Gyurcsány: nem merül föl a választás bojkottja

[Gyurcsány Ferenc szónokol. Fotó: Budapest Beacon, Szegő Péter]

Orbán vagy Európa címmel tartott kampánynyitó nagygyűlést szombat délután a budapesti Nyugati téren a Demokratikus koalíció. A rendezvény egyetlen szónoka Gyurcsány Ferenc pártelnök volt, aki egyebek mellett bejelentette: pártja megállapodott a Modern Magyarország Mozgalommal, „hogy együtt készülünk fel a 2018-as választásra és megtaláljuk a választáson való együttes megmérettetés részleteinek módját”. Gyurcsány szerint a Fidesz nemhogy legyőzhető, de akár egyharmad alá is szorítható. Közvetlenül a Gyurcsány-beszéd elhangzása után Vágó István, a párt elnökségi tagja interjút adott a Budapest Beaconnek. Vágó tippje az, hogy a Moma politikusai a DK listáján lesznek rajta. Hozzátette: ezt még nem szabad készpénznek venni.

A helyszínre kiküldött munkatársunk nem feltétlenül pontos becslése szerint mintegy ezer ember vehetett részt a Demokratikus Koalíció (DK) szombat délutáni kampánynyitó rendezvényén Budapesten, a Nyugati téren. A Facebookon is meghirdetett esemény egyetlen szónoka Gyurcsány Ferenc pártelnök, volt miniszterelnök volt.

A konferansziéi feladatot a vállára vevő Gréczy Zsolt, a DK szóvivője úgy konferálta föl Gyurcsányt, mint „a Magyar Köztársaság miniszterelnökét”.

Az Európai Unió himnusza után mikrofonhoz lépő Gyurcsány Ferenc szerint a 2018-as „történelmi választás” kérdése, hogy Orbán vagy Európa – a DK pedig Európát választja. „Olyan világot kívánunk teremteni, amelyben a ma cselekvését nem a tegnap sérelme, hanem a holnap lehetősége teremti meg” – mondta. Gyurcsány szerint „az állam ereje nem a kormány erőszakosságában, hanem szabad polgárainak és azok gyülekezeteinek szabadságában van”. Az ellenzéki politikus bírálta azt a gyakorlatot, melyben „a kereszténységet a mindenkori hatalom eszmei-kulturális bunkósbotként használja”.

Félreérthetetlenül Orbán Viktorra utalt, amikor azt mondta: akinek kell, az menjen pszichiáterhez, „úgy látom, vannak, akikre ráférne”.

Gyurcsány hangsúlyozta: „az államnak […] nincsen vallása, merthogy az államot különböző, Istenben hívő vagy […] nem hívő, különböző egyházakhoz tartozó vagy éppen nem tartozó, szabad polgárok alkotják”.

„A magyar politika jelentős része a múlt fogságában él. Van, akinek fontosabb és fájóbb mind a mai napig a nemzet múltjának különböző, helyenként valóban szívet szaggató tragédiája, és ez alakítja mai meggyőződését, politikai hovatartozását […], ítéletalkotását” – folytatta a volt kormányfő, aki szerint „a múltat legyőzni nem lehet, de a jövőt még meg lehet nyerni”. Épp ezért inkább a jövőbe érdemes figyelmet és energiát fektetni – vélte. Ennek keretében jobb lenne az iskolában „a vitatható tartalmú”, ódivatú hazafias nevelés helyett idegen nyelvet tanítani „úgy, hogy függetlenül attól, hova született az a gyerek, tizennyolc éves korában a magyaron kívül beszéljen még egy idegen nyelvet”.

Jövőre győzni kell, hogy vissza lehessen térni a normalitáshoz – hangsúlyozta a DK elnöke. Hozzátette: jelenleg többen szeretnék a kormány távozását, mint maradását.

Gyurcsány szerint – attól függően, hogy rosszul vagy jól csinálják – jövőre kétharmaddal nyerhet a Fidesz, de akár egyharmad alá is le lehet szorítani a mostani kormánypártot.

