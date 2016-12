Egy luxusétteremben fényképezték le Németh Sándort Vajna Andrással és Habony Árpáddal

Habony Árpád, Németh Sándor és Vajna András

a Nobuban. Fotó: Juhász Péter Facebook-oldala



Csütörtök délután Juhász Péter, az Együtt alelnöke a Facebookon közölt egy fényképet, melyen Németh Sándor, a Hit Gyülekezetének vezető lelkésze, az ATV de facto vezetője látható a Nobu nevű lipótvárosi luxusétteremben Vajna András kaszinómogullal, a filmipar megújításáért felelős kormánybiztossal, a TV2 tulajdonosával és Habony Árpád informális miniszterelnöki tanácsadóval. Németh azt állítja: nem tudta előre, hogy Habonnyal is találkozni fog.

Hogy a csütörtök délután közzétett fénykép mikor készült, Juhász Facebook-bejegyzéséből nem derült ki. „Jó étvágyat kívánok minden kedves ATV nézőnek! […] Az ATV tulajdonosa […] Vajna Andrással és Habony Árpáddal egyeztet a Nobu nevű luxusétteremben. Állami támogatások, menekültek elleni uszítás, és az ellenzék hamis színben való feltüntetése a menü. Mindenkinek jó étvágyat!” – kommentálta a fényképet az ellenzéki politikus.

Csütörtök este, tehát már a Juhász-féle fénykép megjelenése után a Magyarnarancs.hu két képet tett közzé ugyanerről az ebédről. Nemcsak a Juhász, hanem a Magyarnarancs.hu által közzétett – melyeket amúgy a Magyarnarancs.hu fotósa készítette, és amelyek sokkal jobb minőségűek a Juhász-féle képnél – képről nem derül ki, hogy mikor készült. A Budapest Beacon a Magyarnarancs.hu szerkesztőségéből megtudta: mindhárom fénykép csütörtöki, tehát aznap készültek, amikor közzétették azokat.

A Magyarnarancs.hu egyik képén Vajna és Németh látható egy közös asztalnál, míg a másikon több asztal. Az egyiknél Vajna és Németh, míg egy ahhoz közeli másiknál Habony, valamint utóbbi volt felesége, az Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalát szerkesztő Kaminski Fanni, aki „az egyik összekötőkapocs lehet a Fidesz felső vezetése és a bulvármédia között” – írja a lap.

Németh Sándor csütörtök koraesti reakciójából ugyancsak az derül ki, hogy a képek csütörtökiek: „Kedves Juhász Péter! Nagyon sajnálom, hogy nem vettem észre Önt ma délben a Nobu étteremben, ahol Andy Vajnával ebédeltem. Szívesen odahívtam volna, hogy együtt ebédeljünk és meghallgassa beszélgetésünket. De így is köszönöm, hogy a Facebookon keresztül jó étvágyat kívánt és szeretnék én is békés ünnepeket kívánni Önnek és családjának” – írja az egyházi és médiavezető.

Pénteken a Magyarnarancs.hu interjút közölt Némethtel. A lelkész ebben azt állítja: csütörtökön találkozott életében először Vajnával. „Vidám hangulatú beszélgetés volt ez, mondhatnám polgári csevej, semmilyen előre meghatározott témánk nem volt. Messzemenőkig tisztelem a Magyar Narancs olvasóit, de csak arról tudok beszámolni, ami történt. Először is a nyers halnak az egészségre gyakorolt hatásáról beszéltünk. Az ötven felettieknél kötelező téma a sport is. Beszéltünk arról, hogy a hollywoodi sztárok mit szeretnek Budapestben. Beszéltünk az Egyesült Államokról, a választási kampányról, Trump úrról. Arról is szó volt, hogy nemzetközi összevetésben milyen a magyarországi filmiparban, médiában, kommunikációs területen dolgozók szakmai nívója” – közölte Németh, aki a lap kérdésére úgy reagált: „sem a televízió, sem a belpolitika nem volt napirenden”. Az ATV de facto vezetője közölte: nem tudta előre, hogy Habony Árpáddal is találkozni fog.

