Beer Mikós: a keresztényekre is ugyanúgy lehet mondani, hogy terroristák

| Balról jobbra: Beer Miklós püspök, Élő Anita újságíró, Bolba Márta lelkész, Darvas István főrabbi. Fotó: Budapest Beacon, Bayer Lili |

Pódiumbeszélgetést tartott kedden este a menekültkérdésről Beer Miklós katolikus püspök, Bolba Márta evangélikus lelkész és Darvas István főrabbi. Beer szerint ugyanúgy lehet azt mondani az iszlámra, hogy terrorista társaság, mint a keresztényekre, Bolba szerint pedig odáig jutottunk, hogy már a menekültekről való beszélgetés is veszélyes.

Kedden estére a menekültválságról szervezett felekezet(köz)i fórumot a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz). Az eseményre Beer Miklós katolikus püspök mellett Bolba Márta evangélikus lelkész is meghívást kapott. A moderátor szerepét Élő Anita újságíró vállalta magára.

Beer Miklós – aki nemcsak felemelte a szavát az őcsényi félpogrom ellen, de többedmagával petíciót is indított, mert egy olyan országban szeretne élni, ahol a nézeteltéréseket a párbeszéd, a jog és a felebaráti szeretet szellemében igyekeznek megoldani – szerint az embereknek kifogások helyett megoldásokat kellene keresniük arra, hogyan fogjuk megoldani a menekültek integrációját Európában. A váci püspök szerint vannak határok, amelyeket nem szabad átlépni: az egyik ilyen az emberiesség.

„Ugyanúgy lehet az iszlámra azt mondani, hogy terrorista társaság, mint ránk, keresztényekre” – vont Beer Miklós erőteljes történelmi párhuzamot, s mutatott ré egyben arra, hogy a keresztény és muszlim menekült között nem szabad különbséget tenni. Őt személy szerint egyébként nagyon zavarja, hogy keresztény menekültek jöhetnek, de muszlimok nem, mert „nem tudom, Jézus Krisztus ehhez mit szólna”.

A kereszténységhez, s főleg a zsidósághoz képest az iszlám még tinédzserkorban jár, ráadásul – mutatott rá Beer – a Koránban a dzsihád eredeti jelentését még félre is értelmezik. A muszlimokkal kapcsolatos félelem akkor alakul ki, amikor az emberek hallanak valamit a terroristákról, és abból egy teljes néppel/vallással kapcsolatos következtetést vonnak le. „Nem ismerjük egymást” – tette hozzá a váci püspök.

Bolba Márta – aki tavasszal függetlenként, de számos baloldali párt támogatásával elindult a józsefvárosi időközi képviselő-választáson is, azonban nem jutott be a testületbe – arról beszélt, miszerint már a menekültekről való beszélgetés is veszélyes. Bolba ezzel arra utalt, hogy nekik is van egy „szupertitkos” menekültügyi programjuk, de nyilvánosan nem akar róla beszélni, mert tart a közhangulattól. Szavaiból kiderült, miszerint ő egyértelműen a kerítés ellen van. Beer Miklós sem örül a kerítésnek, de azt gondolja, hogy a tömegeket szükséges valamiképp kezelni.

Darvas egyetértett abban, hogy a rászorulókon vallásuktól függetlenül segíteni kell – nekik is van menekültügyi programjuk, de részleteket Bolbához hasonlóan ő sem árult el –, de arról már nem szólnak a tanítások, mi van akkor, ha az emberek tömegével érkeznek. Darvas szerint a határokat védeni kell, de fontos, hogy pontosan meghatározzuk azokat a kritériumokat is, amelyek megléte esetén beengedjük az ide érkezőket.