A volt miniszterelnök nem lát esélyt arra, hogy a mostani hatalom szabaddá és tisztességessé módosítaná a választási eljárási törvényt. „Nem panaszkodni kell, nem kifogást kell keresni, hanem ebben a választási rendszerben kell őket legyőzni” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a választás bojkottja föl sem merül, mert az „egyenlő a Fidesszel szembeni fegyverletétellel”.

Ellenzéki politikustársainak azt üzente: aki kormányra akar kerülni, annak „a sokszínű demokratikus ellenzéket integrálni kell”: aki nem képes együtt tartani az ellenzéket, az később, ha kormányra kerül, nem lesz képes együtt tartani az országot.

Az ellenzéki pártok között – folytatta Gyurcsány Ferenc – vannak több évtizedesek, és vannak pár hónaposak. Utóbbiak – célzott egyértelműen a Momentumra – „szűzies arcukat mutatják”. Nekik is azt üzente: „a múlt soha nem fog egyesíteni bennünket […], csak a jövő”. A jövő föladata a kormányváltás, amihez viszont a mostaninál szélesebb körű együttműködésre van szükség.

A demokrata oldalon a DK-t sem legyőzni, sem megkerülni nem lehet – jelentette ki a volt kormányfő, aki szerint pártja a Fidesszel nem fog barátkozni, így „nem marad más hátra: le kell őket győzni”. A többi demokrata párttal való együttműködésre a DK előfeltétel nélkül nyitott – hangsúlyozta.

[Fotó: Budapest Beacon, Szegő Péter]

A pártelnök szerint, akik átviszik az ötszázalékos küszöböt, azoknál másodlagos kérdés, hogy a listát indulásról megállapodnak-e, azonban „azoknak van hatalmas felelőssége, akik úgy érzik, hogy önállóan nem tudnak bejutni a parlamentbe”. Ezeknek a pártoknak a listás együttműködést javasolta Gyurcsány, mert különben szétaprózva akár tíz százalék kormányváltó szavazat is elveszhet.

Többségi rendszer lévén, a százhat egyéni választókerületben viszont kivétel nélkül meg kell állapodnia a demokrata pártoknak, hogy mindenütt csak egy jelöltet indítsanak a Fidesz jelöltjével szemben – mondta. „Aki ezt nem teszi, az a Fideszt segíti” – tette hozzá.

Gyurcsány bejelentette: pártja megállapodott a Modern Magyarország Mozgalommal (Moma), „hogy együtt készülünk fel a 2018-as választásra és megtaláljuk a választáson való együttes megmérettetés részleteinek módját”. (Erről amúgy idevonatkozó beszámolójában az MTI egy szót sem ejtett – Sz. P.)

Kimondatlanul a Magyar Szocialista Pártnak üzent, amikor azt mondta: senkinek sem engedik meg, hogy kívülről „beleszóljon a Demokratikus Koalíció belső életébe”. Ha valaki bele akar szólni a DK belső életébe, „hogy milyen politikát folytasson”, az lépjen be a DK-ba – mondta.

„A mai nappal elkezdődött a Demokratikus Koalíció hivatalos kampánya. Orbán vagy Európa? Mi Európát választjuk. Csatlakozzanak hozzánk, Magyarországért, a Köztársaságért, Európáért” – zárta több mint félórás beszédét Gyurcsány Ferenc.

[A DK vezetői és képviselői a színpadon. Fotó: Budapest Beacon, Szegő Péter]

A kampánynyitó rendezvény végén a színpadon megjelent a párt elnöksége, magyar és európai parlamenti képviselői, és elhangzott a Himnusz.

Momás politikusok a DK listáján? Interjú Vágó Istvánnal, a DK elnökségi tagjával

Budapest Beacon: Egyetért-e Gyurcsány Ferenccel abban, hogy van reális esély a kormányváltásra?

Vágó István: Természetesen. Különböző konstellációk léteznek, különböző módon tömörülhetnek az ellenzéki pártok. Summa summarum a válaszom egyértelműen igen.

