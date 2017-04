„A hatalom fél az autonómiától, a szabad gondolattól” – hatalmas tüntetés a szabad oktatásért

[Az elmúlt két év legnagyobb tüntetése.

Fotó: Budapest Beacon, Lestyánszky Ádám]

Soktízezres tömeg követelte vasárnap délután-este Budán, majd Pesten, hogy Áder János államfő ne írja alá a Lex CEU-t. A szónokok a tanszabadság, általában a szabadság, s nyomorgók, a cigányok, a menekültek mellett is szót emeltek. A tüntetés hivatalos vége után a tömeg jelentős része a Kossuth térről az EMMI Szalay utcai épületéhez, majd onnan a Nagykörútra vonult, ahol fesztiválhangulat alakult ki. A Budapest Beacon percről percre figyelemmel kísérte az eseményeket.

23.51 Tudósításunkat lezárjuk

Köszönjük, hogy vasárnap délutántól figyelemmel kísérték a Budapest Beacon tüntetési percről percréjét. Az ezt megelőző öt bejegyzés tartalmát (kivételt a videó) az Index tudósításából vettük át.

23.25: A mennyiség kezd átcsapni minőségbe

Már csak mintegy ötszázan lehetnek az Oktogonon. Annyian azért vannak, hogy álljon a közlekedés. Mennek a szokásos rigmusok.

23.15: Így feszült egymásnak a rendőrség és a tüntetők a Kossuth téren és a Szalay utcában

23.11: Mintegy ezer ember leült az Oktogonon

Az Oktogonon a fiatalok jól elvannak, énekelnek, meglehetősen eklektikus a repertoár: Érik a szőlő, Örömóda, Kossuth-nóta. A tömeg egyik alkotóeleme Détár Enikő színésznő. „Ti is ülni fogtok” – skandálja az ülő tömeg.

22.55: Újabb vonulás

A tüntetők elindultak az Andrássy úton, mind a négy sávban.

22.37: A rendőrség lezárta az utat a Fidesz-székházhoz

A tüntetők nem tudtak az Andrássy útról a Rippl-Rónay után át eljutni a Fidesz Lendvay utcai székházához, mert a rendőrség lezárta az utat. Legalább ezer ember a Hősök terére ment, de a pártközpont onnan is elérhetetlen. A tömeg egy része ül, egy része áll.

22.09: A Fidesz-székházhoz nem lehet odajutni

Nem engedik be a tüntetőket a Fidesz-székházhoz a Lendvay utcába – egy csapat rohamrendőrt vezényeltek oda. A Lendvay-Rippl Rónay utca sarkán elhangzott, hogy nem akarnak erőszakot alkalmazni. Nagyjából ezeren lehetnek. Kisebb tanakodás után néhányan úgy döntöttek, hogy visszamennek az Andrássy útra – valaki az orosz nagykövetséget javasolta.

22.02: További képeink a tüntetésről



[Fotók: Hajdú D. András]

21.55: Cél nélkül vonulnak a Nagykörúton – írja a rendőrség

A Budapest V., Kossuth téren a be nem jelentett rendezvény résztvevői szétszéledtek. Jelentős részük a rendőrség előtt ismeretlen céllal és szándékkal a Nagykörúton vonul. A rendőrség a villamosforgalmat időszakosan továbbra is korlátozza, a be nem jelentett rendezvényt biztosítja – írja a Police.hu.

21.50: A Budapest Beacon helyszíni tudósítójának képei

21.40: Az Andrássy úton halad a tömeg

Az Oktogonon a menet elkanyarodott balra, a Hősök tere felé. Állítólag a Lendvay utcai pártközpont a célállomás.

21.20: A Nagykörúton leállt a forgalom

A Szemere utcából jobbra, a Nyugati felé fordult a többezres tömeg. A Szent István körúton megbénult a forgalom. A tömegnek továbbra sincs vezetője, viszont fesztiválhangulat van, semmi erőszak. A menet eleje már a Teréz körúton, a Podmaniczky utcán túl.

21.15: Az EMMI-nél nem nagyon múlatták az időt

Több ezer ember a Szemere utcán elindult a Nagykörút felé. „Gyertek velünk” – skandálják.

21.07: Az egy órával korábbi helyzet újratöltve

Az EMMI Szalay utcai épületét rendőrök védik. Ott is nagyjából az alakul ki, mint korábban a Parlament előtt. Dulakodás, állóháború, feszültség. Helyszíni tudósítónk szerint elég nagy feszültség.

20.55: A tömeg egy jelentős része elindul az EMMI…

…Szalay utcai épületéhez. Az Alkotmány utca-Honvéd utca-Szalay utca útvonalon mennek – szinte kizárólag fiatalok, nagyon sokan.

20.40: Nagy szerencse, hogy Sir Paul McCartney él, mert különben most forogna a sírjában

„Elvesztette a közpénz jellegét,

Közpénz jellegét,

Közpénz jellegét!” – énekli a tömeg a Yellow Submarine refrénjének dallamára.

