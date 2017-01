Vona Gábor. Fotó: MTI, Illyés Tibor

Elindult a Vona Gábor által kezdeményezett etikai vizsgálat, a vecsési Jobbik vezetője pedig elismerte: hozzá és barátaihoz köthető a párt elnökének hanukai üdvözletére reagáló bejegyzés, melynek mondanivalója mellett most is kiállnak. Megnéztük, mit ír Vona gesztusáról és úgy általában a Jobbik néppártosodásáról a Szombat nevű zsidó folyóirat.

Ahogyan arról a Budapest Beacon is beszámolt, decemberben először tolmácsolta jókívánságait a Jobbik az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezetésének hanuka alkalmából.

Köves Slomó vezető rabbi finoman szólva sem fogadta kitörő örömmel a gesztust, amire Vona Gábor pártelnök úgy reagált: a lövészárkokba való visszamászás helyett hidakat kellene építeni, és egyébként is, „ugyanazt az egy Istent imádjuk”.

A vecsési Jobbik szintén nem volt túlságosan elragadtatva a gesztustól, igaz, egészen más okból. Azt írták:

Vona a Facebook-bejegyzés miatt etikai vizsgálatot indított, mondván, „az ilyen tartalmú megnyilatkozásnak nincs helye a pártban”, a vecsési Jobbik pedig jelezte, miszerint beleáll a dologba, mert „mi identitásunkban és lojalitásunkban a párt és vezetése felé a régiek vagyunk”.

Szabó Attila, az erőszakszervezetek egykori tagjait soraiban tudó, körülbelül kétszáz tagot számláló szélsőjobboldali Betyársereg tagja, egyben a vecsési Jobbik vezetője a betyarsereg.hu-nak adott interjújában lényegében maga ismerte el, miszerint a bejegyzés hozzá és barátaihoz köthető, a tettest tehát nem nagyon kell keresnie a pártnak.

Szabó, aki tíz éve a szervezet tagja, arra hívta föl a figyelmet, hogy nem Vona Gáborba akartak belegyalogolni, hanem azt akarták hangsúlyozni, hogy békejobbot csak egyszer kell nyújtani. „Megnyilvánulásunk nem Vona Gábornak szólt, hanem annak az embernek, aki ismét tanúbizonyságát adta mérhetetlen gyűlöletének és összeférhetetlenségének” – magyarázta a Jobbik színeiben Vecsésen önkormányzati képviselőként tevékenykedő Szabó, hozzátéve, miszerint nem tudja, milyen következményekre számíthat, „de ha ez kellett ahhoz, hogy azok is rájöjjenek, akik még nem tudták, hogy ki a kirekesztő (és ha a párt vezetése is meghallja a tagság hangját) máris megérte”.

A bejegyzésről egyébként azt nyilatkozta:

Mondanivalóját tekintve semmiképp nem mondanám, hogy hiba volt és most is kiállunk mellette, mert, ha az akkori érzésre gondolok most is ökölbe szorul a kezem.