BB: Három közbevetésem van ezzel kapcsolatban. Egy: vélhetően legfeljebb nyolc hónap van hátra a választásig, és az összes közvélemény-kutató intézet – természetesen a nem Fidesz-közelieket is beleértve – szerint toronymagasan vezet a Fidesz, hogy klasszikust idézzek, nem kicsit, nagyon. Kettő: a pálya több szempontból is erőteljesen a Fidesz kapuja felé emelkedik. Három: a demokrata erők finoman szólva is messze nem egységesek. Mindezt figyelembe véve úgy látja, hogy nullánál nagyobb esélye van a kormányváltásnak?

V. I.: Nem nagyon értem ezt a típusú kérdést, mármint azt, amikor szembebombáznak minket a közvélemény-kutatások eredményeivel. Nekik az a dolguk, hogy ezt fölmérjék, nekünk meg az, hogy csináljuk. Le akar beszélni arról, hogy csináljunk bármit is? A közvélemény-kutatók mérnek, mi meg tesszük a dolgunkat. Az az elvárás, hogy ránézve a közvélemény-kutatási eredményekre, jelentsük ki, hogy inkább nem csináljuk?

BB: Pénteken mind Gyurcsány Ferenc, mind Bokros Lajos, a Modern Magyarország Mozgalom (Moma) elnöke bejelentett valamiféle választási együttműködést a DK és a Moma között. Ezt most Gyurcsány megerősítette. A részletekbe beavatna?

V. I.: Gyurcsány azt mondta pénteken, hogy valamilyen módon közösen készülünk a választásra, együtt fogunk működni. Ennek kimunkálása most folyik. Ehhez Gyurcsány most (szombaton – Sz. P.) hozzátett valamit, hogy tudniillik a kispártok – amelyeknek a bejutása kérdéses – ha külön indulnak, az a tíz százalék nagyon fog hiányozni. A normális megoldás az lenne, hogy ezek a pártok együttműködnek egy olyan párttal, amelyik nagy valószínűséggel bejut. A DK és a Moma együttműködésének részletei úgy tudom, hogy még nincsenek kidolgozva.

BB: Ha pártszövetség alakul, akkor fölmegy tíz vagy tizenöt százalékra a bejutási küszöb.

V. I.: Egyetértek. Nyilván nem pártszövetségről van szó, hanem valamilyen más formáról, de ennek nem vagyok szakértője, részleteket nem fogok tudni mondani. A pártszövetség szerintem kizárható, mint ahogy egy új, választási párt is. Ahhoz már késő van. Az én tippem az, hogy a DK listáján lesznek rajta. De ezt még ne vegye készpénznek.

[Vágó István. Fotó: Budapest Beacon, Szegő Péter]

BB: Ha a Moma egyáltalán nem indul a 2018-as választáson, a bíróság föloszlatja, ugyanis a törvény szerint ha egy párt két egymás utáni parlamenti választáson nem indul, akkor a bíróság föloszlatja, és a Moma 2014-ben nem indult.

V. I.: Nem tudok a fölvetésére válaszolni, kérdezze meg Bokros Lajost.

BB: Gyurcsány Ferenc mostani beszéde a Momentumhoz is szólt…

V. I.: Persze. Ők voltak a szeplőtelen ifjak.

BB: Ha abból indulunk ki, hogy a Momentum a Fidesz 2010-es és 2014-es szavazóit, vagy legalábbis egy részüket célozta meg, akkor világos, hogy amennyiben bármilyen választási együttműködésbe belemegy az MSZP-vel, a DK-val, de akár az Együtt-tel, a PM-mel vagy az LMP-vel, akkor a pártot kereső 2010-es és 2014-es fideszes szavazók előtt kicsinálja magát. Tehát a Momentum a saját szempontjából teljesen logikusan viselkedik, ha önállóan indul, nem?

V. I.: Ebben nem tudok állást foglalni.