20.37: Újabb variáció az úgynevezett nemzeti konzultációra

„Konzultálni jöttünk” – zúgja a tömeg. Úgy tűnik: a tömegnek nincs vezetője. Munkatársunk szerint a helyzet, bár nagyon feszült, de nem reális egy, a Tőzsdepalota ostromához hasonló végkifejlet. Ránézésre nácik és futballcsőcselék nincsenek, viszont sok a lány.

20.15: A lentiek képben

[Fotó: Budapest Beacon, Lestyánszky Ádám]

20.08: A helyzet egyre feszültebb

A csendőrök csatárláncban állnak a Parlament főbejárati lépcsőjén, a két oroszlán között. Egy-egy tüntető időnként arra kéri a rendőröket, hogy engedjék be őket az épületbe. Flakonok és egyéb csecsebecsék is röpültek a rendőrök irányába. Tudósítónk szerint még több ezer ember van a téren.

19.56: Kezd erőszakossá válni a poszttüntetés

Tudósítónk szerint a helyzet durvul. Vélhetően rendőri erősítés érkezik. Van, amikor egyszerre megy a „Szabad ország, szabad egyetem!” és a „Hazaáruló!” rigmus.

19.51: Új, eddig nem használt rigmus divatozik

„Ez a konzultáció” – utal az egyre mérgesebb sokaság az úgynevezett nemzeti konzultációra. „Itt a vége, Viktor!”, majd „Elkúrtad!” (© Gyurcsány Ferenc).

19.45: „Bűnözőket védtek”

– kiabálja a Parlament főlépcsőjén fölállt rendőrsorfalnak a tömeg. „Magyar rendőr velünk van”, „Börtönbe”, illetve „Mi vagyunk a nép” a következő három rigmus.

19.32: Ha Ön Orbán Viktor, esetleg Vlagyimir Putyin, most saját érdekében inkább ne menjen a Kossuth térre

„Börtönbe!”, „Viktátor!”, „Ruszkik haza!” „Orbán takarodj!” „Hazaáruló!” – skandálja a poszttüntetéses tömeg.

19.25: Bár hivatalosan már függöny le, de…

…„Viktátor” – zúgja a sokaság.

[Fotó: Budapest Beacon, Lestyánszky Ádám]

19.19: Himnusz

Nincs gépről zenés kíséret, a tömeg énekli.

19.13: A Ha én rózsa volnék megy

Ami ugyebár nem tévesztendő össze sem a Sárga rózsával, sem a Miért hagytuk, hogy így legyennel. Amúgy egy ifjú titán az előadó.

19.03: Becslünk

Tudósítónk szerint többtízezer ember van a téren, de pontosabb becslésbe nem merészkedik. Mindenesetre tele a Kossuth tér. Berg Dániel a színpadról nyolcvanezer embert mondott.

[Fotó: Budapest Beacon, Lestyánszky Ádám]

18.55: Folytatódnak a beszédek

Bródy Gábor, a CEU PhD-hallgtója, Rodics Katalin, a Greenpeace aktivistája beszélt, majd Márton Péter, aki szintén PhD-hallgató a CEU-n.

18.53: Jelentős a rendőri készültség a Kossuth téren

[Fotó: Budapest Beacon, Lestyánszky Ádám]

18.40: Aggály a lelkesedés fenntarthatóságával kapcsolatban

A Budapest Beacon tudósítójának több tüntető azt mondta, hogy attól tart: Áder visszaküldi az Országgyűlésnek a Lex CEU-t, az pedig a második körben elfogadja – de addigra már lanyhulni fog a tüntetési kedv.

18.30: Rendkívüli tömeg

Berg Dániel kérésére a tömeg egy része a Kossuth-szobor előtti füves területre megy, hogy az emberek valahogy elférjenek. Magán a szobron fürtökben lógnak. Nem nagyon férnek el: az Alkotmány utca is tele, a menet vége pedig még a Lánchídon.

[A Kossuth téri tömeg. Fotó: Budapest Beacon, Lestyánszky Ádám]

18.17: „Európa, Európa” – skandálja a tömeg

A Kossuth téren várakozók megtapsolják az ideérkező tömeget.

18.05: Ezrek csatlakoznak a Kossuth téren

A tömeg a CEU érintésével a Kossuth térre ért, ahol ezrek várták a menetet.

17.58: Folyamatosan csatlakoznak a menethez

A Széchenyi (leánykori nevén Roosevelt) téren több százan, a CEU-nál többtucatnyian csatlakoztak a tömeghez – jelentette tudósítónk. A tömeg vége még Budán.

