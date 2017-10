Bojár: Orbán leváltása érdekében „még az ördöggel is érdemes összefogni”

| Bojár Gábor. Fotó: Budapest Beacon/Hír TV |

„Nem szeretném úgy leélni a hátralévő életemet, hogy esetleg lelkiismeret-furdalásom legyen amiatt, hogy tudtam volna, szólhattam volna, de nem szóltam – mondja Bojár Gábor, aki szerint az ország jövője – így a kormány leváltása – érdekében „még az ördöggel is érdemes összefogni”. 2020-ban akár fegyveres konfliktusba is torkollhat a kormány ellenségkeresése – figyelmeztet a neves üzletember.

Bojár Gábor Széchenyi- és Gábor Dénes-díjas fizikus és üzletember, a Graphisoft alapítója volt kedden este a Hír TV Egyenesen című műsorának vendége. Az utóbbi időben a politikai kérdésekben meglehetősen aktívan megnyilvánuló, a Momentumot pénzzel is támogató, majd a pártban az összefogás elutasítása okán csalódó üzletember szerint

„a legkisebb esélyt is meg kell ragadni a kormányváltásra”, oly mértékű ugyanis a fenyegetés, amit a Fidesz hatalmon maradása jelent.

A kis pártok közös fellépésére van szükség, azt szeretné, ha a Momentum és az LMP is tagja lenne a Juhász Péter Együtt elnök által megálmodott Új Pólusnak, enélkül ugyanis semmi sansza a kormányváltásnak – véli Bojár, aki korábban a Magyar Narancsnak adott interjújában ki is jelentette, miszerint akár nagyobb összeggel is támogatna egy esetleges összefogást.

Az üzletember azt mondja: bár korábban úgy gondolta, hogy a következő négy év tétje az Európai Unióból való kilépés, mára kiderült, hogy sokkal súlyosabb vesztenivalója van Magyarországnak. „A miniszterelnök nyíltan támogat garázda cselekményeket” – hozta föl Bojár példaként az Őcsényben történt eseményre adott orbáni választ.

A neves szakember Popper Pétert idézve arról beszélt, hogy Orbán Viktor nem tud ellenség nélkül létezni. Bojár tart tőle, hogy ebben a nagy ellenségkeresési-kényszerben végül

„olyan ellenséget sikerül fogni, aki az egész országnak még az eddigieknél is sokkal nagyobb tragédiát fog okozni”.

Nem kizárt, hogy 2020-ban – Trianon százéves évfordulóján – akár fegyveres konfliktust is kiprovokálhat a kormány a szomszédos országokkal – vetette föl az üzletember. Nem feltétlenül háborúról van szó, de helyi konfliktusokat abszolút elképzelhetőnek tart – magyarázta.

Bojár szerint az ellenzéki pártoknak éppen ezért történelmi felelősségük van. Ha öt százaléknyi esély van csak a kormányváltásra, akkor is minden demokratának és minden, ezért az országért felelősséget érző embernek annak az öt százaléknak a megragadása a dolga. „Akik az önálló induláshoz ragaszkodnak, azok nem gondolják komolyan Orbán legyőzését” – hangsúlyozta az üzletember, hozzátéve, miszerint az ország jövője – így a kormány leváltása – érdekében „még az ördöggel is érdemes összefogni”.

„Nem szeretném úgy leélni a hátralévő életemet, hogy esetleg lelkiismeret-furdalásom legyen amiatt, hogy tudtam volna, szólhattam volna, de nem szóltam. Úgyhogy szólok”

– magyarázta Bojár Gábor, miért tesz magának „rosszat”, de legalábbis jót semmiképp sem azzal, hogy a nyilvánosság előtt beszél ezekről a dolgokról.

A „fideszes” jövőt Bojárhoz hasonlóan a lapunknak kedden interjút adó Karsai László is meglehetősen borúsan látja. Szerinte az őcsényi félpogrommal kapcsolatos kijelentései miatt „Orbán Viktor Goebbels színvonalára süllyedt”. A Szegedi Egyetem történészprofesszora úgy látja: leginkább a cigányok – mint a legszegényebbek és a legvédtelenebbek – fognak a jövőben pogromok áldozatául esni.