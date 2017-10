„A helyzet sz.r, de nem reménytelen” – észt osztott a Kétfarkúnak Ceglédi Zoltán és Vágó Gábor

A Magyar Kétfarkú Kutyapártot naggyá tehető életvezetési tanácsokat osztott meg a mintegy harmincfős közönséggel szerda este egy budapesti, erősen MKKP-közeli kocsmahivatalban Ceglédi Zoltán sztárpolitológus és Vágó Gábor, az LMP volt országgyűlési képviselője, a Korrupcióellenes Szövetség titkára. Míg Ceglédi konkrét dolgokat mondott, Vágó kissé elvontabban, filozofikusabban közelítette meg a kérdéseket. Mellékszálként az is kiderült, hogy Karácsony Gergely társelnök és miniszterelnök-jelölt szerint a Párbeszédnek nincsenek szavazói.

A Facebookon is meghirdetett esemény helyszínéül szolgáló chicagói szuterénkocsma igazából több mint közel áll a Magyar Kétfarkú Kutyapárhoz (MKKP): a Garay téri vendéglátóipari egység ugyanis az MKKP – fogalmazzunk lendületesen – székháza is egyben.

Vágó Gábor szerint a kilencvennyolc százalékon álló MKKP-nek nagyon sokat kell még dolgoznia a választás elveszítése érdekében. Az összes többi politikai szereplő „hülye”, főleg az ellenzékben – tette hozzá az aktivista. A Korrupcióellenes Szövetség (Kellesz) titkára azt furcsállta, hogy „az összefogósdi tárgyalásoknak” a lényege nem az, hogy mi legyen az országgal, hanem hogy Gyurcsány Ferenc, vagy nem Gyurcsány Ferenc. A programnélküliség gondolatnélküliséget eredményez Vágó szerint.

Az ellenzék kínjában a kormányon röhög, ebben viszont az MKKP-nak „hatalmas fórja van […]: mindenki más ugyanazt csinálja, mint a Kutyapárt, csak bénábban”.

A választókerületenként ötszáz aláírást össze kell gyűjteni – figyelmeztetett a volt LMP-s képviselő. Ehhez rendes pártként kell viselkedni, úgy „hogy aktivistahálózatot operatíve mozgat”.

„Ha abból indulok ki, hogy van ma nyolcszázezer ember, aki nem heteroszexuális, akkor lehet, hogy ezzel érdemes lenne foglalkozni” – javasolt entrée gyanánt egy választói csoportot Ceglédi Zoltán.

Ceglédi egy vetítő segítségével végigment a jelentősebb ellenzéki pártok emblémáin és lényegében arra a megállapításra jutott, hogy egyik bénább, mint a másik. A Momentumot a névválasztásért is legyalulta, mert „ők beleírják a nevükbe a szavatossági időt”. A sztárpolitológus szerint a Momentumé lehetne a jövő, csak egy picit „bátrabbnak, lazábbnak és őszintébbnek kellene” lenniük.

Amikor Ceglédi épp ott tartott, hogy a Párbeszédnek nincsenek választói, Vágó azt egy érdekes adalékkal egészítette ki: „Beszélgettem (Karácsony – Sz. P.) Gergővel, amikor volt az olimpiai kampánya a Momentumnak. Kérdeztem, hogy nem félnek-e, hogy elveszi a Momentum a szavazóikat. Kiröhögött, hogy »Szavazók? Olyanok nekünk nincsenek!«.”

| Ceglédi Zoltán és Vágó Gábor. Fotó: Budapest Beacon, Szegő Péter |

Ceglédi rendesen kiosztotta a Momentum mellett az MSZP-t, a DK-t, de az Együttet, a Párbeszédet és az LMP-t is, az MKKP-t pedig nagyon óvta attól, hogy bármilyen összefogásban részt vegyen.

A politológus ezek után az ideális miniszterelnök-jelöltre tért át. Egyebek közt a rántott húst és a Vajna Tímeát vélte ideális miniszterelnök-jelöltnek. A rántott húst azért, mert tizenöt év után az első lenne, akit a magyarok többsége szeret, Vajnát pedig azért, mert „ért az idősebb korosztály nyelvén”.

Megkapta a magáét a Jobbik is, különös tekintettel a Novák-Dúró házaspárra, akik sok mindent tesznek azért, hogy ne a Jobbik legyen a választás esélyese.

Az MKKP – ismételte korábbi alapvetését Ceglédi – akkor nem követ el hibát, ha ezektől a pártoktól minél több lépés távolságot tart. „Hiteles, vicces, jól látszó pártnak kell lennie az MKKP-nek”.

Ceglédi szerint a Kétfarkú „az egyik legjobb politikai kezdeményezés Magyarországon az elmúlt tíz évben”. „Egyéniben egy frissen festett hintalóra is szavaznék a Fidesz ellen”

– ezt már Vágó mondta, hozzátéve, miszerint „hogy Kecskeméten ki lesz a frissen festett hintaló, az még nem látszik”.

A Kellesz titkára egy javaslatot is megfogalmazott a politikusoknak: szerinte nem a Klubrádióba kellene járkálniuk, hanem az utcára, a választók közé.

Visszacsatolás is volt a hallgatóság részéről, gazdagon, különös tekintettel az elfogyasztott alkohol mennyiségére. Valaki a közönségből azért osztotta ki Ceglédit, mert szerinte „túl negatív”. Mint fogalmazott, „borzasztó szomorú, ami eddig elhangzott”.