17.27: A sokaság a Lánchídon át, a CEU érintésével elindul a Kossuth térre

Vége a négy oktatáspolitikai aktivista beszédének. Irány a CEU lipótvárosi épülete a Nádor utca és a Zrínyi utca sarkán, majd onnan a Kossuth tér. Rengeteg ember a Clark Ádám téren és a Lánchídon csatlakozik a sokasághoz. Tudósítónk szerint a tömeg eleje a Lánchídon, vége az Erzsébet híd budai hídfőjénél.

17.18: A Tanítanék négy képviselőnője a színpadon

Törley Katalin, Sulyok Blanka, Diószegi Nóra és Czégány Szandra fölváltva beszélt. A hatalom fél az autonómiától, a szabad gondolattól. A tüntetés a szegregáció kárvallottjai mellett is szerveződött. A cigánygyerekek nagy része nyomorban él, olyan iskolába jár, ahol nincs WC-papír, nincs tehetséggondozás, és nincs esély. Orbán Viktor velük nem foglalkozik. Stigmát kapnak a hátrányos helyzetű, gyakran mélyszegénységben élő gyerekek. Az esélyegyenlőtlenség mindennapos a magyar oktatásban. Zsákutca a mostani magyar iskolai rendszer, ahonnan tízezrével esnek ki, lecsúsznak és közmunkások lesznek. Diószegi emlékeztetett: év elején a menekült tanulókat listáznia kellett az iskoláknak. Ez a tüntetés értük is kiáll. A szabad, autonóm oktatás teremthet csak esélyt. A tudatlanság, a korlátolt szellem melegágya a hazug propagandának. Állítsuk meg a kirekesztést. „Szabad ország, szabad oktatás!” – zárult beszédük.

[Törley Katalin, Sulyok Blanka, Diószegi Nóra és Czégány Szandra.

Fotó: Budapest Beacon, Lestyánszky Ádám]

17.12: Megkezdődik a tüntetés

Berg Dániel, CEU hallgatója, a tüntetés egyik szervezője, egyben konferansziéja, szabadságot, szabad társadalmat akar. Vannak pillanatok, amikor egy politikus mutathatja, hogy államférfi – célzott arra, hogy Áder Jánosnak nem kellene aláírni a Lex CEU-t. „Legyen szabad a tudás, az oktatás, a gondolat. Legyen szabad Magyarország!” – fejezte be beszédét, majd megismételte azt, egész jó angolsággal.

[Berg Dániel. Fotó: Budapest Beacon, Lestyánszky Ádám]

17.10: Bedugult a Clark Ádám tér

Bár a szervezők azt kérték, hogy a tüntetők az Erzsébet híd felől érkezzenek, annyian jöttek a Lánchíd irányából, miszerint a szervezők föladták eredeti szándékukat, hogy mindenkit a színpad elé tereljenek.

16.55: Hatalmas a tömeg

Folyamatosan gyülekeznek az emberek a Várkert Bazár előtt – közölte a Budapest Beacon helyszíni tudósítója. A Lánchídtól is rengetegen jönnek, de az Erzsébet hídtól hömpölyög a sokaság. A színpad a Várkart Bazár előtt van, közel a Clark Ádám térhez. A tér megtelt, az emberek folyamatosan jönnek. A szervezők megpróbálják az emberek hátrébb – tehát az Erzsébet híd budai hídfője irányába – terelni. Már tízezres nagyságrendű a tömeg. A Lánchíd és az Erzsébet híd is tele a tüntetésre igyekvő emberekkel.

16.50: Kezdünk

A múlt vasárnapi és a keddi tüntetés után a legnagyobb demonstráció várható vasárnap délután 5-től a CEU mellett. A szervező Oktatási Szabadságot csoport – mely az előző két megmozdulást is szervezte – azt kéri, hogy lehetőleg a résztvevők az Erzsébet híd irányából közelítsék meg a Várkert Bazárt előtti területet, ahonnan a tömeg a Kossuth térre vonul majd.

A találkozópont eredetileg a Clark Ádám tér lett volna, ám az érdeklődés akkora (az esemény Facebook-oldalán vasárnap délelőttig 18 ezren jelezték, hogy ott lesznek, 22 ezren pedig azt, hogy érdeklődnek), hogy a szervezők kénytelenek voltak áttenni a helyszínt. Mivel a CEU színe kék, az Oktatási Szabadságot csoport azt kéri, hogy lehetőleg mindenki kék színű ruhában érkezzen.

„Áder Jánosnak hétfőig van lehetősége az Alkotmánybíróság elé küldeni ezt a törvényt. Vasárnap mutassuk meg neki, hogy mi a helyes döntés! És mutassuk meg az Alkotmánybíróság tagjainak is, hogy egyetlen helyes döntés van: Kiállni a szabad oktatásért, az egyetemi autonómiáért és a gondolkodás szabadságáért” – írják a szervezők.

A Budapest Beacon ebben a cikkben percről percre beszámol majd a demonstrációról, a végén pedig röviden össze is foglaljuk az eseményeket.

