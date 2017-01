Beállt az MSZP Botka mögé

Botka László. Fotó: MTI, Kelemen Zoltán Gergely

Botka az MSZP miniszterelnök-jelöltje, és úgy tűnik, hogy immár ő sem zárkózik el az előválasztástól, Molnár Gyuláék tehát „puhítottak az álláspontján”, amint azt a párt elnöke alig néhány napja egy interjúban megpendítette.

A Magyar Szocialista Párt (MSZP) elnöksége szerda délelőtti ülésén egyhangúlag támogatta Botka László miniszterelnök-jelöltségét. Molnár Gyula pártelnök egyúttal bejelentette: Szeged polgármestere teljes körű felhatalmazást kapott arra, hogy a következő hetekben lefolytassa a többi baloldali párttal az együttműködésről szól tárgyalásokat.

Botka a kifejezetten rövid sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a választók többsége kormányváltást akar, a demokratikus oldal felelőssége pedig ehhez megteremteni a politikai feltételeket. „Egységes, kormányzóképes alternatívára van szükség, közös indulásra, közös listára, 106 közös képviselőjelöltre” – hangsúlyozta. Utóbbiak kapcsán úgy fogalmazott, hogy kiválasztásukhoz meg kell kérdezni a választók véleményét, de azt nem mondta ki, hogy az előválasztásra gondol, amit egyébként korábban nem is támogatott.

Molnár Gyula pártelnök egy nemrég készült interjúban úgy fogalmazott: „arra fogjuk kérni jövő szerdán Lacit, hogy ebben a kérdésben ő is puhítsa álláspontját”. Botka kijelentése tehát ennek a „puhításnak” lehet az eredménye.

Molnár az említett interjúban arról is beszélt, miszerint híve annak, hogy ahol valóban lehet több jó jelölt, ott legyen előválasztás. Az MSZP-ben a 106 egyéni hely 80-90 százalékában tudjuk, kit javaslunk indítani, a maradékról lehet beszélni. „Mi azt kérjük a többiektől, kezdjünk el arról beszélni, hol érdemes egyáltalán előválasztást tartani, mert ahol egy jelölt van, ott feltehetően nem” – magyarázta.

Nekünk egyetlen dologban van vitánk Botka Lacival: az ő és a mi érdekünk is, hogy több miniszterelnök-jelölt induljon az előválasztáson. Ez ugyanis kifelé is erősít. Nekünk nem kell félnünk attól, ha más pártok, vagy akár a civilek is jelölnek erre a posztra. Azt kell tehát megérteni, hogy az MSZP nem jelölte Botka Lászlót, hanem ajánlatként megfogalmazta az általa képviselt politikát Magyarországnak és a partnereknek. Készen állunk arra, hogy abban a rendszerben, amelyet majd közösen kialakítunk, dőljön el, hogy ő vagy más lesz a miniszterelnök-jelölt. Mi nem léptünk el az előválasztási koncepciótól – nyilatkozta a Népszavának az MSZP elnöke alig néhány napja.

A DK várja Botka jelentkezését

Egyetértünk Botka Lászlóval abban, hogy a kormányváltáshoz új baloldali programra van szükség – közölte szerda délutáni közleményében Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke. A Demokratikus Koalíció (DK) több mint háromszáz szakértő, szakpolitikus munkájának eredményeképpen már közel egy évvel ezelőtt elfogadta és közzétette a párt „Sokak Magyarországa” című átfogó programját – ezt a DK még szerdán megküldi Botkának.

A DK a jövőben is e program mentén folytatja a tárgyalásokat a demokratikus ellenzéki pártokkal – jegyezte meg az ellenzéki politikus.

A DK programja kormányprogram-szintű részletességgel mutatja be, hogy mit kell tennünk az egészségügy és az oktatás rendbetételéért, a bérek emeléséért, a szegénység és az adók csökkentéséért, egyszersmind a demokratikus jogállam visszaállításáért. Mi ezekről az ügyekről, és nem az ellenzéki pártok együttműködésének technikai részleteiről szóló vitát tartjuk fontosnak – tette hozzá Molnár.

A Párbeszédnél nem tolonganak

A Párbeszéd mindeközben – több civil szervezettel együtt – bemutatta az előválasztáshoz szükséges, elektronikus voksolást lehetővé tevő platformot, azt, amit egyébként az MSZP elutasít. A Magyar Nemzet idevonatkozó szerdai cikkéből az is kiderült: eddig alig több mint 470-en regisztráltak rá. Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke a lapnak azzal magyarázta az online rendszer iránti csekély érdeklődést, hogy ők nem kampányolnak a regisztrációért. Hangsúlyozta, hogy ez az interneten elérhető program nem a párt projektje, hanem egy már létező infrastruktúra, és csak azt akarták bemutatni, hogy le lehet bonyolítani biztonságosan egy online szavazást.

Molnár Zsolt, az MSZP azon elnökségi tagja, aki a párt részéről az előválasztás leginkább viszi, a Budapest Beaconnek viszont korábban azt mondta: „mi azt nem tartjuk jó ötletnek, hogy olyan előválasztás legyen, ahol egyszer sem kell személyesen megjelenni a szavazáshoz”.

Az online előválasztás mellett kardoskodó Párbeszéd azonban nem fél ettől, mert mint Karácsony Gergely közölte, regisztrálni személyesen kell – írja a Magyar Nemzet, hozzátéve, miszerint vannak még vitás pontok.

A Párbeszéd például szeretné, hogy a közös lista kialakítása is valamilyen módon az előválasztáson dőljön el, ám ebben már nemcsak az MSZP-vel, hanem az Együtt-tel is vitájuk van, hiszen Szigetvári Viktorék nem akarnak közös listát, ők a közös egyéni jelöltek mellett önálló listával indulnának. Az Együtt elnöke lapunknak korábban erről azt mondta: az MSZP állította feltételül, hogy legyen közös lista, „de ez 2014 megismétlődéséhez vezetne, úgyhogy nem tartjuk jónak”.

Szerettük volna megtudni, mit szól ahhoz a Párbeszéd vagy például az Együtt, hogy Botka gyakorlatilag tejhatalmat kapott – de legalábbis szabad kezet –, és mennyiben változtat ez az előválasztásról való tárgyalásokon, ám eddig egyik pártot sem sikerült elérnünk.

Frissítés (17:23):

Mi örülünk, hogy Botka szerint is megújuló baloldal kell. Ehhez meg kell találni a megfelelő jelölteket: ennek az eszközének tartjuk az előválasztást – nyilatkozta lapunknak Tordai Bence, a Párbeszéd szóvivője. Mi nem változtatunk az eddig álláspontunkon – tette hozzá. Azzal kapcsolatban, hogy az előválasztásról való tárgyalásokat mennyiben befolyásolja Botka jelöltsége, Tordai azt mondta: amelyeken ő nem vett részt, ha nem is újrakezdődnek, de „updatelni” kell őket. Mi nyitottak vagyunk az egyeztetésre – hangsúlyozta az ellenzéki párt szóvivője.