„A helyzet sz.r, de nem reménytelen” – vágott vissza immár Vágó. (Haha, vágott és Vágó, mekkora poén. Nem volt szándékos, de ha már így fogalmaztam meg, nem törlöm ki – Sz. P.)

Ceglédi sokadszor figyelmeztette a Kétfarkút: nehogy beálljon egy másik párt alá, mert az a halálát jelentené. 2018-ban szerinte a párt bejuthat a parlamentbe. Ha az emberek azt látják – indokolta idevonatkozó véleményét a szakember –, hogy a választás lefutott, tehát nem egy harminchárom és egy harmincszázalékos párt küzd a győzelemért, akkor minden mindegy alapon inkább hallgatnak az elsődleges pártpreferenciájukra, mintha kiélezett lenne a küzdelem. Így az MKKP egy négy-hat fős frakciót alakíthat, viszont 2022-től még „markánsabb jelenléte” lehet a magyar politikában.

A kérdést kissé elvontabban közelítette meg Vágó, aki szerint a Kétfarkú parlamenti jelenléte nem cél lenne, hanem eszköz arra, „hogy megváltoztassuk az emberek gondolkodásmódját a politikáról”.

Hogy tudja meggyőzni MKKP-szimpatizáns a barátait arról, hogy nem elveszett szavazat az MKKP-ra szavazni? – kérdezte a közönség egyik oszlopa Cegléditől és Vágótól. Utóbbi szerint nincs olyan, hogy „elveszett szavazat”: ha egy párt nem is jut be a parlamentbe, a szavazás egy azonosulási folyamat a választó számára szimpatikus párttal, ráadásul az egyszázalékos támogatást egy parlamenten kívüli párt is elérheti.

Ceglédi megismételte a korábban elmondottakat: a mai helyzetben úgy tűnik, hogy Orbán Viktort nem lehet legyőzni, tehát mindenki szavazhat legjobb lelkiismerete szerint. „Ha a Fidesznek lenne egy potens kihívója, akkor nehéz lenne érvelni a Kutyapárt mellett. De nincs”. Arra hívta föl a figyelmet, hogy van nyolcszázezer ember, aki kormányváltást akar, de nincs pártja. Ezekre érdemes lenne fókuszálni Ceglédi szerint. Ez a nyolcszázezer ember nem a legidősebb, nem a legelesettebb és nem a legtájékozatlanabb. Ha ennek a harmadát egy párt sikeresen megszólítja, akkor bejut a parlamentbe – folytatta az elemző, aki szerint mandátumot érhet a fogyatékosok vagy az LMBTQ-személyek megszólítása is.

Ugyancsak egy, a közönség soraiból érkezett kérdésre Vágó úgy reagált: a politikának az eredeti fogalmához – hogy tudniillik a köz ügyeiért való cselekvés – kellene közelítenie.

„Vissza kell adni az emberek hitét abban, hogy az ő aktivitásukkal megváltoztatható a világ” – mondta Vágó Gábor.

Ceglédi arra hívta föl a figyelmet, hogy a Jobbiknak van az MSZP-vel szemben egy nagy versenyelőnye, mégpedig az, hogy a tíz évvel ezelőtti Jobbik-szavazók sokkal nagyobb hányada él, mint a tíz évvel ezelőtti MSZP-szavazóké. Ha jól értettük Ceglédit, szerinte politikailag hasznos lenne a nyugdíjasokat nem ab ovo degeneráltként kezelni: „az embereknek lehetne az mondani, hogy te nem egy Lenke néni vagy a II. emeletről, egy Szomszédok-paródia, egy Bözsi néni, akinek Orbán Viktor Erzsébet-utalványt visz”.

Vágó ezek után már az MKKP számára sikeres parlamenti választás utánra tekintett: szerinte nagyon fontos lenne a Parlamentben napirend előtt elmondani, hogy milyen egy helyes napindítás, milyen egy jó fogmosás, vagy egy rendes reggeli. Ilyen életmódbeli kérdésekre nagy hangsúlyt kell tenni – mondta.

Ceglédi egy idevonatkozó dilemmára figyelmeztetett: az MKKP-nek el kell döntenie, hogy meddig meg el a politikában. Nehéz úgy csinálni, hogy valaki nem parlamenti képviselő, ha egyszer az. Szét lehet az egészet trollkodni, ez döntés kérése – hangsúlyozta.

Az idő előrehaladtával elfogyasztott alkohol lehetett a háttere annak, hogy az est kezdett kissé káoszba – építész olvasóinknak: eklektikába – csúszni.

Egy idő után Cegléditől már azt is megtudhatta a közönség, hogy a Fideszben Orbán Viktornak nincs utódja, és hogy a Fidesz akkor erős, ha Orbán Viktor erős, és akkor hibázik, ha OV hibázik.

Ha Orbánnak 2018 és 2022 között „lesz valami gondja”, azon 2022 elmehet a Fidesz szempontjából.

A végén még – ha jól értettük – Vágó visszasírta Lázár János kancelláriaminisztert, aki bejelentette, hogy visszavonul hódmezővásárhelyi birtokaira. Ezzel – vázolt fényes jövőt az LMP volt képviselője – Németh Szilárd-kaliberű emberek előtt nyílik tér, hogy kulcspozíciókba kerülhessenek.

Vágótól az ellenzék még kapott egy gyomrost, amiért – a Jobbikot leszámítva – a vidéki terepmunkát teljesen elmulasztotta. A Kellesz titkára ennek a fontosságára hívta föl az MKKP figyelmét.

Ekkora már az alkohol generálta szétesés volt az úr a helyszínen, így tudósítónk menekülőre fogta.