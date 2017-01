Bukott a főszerkesztő a hitleres vicc miatt

Forrás: Naplodigital.hu

Súlyos következményeket vont maga után a Veszprémi Naplóban múlt héten megjelent antiszemita vicc.

Ahogyan arról a Budapest Beacon is beszámolt, múlt kedden Adolf Hitlerről és a koncentrációs táborokról szóló vicc jelent meg a Veszprémi Naplóban. Szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelében a Veszprém megyei napilap főszerkesztője elismerte, hogy érzéketlenek voltak, egyúttal jelezte: az olvasóktól is bocsánatot kértek, illetve a személyi konzekvenciákat is levonták.

Hogy mik ezek a konzekvenciák, az nem derült ki, ezért kérdéseinket a Mediaworksnek is megküldtük, lévén, hogy a lap kiadója a kormányközelbe került médiabirodalomhoz tartozik. A cég sajtóosztálya múlt pénteken arról tájékoztatta a Budapest Beacon-t, hogy „a folyamatban lévő vizsgálat lezárása után közleményben fogja tájékoztatni a közvéleményt a Pannon Lapok Társasága”.

A vizsgálat végül éppen egy héttel a vicc megjelenése után, kedden zárult le: az eset miatt a Veszprémi Napló megvált az egyik munkatársától, a megbízott főszerkesztő megbízatását pedig visszavonta a Pannon Lapok Társasága – közölte kedd délután a kiadó az MTI-vel. Az antiszemita vicc a lap egyik munkatársának egyéni akciója volt – tették hozzá.

Az ügy miatt most menesztett főszerkesztő pénteken arról is tájékoztatta a Budapest Beacont, hogy „a súlyos hiba után” elnézést kértek az olvasóktól, a bocsánatkérés pedig a lap január 17-i számában meg is történt. Ezen annyit pontosítottunk, hogy a 17-i lapszámban még a vicc jelent meg, 18-án azonban a viccrovat helyén valóban a bocsánatkérés (volt) olvasható:

Keddi, MTI-hez eljuttatott közleményben a PLT is elnézést kért a lap minden olvasójától „a kiadó szellemiségével, elveivel és moráljával teljes mértékben összeegyeztethetetlen közlés miatt”.

