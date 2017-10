Hatalmas kormánypárti győzelem a tatai időközin

| A kormánypárti jelölt, a győztes Purgel Zoltán. Fotó: Tata.hu |

Az érvényes szavazatok 64,44 százalékával a Fidesz és a KDNP jelöltje, Purgel Zoltán nyerte a vasárnapi időközi önkormányzatiképviselő-választást a Komárom-Esztergom megyei Tata 3. választókerületében. Az MSZP és a DK közös jelöltje, Gerébi András 21,65 százalékkal lett második.

A Budapest Beacon megkeresésére Kórósi Emőke, Tata jegyzője, a hely választási iroda vezetője az alábbi eredményeket közölte:

Választópolgárok száma: 2188

A választáson megjelentek száma: 575 (26,28 százalék)

Szavazatok száma: 575

Érvénytelen szavazat: 7 (1,22 százalék)

Érvényes szavazat: 568 (98,78 százalék)

Ebből:

Purgel Zoltán (Fidesz-KDNP) 366 (64,44 százalék)

Gerébi András (MSZP-DK) 123 (21,65 százalék)

Balogh István (Jobbik) 69 (12,15 százalék)

Ábrahám József (Magyar Munkáspárt): 10 (1,76 százalék)

A mostani időközi választást azért kellett kiírni, mert Tata 3. választókerületének addigi képviselője, a 2014-es rendes önkormányzati választáson a Fidesz és a KDNP színeiben négykilenceddel megválasztott Nágel Balázs munkaköri elfoglaltsága miatt június 28-án lemondott magas posztjáról.

A mostani időközi választáson egy olyan jelölt volt, aki a három évvel ezelőtti soros önkormányzati választáson is részt vett: az akkor is az MSZP és a DK jelöltjeként indult Gerébi, aki akkor 31,03 százalékkal lett második. Akárcsak most, akkor is négy jelölt volt.

Mint a fönti adatokból látható, az olló 2014-hez képest erősen kinyílt: akkor a győztes kormánypárti jelölt 1,43-szor, most pedig 2,98-szor annyi szavazatot kapott, mint az MSZP-DK színeiben induló Gerébi.

A polgármester-jelöltséghez huszonkét támogató aláírás kellett. Mint a fenti eredményből látszik, a négy jelöltből egy, a munkáspárti Ábrahám József kevesebb szavazatot kapott, mint ahány aláírás az induláshoz szükségeltetett.