Félezren üzentek Budapestről, de nem csak Trumpnak

Fotó: Budapest Beacon, Bayer Lili

Szombaton világszerte több millióan vettek részt a Nők Menetén. A legtöbben a washingtoni megmozduláson voltak. Budapesten néhány százan gyűltek össze, hogy kiálljanak a jogaikért, és üzenjenek – mások mellett az új amerikai vezetésnek. Donald Trump először azt vetette a felvonulók szemére, hogy miért nem szavaztak.

Donald Trump beiktatási ünnepségének másnapján világszerte 673 helyszínen közel ötmillióan vettek részt a Nők Menete elnevezésű rendezvényen. A legfőbb, washingtoni demonstrációval – ahol az esemény honlapja szerint több mint egymillióan, sajtóbeszámolók szerint mintegy félmillióan gyűltek össze – Budapesten is kifejezték szolidaritásukat.

Az amerikai elnökválasztási kampány során elburjánzó retorika sokakat sértett, megbélyegzett és fenyegetett: nőket, bevándorlókat, menekülteket, őslakosokat, a vallási kisebbségekhez tartozókat, az LMBTQ-közösség tagjait, fogyatékossággal élőket és szegényeket, valamint a szexuális erőszak túlélőit. A Nők Menete Donald Trump elnökké avatásának másnapján üzenetet küld az új amerikai vezetésnek és a világnak: felvonulunk, hogy kiálljunk a jogaink, biztonságunk, egészségünk és családjaink védelméért – olvasható a Budapesti esemény Facebook-oldalán



A demonstrálók a Szabadság téren, az amerikai nagykövetség épülete előtt gyülekeztek, majd a beszédek után a Lánchídon áthaladva a Clark Ádám téren ért véget a budapesti Nők Menete: a résztvevők szimbolikusan élőlánccal kötötte össze Budát és Pestet, valamint angol nyelvű transzparenseket emeltek a magasba, melyeken egyebek mellett a „Women of the world unite”, „Sisters united will never be defeated” és „White silence is violence” („Világ női egyesüljetek”, „Az egyesült nőket sosem fogják legyőzni”, „A fehér csend erőszak”) feliratok voltak olvashatók.

„Magyarországon a nők nem érzékenyek a nők jogaira, néhány ezer nő és férfi kivételével” – mondta a Budapest Beaconnek Keveházi Kata, a Jól-Lét Alapítvány elnöke. „A nők különböző generációi különböző kihívásokkal szembesülnek. […] A közoktatás a hagyományos nemi szerepeket erősíti, a tanárok számára evidens, hogy másként kezelik a lányokat és a fiúkat. Az internet erőszakot és pornográfiát terjeszt, a szépségiparnak jelentős befolyása van a lányokra. A prostitúció mértéke a diákok között is növekszik. A felnőtt nőkre komoly nyomás nehezedik, különösen vidéken. A kormány demográfiai propagandája miatt azoknak, akinek csak két gyermekük van, a közösségek megbélyegzésére számíthatnak” – magyarázta. Mondandójából világossá válik, hogy az eseménnyel nemcsak Trumpnak üzentek.

A budapesti, amerikai és kanadai nők egy csoportja által szervezett, kifejezetten jó hangulatú eseményhez a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), a Magyar Nők Lobbiszervezete és a Greenpeace Magyarország is felajánlotta támogatását.

A Lánchídon Aretha Franklin Respect című száma is felcsendült. Fotó: Pethe Attila, SkyViewAir

A szervezők a résztvevők létszámát 450-500 főre becsülték. Összetételük meglehetősen vegyes volt: diákok és kisgyermekes családok is megjelentek. Menet közben sok járókelő – köztük számos Budapesten élő külföldi is – csatlakozott a menethez. Az esemény egyik szervezője, Lisa Nóvé érdeklődésünkre elmondta, miszerint lenyűgöző volt azt hallani, ahogy a csatlakozók olaszul, oroszul és spanyolul velük együtt kiabáltak.

Katharine Boaden, a menet egyik résztvevője szintén nyilatkozott lapunknak: „számomra ez egy esély volt arra, hogy szolidaritást mutassak a világ más tájain élő milliók felé, akik osztoznak a jövővel kapcsolatos aggodalmaimban, és biztosak akarnak lenni abban, hogy egy sokszínű, toleráns világban fogunk élni” – hangsúlyozta.

Tíz tett, száz nap

A szombati események után a Nők Menete amerikai szervezői útjára indították a „Tíz tett/Száz nap” elnevezésű akciójukat. Az első „action”-nel arra biztatják a jogaikért kiállókat, hogy képeslappal üzenjenek a szenátoruknak, s jelezzék, számukra mely ügyek a legfontosabbak, és mit fognak azokért tenni az elkövetkezendő napokban-hónapokban.

Trump: ezek az emberek miért nem szavaztak?

Az újdonsült amerikai elnök vasárnap Twitter-üzenetekben reagált az előző napi megmozdulásokra – olvasható az MTI beszámolójában.

Első bejegyzésében szarkasztikusan megjegyezte: „azzal a benyomással néztem a tüntetéseket, hogy éppen most volt egy választás. Ezek az emberek miért nem szavaztak? A celebek károsak”. Az ezt követő üzenetben viszont már másként fogalmazott: „A békés tüntetések demokráciánk egyik próbáját jelentik. Akkor is, ha nem mindig értek egyet, elismerem az emberek jogát véleményük kifejezésére”.

