk az első. (444)

Vona Orbánnak: Ön egy kiégett kommunista lett

Ismét kérdezhette az ellenzék Orbán Viktort az azonnali kérdések órájában. Vona Gábor lekommunistázta a miniszterelnököt, aki simicskázni kezdett. Az MSZP a letelepedési kötvényről, az LMP az Orbán család üzleteléséről, egy másik jobbikos pedig az esetleges külföldi pénzéről kérdezte Orbánt. A válaszokért kattintson! (Index)

Magyarország: háború az oktatás ellen

Az egyetemekkel szembeni szigorú fellépés a jobboldali populizmus egyre szofisztikáltabb repertoárjának legújabb eleme? Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, egy európai antiliberális kormány régi úttörője, Donald Trump csodálója arra fogad, hogy az, ennek következményei pedig jóval túlnyúlnak Magyarország határain. Jan–Werner Müller, az amerikai Princeton Egyetem politológiaprofesszorának cikke a Budapest Beacönön. (Budapest Beacon)

Spontán tüntetés szervezésével gyanúsítanak egy érettségizőt

Az érettségiző fiatal még áprilisban egy tüntetésen a megafonba beszélve arra kérte a résztvevőket, hogy menjenek arrébb száz métert. Képviselője, a Magyar Helsinki Bizottság emlékeztet: a strasbourgi esetjogból világosan kiderül, hogy spontán tüntetésnek fogalmilag nincs szervezője, így jogellenes szervezés címén nem indulhat eljárás gyülekezési jog megsértése miatt. (Hvg.hu)

Révész Máriusz: 11 milliárd forintot szán a kormány a kerékpáros úthálózat fejlesztésére

A jövő évi költségvetésben 11 milliárd forint áll rendelkezésre a kerékpáros úthálózat fejlesztésére, amely az uniós forrásokkal kiegészülve elérheti a 15-20 milliárd forintot – mondta Révész Máriusz kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos kedden Budapesten. A kerékpáros turizmus magyarországi lehetőségeiről szóló szakmai konferencián hozzátette: a következő 5-6 évben kerékpárút fejlesztésére 80-100 milliárd forintot fordítanak. (MTI, 444)

Nem engedték ballagni az aspergeres fiút egy budapesti iskolában

Egy jónevű belvárosi iskolában eltiltották az egyik végzős diákot a ballagástól. Az iskolában évekig – inkább csak eltűrve, mint támogatva – az osztályával tanult az aspergeres fiú, de nyolcadikban a felelősséget a szülőkre hárították: tanítsák ők otthon, hiszen az iskolában sem kapacitás, sem szakértelem nincs egy sajátos nevelési igényű gyermekhez. Bár a diák magántanuló lett, a törvény szerint ettől még joga lett volna elballagni – ő szeretett is volna –, de az iskola nem engedte. Édesanyja jogi útra tereli az ügyet. (Hvg.hu)

Áder szerint Donald Trump tiszteletlen és felelőtlen a jövővel szemben

Erkölcsileg elfogadhatatlannak nevezte az Egyesült Államok kilépését a párizsi klímaegyezményből Áder János köztársasági elnök kedden a székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola diákjainak tartott előadásában. Szerinte a döntés „a jövő generációival szembeni tiszteletlenség és felelőtlenség”, hiszen nemcsak az Egyesült Államok következő nemzedékeit, hanem a Föld más részén élőket is súlyosan érinti. (MTI, 444)

Népszavazás lehet még egy karácsonyi munkaszüneti napról

Népszavazás lehet december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról, mert a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) keddi ülésén hitelesítette az erre irányuló népszavazási kérdést. (MTI, 444)

Hozzávágtak még hétmilliárd forintot a közmédiához

Az Országgyűlés által korábban megszavazott 69,86 milliárd forint közszolgálati költségvetési támogatáson felül hétmilliárd forint pluszpénzt utalt a médiatörvény alapján Karas Monika, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke a közmédiának 2016-ban. A vártnál nagyobb lett a reklámbevétel és a médiaszolgáltatási díjakból származó bevétel is, így az MTVA 2016-ban összesen a tavalyi évre előirányzott 77 milliárd helyett végül 87,55 milliárd forintból gazdálkodott. (Index)

A fű maradt a legnépszerűbb drog Magyarországon

A korábbi évekhez hasonlóan Magyarországon továbbra is a kannabisz a leggyakrabban használt kábítószer, amelynek fogyasztása a 18-34 éves fiatalok, illetve fiatal felnőttek körében összpontosul – közölte kedden közzétett éves jelentésében az Európai Unió drogügynöksége (EMCDDA). A nagy kockázatú kábítószer-használat, főként a stimulánsok és a szintetikus pszichoaktív anyagok beinjekciózása az utóbbi években folyamatosan nőtt, a heroinfecskendezés ugyanakkor jelentősen csökkent Magyarországon. Az elmúlt 10 év során évente 20 és 30 közötti kábítószer okozta halálesetet jelentettek be hazánkban. (MTI, 444)

Matolcsy akkor is amerikai támadásról beszél, ha nem arról kérdezik

Eredetileg az MKB Bank tulajdonosváltásáról kérdezte Matolcsy Györgyöt az MSZP-s Mesterházy Attila a parlamentben, ám a Magyar Nemzeti Bank elnöke maga terelte át a beszélgetést a korábbi, sokat boncolgatott állítására, miszerint egy nagy NATO-szövetségesünk kormány elleni puccsot tervezett 2014-ben. (Index)

Nagyvonalúan támogatta a kormány a fundamentalista családkonferenciát

A Magyar Közlönyben tavaly novemberben jelent meg Orbán Viktor határozata, ami szerint a magyar kormány a három rendezvényre, a Budapesti Demográfiai Fórumra, a legális abortuszt korlátozni akaró nemzetközi mozgalom, az One of Us rendezvényére, valamint a World Congress of Families-re (Családok Világkongresszusa) összesen 400 millió forintot ad. A határozatból az is kiderül, hogy Orbán Viktor fel is kérte Balog Zoltán minisztert, nyújtson be pályázatot a WCF 2017-es megrendezésére, így került Budapestre a családkongresszus. A Budapestre szervezett esemény szervezői körül felbukkant a nemzetközi szélsőjobb egyik legfontosabb ideológusa, Alekszander Dugin is. (444)

Kétszázezer forintra büntetnék a 14 évnél idősebb játszóterezőket Józsefvárosban

Óriási salátarendeletet nyújtott be Kocsis Máté önkormányzata a képviselői elé, hogy azzal szabályozzák a „közösségi együttélést”. A rendeletcsomag szabályozná a kerület egész életét olyan apróságoktól kezdve, hogy aki nem rakja ki ajtajára a lakása számát, az maximum 200 ezer forintra büntethető, egészen olyanokig, hogy egyetlen üzlet, illetve kocsma sem lehet nyitva este 10 után, ha nem kap engedélyt erre a lakóktól. A legkeményebb rendelet azonban az, ami a 14 éven felüli játszótér-használókat büntetné 200 ezer forintra. (Kettősmérce)

Amennyiben tetszett a cikkünk, és a jövőben is olvasna hasonlókat, itt lájkolhatja az oldalunkat (ha már korábban lájkolt minket, akkor ne kattintson!):